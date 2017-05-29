09:37 29 мая

«Тигр-М» со 120-мм минометом

Как сообщает интернет-портал " Сделано у нас ", в закрытой части экспозиции Научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов» (Красноармейск, 25 – 27 мая 2017 года) состоялась, в числе прочего, презентация 120-мм самоходного миномёта на базе бронированной машины СБМ "Тигр-М" .

«Тигр-М» со 120-мм минометом


Данная техника разработана АО «ЦНИИ «Буревестник», входящего в состав АО «НПК «Уралвагонзавод». В роли изготовителя выступает пермское ПАО «Мотовилихинские заводы».


В 2011 году генеральный директор АО «ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных сообщал по поводу перспективной разработки:

В настоящее время формируется облик перспективного унифицированного комплекта 120-мм минометного вооружения увеличенной дальности стрельбы с полной автоматизацией подготовки и ведения огня, в том числе высокоточными боеприпасами. Комплектация изделия должна варьироваться в зависимости от типа шасси, его грузоподъемности и размеров. Упрощенная вынесенная дистанционно-управляемая минометная установка с гидропневматическими опорами планируется для размещения на легких шасси типа «Тигр» или IVECO.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/blogs/94003/
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. kolkulon Сегодня, 07:17
    Да ставили бы уже от"Конденсатора"
    kolkulon
    1. perepilka Сегодня, 07:54
      Цитата: kolkulon
      от"Конденсатора"

      Тогда ещё один мост и "седло" what
      perepilka
      1. drunkram Сегодня, 09:33
        И каким образом происходит перезарядка? снаружи ?
        drunkram
  2. Ретвизан 8 Сегодня, 07:22
    Очень мобильно.
    Ретвизан 8
    1. Арон Заави Сегодня, 07:38
      Цитата: Ретвизан 8
      Очень мобильно.

      Ага. Но помню когда израильтяне поставили 120мм на легкое шасси, сколько здесь на сайте иронии было.
      Арон Заави
      1. perepilka Сегодня, 07:50
        Цитата: Арон Заави
        Но помню когда

        Не, не помню what Но вот на" морковке" миномёт, неплохо бы нам своровать yes
        perepilka
      2. chenia Сегодня, 09:22
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Ретвизан 8
        Очень мобильно.

        Ага. Но помню когда израильтяне поставили 120мм на легкое шасси, сколько здесь на сайте иронии было.


        В конфликтах малой интенсивности, еще можно их представить, и то попроще бы сделать. А в серьезной войне, в соответственном звене (батальон) у нас есть более весомый аргумент - ВЕНА, ХОСТА.
        chenia
  3. Whitesnow Сегодня, 07:55
    Теперь понятно зачем нужны Тигры и т.п.
    Whitesnow
    1. drunkram Сегодня, 09:32
      Да не нужны они, лучше деньги беременным детям и пенсионерам
      drunkram
  4. perepilka Сегодня, 08:01
    «День передовых технологий правоохранительных органов»

    А чо, нормуль, на бытовуху с миномётом, бах, и дядька с ружом, иль ножиком никому уже не угрожает, совсем никому belay
    perepilka
  5. 31rus4 Сегодня, 08:20
    Уважаемые,вот именно автоматизация и новые боеприпасы,а шасси так и на УАЗ ставят
    31rus4
  6. uporov65 Сегодня, 08:22
    А чем лучше НОНЫ на колесах?
    uporov65
  7. 113262а Сегодня, 08:25
    Ща небратья выложат,как в мусоровозках Васильки ставили и в 14 Луганск кошмарили!
    113262а
  8. Лопатов Сегодня, 08:45
    Жуть.
    Решили создать копию немецкого "Wiesel BTM 263"

    К уже существующим недостаткам в виде необходимости выведения миномёта на линию заряжания и малого БК добавив сложность смены сектора стрельбы. У "немца" база гусеничная, он на месте вертеться может...

    Задача для конструкторов ВВТ устанавливать на "Тигры" всё, что только можно, становится всё более опасной для армии.
    Лопатов
    1. kolkulon Сегодня, 09:01
      Вроде,если судить по фото,он вращается,не знаю правда сколько градусов.
      kolkulon
    2. drunkram Сегодня, 09:33
      Вот по Виелю понятно как происходит перезарядка, а как она осуществляется на Тигре? не совсем понятно
      drunkram
Картина дня