11:58 30 мая

Ученые из РФ и Японии впервые синтезировали квантовый металл

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Дальневосточного отделения РАН и Университета Токио (Япония) в первые в мире синтезировали квантовый металл, передает Интерфакс .

Ученые из РФ и Японии впервые синтезировали квантовый металл


«Новый материал, созданный международной группой ученых, представляет собой двойной слой атомов таллия на монокристаллической подложке кремния. При температурах ниже минус 272 градусов по Цельсию этот материал переходит в сверхпроводящее состояние», – говорится в сообщении пресс-службы ДВФУ.


По словам участника исследования, завкафедрой физики низкоразмерных структур Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Александра Саранина, «наблюдение за таким необычным состоянием вещества представляет интерес для решения принципиальной проблемы фундаментальной науки – возможности существования нормального металлического состояния в двух измерениях».

Более трех десятилетий не утихает научная дискуссия о том, что произойдет с двумерной электронной системой (двумерным металлом) при приближении к абсолютному нулю температуры: останется ли она металлом и будет ли проводить электрический ток? Эксперименты показали, что помимо перехода в изолирующее или сверхпроводящее состояние двумерная система может оставаться нормальным металлом. Это необычное состояние было названо квантовым металлом или Бозе-металлом. Именно такой материал нам удалось синтезировать и изучить его электронные свойства,
цитирует Саранина пресс-служба Дальневосточного университета.

Использованы фотографии: http://wwwold.dvfu.ru
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Комментарии 30

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  1. Владимирец Сегодня, 08:28
    "Более трех десятилетий не утихает научная дискуссия о том, что произойдет с двумерной электронной системой (двумерным металлом) при приближении к абсолютному нулю температуры: останется ли она металлом и будет ли проводить электрический ток? Эксперименты показали, что помимо перехода в изолирующее или сверхпроводящее состояние двумерная система может оставаться нормальным металлом. Это необычное состояние было названо квантовым металлом или Бозе-металлом. Именно такой материал нам удалось синтезировать и изучить его электронные свойства"

    99% форумчан понимающе закивали головой. laughing
    Владимирец
    1. soroKING Сегодня, 08:34
      Чубиса на них нет wassat
      soroKING
    2. Сергей уи Сегодня, 08:39
      Тут без пузуря не обойтись laughing
      Сергей уи
    3. Ren Сегодня, 08:45
      Цитата: Владимирец
      99% форумчан понимающе закивали головой.

      feel Конденсат Бозе-Эйнштейна, является одной из самых неизученных и трудных для понимания форм материи. Фермионы - частицы с полуцелым значением спина, такие как кварки и лептоны. Эти частицы подчиняются принципу Паули, с помощью которого образуется электронно-вырожденное вещество.Бозон — частица с целым значением спина, а несколько бозонов могут принимать одинаковое квантовое состояние. К бозонам относятся любые частицы с зарядом энергии (например, фотоны). В 1920-х годах Альберт Эйнштейн, основываясь на работах индийского физика Бозе, предположил существование новой формы материи, основу которой составляют бозоны, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю. (меньше миллионной доли градуса выше абсолютного нуля).
      Конденсаты Бозе-Эйнштейна очень похожи на сверхтекучее вещество, но имеют свои собственные уникальные свойства. Самым шокирующим является то, что БЭК может замедлить скорость света от его нормальной скорости в 300 000 000 метров в секунду. В 1998 году Гарвардский исследователь Лене Хау смог замедлить свет до всего лишь 60 километров в час, выстреливая лучом лазера сквозь сигарообразный образец БЭК. В ходе более позднего эксперимента, команда Хау смогла полностью остановить свет в БЭК.
      Ren
    4. Wedmak Сегодня, 08:48
      Это необычное состояние было названо квантовым металлом или Бозе-металлом.

      Это конечно интересно, но нафига он нужен? Тут как бы наоборот, пытаются увеличить температуру сверхпроводимости, дабы использовать в технике.
      Wedmak
      1. Maxom75 Сегодня, 10:26
        Космическая техника. Проекты колонизации планет. Проект Японии по энергомосту с Россией, снижаются потери эл.энергии в разы. Для России снимает вопрос излишних эл. мощностей на Дальнем Востоке. Идея перспективная, но дорогая очень(( Сейчас исследования в этой области как в конце 19 века исследования радиоактивности. До момента получения первой выгоды от исследования до промышленности прошло 60 лет и тут думаю путь такой же будет. Так что мы не увидим результат.))
        Maxom75
      2. Stena Сегодня, 11:19
        Цитата: Wedmak
        Это конечно интересно, но нафига он нужен?

        На этой основе возможно создание материалов с сопротивлением тока близким к нулю. То есть при транспортировке электричества по проводам фактически отсутствуют потери электроэнергии. В целом может привести к созданию материалов, экономящих электроэнергию в гигантских масштабах. Как один из вариантов применения. Основная проблема - приходится либо материал возможных проводов либо сильно нагревать, либо сильно охлаждать.
        Stena
    5. Александр романов Сегодня, 09:07
      Цитата: Владимирец
      99% форумчан понимающе закивали головой.

      Ниже уже пишут,что это очень перспективное направление .Наверное деиствительно понимают,о чем говорят laughing
      Александр романов
    6. Астарт Сегодня, 09:25
      Цитата: Владимирец
      99% форумчан понимающе закивали головой

      Прежде чем закивать головой Я пообщался с поисковиком :))
      Астарт
    7. НЕКСУС Сегодня, 09:37
      Цитата: Владимирец
      99% форумчан понимающе закивали головой.

      Вопрос простой возникает,при прочтении этой статьи-Какое практическое применение дает это открытие?
      НЕКСУС
    8. opus Сегодня, 11:15
      Цитата: Владимирец
      99% форумчан понимающе закивали головой.

      Согласно теории, в двумерных системах сколь угодно слабый атомный беспорядок приводит к андерсоновской локализации электронов, и поэтому основное (при Т = 0) состояние является не металлическим, как в трехмерии, а диэлектрическим.
      Всё же так просто wink
      Фазовая диаграмма двумерного металла в координатах кулоновское взаимодействие U – беспорядок W.

      в диапазоне T2 < T < T1 реализуется необычное металлическое состояние с “региональными” фазовыми корреляциями на масштабе больше размера островков, но не захватывающими весь массив. Куперовские пары в этом состоянии уже подвижны, но еще не сконденсированы, формируя что-то типа “бозе-металла”

      Более развернуто можно прочесть:
      Spin Bose-metal phase in a spin-1/2 model with ring exchange on a two-leg triangular strip
      D. N. Sheng, Olexei I. Motrunich, and Matthew P. A. Fisher Phys. Rev. B 79, 205112 – Published 20 May 2009

      или Nature of the quantum metal in a two-dimensional crystalline superconductor

      A. W. Tsen B. Hunt Y. D. Kim Z. J. Yuan S. Jia R. J. Cava J. Hone P. Kim C. R. Dean A. N. Pasupathy

      Цитата: Сергей уи
      Тут без пузуря не обойтись

      Роснано вроде бы ( потратив триллионы) готова начать выпуск оригинального продукта: нановодка

      Успехом увенчались длительные разработки ведущих российских ученых в области пищевых нанотехнологий. В результате на свет появилась первая в мире нановодка, обладающая не известными ранее свойствами.



      она не только не оказывает негативного влияния на печень и другие внутренние органы, но и, напротив, способствует их оздоровлению и омоложению. Наутро после употребления такой водки практически не бывает похмелья, не болит голова, отсутствует хорошо знакомый всем перегар.
      «Как же так, куда может деться перегар?» — спросите вы. Все дело в том, что нановодка разливается не в традиционную стеклянную тару, а упаковывается в капсулы, которые выглядят как обычные пилюли из аптеки. Объем капсулы невелик, но благодаря технологии сжатия, она содержит алкоголь, эквивалентный 50-мл рюмке водки — то есть стандартную дозу. При проглатывании капсула растворяется не в желудке, а в кишечнике, потому нет и специфического запаха изо рта. Такую водку можно не закусывать!
      wassat
      Между тем, очевидна и социальная значимость этой гениальной российской разработки — для малообеспеченных слоев населения в самое ближайшее время планируется начать выпуск нанонастойки боярышника. Как говорят специалисты, капсулы с настойкой безотходны и экологичны, к тому же они будут продаваться в аптеках по весьма низкой цене. А это позволит алкоголикам сэкономить существенные средства, которые могут быть потрачены ими, например, на лечение, образование или отдых.
      opus
    9. krops777 Сегодня, 11:57
      99% форумчан понимающе закивали головой. laughing


      Ну а че это же так просто всего лишь получили нормальное состояние при двумерной системе и температуре близкой к абсолютному нулю. wassat
      krops777
  2. Путинец Сегодня, 08:34
    Это не аналог коллайдера? Который вроде нужен а на самом деле распил бабок.
    Путинец
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:36
    Добавлю...
    По словам исследователей, "изучение природы этого явления со временем может пригодиться, например, для создания сверхпроводников, работающих при комнатных температурах.

    Результаты исследования опубликованы в престижном международном научном журнале 2D Materials.


    Перспективное направление в науке.
    Тот же ЛЕХА
    1. Путинец Сегодня, 08:38
      Дак все направления перспективны. У Ололоши Маска тоже перспективно и у Гробового. -275 почти комнатная температура. Чуть прохладно
      Путинец
      1. НасРать Сегодня, 08:55
        Цитата: Путинец
        Дак все направления перспективны. У Ололоши Маска тоже перспективно и у Гробового. -275 почти комнатная температура. Чуть прохладно

        Жаль, что отменили минусы! wink
        НасРать
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:38
    Это ВЫСОКАЯ наука, которая вроде бы не имеет отношения к производству чего нибудь полезного... Как опыты Фарадея с электричеством пару веков назад...
    Горный стрелок
  5. просто экспл Сегодня, 09:14
    [quote][/quote]При температурах ниже минус 272 градусов по Цельсию этот материал переходит в сверхпроводящее состояние»
    а такие температуры бывают ?
    просто экспл
    1. ksa4004 Сегодня, 09:33
      По шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура −273,15 °C
      ksa4004
    2. НЕКСУС Сегодня, 09:39
      Цитата: просто экспл
      а такие температуры бывают ?

      Бывают...
      Абсолютный ноль температуры — это минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело. Абсолютный ноль служит началом отсчёта абсолютной температурной шкалы, например, шкалы Кельвина. По шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура −273,15 °C.
      НЕКСУС
    3. yehat Сегодня, 10:00
      а такие температуры бывают ?

      предлагаю лабораторную работу.
      девушке скажи, что она пришла в отстойном платье
      и туфли ее бабушка выбирать не умела
      сразу увидишь перепады температуры от -200 до +200 по Цельсию, причем сначала у девушки на лице, а потом она инсталлирует этот процесс тебе в мозг, что продемонстрирует процесс сверхпроводимости твоего черепа и ушей.
      yehat
    4. Zubr Сегодня, 10:08
      Это 0 градусов по Кельвину и есть абсолютный ноль.
      Zubr
  6. yehat Сегодня, 09:55
    лучше бы синтезатор яичницы размером меньше холодильника сделали, а то занимаются какой-то фигней request
    сверхпроводимость - это прекрасно. Но сверхполезность как-то приятнее.
    yehat
    1. Irokez Сегодня, 10:26
      Цитата: yehat
      лучше бы синтезатор яичницы размером меньше холодильника сделали

      Всем не угодишь и всегда будут те которые заявляют "лучше бы...". Такова природа человека всё критиковать с точки зрения своего (субъективного) мировоззреня.
      Irokez
  7. Доктор Бармалей Сегодня, 10:20
    Ученые из РФ и Японии впервые синтезировали квантовый металл

    На Украине торжественно открыли мусорку:
    Доктор Бармалей
  8. JonnyT Сегодня, 10:26
    Скорее всего попробуют использовать данную технологию при проектировании супер быстрых и производительных плисин.
    JonnyT
  9. Слон Сегодня, 11:41
    Молодцы! Только япошки завтра начнут активно использовать результаты ноу-хау в своих отраслях промышленности, в отличие от России. У нас активно развивается только банковский сектор - http://www.vestifinance.ru/articles/86062
    Слон
  10. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:52
    Цитата: Ren
    Цитата: Владимирец
    99% форумчан понимающе закивали головой.

    feel Конденсат Бозе-Эйнштейна, является одной из самых неизученных и трудных для понимания форм материи. Фермионы - частицы с полуцелым значением спина, такие как кварки и лептоны. Эти частицы подчиняются принципу Паули, с помощью которого образуется электронно-вырожденное вещество.Бозон — частица с целым значением спина, а несколько бозонов могут принимать одинаковое квантовое состояние. К бозонам относятся любые частицы с зарядом энергии (например, фотоны). В 1920-х годах Альберт Эйнштейн, основываясь на работах индийского физика Бозе, предположил существование новой формы материи, основу которой составляют бозоны, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю. (меньше миллионной доли градуса выше абсолютного нуля).
    Конденсаты Бозе-Эйнштейна очень похожи на сверхтекучее вещество, но имеют свои собственные уникальные свойства. Самым шокирующим является то, что БЭК может замедлить скорость света от его нормальной скорости в 300 000 000 метров в секунду. В 1998 году Гарвардский исследователь Лене Хау смог замедлить свет до всего лишь 60 километров в час, выстреливая лучом лазера сквозь сигарообразный образец БЭК. В ходе более позднего эксперимента, команда Хау смогла полностью остановить свет в БЭК.

    Я человек простой, что данное открытие дает? "Квантовый комп", "летающую доску", нового "Толстяка"? Ближе к телу, как говорил Мопасан, Имею в виду, что исследование радиоактивности - это одно (довольно абстрактно), а лучевая терапия, АЭС и ракетно=ядреный щит - другое (вполне конкретно)
    Fkjydjckfrgh
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