Ученые из РФ и Японии впервые синтезировали квантовый металл

Более трех десятилетий не утихает научная дискуссия о том, что произойдет с двумерной электронной системой (двумерным металлом) при приближении к абсолютному нулю температуры: останется ли она металлом и будет ли проводить электрический ток? Эксперименты показали, что помимо перехода в изолирующее или сверхпроводящее состояние двумерная система может оставаться нормальным металлом. Это необычное состояние было названо квантовым металлом или Бозе-металлом. Именно такой материал нам удалось синтезировать и изучить его электронные свойства,

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Дальневосточного отделения РАН и Университета Токио (Япония) в первые в мире синтезировали квантовый металл, передает Интерфакс «Новый материал, созданный международной группой ученых, представляет собой двойной слой атомов таллия на монокристаллической подложке кремния. При температурах ниже минус 272 градусов по Цельсию этот материал переходит в сверхпроводящее состояние», – говорится в сообщении пресс-службы ДВФУ.По словам участника исследования, завкафедрой физики низкоразмерных структур Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Александра Саранина, «наблюдение за таким необычным состоянием вещества представляет интерес для решения принципиальной проблемы фундаментальной науки – возможности существования нормального металлического состояния в двух измерениях».цитирует Саранина пресс-служба Дальневосточного университета.