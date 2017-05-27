ВВС Египта атаковали боевиков в Ливии
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на египетских официальных лиц сообщает о нанесении военно-воздушными силами Египта ударов по базам боевиков на востоке Ливии.
Авианалет является реакцией на нападение террористов на христиан-коптов. Ранее примерно 10 человек в униформе, похожей на армейскую, атаковали два автобуса, которые перевозили христиан-коптов к монастырю святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. В результате пулеметного огня погибло 28 человек, в их числе много детей, 22 чел. получили ранения. Террористы перемещались на двух автомобилях. При этом ответственность за организацию нападения на данный момент никто на себя не взял.
После арабского завоевания в 641 году коптами стали называть египтян-христиан в отличие от соотечественников, принявших ислам. Копты не похожи на остальных жителей Египта, они сохранили точеный профиль лица фараонов на протяжении многих веков. У них светлая кожа и красивый разрез глаз. Копты строго хранят чистоту своей крови и в жены берут только женщин-копток или европеек.
Авианалет является реакцией на нападение террористов на христиан-коптов. Ранее примерно 10 человек в униформе, похожей на армейскую, атаковали два автобуса, которые перевозили христиан-коптов к монастырю святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. В результате пулеметного огня погибло 28 человек, в их числе много детей, 22 чел. получили ранения. Террористы перемещались на двух автомобилях. При этом ответственность за организацию нападения на данный момент никто на себя не взял.
После арабского завоевания в 641 году коптами стали называть египтян-христиан в отличие от соотечественников, принявших ислам. Копты не похожи на остальных жителей Египта, они сохранили точеный профиль лица фараонов на протяжении многих веков. У них светлая кожа и красивый разрез глаз. Копты строго хранят чистоту своей крови и в жены берут только женщин-копток или европеек.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти