Националисты пригрозили «максимально осложнить» работу российских предприятий на Украине

Мы, как общественная организация, не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий, но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации, если в течение двух недель не будет решен вопрос по выдаче наших пленных,

Организаторы торговой блокады ДНР и ЛНР пригрозили через 2 недели «максимально осложнить» работы российских предприятий на территории Украины, если властям не будут выданы военнопленные, находящиеся в самопровозглашенных республиках, передает РИА Новости сказал один из координаторов радикального движения Анатолий Виногродский.По его словам, российские предприятия, расположенные на Украине, «представляют опасность».Виногродский заявил также, что президент Порошенко обязан настоять на освобождении пленных.Агентство напоминает, что во вторник представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Киев «срывает начало процесса обмена пленными». Украинские власти до сих пор не приняли закон об амнистии участников конфликта, что не дает возможность обменять пленных по принципу «всех на всех».Кроме того, Донецк требует освободить 442 ополченца, а Киев заявляет о готовности передать лишь 200 человек.