12:57 29 мая

Дерипаска дал комментарий по поводу публикации о его возможной "сделке" с Конгрессом США

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска, о желании которого пойти на своеобразную сделку с Конгрессом США написали СМИ, прокомментировал такого рода публикации. Напомним, что в издании The New York Times на днях вышла статья, в которой утверждалось, что Дерипаска готов передать парламенту Соединённых Штатов Америки «данные о вмешательстве России в выборы президента США». В обмен на это Дерипаска просит иммунитет от уголовного преследования по экономическим делам.

Дерипаска дал комментарий по поводу публикации о его возможной "сделке" с Конгрессом США


Дерипаска сегодня заявил, что статья в NYT является «ложной и вводящей в заблуждение».
«Интерфакс» цитирует бизнесмена:

Статья, опубликованная в газете The New York Times 27 мая под заголовком «Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях конгресса», лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу помочь демократически избранным комитетам конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину.


По словам Дерипаски, у него нет никаких сведений о вмешательстве России в американские выборы. Бизнесмен отмечает, что имеющиеся у него данные «полностью противоположные».

Если Дерипаска собирается предложить Конгрессу сведения, в которых не будет заявлено, что виновницей поражения Х.Клинтон, является Россия и её «вездесущие хакеры», то заинтересует ли такого рода информация Конгресс? Ведь в Конгрессе, как нигде, и без Дерипаски знают, что Россия никакого отношения к вмешательству в выборный процесс не имеет, при этом именно в Конгрессе настойчиво продолжают муссировать ложь о «российском вторжении» - так удобно.

Использованы фотографии: ww25.hit-host.net
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Комментарии 13

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  1. Zibelew Сегодня, 12:41
    Дерипаска, как и любой олигарх России - в первую очередь человек скупивший за бесценок то, что создали другие, в простонародии он вор. Но нам хотят показать в последнее время, что есть какие-то добрые олигархи и они хорошие люди...Засуетился Дерипаска, достояние республики в горле комом стало...
    Zibelew
    1. Machete Сегодня, 12:43
      Но это автоматически не делает его предателем, готовым лишиться всего богатства и имущества ради сомнительного иммунитета в Америке.
      Утку очередную кинули. С таким же успехом они могли то же написать и про Медведева, например.
      Machete
      1. Zibelew Сегодня, 12:44
        У олигархов нет Родины, есть только бизнес интересы.
        Zibelew
        1. Александр романов Сегодня, 12:46
          Цитата: Zibelew
          У олигархов нет Родины, есть только бизнес интересы.

          Олигархи сейчас не мало теряют,почему не сваливают ,ради наживы?
          Александр романов
          1. Zibelew Сегодня, 12:51
            Все получившие свои активы в 90-х рано или поздно сбегут на Запад.
            Zibelew
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
              Привет , Тагирьян hi Сразу видно , что это самый честный Дерипаска из всех Дерипасок в мире ! lol
              bouncyhunter
        2. nik-karata Сегодня, 12:48
          А что, он уже свалил??? Кто-то его на Родине обидел???
          nik-karata
        3. dik-nsk Сегодня, 12:53
          Дерипаска, как и любой олигарх России - в первую очередь человек скупивший за бесценок..
          что за нищебродское отношение? да, многие, но не все, есть люди создавшие бизнесс с нуля и без приватизации ресурсов (пример из моего города - ребята студенты замутили производство сухариков - бренд "Кириешки"), если у Вас не хватило умения/знаний - это не значит, что все успешные люди воры
          dik-nsk
      2. svp67 Сегодня, 12:56
        Цитата: Machete
        Но это автоматически не делает его предателем

        Но я уверен, что такие сейчас появятся...
        svp67
  2. barclay Сегодня, 12:45
    Такой богатый, а значит умный человек, не догоняет, что сотрудничать с США (или даже намекать на это) - себе дороже. Там слышат исключительно то, что им нужно слышать, даже если этого и нет.
    barclay
    1. Александр романов Сегодня, 12:49
      Цитата: barclay
      Такой богатый, а значит умный человек, а не понимает, что сотрудничать с США (или даже намекать на это) себе дороже.

      Это лично ваш вывод,не понятно на чем основанный
      Александр романов
  3. Irokez Сегодня, 12:49
    Инфовойна, фейки, жёлтая пресса - это есть морочинье головы обывателям ибо в потоке противоречивой инфы начинается мутирование воды и какие-то истинные заявления могут просто тонут в обилии других заявлений где уже трудно разобраться где истина, а где ложь.
    Единственное спасение не читать слишком поспешные заявления в СМИ, иметь собственный рейтинг (в голове) об источнике информации, чтоб определять насколько им можно доверять ну и помнить прошлое этих СМИ, то есть отслеживать где сбылось, а где просто ля-ля из-за популярности или либеральности. То есть "судите их по делам их".
    Irokez
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:55
    А зачем предлагать свои услуги заранее предполагая, что это будет преподнесено в интересах одной из сторон? Мало миллиардов, хочется и участия в мировой истории?
    rotmistr60
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