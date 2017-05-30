07:43 30 мая

В Венесуэле очередные погромы и стычки с полицией. 250 пострадавших

Венесуэльская оппозиция в очередной раз попыталась решить многочисленные проблемы страны уличными протестами, перешедшими в погромы и кровопролитные стычки с полицией. Власти страны после длительного обсуждения дальнейших действий приняли решение о разгоне демонстрантов. Оппозиционный лидер Энрике Каприлес Радонски заявил, что в ходе «полицейского произвола» пострадали около 250 граждан. При этом Каприлес не сообщает о том факте, что немало пострадавших и среди стражей правопорядка, которым изрядно досталось от венесуэльской версии «онижедетей».

В Венесуэле очередные погромы и стычки с полицией. 250 пострадавших


Венесуэльское издание «Эль-Насьональ» сообщает, что в ходе протестной акции, в ходе которой оппозиция в очередной раз всех собак попыталась повесить на действующего президента Николаса Мадуро, досталось и самому Каприлесу.


По словам представителей штаба оппозиции, нападению подверглись помимо Каприлеса ещё около 15 представителей оппозиционного "командования". При этом заявлено, что нападавшими были "проправительственные молодчики".

В общей сложности в ходе антиправительственных акций, продолжающихся более 2-х месяцев, погибли более 60 венесуэльцев. Оппозиция всю вину привычно возлагает на действующие власти страны и требует немедленной отставки и политической реформы. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство представителей оппозиционного штаба Каприлеса, как и сам Каприлес, в своё время занимали посты в руководстве Венесуэлы и её регионов. Главный нынешний оппозиционер был губернатором одного из штатов. Однако, когда в руках у Каприлеса и его соратников были властные полномочия, они не настаивали ни на политических реформах, ни на снижении зависимости экономики страны от поступления нефтедолларов.


Использованы фотографии: http://www.el-nacional.com
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Комментарии 27

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  1. Zoldat_A Сегодня, 06:02
    Чавеса Америка-таки угробила, потому что не было наших инструкторов, как у Фиделя - теперь очередь "оранжевой революции"... Всё по привычному американскому сценарию... Уж пора бы людям в мире научиться узнавать этот сценарий с полужеста - сколько уж их в мире было за последние 50 лет.... Нет, ведутся и ведутся на общечеловеческие ценности да на американскую демократию... А заканчивается всё одним и тем же.... Сказал бы чем, да модераторов боюсь...
    Zoldat_A
    1. рич Сегодня, 06:10
      Из-за таких вот Каприлесов и происходят цветные революции и гражданские войны
      рич
      1. Zoldat_A Сегодня, 06:23
        Цитата: рич
        Из-за таких вот Каприлесов и происходят цветные революции и гражданские войны

        Следуя американской и нашей либеральной логике - любое дерьмо назови оппозицией - и можно оправдать любой развал страны, любой геноцид, любое убийство гражданских... Да вообще всё, что угодно. Это законной власти то нельзя, это нельзя... А оппозиции можно всё... В Латинской Америке давным давно сам видел - когда законное правительство расстреляло (не прилюдно!!!) четверых мятежников по приговору суда - "демократическая общественность" на Западе (в Америке, в первую очередь) тут же заорала, что правительство расстреливает всех подряд направо и налево. А когда "оппозиция", выкормленная и воспитанная Америкой, через неделю в 60-и километрах от столицы в качестве "акта возмездия" (????????) вЫрезала деревню в 280 человек - на Западе ни слова не вякнули.. Оппозиции можно... Она ж ОППОЗИЦИЯ....
        Zoldat_A
        1. leshiy076 Сегодня, 07:09
          Демократия - это когда негров в Америке полицейские убивают среди бела дня, просто потому, что полицейскому что-то показалось.
          leshiy076
      2. Александр романов Сегодня, 06:38
        Цитата: рич
        Из-за таких вот Каприлесов и происходят цветные революции и гражданские войны

        Правильно,Мадуро их всех нужно расстрелять. Из пушек
        Александр романов
    2. Умник Сегодня, 06:19
      А вы бы пели патриотические гимны правительству если бы у вас в стране была инфляция в 1000% и жрать нечего было?
      Умник
    3. Александр романов Сегодня, 06:20
      Цитата: Zoldat_A
      Чавеса Америка-таки угробила

      Чавес любил Мальборо?
      Александр романов
      1. Zoldat_A Сегодня, 06:36
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Zoldat_A
        Чавеса Америка-таки угробила

        Чавес любил Мальборо?

        Я не совсем в курсе медицинской стороны технологии устранения неугодных Америке правителей, но уж больно часто начали умирать от рака те, кто под Америку не прогнулся и у кого нет инструкторов по безопасности таких, какие были у Фиделя руссо амистадо...
        Zoldat_A
        1. Александр романов Сегодня, 06:37
          Цитата: Zoldat_A
          Я не совсем в курсе медицинской стороны технологии устранения неугодных Америке правителей, но уж больно часто начали умирать от рака те, кто под Америку не прогнулся

          Сколько людеи в мире умирает от рака в год?
          Александр романов
          1. Zoldat_A Сегодня, 06:45
            Цитата: Александр романов
            Сколько людеи в мире умирает от рака в год?

            Много, Александр. Но когда от рака умирает несколько миллионов простых граждан - это статистика. А когда несколько Эль Президенте - это политика.... Как-то так... Разумеется, Эль Президенте тоже человек и тоже имеет полное право умереть от рака. НО! Президентов куда меньше, чем обычных граждан. И смерть пары десятков тысяч граждан от рака даже на статистику не повлияет. А вот смерть трёх-четырёх ИМАННО неугодных Америке Эль Президенте - уже толкает к мыслям нехорошим о теории заговора, об американских спецслужбах и на прочие неприличные в демократическом обществе темы....
            Zoldat_A
          2. профессор Сегодня, 06:47
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Zoldat_A
            Я не совсем в курсе медицинской стороны технологии устранения неугодных Америке правителей, но уж больно часто начали умирать от рака те, кто под Америку не прогнулся

            Сколько людеи в мире умирает от рака в год?

            Дык и в этом Америка виновата. Это же элементарно. Вот какая страна в мире вкладывает самые большие средства в исследования рака? Правильно, Америка. Если бы не Америка то и не было бы рака. fellow
            профессор
            1. Александр романов Сегодня, 06:57
              Цитата: профессор
              Дык и в этом Америка виновата.

              Башка с похмелья болит. Ненавижу США
              Александр романов
              1. Zoldat_A Сегодня, 07:14
                Цитата: Александр романов
                Башка с похмелья болит. Ненавижу США

                Дык лекарство известно... Я вот тоже, например, с сыном вчера причастился. А сейчас вот бегаю между компьютером и холодильником. Ничего, полегчало.... Хотя коньячное похмелье водкой вышибать - хуже нету.... laughing drinks А Америку всё равно почему-то ненавижу.... request
                Zoldat_A
                1. рич Сегодня, 07:20
                  профессор: Если бы не Америка то и не было бы рака.

                  Это даже ежу понятно
                  рич
  2. ИмПерц Сегодня, 06:10
    В Венесуэле всё-таки ...опа, уровень жизни резко упал, особенно по сравнению с жизнью при Чавесе. И при Чавесе там были недовольные из числа "илит", что могли спонсировать бедных, а теперь можно спонсировать недовольных за меньшие деньги и в бОльшем количестве. Вот и весь расклад.
    ИмПерц
    1. Александр романов Сегодня, 06:22
      Цитата: ИмПерц
      В Венесуэле всё-таки ...опа, уровень жизни резко упал,

      Бред и вранье ,которое специально для мировых СМИ ,разносит Каралес со своеи шаикои.
      Уровень жизни в Венесуэле,в разы выше,чем в тои же Франции. Хватит нести либеральную чушь!
      Александр романов
      1. ИмПерц Сегодня, 06:28
        Цитата: Александр романов
        Бред и вранье

        Как и хрустобулки в киселях на молоке, полностью согласен!
        ИмПерц
        1. Александр романов Сегодня, 06:39
          Цитата: ИмПерц
          Как и хрустобулки в киселях на молоке,

          Я бы порекомендовал вам обратиться к диетологу.
          Александр романов
          1. ИмПерц Сегодня, 06:46
            Цитата: Александр романов
            Я бы порекомендовал вам обратиться к диетологу.

            laughing
            Тогда вам к психотерапевту drinks
            ИмПерц
            1. Александр романов Сегодня, 06:58
              Цитата: ИмПерц
              Тогда вам к психотерапевту

              Я сам психотерапевт . Лечение за один сеанс.
              Александр романов
              1. ИмПерц Сегодня, 07:06
                Цитата: Александр романов
                Я сам психотерапевт

                Нотариально заверенный скриншот пожалуйста)))
                ИмПерц
                1. Александр романов Сегодня, 07:07
                  Цитата: ИмПерц
                  Нотариально заверенный скриншот пожалуйста)))

                  Пожалуй,я приму вас вне очереди.
                  Александр романов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:40
    Сша офицеально заняли выжидательную позицию, а реально-руководят и финансируют этот Венесуэльский майдан.
    Изгоняющий либероидов
  4. профессор Сегодня, 06:44
    Однако, когда в руках у Каприлеса и его соратников были властные полномочия, они не настаивали ни на политических реформах, ни на снижении зависимости экономики страны от поступления нефтедолларов.

    Откуда автору это знать? Он следит за политической карьерой комрада десяток лет?

    В Венесуэле будет еще жарче по мере того как будут заканчиваться продукты и товары первой необходимости. Скоро и Россия пошлет туда гуманитарную помощь.
    профессор
    1. Александр романов Сегодня, 07:02
      Цитата: профессор
      В Венесуэле будет еще жарче по мере того как будут заканчиваться продукты и товары первой необходимости.

      Ну что за бред,в Венесуэле стоит проблема продуктов в том,что их слишком много. Не помогает даже бесплатная раздача излишков продовольствия.
      Никакого голода там нет и быть не может. Мудрость и смелость экономических реформ президента Мадуро,повысили уровень благосостояния народа в разы.
      Венесуэла сегодня-это одна из немногих стран ,где искоренена бедность.
      Цитата: профессор
      Скоро и Россия пошлет туда гуманитарную помощь.

      Такого просто не может быть
      Александр романов
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    Понятно, что т.н. "оппозиция" преследует одну цель - приход к власти ради личной выгоды. Ей (оппозиции) глубоко наплевать на народ и его нужды. Поэтому не стоит все валить на неспособность президента управлять страной и не видеть "тихое" вмешательство Сша. А на какие тогда шиши буянят с начала апреля если "жрать нечего", как некоторые тут говорят?
    rotmistr60
    1. рич Сегодня, 07:28
      Скорее всего, поэтому оппозиция и не пытается возглавить события - что вполне разумно, в таких условиях это практически бесперспективно. Бунт наверняка подавят - именно по причине его полной неорганизованности и хаотичности, но обстановка крайне неустойчивая.
      рич
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