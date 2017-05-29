ВДВ РФ и ССО Белоруссии проведут совместные учения

Совместные двухсторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии.

ССО РБ

На конференции представители военных делегаций двух стран договорились о времени подготовки и характере проведения двухсторонних учений.

45-я бригада ВДВ