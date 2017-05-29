ИГИЛ осуществляет ожесточённые атаки Дейр-эз-Зора
Боевики так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ* запрещено в РФ) активизировали попытки овладеть осаждённым Дейр-эз-Зором и аэродромом, располагающимся в нескольких километрах от города. Причиной активизации боевиков стало активно продвижение сирийской армии к Дейр-эз-Зору с юго-запада, а также фактически срыв Воздушно-космическими силами России переброски игиловских подразделений из Ракки. По словам представителя командования САА, атаки террористов стали крайне ожесточёнными.
Напомним, что ранее западные СМИ сообщили о достижении договорённостей между боевиками ИГИЛ (*) с курдами. Последние дали возможность выйти нескольким крупным группам террористов из города. Российские ВКС одну из игиловских колонн разгромили на днях, уничтожив не менее 120 террористов.
Боевики ИГИЛ (*) в районе Дейр-эз-Зора используют тактику атак с применением заминированных автомобилей. Одна из атак была нацелена на позиции сирийской армии моста Аль-Йора. В районе Кусур террористы обстреляли из миномётов несколько кварталов. Погибли и получили ранения десятки гражданских лиц. Об этом сообщает информационная служба AMN .
Части САА, фактически запертые в районе Дейр-эз-Зора террористами, с огромным трудом отбивают атаки боевиков. Помогает артиллерия, которая находится на территории аэродрома Дейр-эз-Зора, который в свою очередь контролируется правительственными силами. О потерях САА пока не сообщается.
Российская и сирийская военная авиация сегодня нанесла удары по позициям террористов в горном массиве Тарда и в районе городского кладбища, где боевики оборудовали свои позиции.
Напомним, что ранее западные СМИ сообщили о достижении договорённостей между боевиками ИГИЛ (*) с курдами. Последние дали возможность выйти нескольким крупным группам террористов из города. Российские ВКС одну из игиловских колонн разгромили на днях, уничтожив не менее 120 террористов.
Боевики ИГИЛ (*) в районе Дейр-эз-Зора используют тактику атак с применением заминированных автомобилей. Одна из атак была нацелена на позиции сирийской армии моста Аль-Йора. В районе Кусур террористы обстреляли из миномётов несколько кварталов. Погибли и получили ранения десятки гражданских лиц. Об этом сообщает информационная служба AMN .
На фото - обнаружение сирийской армией ложных позиций боевиков с муляжами вооружений
Части САА, фактически запертые в районе Дейр-эз-Зора террористами, с огромным трудом отбивают атаки боевиков. Помогает артиллерия, которая находится на территории аэродрома Дейр-эз-Зора, который в свою очередь контролируется правительственными силами. О потерях САА пока не сообщается.
Российская и сирийская военная авиация сегодня нанесла удары по позициям террористов в горном массиве Тарда и в районе городского кладбища, где боевики оборудовали свои позиции.
Использованы фотографии: @WithinSyriaBlog
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