Страны G7 собрались совместно бороться с терроризмом
Как сообщает « Российская газета », по итогам первого дня саммита G7 лидеры стран «Большой семерки» утвердили декларацию по борьбе с терроризмом. Со слов Паоло Джентилони, премьер-министра Италии, принимающей на данной встрече гостей, "этой декларацией по борьбе с терроризмом мы укрепляем сотрудничество между семью самыми сильными мировыми экономиками".
В документе сказано, что стороны будут фокусировать усилия на устранении источников и каналов финансирования терроризма и вооруженного экстремизма, а также использовать точечные финансовые санкции, чтобы нарушить их каналы снабжения и усиливать сотрудничество стран G7 в том, что касается этих санкций. Одновременно предполагается вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень, например, выработать коллективный подход по борьбе с иностранными наемниками за счет совместной работы с транзитными странами, куда направляются наемники или куда они возвращаются.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск указал, что текущий саммит будет самым сложным за все годы. Как он утверждал, многие лидеры, участвующие в текущем форуме, имеют разные подходы по таким темам, как изменение климата и торговля. При этом он считает, что самым главным моментом является сохранение единства по вопросам поддержания глобального порядка.
В документе сказано, что стороны будут фокусировать усилия на устранении источников и каналов финансирования терроризма и вооруженного экстремизма, а также использовать точечные финансовые санкции, чтобы нарушить их каналы снабжения и усиливать сотрудничество стран G7 в том, что касается этих санкций. Одновременно предполагается вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень, например, выработать коллективный подход по борьбе с иностранными наемниками за счет совместной работы с транзитными странами, куда направляются наемники или куда они возвращаются.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск указал, что текущий саммит будет самым сложным за все годы. Как он утверждал, многие лидеры, участвующие в текущем форуме, имеют разные подходы по таким темам, как изменение климата и торговля. При этом он считает, что самым главным моментом является сохранение единства по вопросам поддержания глобального порядка.
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