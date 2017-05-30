В Венесуэле очередные погромы и стычки с полицией. 250 пострадавших
Венесуэльская оппозиция в очередной раз попыталась решить многочисленные проблемы страны уличными протестами, перешедшими в погромы и кровопролитные стычки с полицией. Власти страны после длительного обсуждения дальнейших действий приняли решение о разгоне демонстрантов. Оппозиционный лидер Энрике Каприлес Радонски заявил, что в ходе «полицейского произвола» пострадали около 250 граждан. При этом Каприлес не сообщает о том факте, что немало пострадавших и среди стражей правопорядка, которым изрядно досталось от венесуэльской версии «онижедетей».
Венесуэльское издание «Эль-Насьональ» сообщает, что в ходе протестной акции, в ходе которой оппозиция в очередной раз всех собак попыталась повесить на действующего президента Николаса Мадуро, досталось и самому Каприлесу.
По словам представителей штаба оппозиции, нападению подверглись помимо Каприлеса ещё около 15 представителей оппозиционного "командования". При этом заявлено, что нападавшими были "проправительственные молодчики".
В общей сложности в ходе антиправительственных акций, продолжающихся более 2-х месяцев, погибли более 60 венесуэльцев. Оппозиция всю вину привычно возлагает на действующие власти страны и требует немедленной отставки и политической реформы. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство представителей оппозиционного штаба Каприлеса, как и сам Каприлес, в своё время занимали посты в руководстве Венесуэлы и её регионов. Главный нынешний оппозиционер был губернатором одного из штатов. Однако, когда в руках у Каприлеса и его соратников были властные полномочия, они не настаивали ни на политических реформах, ни на снижении зависимости экономики страны от поступления нефтедолларов.
Венесуэльское издание «Эль-Насьональ» сообщает, что в ходе протестной акции, в ходе которой оппозиция в очередной раз всех собак попыталась повесить на действующего президента Николаса Мадуро, досталось и самому Каприлесу.
По словам представителей штаба оппозиции, нападению подверглись помимо Каприлеса ещё около 15 представителей оппозиционного "командования". При этом заявлено, что нападавшими были "проправительственные молодчики".
В общей сложности в ходе антиправительственных акций, продолжающихся более 2-х месяцев, погибли более 60 венесуэльцев. Оппозиция всю вину привычно возлагает на действующие власти страны и требует немедленной отставки и политической реформы. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство представителей оппозиционного штаба Каприлеса, как и сам Каприлес, в своё время занимали посты в руководстве Венесуэлы и её регионов. Главный нынешний оппозиционер был губернатором одного из штатов. Однако, когда в руках у Каприлеса и его соратников были властные полномочия, они не настаивали ни на политических реформах, ни на снижении зависимости экономики страны от поступления нефтедолларов.
Использованы фотографии: http://www.el-nacional.com
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