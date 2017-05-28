В составе курдских формирований появился спецназ
В Сирии в составе Отрядов народной самообороны (YPG) появилось подразделение спецназа, оснащенное американским вооружением и экипировкой из «арсенала ниндзя», сообщает французский бюллетень TTU .
Бойцы Сил специальных операций США в Сирии, 2016 год
Специальное подразделение получило название YAT («Yekineyen Anti-Terror»), в нем насчитывается несколько сотен человек.
Первые сообщения о курдском спецназе появились в марте текущего года, во время боев за город Табка. По описаниям очевидцев, «бойцы YAT были одеты в "цифровой" камуфляж американских морских пехотинцев, легкие шлемы Ops-Core, оснащены средствами индивидуальной защиты».
Согласно информации, стоимость снаряжения одного бойца оценивается в $ 8 тыс., «оно позволяет поддерживать связь друг с другом и сражаться против ИГ (группировка запрещена в РФ) в ходе ночных операций».
Так, в экипировку входят «очки ночного видения AN/PVS 7b последнего поколения, а также доработанная автоматическая винтовка М4, оснащенная магазином из полимерных материалов, коллиматорным прицелом EOTech, лазерным целеуказателем AN/PEQ-2 и фонариком производства компании Surefire», пишет издание.
Многие аналитики выражают озабоченность тем, что снаряжение американского спецназа может попасть курдской организации РПК, что вызовет ответную реакцию Турции, которая приведет к эскалации конфликта.
Специальное подразделение получило название YAT («Yekineyen Anti-Terror»), в нем насчитывается несколько сотен человек.
Первые сообщения о курдском спецназе появились в марте текущего года, во время боев за город Табка. По описаниям очевидцев, «бойцы YAT были одеты в "цифровой" камуфляж американских морских пехотинцев, легкие шлемы Ops-Core, оснащены средствами индивидуальной защиты».
Согласно информации, стоимость снаряжения одного бойца оценивается в $ 8 тыс., «оно позволяет поддерживать связь друг с другом и сражаться против ИГ (группировка запрещена в РФ) в ходе ночных операций».
Так, в экипировку входят «очки ночного видения AN/PVS 7b последнего поколения, а также доработанная автоматическая винтовка М4, оснащенная магазином из полимерных материалов, коллиматорным прицелом EOTech, лазерным целеуказателем AN/PEQ-2 и фонариком производства компании Surefire», пишет издание.
Многие аналитики выражают озабоченность тем, что снаряжение американского спецназа может попасть курдской организации РПК, что вызовет ответную реакцию Турции, которая приведет к эскалации конфликта.
Использованы фотографии: Delil Souleiman/AFP/Getty Images
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