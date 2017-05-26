17:05 26 мая

Националисты пригрозили «максимально осложнить» работу российских предприятий на Украине

Организаторы торговой блокады ДНР и ЛНР пригрозили через 2 недели «максимально осложнить» работы российских предприятий на территории Украины, если властям не будут выданы военнопленные, находящиеся в самопровозглашенных республиках, передает РИА Новости .



Мы, как общественная организация, не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий, но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации, если в течение двух недель не будет решен вопрос по выдаче наших пленных,
сказал один из координаторов радикального движения Анатолий Виногродский.


По его словам, российские предприятия, расположенные на Украине, «представляют опасность».

Виногродский заявил также, что президент Порошенко обязан настоять на освобождении пленных.

Агентство напоминает, что во вторник представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Киев «срывает начало процесса обмена пленными». Украинские власти до сих пор не приняли закон об амнистии участников конфликта, что не дает возможность обменять пленных по принципу «всех на всех».

Кроме того, Донецк требует освободить 442 ополченца, а Киев заявляет о готовности передать лишь 200 человек.

Использованы фотографии: https://www.unian.net
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Комментарии 33

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  1. Чёрный Сегодня, 15:25
    Хлопцы, начните лучше с ДнепроГЭСа...это наследие СССР!. Срочно декомунизировать путём сноса.. laughing
    Короче,насколько я понял, решили перейти к погромам внутри страны, на Донбассе уже все разграбили. laughing
    Чёрный
    1. Александр романов Сегодня, 15:30
      Цитата: Чёрный
      Хлопцы, начните лучше с ДнепроГЭСа.

      Все АЭС и ТЭЦ тоже наследия совка,подлежат уничтожению.
      Александр романов
      1. DMB_95 Сегодня, 16:38
        Цитата: Александр романов

        Все АЭС и ТЭЦ тоже наследия совка,подлежат уничтожению.

        Есть ли там вообще что-то путное Не из наследия СССР ?
        DMB_95
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:38
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Злой543 Сегодня, 16:10
        А шо не на мове, а на языке агрессора?
        Злой543
    3. Самаритянин Сегодня, 15:38
      По его мнению, российские предприятия, расположенные на Украине, представляют "опасность".


      Одна опасность это ВЫ:
      Самаритянин
    4. Pirogov Сегодня, 16:40
      Цитата: Чёрный
      Хлопцы, начните лучше с ДнепроГЭСа...это наследие СССР!. Срочно декомунизировать путём сноса.. laughing
      Короче,насколько я понял, решили перейти к погромам внутри страны, на Донбассе уже все разграбили.

      Пусть на западной взрывают например во Львове . Ваши советы оставьте при себе , а то ещё какой нибудь при.дурок прочитает..........
      Pirogov
  2. Тралл Сегодня, 15:25
    Мы, как общественная организация, не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий

    Может им "Аврору" отдолжить? smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 15:31
      Цитата: Тралл
      Может им "Аврору" отдолжить?

      no ..есть старый проверенный способ - печенье.... laughing
      Чёрный
      1. слепой67 Сегодня, 16:36
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Тралл
        Может им "Аврору" отдолжить?

        no ..есть старый проверенный способ - печенье.... laughing

        ... с пургеном к чаю из маковой соломки...
        слепой67
    2. Самаритянин Сегодня, 15:35
      Цитата: Тралл
      Мы, как общественная организация, не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий

      Может им "Аврору" отдолжить? smile

      Не сметь, она тут в ремонте была, так мы в Питере, как голые себя чувствовали... Это НАШЕ достояние!!! angry lol
      Самаритянин
      1. Тралл Сегодня, 15:37
        А может, все-таки бахнем? smile
        Тралл
        1. Самаритянин Сегодня, 15:43
          Цитата: Тралл
          А может, все-таки бахнем? smile

          Авроры много... СВД достаточно...
          Самаритянин
          1. Partyzan Сегодня, 15:57
            Украину снайпер уже не спасет, пару взводов то может еще и справяться, слишком много развелось бандерлогов negative
            Partyzan
            1. Самаритянин Сегодня, 16:16
              Цитата: Partyzan
              Украину снайпер уже не спасет, пару взводов то может еще и справяться, слишком много развелось бандерлогов negative

              Да там одному алкашу рыло подправить, а остальные перегрызутся, как тараканы в банке...
              Самаритянин
  3. Altona Сегодня, 15:31
    Мдаа, ну капец законности в стране, если легально работающие предприятия будут блокироваться какими то мутными личностями, которые называют себя активистами. Анархисты и большевики скупо плачут в рукав и, глотая слезу, судорожно и нервно затягиваются полупотухшей сигаретой.
    Altona
  4. bk316 Сегодня, 15:34
    А там что остались предприятия принадлежащие Российской Федерации?
    Госкорпорации РФ в 404?
    bk316
    1. Банный Сегодня, 16:05
      Сбербанк гроши зарабатывает бо деньги не воняют
      Банный
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 15:38
    Эту ушлепки уже сделали все что можно для того, чтобы осложнить жизнь своей СОБСТВЕННОЙ стране. А если вдуматься, в тех предприятиях РФ что остались в 404, работают их же сограждане. Так что пусть пыжатся... Это просто оборзевшая гопота, место которой - на лесоповале.
    КОТ БАЮН
    1. Partyzan Сегодня, 15:59
      лесоповал для них слишком элитное место - сортир, самое то wassat
      Partyzan
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 16:40
        Не могу не согласиться.
        КОТ БАЮН
        1. рич Сегодня, 16:54
          лесоповал для них слишком элитное место - Сбербанк, самое то hi
          Организация , которая занята только получением своей собственной выгоды в не дружественной и откровенно агрессивно настроеной к России стране и которой абсолютно наплевать на политический режим Украины, ибо деньги не пахнут - не может называться РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
          рич
  6. Altona Сегодня, 15:43
    Цитата: Самаритянин
    По его мнению, российские предприятия, расположенные на Украине, представляют "опасность".

    Одна опасность это ВЫ:

    -------------------------------------

    Известная семья украинских активистов. laughing
    Altona
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 15:52
    Психология хуторян в действии..Может оно и к лучшему!

    Нам проще будет..
    ОТДЕЛ
  8. Градиент 3 Сегодня, 16:06
    Очередная глупость...
    На этих "вражеских предприятиях"...работают украинцы...
    В Сбербанке...Вклады...простых людей...
    Градиент 3
  9. Смог Сегодня, 16:12
    А у нас что, еще есть предприниматели -комикадзе, которые продолжают работу в этом мутном омуте с чертями на каждом углу? Если это так, то да, душу русскую понять никому не дано!!!! ,
    Смог
  10. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:16
    но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации

    Как это соотносится с Правилами ВТО?
    Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) (см. ниже) обязывает участников соглашения предоставлять режим наибольшего благоприятствования в отношении услуг и поставщиков услуг других участников. Однако это же соглашение допускает определенные исключения из этого обязательства. Речь идет о конкретных ситуациях, при наличии которых члены ВТО могут не предоставить такой режим изначально. В тех случаях, когда применяются такие исключения, они подлежат пересмотру через пять лет, а срок их действия не должен продолжаться более десяти лет. С другой стороны, национальный режим является обязательством по ГАТС только в том случае, если участники соглашения обязуются предоставлять такой режим в отношении конкретных услуг или деятельности, связанной с их оказанием. Это означает, что предоставление национального режима является результатом переговоров между участниками. В соответствии с ГАТС, член ГАТС должен следовать национальному режиму только в тех секторах экономики, по которым он взял на себя соответствующие обязательства. Члены ГАТС не обязаны применять национальных режимов в тех секторах экономики, по которым они не приняли на себя обязательств. Такой подход отличается от реализации национального режима в сфере торговли товарами.

    http://mpt.tatarstan.ru/principleWTO
    DOCTOR ZLO
  11. vch Сегодня, 16:24
    Цитата: Владыка Ситх
    Видео к новости

    Какое одухотворенное и наделенное интеллектом лицо!! Ну прямо образец европейской демократии wassat
    vch
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:28
      Да он морально готов стать Министром экономического развития и торговли Украины...
      DOCTOR ZLO
  12. sl3 Сегодня, 16:37
    Стадо отмороженных бездельников
    sl3
  13. morpogr Сегодня, 16:42
    Вперёд в каменный век. Чем хуже стране тем агресивней эти укроотморозки.
    morpogr
  14. roskot Сегодня, 16:51
    А что там российские предприятия еще есть?
    roskot
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:02
      Да нацики не понимают (или придуриваются), что владельцы российских предприятий из одной ОПГ и "Цеха", со старшими товарищами из Украины....
      DOCTOR ZLO
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