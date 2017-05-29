12:58 29 мая

Бродский «уверен на 100 %», что журналиста Гонгадзе заказал президент Кучма

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе заказал тогдашний президент Украины Леонид Кучма, заявил в эфире канала «112 Украина» президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Бродский «уверен на 100 %», что журналиста Гонгадзе заказал президент Кучма


Когда Кучма заказал Гонгадзе… Я уверен в этом… Пусть подаст на меня в суд… 100% (Кучма заказал),
цитирует Бродского издание Обозреватель .


Он добавил, что по заказу Кучмы экс-глава МВД того времени Юрий Кравченко развалил его бизнес и пытался уничтожить семью.

Передо мной и моей семьей несет ответственность вся семья Кучмы,
сказал Бродский.

По его словам, когда депутаты Рады проголосовали за отставку Кравченко, тот позвал его вечером поговорить и просил прощения.

Я ему говорю: ты знаешь, когда ты меня посадил, моей бабушке было 84 года… Я говорю: и ей соседка принесла газету, и она умерла. Все можно простить, а вот бабушку – нет. Точно так же Кучме и всей его семейке,
рассказал Бродский.


Использованы фотографии: https://odessitua.com
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Комментарии 9

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  1. Калинваген Сегодня, 10:34
    Кучма в свое время заказал "Башмаков" - факт) А Гонгадзе - на кой черт он ему сдался то?=)
    И как так получилось, что тебя и твою семью хотели "уничтожить", но вот не вышло...?
    Калинваген
    1. vovanpain Сегодня, 10:52
      Убийство журналиста Георгия Гонгадзе заказал тогдашний президент Украины Леонид Кучма, заявил в эфире канала «112 Украина» президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский

      Шире смотри,шире,кто был послом США при Кучме? Вот то то и оно. wink
      vovanpain
      1. Калинваген Сегодня, 10:56
        Это все домыслы. Прямых фактов нет. была какая то "запись" от охранника Кучмы, но не сработала.
        Калинваген
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:01
        Лучше бы Бродский молчал - умнее выглядел бы . Хотя , о каком уме можно говорить , глядя на это лицо ...
        bouncyhunter
  2. domnich Сегодня, 10:41
    «Убийство журналиста Георгия Гонгадзе заказал тогдашний президент Украины»

    Тогдашние президенты Украины белые и пушистые по сравнению с нынешним...
    domnich
  3. Копчёный Сегодня, 10:43
    Это Бродский напомнил Украине о себе почесав дело Гонгадзе?
    Копчёный
  4. svp67 Сегодня, 11:09
    Бродский «уверен на 100 %», что журналиста Гонгадзе заказал президент Кучма
    Да уж это сейчас САМЫЙ животрепещущий вопрос, который мучает народ Украины...
    svp67
  5. 16112014nk Сегодня, 11:11
    Если прочитать книгу Корецкого "Когда взорвётся газ", то можно сделать определённые выводы. Кое какие факты там не из пальца высосанные.
    16112014nk
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    У них каждый президент с 91 г друг друга стоит. Вчера послушал первого и ни чего вразумительного. Россия враг, но экономические связи рвать не стоило. Это как?
    rotmistr60
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