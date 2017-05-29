Польские пограничники полагают, что количество отказов украинцам во въезде возрастет

Мы предполагаем, что в результате отмены визового режима на границе появится больше туристов, которые в нынешних условиях не получили бы визы, следовательно, увеличится количество отказов во въезде на территорию Польши,

После вступления в силу решения о безвизовом режиме между ЕС и Украиной на польско-украинской границе увеличится количество отказов во въезде, сообщают украинские Вести со ссылкой на заявление погранслужбы Польши.«В результате введения безвизового режима бремя проверки цели въезда будет ложиться на плечи исключительно пограничников, которые будут выполнять задачи в процессе пограничного контроля. А проверка цели въезда на территорию Польши является одним из важнейших элементов пограничного контроля с точки зрения безопасности страны», – говорится в заявлении.сообщили в погранслужбе.Издание напоминает, что в 2016 году пограничники не впустили на территорию Польши 22 864 украинских граждан.Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начнет действовать с 11 июня.