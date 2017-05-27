15:38 27 мая

Страны G7 собрались совместно бороться с терроризмом

Как сообщает « Российская газета », по итогам первого дня саммита G7 лидеры стран «Большой семерки» утвердили декларацию по борьбе с терроризмом. Со слов Паоло Джентилони, премьер-министра Италии, принимающей на данной встрече гостей, "этой декларацией по борьбе с терроризмом мы укрепляем сотрудничество между семью самыми сильными мировыми экономиками".

Страны G7 собрались совместно бороться с терроризмом


В документе сказано, что стороны будут фокусировать усилия на устранении источников и каналов финансирования терроризма и вооруженного экстремизма, а также использовать точечные финансовые санкции, чтобы нарушить их каналы снабжения и усиливать сотрудничество стран G7 в том, что касается этих санкций. Одновременно предполагается вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень, например, выработать коллективный подход по борьбе с иностранными наемниками за счет совместной работы с транзитными странами, куда направляются наемники или куда они возвращаются.


Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск указал, что текущий саммит будет самым сложным за все годы. Как он утверждал, многие лидеры, участвующие в текущем форуме, имеют разные подходы по таким темам, как изменение климата и торговля. При этом он считает, что самым главным моментом является сохранение единства по вопросам поддержания глобального порядка.


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Комментарии 33

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  1. Тралл Сегодня, 13:35
    Лебедь, Рак и Щука
    Тралл
    1. Вас Влад Сегодня, 13:40
      Цитата: Тралл
      Лебедь, Рак и Щука

      Да ладно winked Цу получили, да разбежались yes
      Вас Влад
      1. Монос Сегодня, 13:47
        использовать точечные финансовые санкции, чтобы нарушить их каналы снабжения и усиливать сотрудничество стран G7 в том, что касается этих санкций

        Так победим!! Это сурово! Это решительно! Это непримиримо!!! Ну, что террорюги, съели? Теперь вам кирдык! smile
        Монос
        1. Татьяна Сегодня, 13:50
          Все их декларации о борьбе с терроризмом - по большому счёту - яйца выеденного не стоят!
          Всё показуха и политический обман!
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 14:02
            Волки в овечьей шкуре!
            Татьяна
            1. GRF Сегодня, 14:28
              Цитата: Татьяна
              Волки в овечьей шкуре!

              Кого следующим решили спасать от террористов?
              Мелкобриты какие на очереди?
              А то столько террористов вокруг, а страна вроде не в огне...


              Млин, без грима не узнаю, кто из них усама?
              GRF
            2. Владимир 38 Сегодня, 15:17
              Почему семерка? Они же шестерка уже?
              Владимир 38
            3. Pete Mitchell Сегодня, 15:27
              Татьяна, какие они волки:шакалье страдающее словоблудием
              Pete Mitchell
          2. Pirogov Сегодня, 14:02
            Цитата: Татьяна
            Все их декларации о борьбе с терроризмом - по большому счёту - яйца выеденного не стоят!
            Всё показуха и политический обман!

            Сто % . Одно плохо им поверят и так ,ведь они заказывают музыку .
            Pirogov
            1. Татьяна Сегодня, 14:10
              Pirogov
              Одно плохо им поверят и так, ведь они заказывают музыку.
              Да! Вы всё правильно сказали!
              У них всё по Геббельсу! Фашисты - они и есть фашисты!
              Татьяна
          3. faridg7 Сегодня, 15:09
            "этой декларацией по борьбе с терроризмом мы укрепляем сотрудничество между семью самыми сильными мировыми экономиками".
            Ну вот, а вы ждали, что они начнут бороться против терроризма? Нет, с терроризмом. без всякого обмана, так и говорят
            faridg7
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:43
      "Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет
      Ты что грустишь бродяга а ну-ка улыбнись
      И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет
      Как здорово что все мы здесь сегодня собрались
      И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет
      Как здорово что все мы здесь сегодня собрались"
      О.Митяев
      Соломон Кейн
    3. Seaman77 Сегодня, 13:44
      На Туска посмотрите. Типичный халдей. Истинный поляк... laughing
      Seaman77
    4. LÄRZ Сегодня, 13:44
      Цитата: Тралл
      Лебедь, Рак и Щука

      Вот это точно! Разброд и шатание среди них огромные. О чём они там договорятся? Хорошо, что нас там нет.
      Саммиту "большой семерки", начавшемуся в пятницу, 26 мая, в городке Таормина на острове Сицилия, грозит провал из-за конфронтационного курса новой администрации США в ряде важных вопросов, передает агентство dpa. В преддверии встречи стало ясно, что США занимают позицию, общую с мнениями других участников, лишь в вопросах борьбы против терроризма.

      Зато Вашингтон категорически отверг проект подготовленного Италией итогового заявления, который предусматривает общую контролируемую политику в отношении беженцев, дающую больше возможностей для легальной миграции жителей кризисных регионов и защите прав беженцев. Вместо этого США предложили свой проект, в котором говорится: "Мы подтверждаем суверенные права государств контролировать свои границы и ставить четкие границы для мигрантов". В итоговых заявлениях прошлых саммитов их участники выступали против протекционизма и за свободную торговлю. Однако нынешняя администрация США является сторонником протекционистских мер. Накануне саммита Трамп, в частности, резко раскритиковал большой профицит Германии в торговле с Соединенными Штатами.
      http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%
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      LÄRZ
    5. Geisenberg Сегодня, 13:46
      Цитата: Тралл
      Лебедь, Рак и Щука


      Спонсоры тероризма решили бороться сами с собой )
      Geisenberg
    6. To be or not to be Сегодня, 13:49
      "Эй, эй, эй хали-гали,, Эй, эй,эй самогон. Эй, эй, эй сами гоним, эй,эй, эй сами пьём. И кому какое дело, где мы дрожжи достаём."
      Сами создают их и условия для их появления ..и борются ,борются борются ..Иногда собираются на посиделки совместно ..
      To be or not to be
  2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 13:36
    Решили любимое свое детище в борьбе за сохранение мирового господства уничтожить.
    НЕ ВЕРЮ.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
  3. Masya Masya Сегодня, 13:37
    они там собираются, обсуждают, утверждают, языком работают и не факт, что все утвержденное в жизнь претворят ... кто то, просто берет и дело делает...
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 13:42
      Не зря нынче год Петуха. Трамп ведет себя с партнерами как петух в курятнике smile
      Тралл
      1. Masya Masya Сегодня, 13:47
        а куры в рот заглядывают, дыхнуть боятся...
        Masya Masya
        1. sabakina Сегодня, 14:32
          Марина, Трамп ничто не напоминает?

          И как он кончил земной путь?
          sabakina
          1. Masya Masya Сегодня, 14:42
            портретное сходство есть, но дуче казнили, а трампа ожидает импичмент, ну или, в крайнем случае, пуля снайпера в лоб...
            Masya Masya
            1. sabakina Сегодня, 14:46
              Марина, если бы только в портретном сходстве дело было.....Вот Путина, на гражданской и ВОВ фотографировали. Манера держаться, Марин, манера! Короче, повесят его. Инакарнация, мать ети его.
              sabakina
              1. Masya Masya Сегодня, 14:50
                ну не знаю... но мне кажется, трампу до муссолини, как до луны пешком... если и инкарнация, то жалкая какая-то...
                Masya Masya
  4. rotmistr60 Сегодня, 13:39
    Так они вроде как уже неоднократно заявляли об этом (кроме Японии) и даже несколько раз пытались начать активно бороться. Погоняли воду в ступе до следующего теракта.
    rotmistr60
  5. Аскет Сегодня, 13:40
    Террористы у них Россия,Иран, Асад в Сирии ну и Ын в Сев. Корее,куда ж без него,сердешного...
    Аскет
    1. Вас Влад Сегодня, 13:43
      Цитата: Аскет
      Террористы у них Россия,Иран, Асад в Сирии ну и Ын в Сев. Корее,куда ж без него,сердешного...

      Не, не,Россия опаснее любого террориста!
      Америка: Кремль опаснее, чем ИГИЛ
      Вас Влад
  6. kepmor Сегодня, 13:41
    ...будут фокусировать усилия на устранении источников и каналов финансирования терроризма и вооруженного экстремизма...
    неужто сами себя "устранять" собираются?
    а в прочем, самоликвидация не самым плохой сценарий для вас,господа...
    kepmor
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:51
    "Лидеры большой семерки "-правельнее будет "босс плюс шесть шавок "! lol
    Изгоняющий либероидов
  8. Mavrikiy Сегодня, 13:52
    И чё? Чеченских террористов, в выдаче которых России отказывали 10 лет в тюрьму посадят?
    А если нет, так и суда нет. Пусть террористы Европу дальше взрывают, они же борцы за...., да не важно за что. Иначе двойные стандарты. Здесь борец, а здесь террорист. Там и здесь гибнут люди.
    Европа, иди со своими проблемами ....по адресу! (пока не научишся отличать белое от горячего)
    Mavrikiy
  9. sabakina Сегодня, 14:01
    Страны G7 собрались совместно бороться с терроризмом

    А что? Круто! Семеро одного одним ударом! И только наши рыдают, что могём семерых одним ударом... crying
    sabakina
  10. Logall Сегодня, 14:30
    Оружие только террорюгам поставят, а то сильно просто будет!
    Logall
  11. Градиент 3 Сегодня, 15:15
    И как...они собираются...
    Бороться?
    С помощью поставок оружия Саудовской Аравии?
    Для ИГИЛ....
    Градиент 3
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