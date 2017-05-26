12:46 26 мая

В Петербурге обезвредили корабельную мину

Саперы Западного округа практически в центре Санкт-Петербурга обезвредили одну из самых больших гальваноударных корабельных мин времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЗВО.



Мобильная группа разминирования Западного военного округа (ЗВО) обезвредила одну из самых больших гальваноударных корабельных мин КБ-1 образца 1931 г,
говорится в релизе.


Сообщается, что «боеприпас был обнаружен при проведении строительных работ на побережье Васильевского острова в Санкт-Петербурге».

Полная масса мины составила 1065 кг, взрывчатого вещества – 230 кг. Скорее всего, смертоносный боеприпас вынесло течением, отметили в округе.

В настоящее время мина вывезена на полигон, где будет уничтожена методом подрыва.

По данным пресс-службы, «с начала текущей недели саперы ЗВО выполнили более 12 заявок на разминирование боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обезврежено и вывезено на полигон более 100 боеприпасов различного типа и калибра».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. san4es Сегодня, 12:10

    - Слушай... Откуда это всё?
    - Эхо войны...
    san4es
    1. cniza Сегодня, 12:11
      Да , видимо , ещё долго будет звучать.
      cniza
  2. sir_obs Сегодня, 12:16
    Насколько я помню, все корабли выходящие из Кронштадта становились на ночь на якорь у Рстрова Мощный на ночь, чтобы участок мимо мыса Юминланина(так кажется) проходить из-за минной опасности только в светлое аремя
    sir_obs
  3. танк66 Сегодня, 12:18
    А на Сахалине их и не трогают..
    танк66
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