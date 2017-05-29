Норвегия и Турция проверят Россию, Россия проверит Финляндию
Инспекторы из Турции и Норвегии на днях совершат наблюдательный полёт над частью территории России согласно Договору по открытому небу. В свою очередь, российские инспекторы в рамках Венского документа 2011 года проверят часть территории Финляндии и получат сведения об учениях «Army North 2017».
На этой неделе группа инспекторов из Турции и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над частью территории России. Мероприятие осуществляется в рамках Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил журналистам следующее:
Агентство напоминает, что СН-235 не предназначен для применения оружия. Кроме того, самолёт и аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование. Использование технических средств, не предусмотренных Договором, исключено, отметил Рыжков. По его словам, маршрут согласован заранее.
Напомним, Договор по открытому небу — это международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, участвующих в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ содействует укреплению доверия между государствами посредством совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью. Документ устанавливает режим открытого неба.
В свою очередь, российские военные инспекторы с 29 мая по 1 июня проверят район на территории Финляндии и получат информацию об учениях «Army North 2017». Об этом сообщил тот же Сергей Рыжков, передаёт ТАСС .
Он уточнил, что эта проверка будет проведена в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
В ходе проверки инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также будут присутствовать на брифингах, посвящённых ведущейся на территории военной деятельности. «Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тыс. кв. км», — цитирует агентство Рыжкова.
Напомним, учения сухопутных сил Финляндии стартовали в Лапландии неделю назад, 22 мая. В манёврах задействовано более шести тысяч военных.
Следует отметить, что все наблюдательные мероприятия, описанные выше, являются актами доброй воли государств, подписавших в своё время данные соглашения. Проверки повышают открытость и снижают риск случайного военного конфликта.
На этой неделе группа инспекторов из Турции и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над частью территории России. Мероприятие осуществляется в рамках Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил журналистам следующее:
Совместная миссия в период с 29 мая по 2 июня 2017 года выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте наблюдения СН-235.
Агентство напоминает, что СН-235 не предназначен для применения оружия. Кроме того, самолёт и аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование. Использование технических средств, не предусмотренных Договором, исключено, отметил Рыжков. По его словам, маршрут согласован заранее.
Напомним, Договор по открытому небу — это международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, участвующих в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ содействует укреплению доверия между государствами посредством совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью. Документ устанавливает режим открытого неба.
В свою очередь, российские военные инспекторы с 29 мая по 1 июня проверят район на территории Финляндии и получат информацию об учениях «Army North 2017». Об этом сообщил тот же Сергей Рыжков, передаёт ТАСС .
Он уточнил, что эта проверка будет проведена в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
F-18 «Хорнет» ВВС Финляндии (Wikipedia.org)
В ходе проверки инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также будут присутствовать на брифингах, посвящённых ведущейся на территории военной деятельности. «Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тыс. кв. км», — цитирует агентство Рыжкова.
Напомним, учения сухопутных сил Финляндии стартовали в Лапландии неделю назад, 22 мая. В манёврах задействовано более шести тысяч военных.
Следует отметить, что все наблюдательные мероприятия, описанные выше, являются актами доброй воли государств, подписавших в своё время данные соглашения. Проверки повышают открытость и снижают риск случайного военного конфликта.
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