«Аль-Джазира»: ИГ будет мстить России

Террористы, которых вы видите в Сирии, одни и те же люди, которые здесь сейчас в Афганистане. Это террористы, которые приходят из разных стран – из Таджикистана, из Узбекистана, Чечни. Это стратегическое место, они могут перейти через границу, и, наконец, их главной целью является Россия,

Группировки ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) всегда считали главными врагами Запад, но после военного вмешательства президента Владимира Путина в дела Сирии, Россия стала еще одной целью для террористических атак, передает канал «Аль-Джазира».«Тысячи боевиков из Сирии, Ирака и в других мест находятся в практически неприступных горах Афганистана, где готовят месть Кремлю. Руководство ИГ отдало приказ сосредоточиться на российских городах, а тысячи обученных бойцов готовы действовать в любой момент», – говорится в материале.сказал помощник экс-советника Совета национальной безопасности Афганистана Зобайр Масуд.Он обеспокоен тем, что Россия и другие соседние страны к северу от Афганистана не понимают масштабов ситуации, а тем временем «количество бойцов в регионе растет в геометрической прогрессии».По его словам, «в настоящее время 2 тысяч иностранцев в Бадахшане представляют опасность для всех». (Бадахшан – историческая область Памира, расположенная на территории юго-восточного Таджикистана – Горно-Бадахшанская автономная область, и северо-восточного Афганистана – провинция Бадахшан).Между тем, Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии еще на один год – до 1 июня 2018 года.В пресс-службе Совета ЕС отметили, что решение о санкциях соответствует стратегии ЕС по Сирии. «В ней установлено, что Евросоюз сохранит свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения, – цитирует заявление ТАСС