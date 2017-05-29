Перевооружение со «Смерчей» на «Торнадо-С» будет завершено к 2020 году

До 2020 года завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С",

До 2020 года артиллерийские бригады будут перевооружены с систем «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С», передает РИА Новости сообщение начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаила Матвеевского.сказал Матвеевский, журналистам.По словам генерала, плановое перевооружение с РСЗО "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С" начинается в 2017 году.Он отметил, что «ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости».Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.