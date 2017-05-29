Филиппины в огне. Операция против ИГИЛ набирает обороты
Новой горячей точкой на карте мира становятся Филиппины. Боевики ИГИЛ (* запрещено в РФ) пытаются расширить границы своего влияния на юге страны – в районах с преимущественно мусульманским населением. Как ранее сообщало «Военное обозрение», к операции против террористов власти Филиппин привлекли армейские подразделения, а президент Родриго Дутерте призвал повстанцев-оппозиционеров бороться против ИГИЛ (*) плечом к плечу с военнослужащими правительственных войск.
Сегодня бои на острове Минданао вступили в новую фазу. Филиппинская армия ввела в город Марави, где обосновались игиловцы, бронетехнику и дополнительный контингент из состава вооружённых сил страны. В результате боёв между армейскими подразделениями и боевиками погибли 42 человека. Филиппинская пресса сообщает о том, что на данный момент ликвидировано свыше 60 террористов.
Информационное агентство ABS-CBN сообщает о том, что радикальные исламисты стремятся к тому, чтобы повстанческие объединения, ранее противодействовавшие официальной Маниле, встали на их сторону.
Командование ВС страны приняло решение о нанесении авиаударов по позициям террористов ИГИЛ (*) в Марави. В воздушной операции задействованы самолёты и вертолёты. Из городы вышли свыше 40 тысяч жителей. Выход остальным пытаются перекрыть террористы, фактически взяв местных жителей в заложники. Нужно сообщить, что немалая часть жителей Минданао фактически поддерживает радикальных исламистов.
В задачи армии Филиппин входит недопущение соединения нескольких радикальных вооружённых группировок на Минданао. В противном случае армия Филиппин может столкнуться с более мощной силой, неплохо оснащённой и частично поддерживаемой местным населением.
Сегодня бои на острове Минданао вступили в новую фазу. Филиппинская армия ввела в город Марави, где обосновались игиловцы, бронетехнику и дополнительный контингент из состава вооружённых сил страны. В результате боёв между армейскими подразделениями и боевиками погибли 42 человека. Филиппинская пресса сообщает о том, что на данный момент ликвидировано свыше 60 террористов.
Информационное агентство ABS-CBN сообщает о том, что радикальные исламисты стремятся к тому, чтобы повстанческие объединения, ранее противодействовавшие официальной Маниле, встали на их сторону.
Командование ВС страны приняло решение о нанесении авиаударов по позициям террористов ИГИЛ (*) в Марави. В воздушной операции задействованы самолёты и вертолёты. Из городы вышли свыше 40 тысяч жителей. Выход остальным пытаются перекрыть террористы, фактически взяв местных жителей в заложники. Нужно сообщить, что немалая часть жителей Минданао фактически поддерживает радикальных исламистов.
В задачи армии Филиппин входит недопущение соединения нескольких радикальных вооружённых группировок на Минданао. В противном случае армия Филиппин может столкнуться с более мощной силой, неплохо оснащённой и частично поддерживаемой местным населением.
Использованы фотографии: abs-cbn.com
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