19:14 28 мая

Авиация западной коалиции уничтожила грузовик с беженцами из Ракки

Двадцать мирных жителей погибли в Сирии в результате авиаудара западной коалиции, возглавляемой США, передает РИА Новости сообщение информационного агентства SANA.



По словам источника агентства из числа местного населения, самолет западной коалиции нанес в субботу удар по автомашине, которая перевозила жителей Ракки, решивших покинуть город. В итоге 20 человек погибли.


Командование международной коалиции во главе с Вашингтоном это сообщение пока не прокомментировало.

Агентство напоминает, что авиация западных стран наносит в районе Ракки удары с целью поддержки отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), ведущих наступление на город, контролируемый боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ). Силы SDF состоят из курдских и арабских формирований.

По данным курдских источников, Ракку ежедневно покидают несколько сотен мирных жителей. В подконтрольных SDF районах в настоящее время находятся десятки тысяч беженцев.

Использованы фотографии: AFP 2017 / French Army/ ECPAD
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Комментарии 38

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:32
    Они могут воевать в основном только с мирным населением, что и демонстрируют.
    Изгоняющий либероидов
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:57
      А чуть позже скажут, что перепутали и признаются в своей ошибке. Только признаются, без извинений. Чисто американский подход.
      Соломон Кейн
      1. Masya Masya Сегодня, 16:08
        А чуть позже скажут, что перепутали и признаются в своей ошибке

        Один раз - случайность, два раза - совпадение, три - закономерность... так , что закономерность так и прёт... Безнаказанность порождает вседозволенность...
        Masya Masya
        1. Partyzan Сегодня, 16:22
          Это не закономерность, это - стратегия, мирным жителям нельзя покидать город, а то если все покинут возникнет законный вопрос - а чтой то самая крутая армия не может мочкануть этих барамалеев, а своих то мочить не хоцца hi
          Partyzan
    2. рич Сегодня, 18:24
      Да боевые действия западная коалиция ведет в основном против мирных жителей. Даже то, чего не рискнули сделать игиловцы сделали "освободители" - в середине мая, после открытия шлюзов на Евфратской ГЭС, западные кварталы удерживаемой боевиками ИГ Ракки оказались затоплены водой.
      https://www.vz.ru/news/2017/5/28/872142.html
      рич
  2. sabakina Сегодня, 15:42
    А ведь эти жители наверняка верили, что Россия...............
    sabakina
    1. Sharky Сегодня, 15:48
      Нужно понимать, что Россия не всесильна. Это война, а всех защитить невозможно. Да и не сильны мы сейчас как раньше. Мирных жителей жалко... А вы предлагаете сбивать американские самолёты и коалицию?
      Sharky
      1. DenZ Сегодня, 16:01
        Цитата: Sharky
        А вы предлагаете сбивать американские самолёты и коалицию?

        Я бы предложил американцам и коалиции элементарно смотреть куда они стреляют. Далеко не в первый раз у них такие "промахи". Как обезьяны с гранатой.
        DenZ
        1. Sharky Сегодня, 16:05
          Хорошо, выразили озабоченность, а им-то пофиг... Бомбят дальше... И что предлагаете?
          Sharky
          1. DenZ Сегодня, 17:15
            Предлагаю то что и предлагал, но не "сбивать американские самолеты". Пока не сбивать во всяком случае предпочитая не "бежать впереди паровоза".
            DenZ
      2. Tusv Сегодня, 16:13
        Цитата: Sharky
        А вы предлагаете сбивать американские самолёты и коалицию?

        Ваша линия - 70 км от границы. Там сбивать не будем. Низя. Дальше - наша авиация проводит в наш ресторан. Накормим, обласкаем и зацелуем до смерти. Все НАТО об этом знает
        Tusv
        1. Sharky Сегодня, 16:23
          Ваша линия - 70 км от границы.

          Какая моя линия? Что вы такое говорите?
          Sharky
    2. Макаров Сегодня, 15:53
      А ведь вы наверняка пишите первоклассные доносы.......
      Макаров
      1. Sharky Сегодня, 16:06
        Кто? Я? Отнюдь.
        Sharky
        1. Макаров Сегодня, 16:33
          нет не вы..я о тех кто кокетливо недоговаривают половину своих мыслей...
          Макаров
  3. sabakina Сегодня, 15:57
    Цитата: Sharky
    Нужно понимать, что Россия не всесильна. Это война, а всех защитить невозможно. Да и не сильны мы сейчас как раньше. Мирных жителей жалко... А вы предлагаете сбивать американские самолёты и коалицию?

    Миру мир! Войны не нужно! Вот девиз отряда "Дружба"! ты в пионерах был? Или хотя бы в "бойскаутах"?
    sabakina
    1. Sharky Сегодня, 16:08
      Нет, пионером не суждено было стать. Октябрёнком.
      Погуглите про VPN, коли на флаг намекаете hi
      Sharky
      1. sabakina Сегодня, 16:12
        В профиле Supreme leader. Что прикажите думать о вас?
        sabakina
        1. Sharky Сегодня, 16:16
          Офицер запаса, командир БЧ-5. Просто знаю английский язык хорошо, потому что моряк. Военный билет офицера запаса имеется. Ещё вопросы?
          Sharky
        2. Sharky Сегодня, 16:31

          А вот и доказательство, что бы не быть голословным.
          Sharky
    2. Соломон Кейн Сегодня, 16:12
      У бойскаутов иной подход : " Наш девиз четыре слова - Тонешь сам, топи другого!"
      Соломон Кейн
      1. Sharky Сегодня, 16:13
        Вы из типичных ура-патриотов?
        Sharky
        1. Соломон Кейн Сегодня, 16:19
          Патриотизм, пусть и "УРА", гораздо благороднее Идеи мировой ГЕГЕМОНИИ.
          Соломон Кейн
          1. Sharky Сегодня, 16:33
            Мне кажется, что нужно подходить к вопросу более взвешено. Достаточно посмотреть на патриотов в/на Украине, что бы мыслить в правильном направлении.
            Sharky
            1. Соломон Кейн Сегодня, 16:38
              Сударь, так цитата относилась к бойскаутам, а Вы же были Октябрёнком...
              Соломон Кейн
              1. Sharky Сегодня, 16:43
                Я думал, что вы намекаете на мой флаг (как многие тут на форуме, недальновидные)
                Sharky
        2. Masya Masya Сегодня, 17:20
          Вы из типичных ура-патриотов?


          feel
          Masya Masya
  4. svp67 Сегодня, 16:06
    Авиация западной коалиции уничтожила грузовик с беженцами из Ракки
    "1000-пудово" сейчас появится "правдивое" сообщение "белых касок", что и самолеты и бомбы были РУССКИЕ, они даже фото в полете их покажут
    svp67
    1. Zibelew Сегодня, 16:17
      Конечно скажут что русские. Янкесы даже когда свои разведывательные корабли топят, русские флаги рисуют на трубах.
      Zibelew
      1. svp67 Сегодня, 16:30
        Цитата: Zibelew
        Конечно скажут что русские. Янкесы даже когда свои разведывательные корабли топят, русские флаги рисуют на трубах.

        Да уж..главное вовремя "перекрасится". Ну хоть в кино снялся
        А ведь ранее он был "General Hoyt S. Vandenberg"

        К слову он мог и ранее утонуть и при нашем прямом участие и из-за своей "тупости"
        В 1975 году он мог стать развлечением для дайверов благодаря нашей ракете Р–36 (предшественница межконтинентальной ракеты Сатана по классификации НАТО)!
        Дело в том, что во время проведения учений в СССР, НАТО выдвинуло к району учений свой корабль слежения для наблюдений за пуском. Но это был не такой опытный и знакомый с нашей тактикой учений "Генерал Арнольд", а подобный, но неопытный "Генерал Вандерберг". И вот, ракета уже стартовала из центральной России (а P–36 это огромная, межконтинентальная ракета), готовность 30 минут, а в месте прицеливания стоит натовский корабль!
        Наши, конечно, переполошились. Ракета хоть и учебная и без термоядерного заряда, но обычная взрывчатка там ведь была (10 кг. взрывчатки в каждой боеголовке). А американцы как дети на палубу своего корабля высыпали, фотографируются там, плакаты вывесили: Как дела, Москва? И тут как бабахнет!
        Одна из боеголовок упала в ~100 метрах от генерала Вандерберга. Американцы перепугались и кинулись в трюмы. К ним на борт даже осколки попали, которые они довольные уже и увезли с собой для исследований. К большому счастью тогда никто не пострадал.

        https://story.d3.ru/akademik-vladislav-volkov-646
        025/?sorting=rating
        svp67
  5. Tusv Сегодня, 16:06
    Не ну это Высокоточное оружие. ГСН парабану басмач или мирный житель за рулем.
    Так то Омерика уже отчитывается, что взяла из за гашников Нурсы
    Tusv
  6. KIBL Сегодня, 16:35
    Пора использовать систему машин "ловушек".Гоняет такая машина по пустыне,на нее начинает заходить самый" демократичный" в мире истребитель-бомбардировщик,а тут бац ему в хвост С-400.......
    KIBL
    1. yuriy55 Сегодня, 16:52
      Цитата: KIBL
      Гоняет такая машина по пустыне,на нее начинает заходить самый" демократичный" в мире истребитель-бомбардировщик


      laughing
      Или такой:

      belay
      yuriy55
  7. behemot Сегодня, 16:58
    а чего этот старый к о з ё л МакКейн молчит? И прочие гомофилы из Европы?
    behemot
  8. Serg662 Сегодня, 18:31
    Цитата: Соломон Кейн
    А чуть позже скажут, что перепутали и признаются в своей ошибке. Только признаются, без извинений. Чисто американский подход.


    Скорее скажут что виноваты кровавый диктатор Асад и конечно же Россия, поэтому нужны новые санкции и Асад должен уйти....
    Serg662
  9. Govorun Сегодня, 18:39
    Авиация западной коалиции уничтожила грузовик с беженцами из Ракки
    И ПОЧЕМУ ТО Я НИСКОЛЕЧКО НЕ УДИВЛЕН...
    Govorun
  10. Принц_Пенсии Сегодня, 18:53
    Тактика выжженной земли? Кто там рисовал такие книги? Збигнев?
    Принц_Пенсии
  11. grm Сегодня, 19:00
    сообщение информационного агентства SANA.


    Так бы и писали- передаёт рупор сирийской пропаганды.

    Когда тоже самое говорят по удары российской армии и , что погибли куча мирных жителей и гуманитарные организации и прочие обвиняют Россию - Россия не признаёт ничего.

    Зато, когда очередной рупор сирийской пропаганды или гуманитарные организации сообщают об ударе США и жертвах или США сами признают свои ошибки (в отличии от России) , то в темах начинается шум и обвинения в сторону США.
    grm
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