Колесные САУ в рядах сирийской армии
Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы активно применяют колесные самоходные установки повышенной дальности, размещенные на шасси немецких четырехосных автомобилей "Mercedes ACTROS 4140". Данная база используется также в качестве платформы для ракетных комплексов.
Как ранее полагали эксперты, САУ данного типа были выпущены незначительной серией в преддверии гражданской войны. Однако, по всей видимости, их изготовление в небольшом количестве ведется и на текущий момент. Более поздние САУ располагают новым бронированием кабины.
При использовании китайских 130-мм активно-реактивных снарядов с донным газогенератором, недавно приобретенных у КНР, дальность стрельбы из САУ составляет примерно 44 км. В этой связи данная техника считается самой дальнобойной в арсеналах сирийской армии.
Для создания установки были использованы имеющиеся в распоряжении вооружённых сил дальнобойные пушки М-46 , которые могут накрывать противника обычным снарядом на расстоянии 27 км.
Пушка М-46 предназначена для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, минометами и артиллерией противника, разрушения оборонительных земляных сооружений, обстрела тылов противника подавления танков и живой силы в районе их сосредоточения. Разработчик – конструкторское бюро завода №172. Опытный образец изготовили в 1950 году. Испытания провели в 1950 году. На вооружение принята в 1953 году. Серийное производство велось с 1954 по 1957 год.
Как ранее полагали эксперты, САУ данного типа были выпущены незначительной серией в преддверии гражданской войны. Однако, по всей видимости, их изготовление в небольшом количестве ведется и на текущий момент. Более поздние САУ располагают новым бронированием кабины.
При использовании китайских 130-мм активно-реактивных снарядов с донным газогенератором, недавно приобретенных у КНР, дальность стрельбы из САУ составляет примерно 44 км. В этой связи данная техника считается самой дальнобойной в арсеналах сирийской армии.
Для создания установки были использованы имеющиеся в распоряжении вооружённых сил дальнобойные пушки М-46 , которые могут накрывать противника обычным снарядом на расстоянии 27 км.
Пушка М-46 предназначена для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, минометами и артиллерией противника, разрушения оборонительных земляных сооружений, обстрела тылов противника подавления танков и живой силы в районе их сосредоточения. Разработчик – конструкторское бюро завода №172. Опытный образец изготовили в 1950 году. Испытания провели в 1950 году. На вооружение принята в 1953 году. Серийное производство велось с 1954 по 1957 год.
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