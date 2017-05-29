15:53 29 мая

ИГИЛ осуществляет ожесточённые атаки Дейр-эз-Зора

Боевики так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ* запрещено в РФ) активизировали попытки овладеть осаждённым Дейр-эз-Зором и аэродромом, располагающимся в нескольких километрах от города. Причиной активизации боевиков стало активно продвижение сирийской армии к Дейр-эз-Зору с юго-запада, а также фактически срыв Воздушно-космическими силами России переброски игиловских подразделений из Ракки. По словам представителя командования САА, атаки террористов стали крайне ожесточёнными.

Напомним, что ранее западные СМИ сообщили о достижении договорённостей между боевиками ИГИЛ (*) с курдами. Последние дали возможность выйти нескольким крупным группам террористов из города. Российские ВКС одну из игиловских колонн разгромили на днях, уничтожив не менее 120 террористов.

Боевики ИГИЛ (*) в районе Дейр-эз-Зора используют тактику атак с применением заминированных автомобилей. Одна из атак была нацелена на позиции сирийской армии моста Аль-Йора. В районе Кусур террористы обстреляли из миномётов несколько кварталов. Погибли и получили ранения десятки гражданских лиц. Об этом сообщает информационная служба AMN .


ИГИЛ осуществляет ожесточённые атаки Дейр-эз-Зора

На фото - обнаружение сирийской армией ложных позиций боевиков с муляжами вооружений


Части САА, фактически запертые в районе Дейр-эз-Зора террористами, с огромным трудом отбивают атаки боевиков. Помогает артиллерия, которая находится на территории аэродрома Дейр-эз-Зора, который в свою очередь контролируется правительственными силами. О потерях САА пока не сообщается.

Российская и сирийская военная авиация сегодня нанесла удары по позициям террористов в горном массиве Тарда и в районе городского кладбища, где боевики оборудовали свои позиции.

Использованы фотографии: @WithinSyriaBlog
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Комментарии 9

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  1. Комментарий был удален.
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:54
      Удачи сирийцам...
      Alex_Rarog
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:47
    По словам представителя командования САА, атаки террористов стали крайне ожесточёнными.

    Чуют бармалеи что земля под ногами горит - вот и бесятся . Давить , как клопов !
    bouncyhunter
  3. Tusv Сегодня, 13:50
    Духи сдавайтесь, Ваш ждет Русская баня, бритва "Нева" и наше блогодушие
    Tusv
  4. Соломон Кейн Сегодня, 13:55
    Господа! Кто знает, объясните Су-25 см и Су-39 одно и тоже, или это всё-таки разные машины. И почему в Сирии мало применяют штурмовую авиацию. Посмотрел на днях фильм про Су-39- уникальная машина. Спасибо.
    Соломон Кейн
    1. voyaka uh Сегодня, 14:06
      "И почему в Сирии мало применяют штурмовую авиацию"///

      1) Боятся ПЗРК
      2) Нет прицелов с лазерной подсветкой и управляемых ракет. Стреляют
      НУРами.
      А тут вертолеты полезнее, так как точнее. Поэтому используют их.
      voyaka uh
      1. пацак Сегодня, 14:19
        Уважаемый, пункт 2 полная чушь. Прицелы есть, УР "В-З" и КАБы применяются.
        пацак
  5. katalonec2014 Сегодня, 14:00
    Высадить бы защитникам Дейр-эз-Зора десант в помощь,но Сирия на это не пойдёт,остаётся надеяться что осаждённые всё же дождутся долгожданной помощи.
    katalonec2014
    1. Partyzan Сегодня, 14:40
      По больше авиацией надо по утюжить negative
      Partyzan
  6. faterdom Сегодня, 14:46
    Все просто: надо продолжить продвижение САА, и непрерывно срывать попытки продвижения резервов бармалеям.
    Курдам помощь врагу зачтется в большой минус. Не на тех они ставят.
    faterdom
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