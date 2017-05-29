Бродский «уверен на 100 %», что журналиста Гонгадзе заказал президент Кучма

Когда Кучма заказал Гонгадзе… Я уверен в этом… Пусть подаст на меня в суд… 100% (Кучма заказал),

Передо мной и моей семьей несет ответственность вся семья Кучмы,

Я ему говорю: ты знаешь, когда ты меня посадил, моей бабушке было 84 года… Я говорю: и ей соседка принесла газету, и она умерла. Все можно простить, а вот бабушку – нет. Точно так же Кучме и всей его семейке,