Авиация западной коалиции уничтожила грузовик с беженцами из Ракки
Двадцать мирных жителей погибли в Сирии в результате авиаудара западной коалиции, возглавляемой США, передает РИА Новости сообщение информационного агентства SANA.
По словам источника агентства из числа местного населения, самолет западной коалиции нанес в субботу удар по автомашине, которая перевозила жителей Ракки, решивших покинуть город. В итоге 20 человек погибли.
Командование международной коалиции во главе с Вашингтоном это сообщение пока не прокомментировало.
Агентство напоминает, что авиация западных стран наносит в районе Ракки удары с целью поддержки отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), ведущих наступление на город, контролируемый боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ). Силы SDF состоят из курдских и арабских формирований.
По данным курдских источников, Ракку ежедневно покидают несколько сотен мирных жителей. В подконтрольных SDF районах в настоящее время находятся десятки тысяч беженцев.
По словам источника агентства из числа местного населения, самолет западной коалиции нанес в субботу удар по автомашине, которая перевозила жителей Ракки, решивших покинуть город. В итоге 20 человек погибли.
Командование международной коалиции во главе с Вашингтоном это сообщение пока не прокомментировало.
Агентство напоминает, что авиация западных стран наносит в районе Ракки удары с целью поддержки отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), ведущих наступление на город, контролируемый боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ). Силы SDF состоят из курдских и арабских формирований.
По данным курдских источников, Ракку ежедневно покидают несколько сотен мирных жителей. В подконтрольных SDF районах в настоящее время находятся десятки тысяч беженцев.
Использованы фотографии: AFP 2017 / French Army/ ECPAD
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти