11:03 28 мая

В составе курдских формирований появился спецназ

В Сирии в составе Отрядов народной самообороны (YPG) появилось подразделение спецназа, оснащенное американским вооружением и экипировкой из «арсенала ниндзя», сообщает французский бюллетень TTU .

В составе курдских формирований появился спецназ
Бойцы Сил специальных операций США в Сирии, 2016 год

Специальное подразделение получило название YAT («Yekineyen Anti-Terror»), в нем насчитывается несколько сотен человек.


Первые сообщения о курдском спецназе появились в марте текущего года, во время боев за город Табка. По описаниям очевидцев, «бойцы YAT были одеты в "цифровой" камуфляж американских морских пехотинцев, легкие шлемы Ops-Core, оснащены средствами индивидуальной защиты».

Согласно информации, стоимость снаряжения одного бойца оценивается в $ 8 тыс., «оно позволяет поддерживать связь друг с другом и сражаться против ИГ (группировка запрещена в РФ) в ходе ночных операций».

Так, в экипировку входят «очки ночного видения AN/PVS 7b последнего поколения, а также доработанная автоматическая винтовка М4, оснащенная магазином из полимерных материалов, коллиматорным прицелом EOTech, лазерным целеуказателем AN/PEQ-2 и фонариком производства компании Surefire», пишет издание.

Многие аналитики выражают озабоченность тем, что снаряжение американского спецназа может попасть курдской организации РПК, что вызовет ответную реакцию Турции, которая приведет к эскалации конфликта.

Использованы фотографии: Delil Souleiman/AFP/Getty Images
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Комментарии 2

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:48
    Зря они в это вырядились, могут наши их просто замочить ..
    ОТДЕЛ
  2. ПАМ Сегодня, 10:53
    «оно позволяет поддерживать связь друг с другом и сражаться против ИГ

    сражаться !? больше пока прославились - договариваться. А единичными роликами уничтоженных тачанок пытающихся прорваться в подконтрольные населенные пункты войну не выйграть.
    ПАМ
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