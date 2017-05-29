Стихия объявила войну Москве и Подмосковью. 11 погибших

Большое число жертв в Москве и Московской области не даёт возможности обойти внимание тему сегодняшней стихии в Москве. По данным московского отделения МЧС, в результате урагана в Москве погибли не менее 11 человек.Стихия сегодня буквально разбушевалась, сметая торговые ряды, срывая крыши домов, переворачивая остановки общественного транспорта, ограждения и уличные баннеры. Ураганный ветер валил деревья и опоры линий электропередач.В результате стихии было нарушено электроснабжение в нескольких московских районах.В YouTube появились десятки роликов, на которых демонстрируется как сам ураган, так и его последствия:Страдали гаражи-ракушки и автомобили:Упавшая опора ЛЭП:В Гидрометцентре сообщают, что 29 мая 2017 года установило абсолютный рекорд по силе ветра за всю историю наблюдений в столичном регионе. Порывы ветра достигали 30 м/с. Что такое скорость ветра в 30 м/с - отлично видно на представленных кадрах.