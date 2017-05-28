ВВС Турции нанесли удар по объектам РПК в Ираке

ВВС Турции 28 мая с 8.45 по 9.05 (совпадает с мск) нанесли удары по объектам сепаратистской террористической организации (РПК) в районе Авашин-Басьян на севере Ирака. Уничтожено семь объектов РПК, ликвидированы 13 террористов,

В ходе проведенной турецкими ВВС операции на севере Ирака были убиты 13 бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), уничтожены 7 объектов, передает РИА Новости говорится в сегодняшнем сообщении Генштаба ВС Турции.«Еще 10 членов РПК были уничтожены накануне вечером в ходе воздушной операции в районе Чатак провинции Ван на востоке Турции», – отмечается в релизе.Агентство напоминает, что после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с Рабочей партией Курдистана, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. По данным Минобороны Турции, за этот период силы безопасности ликвидировали более 10 тысяч членов РПК.