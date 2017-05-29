Бродский «уверен на 100 %», что журналиста Гонгадзе заказал президент Кучма
Убийство журналиста Георгия Гонгадзе заказал тогдашний президент Украины Леонид Кучма, заявил в эфире канала «112 Украина» президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
Он добавил, что по заказу Кучмы экс-глава МВД того времени Юрий Кравченко развалил его бизнес и пытался уничтожить семью.
По его словам, когда депутаты Рады проголосовали за отставку Кравченко, тот позвал его вечером поговорить и просил прощения.
Когда Кучма заказал Гонгадзе… Я уверен в этом… Пусть подаст на меня в суд… 100% (Кучма заказал),цитирует Бродского издание Обозреватель .
Он добавил, что по заказу Кучмы экс-глава МВД того времени Юрий Кравченко развалил его бизнес и пытался уничтожить семью.
Передо мной и моей семьей несет ответственность вся семья Кучмы,сказал Бродский.
По его словам, когда депутаты Рады проголосовали за отставку Кравченко, тот позвал его вечером поговорить и просил прощения.
Я ему говорю: ты знаешь, когда ты меня посадил, моей бабушке было 84 года… Я говорю: и ей соседка принесла газету, и она умерла. Все можно простить, а вот бабушку – нет. Точно так же Кучме и всей его семейке,рассказал Бродский.
Использованы фотографии: https://odessitua.com
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