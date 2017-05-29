ВДВ РФ и ССО Белоруссии проведут совместные учения
Согласно информации новостного портала « Интерфакс-АВН », пресс-служба военного ведомства страны сообщает о планах проведения в октябре 2017 года двухсторонних тактико-специальных учений подразделений спецназначения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии.
В ходе совместных маневров будут задействованы подразделения отдельной бригады спецназначения ВДВ и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии.
Детали учений, проходящих согласно плану сотрудничества между министерствами обороны России и Белоруссии, уже проработаны.
В 1994 году на базе двух отдельных батальонов специального назначения ВДВ, 901-го и 218-го, был сформирован 45-й отдельный полк спецназа ВДВ. Военнослужащие полка принимали участие в обеих чеченских кампаниях, в войне против Грузии в 2008 году. В 2005 году 45-й полк спецназа получил почетное звание «Гвардейский», также подразделение было награждено орденом Александра Невского. В 2009 году ему было вручено Георгиевское знамя. В 2014 году на базе 45-го отдельного полка была сформирована бригада спецназа ВДВ. В различных конфликтах погибли более 40 военнослужащих из состава подразделения. Многие солдаты и офицеры полка награждены орденами и медалями.
Совместные двухсторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии.
ССО РБ
В ходе совместных маневров будут задействованы подразделения отдельной бригады спецназначения ВДВ и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии.
Детали учений, проходящих согласно плану сотрудничества между министерствами обороны России и Белоруссии, уже проработаны.
На конференции представители военных делегаций двух стран договорились о времени подготовки и характере проведения двухсторонних учений.
В 1994 году на базе двух отдельных батальонов специального назначения ВДВ, 901-го и 218-го, был сформирован 45-й отдельный полк спецназа ВДВ. Военнослужащие полка принимали участие в обеих чеченских кампаниях, в войне против Грузии в 2008 году. В 2005 году 45-й полк спецназа получил почетное звание «Гвардейский», также подразделение было награждено орденом Александра Невского. В 2009 году ему было вручено Георгиевское знамя. В 2014 году на базе 45-го отдельного полка была сформирована бригада спецназа ВДВ. В различных конфликтах погибли более 40 военнослужащих из состава подразделения. Многие солдаты и офицеры полка награждены орденами и медалями.
45-я бригада ВДВ
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