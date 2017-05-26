12:39 26 мая

Батальон НАТО в Латвии под канадским командованием будет полностью сформирован в ближайшее время

Многонациональный батальон НАТО под канадским командованием, который разворачивается в Латвии, будет окончательно сформирован в ближайшее время, передает ТАСС сообщение премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

Батальон НАТО в Латвии под канадским командованием будет полностью сформирован в ближайшее время


Мы возглавляем многонациональный батальон НАТО, который вскоре будет развернут в Латвии. Канада играет в НАТО ключевую роль и будет оставаться надежным союзником альянса и в будущем,
сказал Трюдо по итогам завершившегося в Брюсселе саммита североатлантического блока.


В Брюсселе вместе с нашими союзниками и партнерами мы предприняли важные шаги, которые будут способствовать международному миру и безопасности, и помогут нам лучше реагировать на проблемы безопасности по всему миру,
добавил он.

Агентство напоминает, что 2016 году на варшавском саммите страны НАТО приняли решение о размещении в странах Балтии и Польше 4-х многонациональных батальонов с начала 2017 года.

Численность натовского подразделения в Латвии составит около тысячи человек. В его состав войдут военные из Польши, Албании, Испании, Италии и Словении. Возглавит батальон Канада, направляющая в республику 455 военнослужащих.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 7

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  1. san4es Сегодня, 11:44
    am А назовут "Галичина-2" ?
    san4es
    1. cniza Сегодня, 12:15
      Скорее "Легион 2" , но хорошего мало.
      cniza
  2. Partyzan Сегодня, 11:44
    В Брюсселе вместе с нашими союзниками и партнерами
    а главное с партнерами hi
    Partyzan
  3. Geisenberg Сегодня, 11:48
    Как раз свежие газоны засеяли. Будет куда поссать.
    Geisenberg
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:51
    В его состав войдут военные из Польши, Албании, Испании, Италии и Словении

    Ну эту солянку просто обязана возглавить Канада. Американцы даже руки пачкать не будут. Каждому по заслугам. А у Канады, как и выше перечисленных стран таковых не имеется.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 12:13
      Цитата: rotmistr60
      эту солянку просто обязана возглавить Канада

      Может научат албанцев в хоккей играть smile
      Тралл
      1. роман66 Сегодня, 12:20
        скорее они их научать козлов драть
        роман66
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