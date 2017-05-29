21:10 29 мая

Стихия объявила войну Москве и Подмосковью. 11 погибших

Большое число жертв в Москве и Московской области не даёт возможности обойти внимание тему сегодняшней стихии в Москве. По данным московского отделения МЧС, в результате урагана в Москве погибли не менее 11 человек.

Стихия объявила войну Москве и Подмосковью. 11 погибших


Стихия сегодня буквально разбушевалась, сметая торговые ряды, срывая крыши домов, переворачивая остановки общественного транспорта, ограждения и уличные баннеры. Ураганный ветер валил деревья и опоры линий электропередач.


В результате стихии было нарушено электроснабжение в нескольких московских районах.

В YouTube появились десятки роликов, на которых демонстрируется как сам ураган, так и его последствия:




Страдали гаражи-ракушки и автомобили:


Упавшая опора ЛЭП:


В Гидрометцентре сообщают, что 29 мая 2017 года установило абсолютный рекорд по силе ветра за всю историю наблюдений в столичном регионе. Порывы ветра достигали 30 м/с. Что такое скорость ветра в 30 м/с - отлично видно на представленных кадрах.



Использованы фотографии: Твиттер

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Комментарии 44

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  1. Zibelew Сегодня, 19:24
    Расселять надо Москву, плотность населения большая и поэтому погибших много. Соболезную близким погибших.
    Zibelew
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:35
      Тагерьян hi такое , увы может произойти в любом населенном пункте нашей страны. ....
      Изгоняющий либероидов
      1. Zibelew Сегодня, 20:24
        Сергей Витальевич hi С природой бесполезно бороться...
        Zibelew
    2. Buskanov Сегодня, 19:37
      Климатическое оружие? Совпадение? Не думаю no
      Buskanov
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:41
        На Урале дождь и тихо...! Завтра будет солнце.
        Что то Москву часто трясет..Может это предупреждение очередное? Я все понимаю и сочувствую, но все же гордыню может уменьшить и все будет хорошо.. hi Этакий Вавилон там устроили..
        ОТДЕЛ
        1. reservist Сегодня, 19:55
          а сто лет назад "вавилон" тоже был ?
          reservist
          1. МойВрач Сегодня, 21:07
            Цитата: reservist
            а сто лет назад "вавилон" тоже был ?

            А не напомните ли Вы мне когда была революция? request
            МойВрач
      2. san4es Сегодня, 19:48
        Цитата: Buskanov
        Климатическое оружие? Совпадение? Не думаю no

        Это Макейн виноват. Полюбому! am
        san4es
        1. Inok10 Сегодня, 19:54
          Цитата: san4es
          Это Макейн виноват. Полюбому!

          Порывы ветра достигали 30 м/с. Что такое скорость ветра в 30 м/с - отлично видно на представленных кадрах.
          ... у меня в губернии Калининградской это штатное - штормовое 30 м/с ... как и всех кто живет на побережье ... а, для Москвы и области такое действительно невидаль ...
          Inok10
          1. san4es Сегодня, 20:00
            ...Это как 7- бальный шторм примерно
            san4es
            1. Serg662 Сегодня, 20:56
              30м/с - это вообще-то 11 баллов по шкале Бофорта
              Serg662
              1. san4es Сегодня, 21:07
                11- баллов - ветер. . А волнение моря при таком ветре, сколько может быть баллов?
                san4es
          2. Монос Сегодня, 20:09
            Цитата: Inok10
            ... у меня в губернии Калининградской это штатное -

            Приветствую, Лёша hi drinks
            Конечно, когда тебе периодически поддувает, будешь натренирован. smile А для нас это нежданчик. Резко налетело, повырывало деревья и улетело. И это ещё краем зацепило...
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:26
              Привет , Витя hi drinks Блин , капец с такой погодкой . belay Родным и близким погибших - соболезнования , пострадавшим - скорейшего выздоровления .
              bouncyhunter
              1. Монос Сегодня, 21:07
                Здравствуй, Паша hi smile У нас, слава Богу, никто не пострадал. Быстренько всех убрали с улицы. Я вот смотрю видео и догадываюсь, что пострадали те, у кого ума не хватило укрыться на 20 минут в надёжном месте. Уж магазинов и кафешек в городе хватает, а они селфи, дятлы, делают!
                Монос
            2. 34 регион Сегодня, 20:36
              20.09. Монос! Тут надо ещё посмотреть что пострадало. Заводские трубы остались целые. Рекламные щиты и остановки посносило. Крыши тоже не все унесло. Значит дело не в стихии. Надо делать с расчётом на такие условия эксплуатации. А если не делать то можно валить на природу. Непонятно почему деревья не выкорчевали если известно что корневая система у них слабая или ствол. В США пальмы кажется не вырывает с корнем. hi
              34 регион
          3. Владимирец Сегодня, 20:09
            Цитата: Inok10
            для Москвы и области такое действительно невидаль ...

            Да какая там невидаль, частенько бывает, только в Москве это, как и в любом другом крупном городе, более заметно. У нас тут пару лет назад мужики на рыбалку поехали, дорогу обратно для машины по лесу только через две недели пропилили. yes Приветствую, Алексей. hi
            Владимирец
            1. Inok10 Сегодня, 21:08
              ... Привет Камрады ! ... тут 34 регион прав, отчасти, мое почтение ! ... район по ветру в Москве 1й - 32 кг/м2, а Калининград уже 3й -54 кг/м2 ... расчет несущих, рекламных, крепление лесов, временных, остановок и т. д. ... другой, для Москвы 30 м/с это уже - очень много ... что то мне подсказывает закупиться армейским тулупом караульным, дело не к потеплению, а совсем на оборот ... wink
              Inok10
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:28
    Хоть эта новость не для нашего сайта, я выражаю соболезнование семьям погибших, страшно вот так может быть даже у себя рядом с домом быть придавленным насмерть деревом. ...Не ставьте плюсы, уберите рейтинги -это может произойти где и когда угодно, но, дай Бог чтобы такое было редкостью, чтоб меньше людей гибло. ....
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:51
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      это может произойти где и когда угодно, но, дай Бог чтобы такое было редкостью, чтоб меньше людей гибло. ...

      Да вроде топило и топит провинцию и горит она деревни полностью , но Москва как гуляла , так и гуляет и сейчас..Вы предлагаете нам скинуться на помощь , всему народу за садовым кольцом?..
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:24
        ОТДЕЛ-Виталий, ты действительно такой огрониченноумный, или хорошо прикидываешься ???? fool fool Ткни меня носом в подобные заявления, или ты просто балоболка! !!! fool fool Ответь за свои слова fool fool
        Изгоняющий либероидов
        1. рич Сегодня, 20:39
          Изгоняющий либероидов: ...Не ставьте плюсы, уберите рейтинги

          Смайликов мало. Не впечатляет
          рич
      2. lis-ik Сегодня, 20:56
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        это может произойти где и когда угодно, но, дай Бог чтобы такое было редкостью, чтоб меньше людей гибло. ...

        Да вроде топило и топит провинцию и горит она деревни полностью , но Москва как гуляла , так и гуляет и сейчас..Вы предлагаете нам скинуться на помощь , всему народу за садовым кольцом?..

        Виталь, Ты слабоумный?
        lis-ik
  3. enhansment Сегодня, 19:47
    Очень жестко, вышел на улицу у меня на 8 подъездов 4 дерева упало на дорогу.
    enhansment
    1. san4es Сегодня, 19:57
      ...Надо закрепиться по-штормовому
      san4es
      1. reservist Сегодня, 20:19
        Москву в прошлом веке "озеленяли" тополями, которые с тех пор повырастали и теперь при каждом урагане "благополучно" падают куда угораздит ... хотя и в Подмосковье бывает, что с сосен "прилетают" вполне увесистые сучья, легко проламывающие шифер вместе с обрешёткой ...
        reservist
        1. lis-ik Сегодня, 21:04
          С тополями уже давно борются, обрезают и т.д., помимо самой опастносности от тополей ещё и пух, который забивает всё.
          lis-ik
        2. Incvizitor Сегодня, 21:09
          Бывает и целиком сосны падают.
          Incvizitor
      2. 34 регион Сегодня, 20:39
        19.57. Санчес! Проектировать и делать надо с расчётом на такую погоду, а не экономить. Там же не повально всё снесло. Пострадали самые экономные заказчики и проектировщики. И не надо валить на погоду.
        34 регион
        1. san4es Сегодня, 20:44
          Цитата: san4es
          ...Надо закрепиться по-штормовому

          - это я про себя. МЧС сказал, в течении 2 сут. до меня (шторм ) дойдёт
          san4es
          1. reservist Сегодня, 20:59
            у дочки коллеги сегодня ветром унесло собачку ... пёсика они так и не нашли ...
            пока время еще есть, готовьтесь, чтоб без происшествий ...
            reservist
  4. roskot Сегодня, 19:58
    Да уж, лето не задалось. Что в сибире, что на ставрополье. Теперь в Москве.
    Что то не так с нашей погодой.
    roskot
    1. Partyzan Сегодня, 20:18
      Кризис однако - весну сократили, как бы лето не уволили hi
      Partyzan
    2. 34 регион Сегодня, 20:46
      19.58. Рокот! Нормальное лето! Хоть не жарко. От жары вообще труба. Просто надо элементарно заниматься предотвращениями, а не ликвидациями. Чтобы не заливало, делать пруды, водоотводы, строить мосты. От пожаров делать противопожарные полосы и наполнять пруды (в случае пожара, вода рядом). С торфянниками тоже есть мероприятия. Кто бы только финансировал это и кто бы делал.
      34 регион
    3. lis-ik Сегодня, 21:06
      У нас в Москве и Подмосковье ещё не давно снег валил, ехал с дачи вообще как будто зима наступила, а я ещё мостки новые на речке поставил, думал покупаемся летом.
      lis-ik
  5. Шуманит Сегодня, 20:11
    Так и надо расструбить повсюду,что кто то из толпы где то сказал,что возможно это происки наглосаксов и лично Маккейна,которого кто то видел в лавке,покупающим куклу Вуду!!! И пусть репы чешут убогие!!!
    Шуманит
  6. grm Сегодня, 20:15
    А у меня завтра утром рейс через Москву sad
    Судя по сайту Домодедово самолёты вылетают и прилетают более или менее нормально.
    Соболезнования семьям погибших .
    grm
  7. OlaviTank Сегодня, 20:18
    мне кажется, что все погибшие, это те кто снимали на мобильник ураган
    OlaviTank
  8. просто экспл Сегодня, 20:19
    погибших очень много , довольно странно , или у нас все как то через пятую точку все было закреплено или я даже не знаю что думать . на видео не торнадо которые уносит дома как в штатах было , да и с торнадо жертв там столько не было . хотя там реально плотность населения была меньше .
    в общем соболезную родственникам погибших , погибнуть вот так , совсем неожиданно , это нелепая смерть .
    просто экспл
  9. Баберметис Сегодня, 20:20
    Видать лес нарубили под расширение Москвы и пригородов...
    Баберметис
  10. Одиссей Сегодня, 20:21
    Ураган был короткий,но мощный.Напомнил 1998 год.
    Соболезнования семьям погибших .
    Вообще же зима 2016-2017 затянулась до крайности,да и еще весна холодная.Вот оно какое-глобальное потепление...
    Одиссей
    1. Владимирец Сегодня, 20:27
      Цитата: Одиссей
      Вообще же зима 2016-2017 затянулась до крайности

      Зато все радовались, когда в в начале марта ненормальное тепло пришло.
      Владимирец
  11. Шуманит Сегодня, 20:24
    Цитата: Zibelew
    Расселять надо Москву, плотность населения большая и поэтому погибших много. Соболезную близким погибших.

    Я всегда это всем предлагаю... Минобороны с Генштабом за Урал, Минсельхоз на Кубань, МинДерево в Сибирь,МинТяжПром туда же,Уголь-нефть-аллюминий то же,но в разные населенные пункты, МинРыбы в Приморье... Решение вопроса с пробками+строительство хороших дорог по всей России( ну не могут баре по проселкам гонять)+уменьшится количество чиновников( менять прописку с Москвы на Мухос...к,это ж какое сердце выдержит)+ освоение пустующих земель( те баре,что поедут,они и там себе дач настроят). Одни плюсы!!! Но Собянина нам! В Норильск! Этого эффективного ситиманагера к нам!!!
    Шуманит
  12. Incvizitor Сегодня, 21:03
    Что то мне кажется что 11 погибших во многом от того, что вместо того, чтобы прятаться вот так многие ходили и снимали.
    Incvizitor
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