«Тигр-М» со 120-мм минометом

В настоящее время формируется облик перспективного унифицированного комплекта 120-мм минометного вооружения увеличенной дальности стрельбы с полной автоматизацией подготовки и ведения огня, в том числе высокоточными боеприпасами. Комплектация изделия должна варьироваться в зависимости от типа шасси, его грузоподъемности и размеров. Упрощенная вынесенная дистанционно-управляемая минометная установка с гидропневматическими опорами планируется для размещения на легких шасси типа «Тигр» или IVECO.

Как сообщает интернет-портал " Сделано у нас ", в закрытой части экспозиции Научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов» (Красноармейск, 25 – 27 мая 2017 года) состоялась, в числе прочего, презентация 120-мм самоходного миномёта на базе бронированной машины СБМ "Тигр-М" Данная техника разработана АО «ЦНИИ «Буревестник», входящего в состав АО «НПК «Уралвагонзавод». В роли изготовителя выступает пермское ПАО «Мотовилихинские заводы».В 2011 году генеральный директор АО «ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных сообщал по поводу перспективной разработки: