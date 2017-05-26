Батальон НАТО в Латвии под канадским командованием будет полностью сформирован в ближайшее время
Многонациональный батальон НАТО под канадским командованием, который разворачивается в Латвии, будет окончательно сформирован в ближайшее время, передает ТАСС сообщение премьер-министра Канады Джастин Трюдо.
Агентство напоминает, что 2016 году на варшавском саммите страны НАТО приняли решение о размещении в странах Балтии и Польше 4-х многонациональных батальонов с начала 2017 года.
Численность натовского подразделения в Латвии составит около тысячи человек. В его состав войдут военные из Польши, Албании, Испании, Италии и Словении. Возглавит батальон Канада, направляющая в республику 455 военнослужащих.
Мы возглавляем многонациональный батальон НАТО, который вскоре будет развернут в Латвии. Канада играет в НАТО ключевую роль и будет оставаться надежным союзником альянса и в будущем,сказал Трюдо по итогам завершившегося в Брюсселе саммита североатлантического блока.
В Брюсселе вместе с нашими союзниками и партнерами мы предприняли важные шаги, которые будут способствовать международному миру и безопасности, и помогут нам лучше реагировать на проблемы безопасности по всему миру,добавил он.
Агентство напоминает, что 2016 году на варшавском саммите страны НАТО приняли решение о размещении в странах Балтии и Польше 4-х многонациональных батальонов с начала 2017 года.
Численность натовского подразделения в Латвии составит около тысячи человек. В его состав войдут военные из Польши, Албании, Испании, Италии и Словении. Возглавит батальон Канада, направляющая в республику 455 военнослужащих.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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