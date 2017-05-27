15:34 27 мая

Готовится вывод на орбиту спутника "Канопус-В-ИК"

Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », на космодроме Байконур российскими предприятиями осуществляются работы по подготовке к запуску ракеты "Союз-2-1А/Фрегат-М" с российским космическим спутником "Канопус-В-ИК" и рядом малых космических аппаратов.

Пуск запланирован на 09:36 мск. 14 июля. Предполагается, что на орбиту будут выведены спутники "Канопус-В-ИК", "Звезда", четыре аппарата компании SatByul Co. LTD, два Corvus-BC, AISSat-3, Lemur+, Tyvark, "Маяк", "МКА-Н", Flock 2k, UTE-SWSU.

Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съемки лесных пожаров, а также для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности и поиска природных ресурсов.


Готовится вывод на орбиту спутника "Канопус-В-ИК"


"Союз-2.1а" - российская одноразовая ракета космического назначения. Является модификацией (этап модернизации - 1а) ракеты космического назначения "Союз-2", которая была создана в середине 1990-х гг. на базе "Союза-У" (эксплуатируется с 1973 г.). Разработана и изготавливается РКЦ "Прогресс", Самара. Предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Первый испытательный пуск, который проходил по суборбитальной траектории, осуществлен 8 ноября 2004 г. с Плесецка с макетом космического аппарата. Первый рабочий состоялся 19 октября 2006 г. с Байконура.

Универсальный разгонный блок (РБ) «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты. Первый запуск в составе РН «Союз» состоялся 9 февраля 2000 г.

Достижения российских разработчиков космической продукции планируется представить на экспозиции ракетно-космической техники, приуроченной к Международному Экономическому Форуму, проходящему в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года.


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Комментарии 22

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  1. Гаврила Сегодня, 11:03
    спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения ... дальше демагогия.
    Гаврила
    1. Partyzan Сегодня, 11:06
      запустили бы, а то не дай бог что.... what
      Partyzan
    2. Комментарий был удален.
    3. Tusv Сегодня, 11:10
      Цитата: Гаврила
      спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения ... дальше демагогия.

      Мирное назначение озвучено, остальное лирика (меньше знаешь, крепче спишь).
      Tusv
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 11:15
      Цитата: Гаврила
      спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения ... дальше демагогия.

      Дальше думаю лучше промолчать.. hi Сейчас главное ,чтобы запустили!
      ОТДЕЛ
    5. To be or not to be Сегодня, 13:39
      Назначение
      Космический аппарат «Канопус-В-ИК» предназначен для решения следующих задач оперативного мониторинга:
      -мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений;
      -обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду;
      мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов;
      -землепользования;
      ==оперативного наблюдения заданных районов земной поверхности;
      ==картографирование.
      Тип орбиты -круговая солнечно-синхронная

      Высота 510 км

      Наклонение 97,4 град

      Период обращения 94,8 мин
      На орбите 500 км не может быть быть универсальным .как ниже пишут
      To be or not to be
    6. Starover_Z Сегодня, 13:49
      Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съемки лесных пожаров, а также для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ

      Цитата: Гаврила
      спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения ... дальше демагогия.

      Вот именно ! Двойного назначения !
      Раз для обнаружения пожаров, значит и старты ракет однозначно будет засекать !
      Дальше - меньше знаешь - крепче спишь ! Пущай летает !
      Starover_Z
  2. san4es Сегодня, 11:03
    Разгонный блок "Фрегат".Изготовление. Приобретение. Доставка. Обращаться в НПО Лавочкина yes
    san4es
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:04
    Спутник с ИК оптикой - это такой "универсальный шпион". Он и пожары отслеживает, и ракетные пуски. Возможно, даже тепловые следы самолетов и подводных лодок wassat Ну а для "весьмир" - это для борьбы с пожарами.
    Горный стрелок
  4. профессор Сегодня, 11:07
    Почему не с Восточного? Вроде для запуска ракеты "Союз-2.1а" подходит.
    профессор
    1. Partyzan Сегодня, 11:10
      может казахам тоже кушать хочется?
      Partyzan
      1. Аскет Сегодня, 11:29
        Цитата: Partyzan
        может казахам тоже кушать хочется?

        На этот год запланировано два запуска один на август другой ноябрь-декабрь.
        С 2018 года планируется выполнять шесть—восемь пусков в год и, в перспективе, до десяти. Это не считая утвержденного графика " Лунной программы". первый запуск Ангары А5П запланирован на 2019год
        Аскет
        1. профессор Сегодня, 12:47
          Цитата: Аскет
          С 2018 года планируется выполнять шесть—восемь пусков в год и, в перспективе, до десяти. Это не считая утвержденного графика " Лунной программы". первый запуск Ангары А5П запланирован на 2019год

          Роскосмос решил отказаться от ракеты для пилотируемых запусков "Ангара-А5П" и создания инфраструктуры для пилотируемых пусков с космодрома Восточный до 2025 года. Об этом сообщили ТАСС источники в ракетно-космической отрасли.

          Подробнее: http://www.newsru.com/russia/27may2017/angara.htm
          l
          профессор
    2. polev66 Сегодня, 11:16
      +7 (495) 631-9000 позвони, спроси, может тебе и ответят, если посчитают нужным
      polev66
      1. Partyzan Сегодня, 11:18
        это у русских спрашивать - хочется ли казахам кушать? recourse
        Partyzan
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:17
      Цитата: профессор
      Почему не с Восточного? Вроде для запуска ракеты "Союз-2.1а" подходит.

      Там ваши сидят саботажники и диверсанты..(зачистка идет..) soldier
      ОТДЕЛ
    4. Невский_ЗУ Сегодня, 11:21
      Цитата: профессор
      Почему не с Восточного? Вроде для запуска ракеты "Союз-2.1а" подходит.


      Вот это пожалуй очень дельный коммент. Самому интересно, почему новостей с Восточного мало. И вообще, что там Роскосмос думает о Луне и корабле "Федерация". Снова сроки сдвигаются. ((
      Невский_ЗУ
    5. Tusv Сегодня, 11:26
      Цитата: профессор
      Почему не с Восточного? Вроде для запуска ракеты "Союз-2.1а" подходит.

      Как еврей еврею по секрету скажу. С Восточного за свой счет, с Байканура на денюжку южнокорейцев.
      Tusv
  5. Соломон Кейн Сегодня, 11:17
    Да! Союз(СССР) и на земле был лучшим и в космосе надежный.
    Соломон Кейн
  6. Rumata-Estorskii Сегодня, 11:24
    "Первый испытательный пуск, который проходил по суборбитальной траектории, осуществлен 8 ноября 2004 г. с Плесецка с макетом космического аппарата"
    Ага, с макетом, как же.
    Rumata-Estorskii
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 11:46
    И чего интересного.Обычная подготовка к запуску .Сам спутник-прячте свои сматфоны.Считывать будет всё.
    ВЕРЕСК
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:16
    У соседа младшая дочь готовится стать матерью, и что???? fool Выведите на орбиту-другое дело, тогда напишите, а то не дай бог вдруг"нештатка , либо пуск перенесут на"потом"! fool
    Изгоняющий либероидов
  9. злой партизан Сегодня, 12:54
    Ещё один "мирный трактор" пополнил группировку своих собратьев. yes
    злой партизан
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