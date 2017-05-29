Прибалтика добивается от США размещения систем ПРО Patriot
Как сообщает интернет-портал defensenews , власти прибалтийских государств в целях защиты от потенциальной угрозы со стороны России намерены добиваться размещения на своей территории систем противоракетной обороны Patriot , увеличения военных бюджетов и укрепления коллективной защиты, в частности создания единой ПВО.
- пояснил Atis Pabriks, депутат Европарламента и бывший министр обороны Латвии.
По его мнению, военный потенциал Прибалтики должен представлять собой не только «механизм торможения» российской агрессии. В то же время в ходе визита в регион глава Пентагона Jim Mattis заявил о том, что США придерживаются стратегии отказа от провокаций с Россией. В этой связи можно ожидать дальнейших ограничений в развертывании оборонительных систем на восточноевропейском театре. На этом фоне страны Балтии ведут переговоры о создании совместной системы ПВО средней дальности. На текущий момент они полагаются на краткосрочное присутствие систем ПВО.
Осуществляются сепаратные контакты прибалтийских стран с потенциальными поставщиками. Литва заключила контракт c Nordic defense group Kongsberg на поставку двух норвежских передовых зенитно-ракетных комплексов на сумму 110 млн. долл. Согласно условиям соглашения, ЗРК NASAM предполагается поставить в 2020 году. Он включает в себя 12 транспортно-пусковых установок, перевозящих 6 ракет, 8 радиолокационных средств, один центр управления огнем и одно средство тактического управления.
Латвия подписала соглашение с США, предусматривающее военные закупки.
- сказал министр обороны Латвии Raimonds Bergmanis.
Очевидно, что три батальона НАТО, которые дислоцируются в трех балтийских государств, даже вместе с вооруженными силами Эстонии, Латвии и Литвы, не будут являться достаточной силой, способной противостоять крупной российской военной операции.
- пояснил Atis Pabriks, депутат Европарламента и бывший министр обороны Латвии.
По его мнению, военный потенциал Прибалтики должен представлять собой не только «механизм торможения» российской агрессии. В то же время в ходе визита в регион глава Пентагона Jim Mattis заявил о том, что США придерживаются стратегии отказа от провокаций с Россией. В этой связи можно ожидать дальнейших ограничений в развертывании оборонительных систем на восточноевропейском театре. На этом фоне страны Балтии ведут переговоры о создании совместной системы ПВО средней дальности. На текущий момент они полагаются на краткосрочное присутствие систем ПВО.
Осуществляются сепаратные контакты прибалтийских стран с потенциальными поставщиками. Литва заключила контракт c Nordic defense group Kongsberg на поставку двух норвежских передовых зенитно-ракетных комплексов на сумму 110 млн. долл. Согласно условиям соглашения, ЗРК NASAM предполагается поставить в 2020 году. Он включает в себя 12 транспортно-пусковых установок, перевозящих 6 ракет, 8 радиолокационных средств, один центр управления огнем и одно средство тактического управления.
Латвия подписала соглашение с США, предусматривающее военные закупки.
Соглашение даст возможности для компаний каждой страны принимать участие в процедурах государственных закупок и прочем.
- сказал министр обороны Латвии Raimonds Bergmanis.
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