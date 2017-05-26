В Петербурге обезвредили корабельную мину
Саперы Западного округа практически в центре Санкт-Петербурга обезвредили одну из самых больших гальваноударных корабельных мин времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЗВО.
Сообщается, что «боеприпас был обнаружен при проведении строительных работ на побережье Васильевского острова в Санкт-Петербурге».
Полная масса мины составила 1065 кг, взрывчатого вещества – 230 кг. Скорее всего, смертоносный боеприпас вынесло течением, отметили в округе.
В настоящее время мина вывезена на полигон, где будет уничтожена методом подрыва.
По данным пресс-службы, «с начала текущей недели саперы ЗВО выполнили более 12 заявок на разминирование боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обезврежено и вывезено на полигон более 100 боеприпасов различного типа и калибра».
Мобильная группа разминирования Западного военного округа (ЗВО) обезвредила одну из самых больших гальваноударных корабельных мин КБ-1 образца 1931 г,говорится в релизе.
Сообщается, что «боеприпас был обнаружен при проведении строительных работ на побережье Васильевского острова в Санкт-Петербурге».
Полная масса мины составила 1065 кг, взрывчатого вещества – 230 кг. Скорее всего, смертоносный боеприпас вынесло течением, отметили в округе.
В настоящее время мина вывезена на полигон, где будет уничтожена методом подрыва.
По данным пресс-службы, «с начала текущей недели саперы ЗВО выполнили более 12 заявок на разминирование боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обезврежено и вывезено на полигон более 100 боеприпасов различного типа и калибра».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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