Готовится вывод на орбиту спутника "Канопус-В-ИК"
Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », на космодроме Байконур российскими предприятиями осуществляются работы по подготовке к запуску ракеты "Союз-2-1А/Фрегат-М" с российским космическим спутником "Канопус-В-ИК" и рядом малых космических аппаратов.
Пуск запланирован на 09:36 мск. 14 июля. Предполагается, что на орбиту будут выведены спутники "Канопус-В-ИК", "Звезда", четыре аппарата компании SatByul Co. LTD, два Corvus-BC, AISSat-3, Lemur+, Tyvark, "Маяк", "МКА-Н", Flock 2k, UTE-SWSU.
Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съемки лесных пожаров, а также для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности и поиска природных ресурсов.
"Союз-2.1а" - российская одноразовая ракета космического назначения. Является модификацией (этап модернизации - 1а) ракеты космического назначения "Союз-2", которая была создана в середине 1990-х гг. на базе "Союза-У" (эксплуатируется с 1973 г.). Разработана и изготавливается РКЦ "Прогресс", Самара. Предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Первый испытательный пуск, который проходил по суборбитальной траектории, осуществлен 8 ноября 2004 г. с Плесецка с макетом космического аппарата. Первый рабочий состоялся 19 октября 2006 г. с Байконура.
Универсальный разгонный блок (РБ) «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты. Первый запуск в составе РН «Союз» состоялся 9 февраля 2000 г.
Достижения российских разработчиков космической продукции планируется представить на экспозиции ракетно-космической техники, приуроченной к Международному Экономическому Форуму, проходящему в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года.
Пуск запланирован на 09:36 мск. 14 июля. Предполагается, что на орбиту будут выведены спутники "Канопус-В-ИК", "Звезда", четыре аппарата компании SatByul Co. LTD, два Corvus-BC, AISSat-3, Lemur+, Tyvark, "Маяк", "МКА-Н", Flock 2k, UTE-SWSU.
Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съемки лесных пожаров, а также для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности и поиска природных ресурсов.
"Союз-2.1а" - российская одноразовая ракета космического назначения. Является модификацией (этап модернизации - 1а) ракеты космического назначения "Союз-2", которая была создана в середине 1990-х гг. на базе "Союза-У" (эксплуатируется с 1973 г.). Разработана и изготавливается РКЦ "Прогресс", Самара. Предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Первый испытательный пуск, который проходил по суборбитальной траектории, осуществлен 8 ноября 2004 г. с Плесецка с макетом космического аппарата. Первый рабочий состоялся 19 октября 2006 г. с Байконура.
Универсальный разгонный блок (РБ) «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты. Первый запуск в составе РН «Союз» состоялся 9 февраля 2000 г.
Достижения российских разработчиков космической продукции планируется представить на экспозиции ракетно-космической техники, приуроченной к Международному Экономическому Форуму, проходящему в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года.
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