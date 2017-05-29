В Закарпатье суд отпустил на свободу четырех «правосеков»
Мукачевский городской суд Закарпатской области отпустил на поруки четырех националистов из «Правого сектора» (ПС, организация запрещена в РФ), которые обвиняются в вооруженном сопротивлении правоохранительным органам, передает УНИАН .
«Сегодня, 29 мая, в Мукачево состоялся суд над бойцами движения "Правый сектор", которые стали участниками столкновения с криминалитетом и милицией в этом городе летом 2015-го», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте радикальной организации.
Согласно информации, судья согласился отпустить боевиков на поруки «мэра городка на Львовщине Владимира Москаля и нардепа Михаила Головко». Произошло это, несмотря не требование прокурора оставить подсудимых под стражей.
В свою очередь депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук уточнил в своем Facebook: «Сегодня утром Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области освободил из-под стражи так называемых "Мукачевских партизан" – бойцов "Правого сектора" Владимира Бурчу (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпу), Родиона Горбенко (Радика) и Романа Мунчака (Муню)».
«Ранее решением этого же суда с них было снято обвинение в терроризме в связи с участием в конфликте в июле 2015 года в Мукачево, где другими сторонами выступили представители местного криминалитета и правоохранительных органов», – добавил Мосийчук.
Издание напоминает, что в конфликте, возникшем в 2015 году из-за конкуренции в «контрабандном бизнесе», погибли 3 человека, еще 14 получили ранения.
«Сегодня, 29 мая, в Мукачево состоялся суд над бойцами движения "Правый сектор", которые стали участниками столкновения с криминалитетом и милицией в этом городе летом 2015-го», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте радикальной организации.
Согласно информации, судья согласился отпустить боевиков на поруки «мэра городка на Львовщине Владимира Москаля и нардепа Михаила Головко». Произошло это, несмотря не требование прокурора оставить подсудимых под стражей.
В свою очередь депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук уточнил в своем Facebook: «Сегодня утром Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области освободил из-под стражи так называемых "Мукачевских партизан" – бойцов "Правого сектора" Владимира Бурчу (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпу), Родиона Горбенко (Радика) и Романа Мунчака (Муню)».
«Ранее решением этого же суда с них было снято обвинение в терроризме в связи с участием в конфликте в июле 2015 года в Мукачево, где другими сторонами выступили представители местного криминалитета и правоохранительных органов», – добавил Мосийчук.
Издание напоминает, что в конфликте, возникшем в 2015 году из-за конкуренции в «контрабандном бизнесе», погибли 3 человека, еще 14 получили ранения.
Использованы фотографии: Facebook Игоря Мосийчука
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