15:20 28 мая

ВВС Турции нанесли удар по объектам РПК в Ираке

В ходе проведенной турецкими ВВС операции на севере Ирака были убиты 13 бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), уничтожены 7 объектов, передает РИА Новости .



ВВС Турции 28 мая с 8.45 по 9.05 (совпадает с мск) нанесли удары по объектам сепаратистской террористической организации (РПК) в районе Авашин-Басьян на севере Ирака. Уничтожено семь объектов РПК, ликвидированы 13 террористов,
говорится в сегодняшнем сообщении Генштаба ВС Турции.


«Еще 10 членов РПК были уничтожены накануне вечером в ходе воздушной операции в районе Чатак провинции Ван на востоке Турции», – отмечается в релизе.

Агентство напоминает, что после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с Рабочей партией Курдистана, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. По данным Минобороны Турции, за этот период силы безопасности ликвидировали более 10 тысяч членов РПК.

Использованы фотографии: Hurriyet.com.tr
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Комментарии 32

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  1. poquello Сегодня, 12:21
    ликвидировали более 10 тысяч членов РПК.

    это сколько ж в РПК всего членов?
    poquello
    1. cniza Сегодня, 12:24
      Ну если только турецких курдов около 20 млн. , можно только догадываться.
      cniza
      1. poquello Сегодня, 12:27
        Цитата: cniza
        Ну если только турецких курдов около 20 млн. , можно только догадываться.

        серьёзная орава
        poquello
      2. Верба Сегодня, 12:39
        Цитата: cniza
        Ну если только турецких курдов около 20 млн. , можно только догадываться.

        Да курдов порядка 40 мил. просто удивительно как такая большая нация ,не имеет своего государства. Всю свою историю под кем то были...
        Верба
        1. poquello Сегодня, 12:56
          Цитата: Верба
          Да курдов порядка 40 мил. просто удивительно как такая большая нация ,не имеет своего государства. Всю свою историю под кем то были...

          ага, ещё б всех евреев в Израиль свезти, а цыган в Румынию
          poquello
          1. grm Сегодня, 14:29
            Цитата: poquello
            ага, ещё б всех евреев в Израиль свезти, а цыган в Румынию


            Кого тогда обвинять во всех проблемах России будете? wink
            grm
            1. poquello Сегодня, 14:55
              Цитата: grm
              Цитата: poquello
              ага, ещё б всех евреев в Израиль свезти, а цыган в Румынию

              Кого тогда обвинять во всех проблемах России будете? wink

              это они себе льстят
              poquello
      3. bouncyhunter Сегодня, 12:52
        Как я уже однажды писал : даже если планета начнёт разваливаться на куски - всегда найдётся тот , кто попытается использовать это в своей борьбе за власть ...
        bouncyhunter
        1. dr.star75 Сегодня, 12:54
          Это называется борьба за существование и естественный отбор.
          dr.star75
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
            Цитата: dr.star75
            Это называется борьба за существование и естественный отбор.

            Это выходит за рамки того , о чём Вы говорите . Это уже из области "Пусть весь мир горит" .
            bouncyhunter
            1. dr.star75 Сегодня, 13:08
              НЕт, это и есть о чем я и говорю: Борьба за существование и естественный отбор. Борьба наций. называйте как хотите.Сущность не меняется
              dr.star75
              1. sabakina Сегодня, 13:14
                Если планета разваливается, за что бороться?
                sabakina
            2. sabakina Сегодня, 13:57
              Паша, это видео в догонку моего письма в личке.
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:07
                Слава , принято и понято ! wink soldier
                bouncyhunter
                1. sabakina Сегодня, 14:56
                  Паш, наверно это не этично будет, но хочу поделится своей памятью. Какими мы были и за какими девчонками бегали.....Или они за нами....
                  Школьные года прекрасные...

                  Ну, и с кем мы ходили в кино.
                  Имя не помню.

                  Давно это было.

                  Ольга.

                  То же Ольга.
                  sabakina
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:27
      Сперва ВКС России бахнуло , потом турки...А я даже рад , курды продажны ! Таких не уважают и уничтожают, даже игиловцы...
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:33
        Виталий wassat мышью их компьютерной laughing и клавиатурой, клавиатурой.... wassat
        Изгоняющий либероидов
        1. Тралл Сегодня, 12:50
          Я в борьбе с ИГИЛ на сайте уже две клавиатуры сломал... Вернее пивом залил smile
          Тралл
          1. Mavrikiy Сегодня, 13:53
            Цитата: Тралл
            Я в борьбе с ИГИЛ на сайте уже две клавиатуры сломал... Вернее пивом залил smile

            Пивом, фи, не комильфо.... впрочем, у пива есть разные сорта. А я из без него заработал, что заработал.
            Mavrikiy
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:05
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Виталий wassat мышью их компьютерной laughing и клавиатурой, клавиатурой.... wassat

          Я после украины инфаркт заработал...! А эти мелочь... hi
          ОТДЕЛ
      2. рич Сегодня, 12:45
        Нет бы сначала с ИГИЛ покончили
        рич
        1. Простой Сегодня, 12:51
          Tам каждый пытается выдавить ИГо к оппоненту.
          Простой
          1. рич Сегодня, 13:17
            Александр, верно Вы заметили. Это становится похоже на регби. Каждый игрок стремится выдавить "мяч" к чужим воротам
            рич
  2. dr.star75 Сегодня, 12:21
    Вот и пусть Турция этим и занимается...
    dr.star75
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:32
    Того гляди курды скооперируются с игилом или нусрой чтобы эрдогада сколупнуть с султанства. ...
    Изгоняющий либероидов
  4. Ментор Сегодня, 12:38
    Под видом борьбы с терроризмом Турция сама занялась террором. Государственные границы уже ничего не значат? Интересное время наступило.
    Ментор
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:43
      Цитата: Ментор
      Под видом борьбы с терроризмом Турция сама занялась террором. Государственные границы уже ничего не значат? Интересное время наступило.

      Пусть курдов продажных мочат в Ираке..Они это заслужили! А в Сирии мы с ними разберемся...
      ОТДЕЛ
  5. Простой Сегодня, 12:59
    в окрестностях Аль-Танфа.
    Простой
    1. dr.star75 Сегодня, 13:10
      ВКС увидят, не поздоровится.
      dr.star75
      1. Простой Сегодня, 13:17
        Это бригада аль-Имам Али- иракское шиитское ополчение (на стороне САА)
        Пишут, что в районе границы идут бои.
        Простой
  6. Простой Сегодня, 14:00
    ИГиловский беспилотник начинённый взрывчаткой.
    Район Мосула.


    Возможное производство «самоубийственных беспилотников» со стороны исламского государства впервые было намечено в результате утечки документов из Исламского государства в марте 2017 года. В этих документах подробно изложена просьба тунисского разработчика беспилотного самолета Абу Юсра аль-Туниса о разрешении и финансировании разработки и производства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов, которые могут быть загружены 20 килограммами взрывчатых веществ, которые будут использоваться в качестве ракеты класса «воздух-поверхность».

    Islamic State
    Willayat Halab
    Soldiers’ Central Office

    (Summary)

    Name: Abu Yusra al-Tunisi
    Age: 47
    Profession: Specialised in industrial electricity and electronics with some humble knowledge in the field of aviation and aeronautics.

    To those who may be concerned, I present the Ababil project. It is a multi-purpose UAV, with uses including:

    1- To recon an area 30 km in diameter.
    2- Can be used as an air-to-surface missile with +20 kg payload.
    3- It can be used to distract the enemy through the use of more than one UAV at night or during the day.
    4- To jam the enemy aircraft.

    The project will require a team composed of:
    - An electro-mechanic engineer.
    - A fiberglass specialist.
    - An expert in AutoCAD who knows how to work on CNC.
    - A metalworker

    The project will cost around 5,000 USD and will require 3 months to complete. I will show you photos of a prototype that I worked on when I worked in the field of research and development. The project was stopped for unknown reasons.

    While it is unknown if Abu Yusra al-Tunisi ever received permission and funding to continue his Ababil project, it is unlikely that the drone seen in the latest Islamic State release is in fact the Ababil. Not only did Abu Yusra al-Tunisi ask for permission and funding to develop drones in Wilayat Halab (Aleppo governorate) in Syria, the supposed payload of more than 20kg of explosives seems a much too heavy load for the drone shown in Mosul.
    Простой
    1. Простой Сегодня, 14:17
      Игиловские поделки:

      Простой
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