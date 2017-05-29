18:39 29 мая

В Закарпатье суд отпустил на свободу четырех «правосеков»

Мукачевский городской суд Закарпатской области отпустил на поруки четырех националистов из «Правого сектора» (ПС, организация запрещена в РФ), которые обвиняются в вооруженном сопротивлении правоохранительным органам, передает УНИАН .



«Сегодня, 29 мая, в Мукачево состоялся суд над бойцами движения "Правый сектор", которые стали участниками столкновения с криминалитетом и милицией в этом городе летом 2015-го», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте радикальной организации.


Согласно информации, судья согласился отпустить боевиков на поруки «мэра городка на Львовщине Владимира Москаля и нардепа Михаила Головко». Произошло это, несмотря не требование прокурора оставить подсудимых под стражей.

В свою очередь депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук уточнил в своем Facebook: «Сегодня утром Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области освободил из-под стражи так называемых "Мукачевских партизан" – бойцов "Правого сектора" Владимира Бурчу (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпу), Родиона Горбенко (Радика) и Романа Мунчака (Муню)».

«Ранее решением этого же суда с них было снято обвинение в терроризме в связи с участием в конфликте в июле 2015 года в Мукачево, где другими сторонами выступили представители местного криминалитета и правоохранительных органов», – добавил Мосийчук.

Издание напоминает, что в конфликте, возникшем в 2015 году из-за конкуренции в «контрабандном бизнесе», погибли 3 человека, еще 14 получили ранения.

Использованы фотографии: Facebook Игоря Мосийчука
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Комментарии 22

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  1. ded100 Сегодня, 17:21
    Кто бы сомневался lol
    ded100
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:26
      Пусть пока живут...! Всему свое время.
      ОТДЕЛ
      1. сибиралт Сегодня, 18:34
        А кто бы им много дал? Отсидели почти по пару лет, теперь будут работать на Москаля.
        сибиралт
    2. Partyzan Сегодня, 18:17
      судья согласился отпустить боевиков на поруки «мэра городка на Львовщине Владимира Москаля
      я чтой то не понял, кака фамилия у мэра, не порядок, расстрелять wassat
      Partyzan
    3. uporov65 Сегодня, 18:29
      В Закарпатье суд опустил на свободу четырех «правосеков». Вот так, будет правильно.
      uporov65
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:22
    В суде просто поняли, что не им баговать, эти...секи могут потом судей и "самоубить, а жизнь то одна. ..
    Изгоняющий либероидов
  3. Рабинович_007 Сегодня, 17:24
    бритоголовые .
    на компост
    Рабинович_007
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:39
      на компост


      В материалах, которые удалось своими глазами увидеть корреспонденту «Комсомолки», имелась, в том числе и справка о кровавом пути 447-го карательного батальона: «…он полностью уничтожил села: Ивоток, Романиха, Красный поток, поселок Барсов, Любегодь, часть поселка Старь, деревню Чернятичи, поселок Знеберь. Часть населения была переселена в поселок Ивот, остальные же угнаны в концлагеря. Солдаты батальона арестовывали, грабили и расстреливали мирных советских граждан. 28 апреля 1943 года было расстреляно около 70 человек».

      Несмотря на то, что 447 батальон буквально залил кровью брянщину, Валентин Турчинов на допросе, проведенном 18 мая 1945 года, утверждал: «С ноября 1942 по август 1944 служил в обозе немецкой армии, возил продукты для роты, дежурил на конюшне. В районе Рогачева работал на строительстве обороны».


      там государство такое стало, а вы все нам не верите. Сынок баптист Турчинов продолжает дело своего коричневого папашки

      председатель Службы безопасности Украины, сын махрового нациста (ну это я конечно свинопасу комплимент сейчас сделал) и сам отметился в приказе на уничтожение русских уже в 2014 году

      с-т Petrov
  4. hhhhhhh Сегодня, 17:26
    Чувствуется острая нехватка бандерят. Как мало людей без стыда и совести.
    hhhhhhh
  5. Смог Сегодня, 17:34
    А куда судье деваться? Если бы не отпустил их, то опустили бы его. А жить то хочется.
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:40
      Костик soldier drinks Припустил судьишка жидким в шаровары - создал прецедент . Не удивлюсь если сейчас пойдёт в 404-ой волна освобождений всякого сброда типа этих правосеков . Цэ ж перемога .
      bouncyhunter
  6. Gamer Сегодня, 17:35
    некоторых таки судят, и садят, хотелось бы понять принцип избирательности Хфемиды
    Gamer
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:42
      хотелось бы понять принцип избирательности Хфемиды


      если убивали русских или "вату" - значит все нормально. вот и весь принцип вашей убогой страны.

      а если пнули коричневого - так сразу это угроза нац.безопасности нацистраны

      с-т Petrov
  7. Шуманит Сегодня, 17:45
    Бедная Фемида! Я б на ее месте самоотвод взял,пусть кого то другого камасутрят!
    Шуманит
  8. Шуманит Сегодня, 17:47
    Цитата: Gamer
    некоторых таки судят, и садят, хотелось бы понять принцип избирательности Хфемиды

    Факты,даты,дела,имена?
    Шуманит
  9. Толстоевский Сегодня, 17:49
    будет венграм наука. нельзя оставлять бандеровцев в живых
    Толстоевский
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 18:12
    Да здравствует наш суд!!!! Самый гуманный суд в мире!!!!

    Видео, к сожалению, не грузится... request
    Вождь краснокожих
    1. Partyzan Сегодня, 18:22
      для хороших людей не жалко
      Partyzan
  11. brdm Сегодня, 18:24
    В 404 Прокуратура..." Уже -Не та)))" Все Б....ь в разнобой. И хрен с ними. Хотя обычных людей очень жалко.
    brdm
    1. сибиралт Сегодня, 18:37
      Таки, прокурор как раз и просил оставить преступников под стражей. Опротестует ли приговор, это уже другое дело.
      сибиралт
  12. APASUS Сегодня, 18:27
    Какая странная демократия ,осталось только людоедов сделать Героями и баста ,Европа держись!
    APASUS
  13. Blue Fox Сегодня, 18:33
    Какие добрые лица с печатью интеллекта. wassat
    Теперь на реабилитацию отдыхать в Европу!
    Blue Fox
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