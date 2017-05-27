Министр, которому не повезло

Даже среди больших любителей и знатоков авиации, наверное, мало кто сейчас вспомнит авиаконструктора по имени Луи-Эмиль Трайн. Между тем, на заре авиации этот человек сумел прославиться на весь мир, но не своими достижениями в области авиастроения, а тем, что он ненароком едва не обезглавил (причем - в самом прямом смысле слова) Французскую республику, а заодно - стал косвенным виновником гибели тысяч французских солдат на фронтах Первой мировой войны.Утром 21 мая 1911 года на парижском аэродроме Исси-ле-Мулине торжественно стартовало международное авиаралли Париж - Мадрид, в котором лучшие авиаторы того времени боролись за главный приз в 100 тысяч франков, назначенный французским миллионером и меценатом Анри Дойч-де-ла-Мертом. Чтобы посмотреть на это зрелище, собралась огромная толпа в 300 тысяч человек, среди которых были и представители высшего руководства Франции.В гонке принимали участие восемь машин, взлетавшие последовательно, с интервалом в пять минут. Первым стартовал летчик Андре Бомон на моноплане "Блерио-XI", за ним - Пьер Диветан на триплане Амбруаз "Гупи", потом - Андре Фрей на моноплане "Моран-Солнье", следом - Ролан Гарро, Луи Жильбер и Жильбер ле Лассье (все - на "Блерио-XI").Предпоследним на стартовую позицию вышел Луи-Эмиль Трайн, выступавший, в отличие от всех прочих участников, на аэроплане собственной разработки "Трайн-III". Ранее он совершил на нем много успешных полетов и считал свое изделие вполне надежным. Однако в этот раз обстоятельства сложились иначе. Оторвавшись от земли и начав набор высоты, Трайн услышал, что двигатель начал давать перебои и почувствовал что его мощность резко упала. Аэроплан стал терять скорость, а это грозило падением.Между тем, взлетная полоса уже закончилась, а впереди виднелись городские постройки. Трайн решил прервать взлет, развернуться на 180 градусов и приземлиться для устранения неполадки. Однако, развернувшись, он с ужасом увидел, что по аэродрому гарцует эскадрон кирасир. При посадке он неизбежно врезался бы них. Пилот снова вывернул штурвал, чтобы описать полный вираж, но тут мотор заглох. На развороте самолет окончательно потерял темп и уже не мог планировать. Он опустил нос и с высоты примерно 20 метров плашмя плюхнулся на землю, подломив шасси.Продолжая двигаться по инерции на брюхе, машина въехала в стоявшую на краю полосы толпу зрителей. И надо же было такому случиться, что она попала, как раз, в то место, где находились члены правительства и другие представители элиты Франции! В результате несколько человек получили тяжелые травмы, в том числе - премьер-министр страны Эрнест Монис и его сын, а также Дойч-де-ла-Мерт, который, в этот момент, наверное, сильно пожалел о том, что организовал и профинансировал данное мероприятие.Но больше всего не повезло военному министру Морису Берто. Вращавшимся вхолостую винтом ему отрубило руку и размозжило голову. От полученных увечий Берто скончался на месте. При этом пилот почти не пострадал, отделавшись легкими ушибами. Проведенное расследование оправдало его, объявив, что в создавшейся ситуации Трайн ничего не мог сделать, чтобы избежать катастрофы, а в отказе двигателя он не виновен. Однако случившееся произвело на него столь сильное впечатление, что он забросил авиацию и больше самолетов не проектировал, переключившись на разработку мотоциклов.Но при чем же тут французские солдаты и Первая мировая война? А вот при чем. Морис Берто активно выступал за введение в армии нового обмундирования серо-зеленого защитного цвета, взамен архаичных ярких мундиров, которые французские солдаты и офицеры носили со времен Луи Наполеона. Министр понимал, что в условиях массированного применения дальнобойного нарезного оружия эти мундиры, резко контрастирующие по цветам с любой поверхностью, представляют собой отличные мишени. Форма, предложенная Берто, обладала гораздо более высоким маскировочным эффектом.Кроме того, жесткие фетровые каскетки, входившие в комплект новой формы, лучше защищали солдат от ударов по голове, чем традиционные для французской армии матерчатые кепи. Незадолго до гибели Берто добился изготовления пробной партии защитного обмундирования и отправки ее в войска для проведения полевых испытаний. Однако с его смертью дело заглохло. Нового министра, пришедшего на смену Берто, этот вопрос не заинтересовал и он закрыл вопрос реформы обмундирования.В результате, французская армия оказалась единственной, вступившей в мировую войну в "карнавальных" мундирах из предыдущего столетия с синими длиннополыми сюртуками, ярко-красными шапочками и такими же шароварами. Неизвестно, скольким солдатам это стоило жизни, прежде чем в 1915 французы все-же сподобились перейти на голубовато-серую защитную униформу с касками. Но это уже другая история.На заставке - самолет Трайна на старте авиагонки Париж-Мадрид, за несколько минут до катастрофы.Луи-Эмиль Трайн и его случайная жертва - министр Морис Берто.Последствия катастрофы на аэродроме Исси-ле-Мулине.Похороны Мориса Берто на французской почтовой открытке.Обмундирование "цвета резеды", предложенное Берто, но так и не введенное во французской армии. Красные погоны, петлицы и клапаны, конечно, снижают маскировочный эффект, но в условиях войны их, скорее всего, заменили бы аксессуарами защитного цвета.Английские, французские и немецкие мундиры, в которых пехота этих стран вступила в Мировую войну. Как говорится, почувствуйте разницу.