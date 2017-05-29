09:35 29 мая

Колесные САУ в рядах сирийской армии

Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы активно применяют колесные самоходные установки повышенной дальности, размещенные на шасси немецких четырехосных автомобилей "Mercedes ACTROS 4140". Данная база используется также в качестве платформы для ракетных комплексов.

Колесные САУ в рядах сирийской армии


Как ранее полагали эксперты, САУ данного типа были выпущены незначительной серией в преддверии гражданской войны. Однако, по всей видимости, их изготовление в небольшом количестве ведется и на текущий момент. Более поздние САУ располагают новым бронированием кабины.


При использовании китайских 130-мм активно-реактивных снарядов с донным газогенератором, недавно приобретенных у КНР, дальность стрельбы из САУ составляет примерно 44 км. В этой связи данная техника считается самой дальнобойной в арсеналах сирийской армии.

Для создания установки были использованы имеющиеся в распоряжении вооружённых сил дальнобойные пушки М-46 , которые могут накрывать противника обычным снарядом на расстоянии 27 км.

Пушка М-46 предназначена для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, минометами и артиллерией противника, разрушения оборонительных земляных сооружений, обстрела тылов противника подавления танков и живой силы в районе их сосредоточения. Разработчик – конструкторское бюро завода №172. Опытный образец изготовили в 1950 году. Испытания провели в 1950 году. На вооружение принята в 1953 году. Серийное производство велось с 1954 по 1957 год.



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Комментарии 5

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:00
    Ну а что хорошая модернизация полувековой артсистемы))
    Alex_Rarog
  2. 31rus4 Сегодня, 08:16
    Уважаемые,модернизация хорошая,но это показывает не достаток артиллерии в СА,причем от минометов до крупного калибра,а ведь артиллерия бог войны и с этим не поспоришь
    31rus4
  3. mitrich Сегодня, 08:36
    Вид у этих САУ какой то пазловский, в пародигме шайтан арбы, столь популярной у арабов и укропитеков. Надеюсь, хоть ТТХ у них, в отличие от вида, приемлемые.
    mitrich
    1. Partyzan Сегодня, 08:41
      я его слепила из того что было, но я думаю бармалеям от этого легче не станет negative
      Partyzan
  4. RASKAT Сегодня, 08:47
    Голь на выдумки хитра. Хотя пушка довольно устарела, она даже не имеет нормального затвора, там он ручной. Но бармалеев долбить хватит. Когда уже нашу Коалицию на колесной базе сделают?
    P,S вчера нашел шикарные видео работы наших летчиков ( и не только) в Сирии, прикрепляю сюда.
    Ка 52
    RASKAT
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