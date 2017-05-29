05:48 29 мая

Прибалтика добивается от США размещения систем ПРО Patriot

Как сообщает интернет-портал defensenews , власти прибалтийских государств в целях защиты от потенциальной угрозы со стороны России намерены добиваться размещения на своей территории систем противоракетной обороны Patriot , увеличения военных бюджетов и укрепления коллективной защиты, в частности создания единой ПВО.



Очевидно, что три батальона НАТО, которые дислоцируются в трех балтийских государств, даже вместе с вооруженными силами Эстонии, Латвии и Литвы, не будут являться достаточной силой, способной противостоять крупной российской военной операции.

- пояснил Atis Pabriks, депутат Европарламента и бывший министр обороны Латвии.


По его мнению, военный потенциал Прибалтики должен представлять собой не только «механизм торможения» российской агрессии. В то же время в ходе визита в регион глава Пентагона Jim Mattis заявил о том, что США придерживаются стратегии отказа от провокаций с Россией. В этой связи можно ожидать дальнейших ограничений в развертывании оборонительных систем на восточноевропейском театре. На этом фоне страны Балтии ведут переговоры о создании совместной системы ПВО средней дальности. На текущий момент они полагаются на краткосрочное присутствие систем ПВО.

Осуществляются сепаратные контакты прибалтийских стран с потенциальными поставщиками. Литва заключила контракт c Nordic defense group Kongsberg на поставку двух норвежских передовых зенитно-ракетных комплексов на сумму 110 млн. долл. Согласно условиям соглашения, ЗРК NASAM предполагается поставить в 2020 году. Он включает в себя 12 транспортно-пусковых установок, перевозящих 6 ракет, 8 радиолокационных средств, один центр управления огнем и одно средство тактического управления.

Латвия подписала соглашение с США, предусматривающее военные закупки.

Соглашение даст возможности для компаний каждой страны принимать участие в процедурах государственных закупок и прочем.

- сказал министр обороны Латвии Raimonds Bergmanis.


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Комментарии 5

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:35
    Прибалтика добивается от США размещения систем ПРО Patriot
    разумеется,по настоятельной "просьбе" сша...
    андрей юрьевич
  2. Арон Заави Сегодня, 05:36
    Все таки "Петриот" это системы ПВО в первую очередь.
    Арон Заави
    1. soroKING Сегодня, 05:47
      а во вторую? hi
      soroKING
  3. LÄRZ Сегодня, 05:38
    2% от своего ВВП вносите в течении 5 лет, может быть в вашу сторону и посмотрят (не факт, что услышат). Хэ-х! Patriot им захотелось!
    LÄRZ
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:45
    власти прибалтийских государств в целях защиты от потенциальной угрозы со стороны России намерены добиваться размещения на своей территории систем противоракетной обороны Patriot


    Угроза для ПРИБАЛТИКИ возникла как только они вошли в состав НАТО...теперь территория стран ПРИБАЛТИКИ стала плацдармом для расширения НАТО дальше на восток...на это надо делать упор при объяснении угроз для ПРИБАЛТИКИ.
    А наличие ПЭТРИОТ или еще какой либо техники США и НАТО у чухонцев уже никакого значения не имеет...в случае войны пострадают те страны которые разместили на своей территории враждебные нам силы.
    Тот же ЛЕХА
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