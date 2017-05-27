15:32 27 мая

ВВС Египта атаковали боевиков в Ливии

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на египетских официальных лиц сообщает о нанесении военно-воздушными силами Египта ударов по базам боевиков на востоке Ливии.



Авианалет является реакцией на нападение террористов на христиан-коптов. Ранее примерно 10 человек в униформе, похожей на армейскую, атаковали два автобуса, которые перевозили христиан-коптов к монастырю святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. В результате пулеметного огня погибло 28 человек, в их числе много детей, 22 чел. получили ранения. Террористы перемещались на двух автомобилях. При этом ответственность за организацию нападения на данный момент никто на себя не взял.


После арабского завоевания в 641 году коптами стали называть египтян-христиан в отличие от соотечественников, принявших ислам. Копты не похожи на остальных жителей Египта, они сохранили точеный профиль лица фараонов на протяжении многих веков. У них светлая кожа и красивый разрез глаз. Копты строго хранят чистоту своей крови и в жены берут только женщин-копток или европеек.


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Комментарии 46

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  1. Partyzan Сегодня, 12:10
    неужели египет стал исправляться? дай то бог, может скоро наведут порядок soldier
    Partyzan
    1. Астарт Сегодня, 12:25
      Можно предположить (с определенной степенью вероятности), что шум западных СМИ про активность Российских ССО на Ливийско Египетской границе, а так же активные переговоры генерала Халифа Хафтар с Российскими и Египетскими властями, как то связаны с ударом по боевикам
      Астарт
      1. cniza Сегодня, 12:27
        Да , завязывается там ещё один узелок и может полыхнуть.
        cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
      Цитата: Partyzan
      неужели египет стал исправляться? дай то бог, может скоро наведут порядок soldier

      Пока тренируются на Ливии безоружной , а потом их в Сирию перебросят, для проверки ПВО русских! Все знакомо , я прав товарищи из Израиля..? (зачем самим рисковать. тем более им США помощь выделила , пусть отрабатывают..)))
      ОТДЕЛ
      1. Deniska999 Сегодня, 12:40
        Египет будет бомбить САА? Ну это вы снеслись...
        Deniska999
      2. Pirogov Сегодня, 13:53
        Цитата: ОТДЕЛ
        Пока тренируются на Ливии безоружной , а потом их в Сирию перебросят, для проверки ПВО русских! Все знакомо , я прав товарищи из Израиля..? (зачем самим рисковать. тем более им США помощь выделила , пусть отрабатывают..)))

        Ну это Вы закрутили сюжет , а зачем это всё Египту надо ? Долги перед америкой списать ,так можно найти другие способы ,а не нарываться на большую ...издулину и множество проблем ,чем не минуемо обернётся их нападение на Сирию ,даже не беря во внимание Россию и Иран ,там и другие факторы появятся ,тот же ИГИЛ зайдёт в Египет и другие товарищи ,например с Ливии и т.д. и всё это для того чтобы понравится америке ,например я НЕ ВЕРЮ в такой сюжет.
        Pirogov
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:12
    Атаковали это хорошо, а вот каков результат их атаки???
    Изгоняющий либероидов
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:13
    Ну наконец. Египет разозлился и начал действовать. Правда, с Ливией ему не справиться. Так, соли на хвост посыпать...
    Горный стрелок
  4. Рабинович_007 Сегодня, 12:13
    С синайского бы лучше убрали террористов.
    Рабинович_007
    1. sabakina Сегодня, 12:25
      Да и с Голан. Оккупантов.
      sabakina
      1. Рабинович_007 Сегодня, 12:29
        Цитата: sabakina
        Да и с Голан. Оккупантов

        Так уже убрали, еще в Шестидневную войну wink
        Жаль что мало.
        Рабинович_007
        1. sabakina Сегодня, 12:48
          С каких это пор Голаны еврейские? Я что то не припомню приказа И.В.Сталина о передаче Голан Израилю.
          Гола́нские высо́ты (ивр. ‏רָמַת הַגוֹלָן‏‎, араб. هضبة الجولان‎) — спорная территория на Ближнем Востоке, в настоящее время контролируемая Израилем. С 1944 по 1967 года являлась частью сирийской провинции Кунейтра, захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны.
          sabakina
          1. Рабинович_007 Сегодня, 12:50
            С тех, как прогнали оттуда оккупантов.
            Рабинович_007
            1. sabakina Сегодня, 12:54
              До 1948 года вас вааще не было как государства! Так кто оккупант?
              sabakina
              1. Рабинович_007 Сегодня, 12:58
                Было.
                Не нужно так нервничать, тем более в рамадан.
                Рабинович_007
                1. supertiger21 Сегодня, 13:31
                  Цитата: Рабинович_007
                  Было.
                  Не нужно так нервничать, тем более в рамадан.


                  Мои извенения, что встреваю, но оккупированными территориями, на мой взгляд, мало признать только Голаны и Левый берег реки Иордан. Ибо ведь и собственно Израиль - это земля арабов Палестины, оккупированная евреями после Второй мировой войны. Кто кто, но оккупанты в данном случае только Вы!
                  supertiger21
                  1. sabakina Сегодня, 13:44
                    Еврейчик, а причём тут рамадан? Иль ты всех граждан России в мусульмане записал?
                    sabakina
                    1. grm Сегодня, 14:06
                      Цитата: sabakina
                      Еврейчик, а причём тут рамадан? Иль ты всех граждан России в мусульмане записал?


                      Наверное, просто от вас тащит обычной антисемитской пропагандой. Поэтому наверное и ассоциация.
                      grm
                      1. sabakina Сегодня, 14:17
                        Француз, напомни мне, сколько дней вы сопротивлялись вермахту?
                        sabakina
                    2. Рабинович_007 Сегодня, 15:13
                      Цитата: sabakina
                      Еврейчик

                      smile
                      Нервишки у вас шалят.
                      Да ещё и в пост на рамадан так себя ведете, не красиво.
                      Рабинович_007
                  2. grm Сегодня, 13:50
                    Цитата: supertiger21
                    Ибо ведь и собственно Израиль - это земля арабов Палестины, оккупированная евреями после Второй мировой войны. Кто кто, но оккупанты в данном случае только Вы!


                    Я не смеялся так очень давно читая такой бред laughing laughing laughing
                    Вы сделали мой день . Такую тупость мне не доводилось читать очень давно good
                    grm
                  3. supertiger21 Сегодня, 14:32
                    Цитата: grm
                    Я не смеялся так очень давно читая такой бред
                    Вы сделали мой день . Такую тупость мне не доводилось читать очень давно


                    Вам смешно от правды?! Ведь так и есть, с согласия англосаксов, евреи нагло аннексировали земли арабов. Стыдно должно быть, а не смешно... negative
                    supertiger21
                  4. Рабинович_007 Сегодня, 15:09
                    Нет, все не так.
                    Рабинович_007
          2. grm Сегодня, 12:54
            Цитата: sabakina
            С каких это пор Голаны еврейские?


            С самых давних, после чего они в 67 году вернулись обратно в территорию Израиля после очередной попытки арабов сбросить евреев в море.


            Цитата: sabakina
            Я что то не припомню приказа И.В.Сталина о передаче Голан Израилю.


            Помню тот день как будто было вчера.. стоит Сталин на броневике, который Ленин ведёт.. Было это в 47 году ,в Палестине, и Сталин кричит Трумену - эй, Голаны евреям я не согласен отдавать.. А Трумен уже старенький был, ему тогда лет 30 было, и он кричит Сталину - ладно, отдам приказ придержать территории до 67 года.
            grm
            1. sabakina Сегодня, 12:58
              grm с самых ых пор государства израиль не було, от слова совсем! Но ты можешь думать всё, что угодно. Солнце вращается вокруг Земли например.
              sabakina
              1. grm Сегодня, 13:04
                Цитата: sabakina
                grm с самых ых пор государства израиль не було, от слова совсем!


                Евреи там жили и долго .
                Було не було, был Кёнигсберг, стал Калининград, был Крым украинским, стал Российским..


                Цитата: sabakina
                Но ты можешь думать всё, что угодно. Солнце вращается вокруг Земли например.


                Так думают к сожалению четверть россиян crying
                https://www.pravda.ru/news/society/31-03-2017/132
                9267-opros-0/
                А многие россияне не могут найти Крым на Карте crying
                http://www.rosbalt.ru/video/2014/05/08/1265890.ht
                ml
                grm
                1. sabakina Сегодня, 13:47
                  Слыш, хранцуз, а кто "бистро" делал, когда казаки приехали? А себя то на карте хоть найдёшь?
                  sabakina
                  1. grm Сегодня, 14:04
                    Цитата: sabakina
                    Слыш, хранцуз, а кто "бистро" делал, когда казаки приехали? А себя то на карте хоть найдёшь?


                    Легко wassat
                    grm
                    1. sabakina Сегодня, 14:08
                      Ну так и топай! Сначала по Смоленской дороге, а дальше по своим крестам!
                      sabakina
                      1. grm Сегодня, 14:15
                        Цитата: sabakina
                        Ну так и топай! Сначала по Смоленской дороге, а дальше по своим крестам!


                        Спасибо конечно, но нет. Я от крепостных советы не принимаю hi
                        grm
            2. Рабинович_007 Сегодня, 12:59
              Цитата: grm
              стоит Сталин на броневике, который Ленин ведёт.. Было это в 47 году ,в Палестине, и Сталин кричит Трумену - эй, Голаны евреям я не согласен отдавать.

              laughing Ну и фантазия у вас
              Рабинович_007
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:15
    о нанесении военно-воздушными силами Египта ударов по базам боевиков на востоке Ливии.

    ... лучше позже, чем никогда... а ещё лучше раньше, чем позже...
    Соболезнования семьям погибших...
    a.s.zzz888
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:19
    Удар по базам это конечно хорошо. Но почему по территории Египта вооруженные бандиты спокойно разъезжают и людей убивают? А как же борьба с мировым терроризмом?
    rotmistr60
  7. sabakina Сегодня, 12:24
    ВВС Египта атаковали боевиков в Ливии

    Судя по всему, лето обещает быть жарким.....
    sabakina
  8. perepilka Сегодня, 12:27
    А про результат вылета F-16 what Или так, картинко, у них ишшо Миражи и Фантомы были, иль заржавели безповоротно и скончательно? belay
    perepilka
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:30
      Бомбы пока еще в воздухе, ибо террористы торгуются с пилотами lol
      Изгоняющий либероидов
      1. perepilka Сегодня, 14:26
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Бомбы пока еще в воздухе, ибо террористы торгуются с пилотами lol

        А почём берут? За доставку пусть не забудут заплатить. Напомни, а то знаю я этих арабов, не научи, да по миру пусти, фиг, не денеюжки! what
        perepilka
    2. supertiger21 Сегодня, 13:41
      Цитата: perepilka
      А про результат вылета F-16 what Или так, картинко, у них ишшо Миражи и Фантомы были, иль заржавели безповоротно и скончательно? belay


      У них не только Фантомы и Миражи, но и наши МиГи сохранились, поставленные до 1973 года, тогда ещё просоветскому Египту.
      supertiger21
      1. perepilka Сегодня, 14:22
        Цитата: supertiger21
        но и наши МиГи

        Так не упомянул, что по земле не очень, а по Фантомам и Миражам, хрен его знает, говорили что против ПВО работают, значит в-з средства есть.
        Хотя да, только кто там у мигарей регламент делал, после того как Садат СССР послал, скорей, просто числятся
        perepilka
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 12:56
    Непонимаю данную новость.Египет в состоянии войны и хлещется не по детски.За 12 лет -первая и отличная новость.Египет,вообще-то постоянно воюет.
    ВЕРЕСК
  10. ALEA IACTA EST Сегодня, 13:55
    Комариные бомбардировки скорее только раззадорят бородатых.
    ALEA IACTA EST
  11. sabakina Сегодня, 14:19
    Цитата: grm
    Цитата: sabakina
    Ну так и топай! Сначала по Смоленской дороге, а дальше по своим крестам!

    Спасибо конечно, но нет. Я от крепостных советы не принимаю hi

    Сто лет, как буржуев нет, а крепостных и подавно! Иди в школу!
    sabakina
    1. grm Сегодня, 14:38
      Цитата: sabakina
      Сто лет, как буржуев нет, а крепостных и подавно! Иди в школу!


      Да вы что...
      Кто бы мог подумать..
      Дневник покажи, надо проверить твою успеваемость.
      grm
  12. iouris Сегодня, 14:23
    Один удар - это ничего.
    iouris
  13. grm Сегодня, 14:42
    Цитата: sabakina
    Француз, напомни мне, сколько дней вы сопротивлялись вермахту?


    Вообще я не француз и даже не из Франции - тут сайт глючит с флагами, но прикольно читать как Вы тут изводитесь на ..... wassat
    grm
  14. А. Привалов Сегодня, 15:28
    Цитата: sabakina
    С каких это пор Голаны еврейские? Я что то не припомню приказа И.В.Сталина о передаче Голан Израилю.
    Гола́нские высо́ты (ивр. ‏רָמַת הַגוֹלָן‏‎, араб. هضبة الجولان‎) — спорная территория на Ближнем Востоке, в настоящее время контролируемая Израилем. С 1944 по 1967 года являлась частью сирийской провинции Кунейтра, захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны.


    Сирийцы с укреплённых позиций расположенных на Голанских высотах почти 20 лет обстреливали прямой наводкой города и сёла Израиля. За что были выбиты от туда в результате боевых действий во время Шестидневной войны. Это было очень не легко и цену израильтяне уплатили своими жизнями по полной. Смотрите, как эти высотки выглядят на местности. Тот, кто считает, что завтра, эти стратегически важные точки отдадут обратно сирийцам, мягко скажем, наивный фантазёр.
    А. Привалов
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