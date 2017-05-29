Прибалтика добивается от США размещения систем ПРО Patriot

Очевидно, что три батальона НАТО, которые дислоцируются в трех балтийских государств, даже вместе с вооруженными силами Эстонии, Латвии и Литвы, не будут являться достаточной силой, способной противостоять крупной российской военной операции.

Соглашение даст возможности для компаний каждой страны принимать участие в процедурах государственных закупок и прочем.