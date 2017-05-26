Батальон НАТО в Латвии под канадским командованием будет полностью сформирован в ближайшее время

Мы возглавляем многонациональный батальон НАТО, который вскоре будет развернут в Латвии. Канада играет в НАТО ключевую роль и будет оставаться надежным союзником альянса и в будущем,

В Брюсселе вместе с нашими союзниками и партнерами мы предприняли важные шаги, которые будут способствовать международному миру и безопасности, и помогут нам лучше реагировать на проблемы безопасности по всему миру,