10:13 27 мая

На Запорожской АЭС "из-за дефекта" отключили ещё один энергоблок

Очередное отключение энергоблока АЭС состоялось на Украине. На сей раз от сети были вынуждены отключать ещё один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Речь идёт 6 энергоблоке, в котором, как сообщает пресс-служба станции, был обнаружен «дефект».
Из сообщения пресс-службы ЗАЭС :
26 мая 2017 в 16 часов 03 минуты энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса № 4. Продолжаются операции по переводу реакторной установки энергоблока №6 в состояние «холодной остановки». Заявка подана до 2 июня 2017 в 11 час. 30 мин.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2620 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.





Это уже четвёртый энергоблок из тех 15-ти, находящихся на территории Украины, который в данный момент не работает. Помимо 6-го энергетического блока Запорожской АЭС на Украине отключены 3-й и 5-й энергоблоки той же станции, а также 3-й энергоблок Южно-Украинской АЭС.

Так, 3-й ЭБ ЗАЭС не действует уже более трёх месяцев, хотя должен был запускаться после ремонтных мероприятий ещё в апреле.

Использованы фотографии: http://www.npp.zp.ua
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 09:54
    Точно скоро рванёт...доиграются .бандерлоги ....
    Чёрный
    1. Zibelew Сегодня, 09:56
      А может и не бахнет... Между тем, в Чернобыльской зоне отчуждения появились краснокнижные животные, видимо человек страшнее радиации.
      Zibelew
      1. Тралл Сегодня, 09:58
        Ничего желать плохого не хочу, но ветер, желательно, чтобы дул в сторону Европы...
        Тралл
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:04
      Цитата: Чёрный
      Точно скоро рванёт...доиграются .бандерлоги ....

      Как Вальцман соберется в бега и начнут все подрывать...Да не доставайся ты Украина никому, особенно клятым..Рука у них не дрогнет и нас еще обвинят бесы!
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 10:06
        Да уж, обезьяна с гранатой. Картина маслом.
        Тралл
  2. Tusv Сегодня, 09:56
    Ну что сынко. Помогли тебе янки
    Tusv
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:06
      Цитата: Tusv
      Ну что сынко. Помогли тебе янки

      Следующими будут китайцы... laughing
      ОТДЕЛ
  3. Iline Сегодня, 10:00
    Блин.... Это уже из разряда обезьяны с гранатой.
    Iline
  4. Смог Сегодня, 10:02
    Ну что, еще один шаг, к "светлому" будущему!!!!!!!! Ура! Сала Украине!
    Смог
  5. silberwolf88 Сегодня, 10:03
    Странно не то что отключили ... меня удивляет что это вообще работает ... да ещё с теми выкрутасами по сборкам ТВЭЛов ... техническим обслуживанием (ох и не малые это деньги и мероприятия) и подготовкой персонала на Украине ...
    silberwolf88
  6. Тралл Сегодня, 10:08
    Цитата: Zibelew
    Между тем, в Чернобыльской зоне отчуждения появились краснокнижные животные, видимо человек страшнее радиации.

    Да зверья там навалом. Ночью нужно очень осторожно на машине перемещаться.
    Тралл
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