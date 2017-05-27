На Запорожской АЭС "из-за дефекта" отключили ещё один энергоблок

26 мая 2017 в 16 часов 03 минуты энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса № 4. Продолжаются операции по переводу реакторной установки энергоблока №6 в состояние «холодной остановки». Заявка подана до 2 июня 2017 в 11 час. 30 мин.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2620 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Очередное отключение энергоблока АЭС состоялось на Украине. На сей раз от сети были вынуждены отключать ещё один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Речь идёт 6 энергоблоке, в котором, как сообщает пресс-служба станции, был обнаружен «дефект».Из сообщения пресс-службы ЗАЭС Это уже четвёртый энергоблок из тех 15-ти, находящихся на территории Украины, который в данный момент не работает. Помимо 6-го энергетического блока Запорожской АЭС на Украине отключены 3-й и 5-й энергоблоки той же станции, а также 3-й энергоблок Южно-Украинской АЭС.Так, 3-й ЭБ ЗАЭС не действует уже более трёх месяцев, хотя должен был запускаться после ремонтных мероприятий ещё в апреле.