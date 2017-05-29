09:39 29 мая

Норвегия и Турция проверят Россию, Россия проверит Финляндию

Инспекторы из Турции и Норвегии на днях совершат наблюдательный полёт над частью территории России согласно Договору по открытому небу. В свою очередь, российские инспекторы в рамках Венского документа 2011 года проверят часть территории Финляндии и получат сведения об учениях «Army North 2017».

На этой неделе группа инспекторов из Турции и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над частью территории России. Мероприятие осуществляется в рамках Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил журналистам следующее:


Совместная миссия в период с 29 мая по 2 июня 2017 года выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте наблюдения СН-235.


Агентство напоминает, что СН-235 не предназначен для применения оружия. Кроме того, самолёт и аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование. Использование технических средств, не предусмотренных Договором, исключено, отметил Рыжков. По его словам, маршрут согласован заранее.

Напомним, Договор по открытому небу — это международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, участвующих в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ содействует укреплению доверия между государствами посредством совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью. Документ устанавливает режим открытого неба.

В свою очередь, российские военные инспекторы с 29 мая по 1 июня проверят район на территории Финляндии и получат информацию об учениях «Army North 2017». Об этом сообщил тот же Сергей Рыжков, передаёт ТАСС .

Он уточнил, что эта проверка будет проведена в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Норвегия и Турция проверят Россию, Россия проверит Финляндию

F-18 «Хорнет» ВВС Финляндии (Wikipedia.org)


В ходе проверки инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также будут присутствовать на брифингах, посвящённых ведущейся на территории военной деятельности. «Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тыс. кв. км», — цитирует агентство Рыжкова.

Напомним, учения сухопутных сил Финляндии стартовали в Лапландии неделю назад, 22 мая. В манёврах задействовано более шести тысяч военных.

Следует отметить, что все наблюдательные мероприятия, описанные выше, являются актами доброй воли государств, подписавших в своё время данные соглашения. Проверки повышают открытость и снижают риск случайного военного конфликта.


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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 07:25
    Ну понятно, что проверки плановые, взаимные и всё такое...а в итоге что?. Как обвинялм нас все и во всём так и обвиняют....в общем толку от таких проверок 0.
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 07:32
      Цитата: Чёрный
      Ну понятно, что проверки плановые, взаимные и всё такое...а в итоге что?. Как обвинялм нас все и во всём так и обвиняют....в общем толку от таких проверок 0.


      Хоть меньше воют и то польза.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:41
        Привет , Витя ! hi drinks
        Цитата: cniza
        Хоть меньше воют и то польза.

        Так эти проверки и есть поиск нового повода для воя и вони ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 07:45
          Приветствую Паша hi , правильно они "нафотографируют" для неопровержимых "улик" и сразу их засекретят.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:48
            Цитата: cniza
            правильно они "нафотографируют" для неопровержимых "улик" и сразу их засекретят.

            Угу , всё по наработанной схеме . Привычное дело ... recourse
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 07:51
              Вообще вопрос интересный , а когда мы у них летаем , мы , как всегда , делаем все честно ?
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 07:52
                Цитата: cniza
                Вообще вопрос интересный , а когда мы у них летаем , мы , как всегда , делаем все честно ?

                В меру того , насколько позволяют работать .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 07:57
                  В последнее время США стали ограничивать , испугавшись нашей новой аппаратуры.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 08:02
                    Я это и имел ввиду . wink
                    bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 07:57
      Похоже, что России выломали руки на подписание договора об "Открытом небе". Не нравится - выходи из договора.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:00
        Цитата: сибиралт
        Похоже, что России выломали руки на подписание договора об "Открытом небе". Не нравится - выходи из договора.


        Не думаю , нет у них "давилки и ломалки"...
        cniza
      2. mikh-korsakov Сегодня, 08:48
        Дело в том, что "Договор о открытом небе был заключен в 1992 г". Тогда в России властвовали любители открытости. Чего стоит, например, заявление тогда директора ФСБ Бакатина. О том, что главным преимуществом органов разведки является их (внимание!) открытость. Ну не п.одонок ли он?
        mikh-korsakov
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:17
    Проверки повышают открытость и снижают риск случайного военного конфликта.

    По поводу открытости согласен. А вот в чем снижение риска случайного военного конфликта не понятно. Тогда наверное просто стоило западным странам полетать над линией разграничения в Донбассе и Нагорном Карабахе (правда они не являются членами договора)?
    rotmistr60
  3. mikh-korsakov Сегодня, 08:37
    Зачем эти реверансы! Зачем керосин тратить? Не проще ли им посадить журналистов Нью Йорк таймс, Гардиан и т.д., и т.п. на самолет, выполняющий рейс. скажем Москва-Владивосток. Уверен, что они напишут в своих газетах то, что им укажут американские компетентные органы.
    mikh-korsakov
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