Статья, опубликованная в газете The New York Times 27 мая под заголовком «Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях конгресса», лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу помочь демократически избранным комитетам конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину.

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска, о желании которого пойти на своеобразную сделку с Конгрессом США написали СМИ, прокомментировал такого рода публикации. Напомним, что в издании The New York Times на днях вышла статья, в которой утверждалось, что Дерипаска готов передать парламенту Соединённых Штатов Америки «данные о вмешательстве России в выборы президента США». В обмен на это Дерипаска просит иммунитет от уголовного преследования по экономическим делам.Дерипаска сегодня заявил, что статья в NYT является «ложной и вводящей в заблуждение». «Интерфакс» цитирует бизнесмена:По словам Дерипаски, у него нет никаких сведений о вмешательстве России в американские выборы. Бизнесмен отмечает, что имеющиеся у него данные «полностью противоположные».Если Дерипаска собирается предложить Конгрессу сведения, в которых не будет заявлено, что виновницей поражения Х.Клинтон, является Россия и её «вездесущие хакеры», то заинтересует ли такого рода информация Конгресс? Ведь в Конгрессе, как нигде, и без Дерипаски знают, что Россия никакого отношения к вмешательству в выборный процесс не имеет, при этом именно в Конгрессе настойчиво продолжают муссировать ложь о «российском вторжении» - так удобно.