12:59 29 мая

ВДВ РФ и ССО Белоруссии проведут совместные учения

Согласно информации новостного портала « Интерфакс-АВН », пресс-служба военного ведомства страны сообщает о планах проведения в октябре 2017 года двухсторонних тактико-специальных учений подразделений спецназначения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии.

Совместные двухсторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии.


ВДВ РФ и ССО Белоруссии проведут совместные учения

ССО РБ



В ходе совместных маневров будут задействованы подразделения отдельной бригады спецназначения ВДВ и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии.

Детали учений, проходящих согласно плану сотрудничества между министерствами обороны России и Белоруссии, уже проработаны.

На конференции представители военных делегаций двух стран договорились о времени подготовки и характере проведения двухсторонних учений.


В 1994 году на базе двух отдельных батальонов специального назначения ВДВ, 901-го и 218-го, был сформирован 45-й отдельный полк спецназа ВДВ. Военнослужащие полка принимали участие в обеих чеченских кампаниях, в войне против Грузии в 2008 году. В 2005 году 45-й полк спецназа получил почетное звание «Гвардейский», также подразделение было награждено орденом Александра Невского. В 2009 году ему было вручено Георгиевское знамя. В 2014 году на базе 45-го отдельного полка была сформирована бригада спецназа ВДВ. В различных конфликтах погибли более 40 военнослужащих из состава подразделения. Многие солдаты и офицеры полка награждены орденами и медалями.


45-я бригада ВДВ


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Комментарии 22

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  1. svp67 Сегодня, 11:10
    пресс-служба военного ведомства страны сообщает о планах проведения в октябре 2017 года двухсторонних тактико-специальных учений подразделений спецназначения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии
    Ну все, в Польше и странах Прибалтики сейчас начнут отчет до очередного "вторжения"....
    svp67
    1. dik-nsk Сегодня, 11:13
      для усиления эффекта нужно еще переброску в Калининград устроить в рамках учений, а что - тут лягушатники говорят впервые на нашей границе с 1812 года, а наши чем хуже
      dik-nsk
      1. Чёрный Сегодня, 11:26
        ВДВ РФ и ССО Белоруссии проведут совместные учения
        На этом фоне, как пишут некоторые СМИ, испанским солдатам в Прибалтике велено не приближаться к границам России...ибо ну его на фиг... wassat ...
        Чёрный
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:13
      Цитата: svp67
      Ну все, в Польше и странах Прибалтики сейчас начнут отчет до очередного "вторжения"...

      С попутными воплями об "оккупации Россией Беларуси" .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:17
        Пора им всем лечиться , одна беда - лекарства не существует , кроме самоликвидации.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
          Цитата: cniza
          лекарства не существует , кроме самоликвидации.

          Вить , без нашей помощи не решатся .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:22
            Всегда готовы ! Но лучше сами.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
              Цитата: cniza
              Но лучше сами.

              Под нашим присмотром . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:29
                И чутким руководством , что бы не дай Бог не промазали.
                cniza
      2. svp67 Сегодня, 11:23
        hi hi hi
        Цитата: bouncyhunter
        С попутными воплями об "оккупации Россией Беларуси"

        Увы, но для таких воплей у вас там и своих "крикунов" хватает...
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
          Цитата: svp67
          Увы, но для таких воплей у вас там и своих "крикунов" хватает...

          Хватает , ити их бабушку . Не удивлюсь если аккурат накануне учений оппы в Минске митинг протеста затеют . Матрасы на такое точно деньжат подкинут .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:31
            Грантоеды наши там рядом , в Литве , собирались инструкции получили , хором будут петь.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
              Да , либерастам всех мастей вне зависимости от национальности только повод дай повонять , а уж если за это ещё и заплатят ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:45
                Многих они за мошну держат конкретно и ещё платить остальным шелкоперым заставляют.
                cniza
    3. Partyzan Сегодня, 11:49
      так они ж уже сказали - Россия агрессор, ну тут и Беларусь, такая же будет laughing
      Partyzan
  2. Самаритянин Сегодня, 11:10
    Белорусам есть, чему у нас поучиться!
    Самаритянин
    1. svp67 Сегодня, 11:26
      Цитата: Самаритянин
      Белорусам есть, чему у нас поучиться!

      Они ХОРОШИЕ ученики. И ученики ли только, не стоит забывать, чьи они ПОТОМКИ. Так что они НАСЛЕДНИКИ славных людей.
      svp67
      1. gla172 Сегодня, 12:28

        ...или как то так....
        gla172
      2. Подрезчик Сегодня, 12:33
        И ученики хорошие, и нам, поверьте, растет хорошая смена! Да и традиции бойцов ВОВ и белорусских партизан крепки!
        Подрезчик
  3. tiredwithall Сегодня, 11:12
    Учения проводить надо, но как надоела эта показуха на фотографиях.
    tiredwithall
    1. Комментарий был удален.
  4. Tusv Сегодня, 11:17
    45-й полк спецназа получил почетное звание «Гвардейский»,

    Замечена грубейшая обшика. Слово Гвардейский пишется без кавычек и звучит гордо
    Tusv
  5. gla172 Сегодня, 12:26
    ...да пожалели бы "нату" ,а то опять в панику и депрессию впадут...... laughing
    gla172
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