15:56 29 мая

«Аль-Джазира»: ИГ будет мстить России

Группировки ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) всегда считали главными врагами Запад, но после военного вмешательства президента Владимира Путина в дела Сирии, Россия стала еще одной целью для террористических атак, передает канал «Аль-Джазира».



«Тысячи боевиков из Сирии, Ирака и в других мест находятся в практически неприступных горах Афганистана, где готовят месть Кремлю. Руководство ИГ отдало приказ сосредоточиться на российских городах, а тысячи обученных бойцов готовы действовать в любой момент», – говорится в материале.


Террористы, которых вы видите в Сирии, одни и те же люди, которые здесь сейчас в Афганистане. Это террористы, которые приходят из разных стран – из Таджикистана, из Узбекистана, Чечни. Это стратегическое место, они могут перейти через границу, и, наконец, их главной целью является Россия,
сказал помощник экс-советника Совета национальной безопасности Афганистана Зобайр Масуд.

Он обеспокоен тем, что Россия и другие соседние страны к северу от Афганистана не понимают масштабов ситуации, а тем временем «количество бойцов в регионе растет в геометрической прогрессии».

По его словам, «в настоящее время 2 тысяч иностранцев в Бадахшане представляют опасность для всех». (Бадахшан – историческая область Памира, расположенная на территории юго-восточного Таджикистана – Горно-Бадахшанская автономная область, и северо-восточного Афганистана – провинция Бадахшан).

Между тем, Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии еще на один год – до 1 июня 2018 года.

В пресс-службе Совета ЕС отметили, что решение о санкциях соответствует стратегии ЕС по Сирии. «В ней установлено, что Евросоюз сохранит свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения, – цитирует заявление ТАСС .

Использованы фотографии: AFP / LETA
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Комментарии 34

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  1. с-т Petrov Сегодня, 13:48
    аглосаксы прямым текстом вещают через альджазиру, угрожая РФ, как неполживо)

    Надо тоже кому нибудь помочь с самоопределением и с высокой целью. о ИРА давно не читал.

    А вообще забавно читать про "международную" компанию на Вики

    Именно «Аль-Джазира» (вместе с телеканалом «Аль-Арабия») придумала и запустила механизм Арабской весны, которая меняет политический ландшафт Ближнего Востока


    вики нам рассказала что телекомпания придумала и запустила механизм смещения власти в нужной стране wassat арабы оказались стратегами и крутят собакой wassat

    «Аль-Джазира» считается эффективным инструментом внешней политики Катара


    вики думает что все картонные паходу.

    А вообще, ну раз Катар выступает в роли - то и пряники должны лететь им.

    Жду не дождусь ослабления матрасов, вот тогда на БВ начнется правильная (для нас) движуха и каждому вернется втройне)

    А с прибалтами то что будет ...

    с-т Petrov
    1. Shurik70 Сегодня, 13:56
      На счёт Аль-Каиды враки.
      Россия не враг для неё, хотя и не друг. Не за что мстить.
      Аль-Каида победила СССР в Афганистане, Аль-Каида воюет с ИГИЛ и США.
      Shurik70
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:57
        Аль-Каида воюет с ИГИЛ и США.


        laughing эту фразу можно брать за начало анекдота и развивать мысль.
        с-т Petrov
      2. seregatara1969 Сегодня, 14:14
        в афгане воевал против ссср талибан
        seregatara1969
      3. НЕКСУС Сегодня, 14:16
        Цитата: Shurik70
        Аль-Каида победила СССР в Афганистане, Аль-Каида воюет с ИГИЛ и США.

        Сами то поняли чего написали? Главари Аль-Каиды присягнули на верность ИГИЛ,в борьбе с неверными. А теперь вам вопрос-А что такое Аль-Каида и кто ее вообще создал?
        НЕКСУС
      4. soroKING Сегодня, 14:27
        эту ал-Джазиру отджазирить бы хорошенько am
        soroKING
    2. Венд Сегодня, 14:03
      Помнится сомалийские пираты уже собирались мстить России. И где теперь они?
      Венд
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:05
        Помнится сомалийские пираты уже собирались мстить России. И где теперь они?


        врятли кто из тех обезьян карты глазами видело, а если и увидело - то прочесть врятли что смогло ибо там с образованием беда. Про Россию может и слышали - но даже не представляют себе где это и что это.

        Пиратам на РФ так же как и игиле - по боку. бабло дадут - хоть пингвинам джихад поедут устраивать
        с-т Petrov
        1. avg-mgn Сегодня, 14:23
          Уважаемый с-т Petrov, судя по "врятли", Вы то же , иных карт в руках не держали, кроме игральных...
          avg-mgn
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:37
            это вы сейчас парировали мое мнение что сомалийские пираты не далеко ушли от обезьян и что им преподавали в школах географию с химией и астрономией на примерно одном качественном уровне?

            вы вправе считать их интеллектуалами) не претендую.

            с-т Petrov
    3. Partyzan Сегодня, 14:31
      Террористы, которых вы видите в Сирии, одни и те же люди, которые здесь сейчас в Афганистане. Это террористы, которые приходят из разных стран – из Таджикистана, из Узбекистана, Чечни. Это стратегическое место, они могут перейти через границу, и, наконец, их главной целью является Россия,
      я так понимаю, что это чисто по восточному приглашают Россию в Афганистан опять поучаствовать bully
      Partyzan
  2. katalonec2014 Сегодня, 13:50
    Значит необходимо усилить пограничный контроль в отношении приезжающих из Средней Азии,а так же ввести суровое наказание за подготовку к теракту,не говоря уже за сам теракт.
    Что касаемо Сирии...это так неожиданно.
    katalonec2014
  3. Ююка Сегодня, 13:50
    И в чем новость?? До них только сейчас дошла информация о том, что Россия пришла в Сирию? Какая жаль" - из-за этой Сирии мы потеряли таких друзей!
    Ююка
  4. yuriy55 Сегодня, 13:51
    Тысячи боевиков из Сирии, Ирака и в других мест находятся в практически неприступных горах Афганистана, где готовят месть Кремлю.

    Вот радость то!!! Один маленький пуск и fellow никого не надо хоронить...
    yuriy55
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:56
      Цитата: yuriy55
      Вот радость то!!! Один маленький пуск и fellow никого не надо хоронить...

      Низзя - страна чужая , скандал получится ... Но идея - good
      bouncyhunter
      1. Ююка Сегодня, 14:13
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: yuriy55
        Вот радость то!!! Один маленький пуск и fellow никого не надо хоронить...

        Низзя - страна чужая , скандал получится ... Но идея - good


        может предложить им провести демонстрационные стрельбы в рамках заключения новых контрактов на поставку вооружений? а потом они откажутся из-за "неточности" наших ракет feel
        Ююка
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:17
          Было бы желание бахнуть по бармалеям - благовидный предлог найти не проблема . Может , ГенШтаб почитает ВО и вдохновится идеей ? wink
          bouncyhunter
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:19
        Цитата: bouncyhunter
        Низзя - страна чужая , скандал получится ... Но идея -

        Паша,глянь наши законы по борьбе с терроризмом...у нас на законодательном уровне прописано,что мы будем уничтожать террористов не только в границах своего государства,но если потребуется и далеко за ее пределами,нанося удары по базам,лагерям и скоплениям этих выродков. Написал своими словами,тк оригинал этого закона лень искать ...
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:20
          Андрей , дык я только "за" двумя руками ! drinks
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:28
            Цитата: bouncyhunter
            Андрей , дык я только "за" двумя руками ! drinks

            Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации

            Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами осуществляют пресечение международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации посредством:

            применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз;
            использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

            Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом Российской Федерации.

            Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных Сил Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на основании соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

            Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации.
            НЕКСУС
  5. К-50 Сегодня, 13:51
    Между тем, Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии еще на один год

    Так никто и не сомневался, что запад заодно с террористами., Сами вскормили, сами лелеют, сами на других науськивают. Вот только не понимают, что бешенным бармалеям, всё равно где и над кем глумиться и пакастить, им тоже достанется от своих "воспитанников". am
    К-50
  6. Рабинович_007 Сегодня, 13:53
    передает канал «Аль-Джазира»


    Это же "тв" террористов, зачем вообще их упоминать.
    Рабинович_007
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:13
      ну как закроете офис этого телеканала в Иерусалиме - тогда и мы наверное упоминать не будем.

      Хотя почему бы и не почитать своих врагов.
      с-т Petrov
  7. roskot Сегодня, 13:57
    Хватит просторов тундры и белых медведей на перевоспитание, для всех бармалеев и их приспешников.
    roskot
    1. Azim77 Сегодня, 14:25
      Очень хорошая идея. Ловить и отправлять в тундру на экскурсию. Пусть узнают одну из достопримечательностей России. Как раньше это познавали другие "туристы":
      Azim77
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:41
        да тоже не хочу чтоб террористы отбывали срок в камере. пусть теряют здоровье на добыче руды
        с-т Petrov
  8. Tusv Сегодня, 13:58
    Совета ЕС отметили, что решение о санкциях соответствует стратегии ЕС по Сирии. «В ней установлено, что Евросоюз сохранит свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников

    Идите вы В юроп. Там мстить проще и безопасней в разы. Даже честных бюргеров выселяют, Все для вас
    Tusv
  9. Тень тьмы Сегодня, 14:01
    Мальнкая ложь! Игил и иже с ним начали угрожать России за долго до начала активных действий против игил в Сирии, поэтому такие статьи скорее работа на пропаганду игил чем носители информации.
    Тень тьмы
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:28
    Глупо было не просчитать варианты появления игиловцев у нас и слияние их с местными недобитками, особенно на Северном Кавказе.
    Изгоняющий либероидов
  11. JonnyT Сегодня, 14:33
    Аль-Джазира выдает желаемое за действительное! Ничего нового. В афгане ИГИЛу талибы кислорода не дадут, в Таджикистане их смешают с песком и камнями еще хлеще чем в Сирии. Этот мессадж стоит рассматривать как предупреждение терактов - сейчас опять группы из 3-5 чел будут всплывать в России
    JonnyT
  12. Павловский Сегодня, 14:38
    мстюны, блин
    Павловский
  13. faterdom Сегодня, 14:41
    Цитата: seregatara1969
    в афгане воевал против ссср талибан

    Специалисты... Афган все-таки до сих пор с большой буквы, никакого Талибана во время ОКСВ не было и в помине, воевал против СССР коллективный Запад, вместе с исламскими монархиями Залива, руками Пешаварской семерки (семеро крупнейших лидеров моджахедов), из которых самым трудным противником был лидер таджиков Ахмад-Шах Масуд, а самым крупным и жестоким - Гульбеддин Хекматьяр. Все курировались пакистанской разведкой ИСИ и ЦРУ.
    faterdom
  14. pvv113 Сегодня, 15:31
    Цитата: Shurik70
    Аль-Каида победила СССР в Афганистане, Аль-Каида воюет с ИГИЛ и США.

    Вы сами то были в Афганистане? И кто Вам сказал, что "Аль-Каида воюет с ИГИЛ и США"
    pvv113
  15. лысова Сегодня, 15:47
    То что нам придётся этим заниматься, сомнений нет, способ ведения военных действий, против террористов понятен. А вот по второму вопросу, какой то парадокс! --- "Между тем, Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии еще на один год – до 1 июня 2018 года." --- простите господа за нескромный вопрос - а какого же хрена, Вы, делаете в Сирии? --- Пытаетесь добить её изнутри?
    лысова
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