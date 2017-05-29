15:58 29 мая

Перевооружение со «Смерчей» на «Торнадо-С» будет завершено к 2020 году

До 2020 года артиллерийские бригады будут перевооружены с систем «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С», передает РИА Новости сообщение начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаила Матвеевского.



До 2020 года завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С",
сказал Матвеевский, журналистам.


По словам генерала, плановое перевооружение с РСЗО "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С" начинается в 2017 году.

Он отметил, что «ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости».

Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

Использованы фотографии: НПО "Сплав"
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Комментарии 19

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  1. bouncyhunter Сегодня, 14:40
    Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

    Хорошая новость для Бога Войны .
    bouncyhunter
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:50
      Придется 100 "Смерчей" (12 реактивных бригад) заменить на 100 "Торнадо-С".

      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Астарт Сегодня, 15:39
        А планы на высвободившиеся системы "Смерч" есть ?
        Астарт
        1. Владыка Ситх Сегодня, 15:41
          Кстати да, тоже об этом подумал. Возможно ли их модернизация в "Торнадо-С".
          Владыка Ситх
    2. Астарт Сегодня, 15:49
      Там проблемы с управляемой по ГЛОНАС ракетой. Ограниченное количество выпускает НПО "Сплав" в Туле, но их только на испытания и хватает
      Астарт
  2. oleg-gr Сегодня, 14:40
    Где "озабоченности" НАТО? Еще переваривают новости?
    oleg-gr
    1. Partyzan Сегодня, 15:01
      Надо бы как то испытать ее в Сирии, посмотреть на реакцию бармалеев laughing
      Partyzan
      1. ShadowCat Сегодня, 15:38
        Да партнеры еще от Буратины отойти не могут. Зачем уж так сильно нервировать?
        ShadowCat
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:01
      Цитата: oleg-gr
      Где "озабоченности" НАТО? Еще переваривают новости?

      В 2012 году финальные испытания прошел еще один комплекс - Искандер-К, который является дальнейшим развитием М. Он запускает еще более точные, уже крылатые, ракеты, которые оснащены небольшими несущими поверхностями, как на Р-37. Благодаря этому появилась возможность стрельбы по настильной траектории, как, в свое время, у комплекса ОКА, только гораздо точнее и быстрее. Ракета может лететь на высоте всего 6 км (у горизонтных РЛС нет шансов), на ней применена комбинированная ГСН и сменные боевые части. Две ракеты в залпе могут комплектоваться разными системами наведения и вести стрельбу как по навесной, так и настильной траектории.

      Специалисты высказывают мнение, что комбинированное применение двух братьев – Искандер-М и Искандер-К дают синергетический эффект, противодействовать которому не в состоянии никакая из существующих систем ПРО. Один из экспертов по ракетным технологиям, выступающий на форумах под ником «Злобный критикан», так охарактеризовал новинку: «Известно, что и баллистические ракеты (БР), и крылатые ракеты (КР), равно как и их системы наведения, имеют ряд ограничений по "текущему состоянию" поражаемого объекта... Например, - если сделать ставку ТОЛЬКО на "Искандер-М", допустим, с оптико-корелляционной системой конечного наведения на поражаемый объект, - и если допустить, что поражать объект придется в "час икс" с низкой облачностью и интенсивным визуальным противодействием противника, - ставка может быть проиграна. Аналогично и с радарной системой конечного наведения, схожей по принципу действия с таковой от "Першинг-2", - здесь "карты может спутать" интенсивное РЭП противника. В то же время, низкая облачность, например, и интенсивное визуальное маскирование конечного объекта, будут в известной степени "по барабану" КР с инерционной и оптико-корелляционной системой, отрабатывающей навигационные поправки на протяжении ВСЕГО маршрута (аналогично ск. КР ALCM)... Здесь уж никакое маскирование цели не поможет, - и здесь нужно КР ТОЛЬКО сбивать, сбивать на маршруте или на крайняк на подходе к цели.

      Наконец, представим себе ситуацию, когда "Искандер-К" и "Искандер-М" "подходят" к цели (чешскому радару ПРО или шляхетским шахтам c GBI) - ОДНОВРЕМЕННО... И каждый, демонстрирует при этом "свой фирменный набор примочек", - "Искандер-М" - высокоинтенсивное маневрирование высоколетящей гиперзвуковой цели, "Искандер-К", - крайне низкий профиль полета (порядка 6 м) и следование по рельефу местности в практически "автономном" (т.е. не зависящем от поиска цели набортными сенсорами) режиме... Вот это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ситуация, близкая к 100 % вероятности поражения цели...Так что, для борьбы с ЕвроПРО, действительно является оптимальным СОЧЕТАНИЕ "Искандер-М" + "Искандер-К". Вся фишка в том, чтобы использовать эти изделия одновременно, "в одном ударе"».
      НЕКСУС
    3. svp67 Сегодня, 15:45
      Цитата: oleg-gr
      Где "озабоченности" НАТО?

      Там сегодня эстонский представитель на дежурстве, так что : "Последует..."
      svp67
  3. НЕКСУС Сегодня, 14:40
    Хорошо бы и ракету обещанную для Торнадо-С доработали,которая по заявлениям должна лететь на 200 км...
    НЕКСУС
    1. ShadowCat Сегодня, 15:42
      Кто знает - может уже доработали, да молчат. А потом бац - сюрприз. Вы же любите, дорогие партнеры, сюрпризы?)
      ShadowCat
    2. okko077 Сегодня, 15:45
      А зачем этой системе такая дальность, если у неё нет канала внешнего целеуказания от боевых информационных систем или хотя бы от БПЛА в составве этих БИС или напрямую ? Вам всё рассказали кроме самого главного: куда системе стрелять . Здесь есть и лукавство..На этих системах должен быть предусмотрен канал связи с системой ЕСУ ТЗ "Созвездие".Но эта система неработоспособна и замена ей пока не предусмотрена...Олять пошлём корректировщиков огня на смерть..Опять у нас чудо оружие не знает куда стрелять...Робкие рассказки о вмонтировании разового БПЛА в снаряд смешны, а куда его посылать, как определить? Были рассказки о возможности использования БПЛА "Орлан-Е" для целеуказания, причём это инициативная разработка производителей, а не заказ нашего тупого ГШ и военных...Так что вопрос с целеуказанием в реальном времени по подвижным целям опять не решён и не решается. Это то чего так не хватает в Сирии...
      okko077
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:55
        Цитата: okko077
        А зачем этой системе такая дальность, если у неё нет канала внешнего целеуказания от боевых информационных систем или хотя бы от БПЛА

        А то что есть ракета-БПЛА в арсенале Торнадо ,способная выдавать целеуказания это куда?
        НЕКСУС
  4. voyaka uh Сегодня, 14:42
    То есть ГСН с "Глонассом" или инерциалкой на ракеты таки и не смогли поставить?
    Даже украинцы свой Смерч-"Ольху" сделали точным оружием.
    А Торнадо-С так и будет мочить по квадратам по баллистике... sad
    voyaka uh
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:47
      Цитата: voyaka uh
      То есть ГСН с "Глонассом" или инерциалкой на ракеты таки и не смогли поставить?

      Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получит в боекомплект новый дальнобойный снаряд, корректируемый по сигналам спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом, как пишут «Известия», рассказал первый замглавы тульского НПО «Сплав» Николай Макаровец.

      Издание сообщает, что новый боеприпас способен поражать даже миниатюрные цели (размером не более метра) на расстоянии в несколько сотен километров. Ракета находится в высокой степени технической готовности и в данный момент проходит испытания.

      РСЗО 9К515 «Торнадо-С» представляет собой дальнейшее развитие системы 9К58 «Смерч» и предназначена для ее замены. Система имеет 12 направляющих для стрельбы 300-миллиметровыми реактивными снарядами на дальность до 120 километров (в перспективе — до 200 километров). В боекомплект входят как неуправляемые, так и управляемые ракеты с различными типами боевого оснащения.
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 14:49
        "получит в боекомплект новый дальнобойный снаряд, корректируемый по сигналам
        спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС."///

        Ну, слава Богу! А я уж удивился!
        voyaka uh
  5. Megatron Сегодня, 14:58
    А то что освободится - на Донбасс и в Сирию поставить, бить укрятину и бармалеев!
    Megatron
  6. roskot Сегодня, 15:04
    При таких партнерах остается менять хорошее на лучшее. Иначе сожрут.
    roskot
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