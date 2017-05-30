Британский эксперт: вооружения НАТО малоэффективны против «Арматы»
Согласно информации РИА Новости , британская телерадиокомпания BBC привела мнение эксперта Международного института стратегических исследований Лондона (IISS) Брига Бена Барри, который полагает, что современные противотанковые средства, состоящие на вооружении НАТО, малоэффективны в противоборстве с российским танком Т-14 "Армата" .
Т-14 оснащен комплексом активной защиты "Афганит", который способен как физически уничтожать цели, так и выводить их из строя. Радиооптический радар "Афганита" состоит из четырех активных фазированных антенных решеток, которые подают сигнал о приближающихся снарядах. Система радиоэлектронного подавления сбивает траекторию ракет – с помощью блокирования лазеров и радаров и благодаря дымовой завесе.
Барри полагает, что данная система противодействия представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий, в частности поставляемых США ПТРК Javelin . Как он заметил, в странах Североатлантического блока практически не обсуждается указанная проблема. В некоторых из них осуществляются исследования и испытания, направленные на оборудование свои танков системой активной защиты.
— указывает эксперт.
В этой связи, по его мнению, странам НАТО необходимо принять меры, направленные на усовершенствование системы противотанковой обороны.
Как утверждает BBC, Норвегия первой из стран альянса выделила средства (200-350 млн. крон, то есть 24-42 млн. долл.) на замену ракетных комплексов Javelin с целью сохранения способности вести борьбу против тяжелой бронетехники потенциального противника.
Со стороны ВО заметим, что IISS является пользующимся авторитетом в экспертном сообществе аналитическим центром. Именно эта организация публикует ежегодные обзоры вооруженных сил стран мира с указанием их количественных и качественных характеристик и особенностей.
Т-14 оснащен комплексом активной защиты "Афганит", который способен как физически уничтожать цели, так и выводить их из строя. Радиооптический радар "Афганита" состоит из четырех активных фазированных антенных решеток, которые подают сигнал о приближающихся снарядах. Система радиоэлектронного подавления сбивает траекторию ракет – с помощью блокирования лазеров и радаров и благодаря дымовой завесе.
Барри полагает, что данная система противодействия представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий, в частности поставляемых США ПТРК Javelin . Как он заметил, в странах Североатлантического блока практически не обсуждается указанная проблема. В некоторых из них осуществляются исследования и испытания, направленные на оборудование свои танков системой активной защиты.
Но, кажется, они упускают неудобные выводы об их собственном противотанковом потенциале.
— указывает эксперт.
В этой связи, по его мнению, странам НАТО необходимо принять меры, направленные на усовершенствование системы противотанковой обороны.
Как утверждает BBC, Норвегия первой из стран альянса выделила средства (200-350 млн. крон, то есть 24-42 млн. долл.) на замену ракетных комплексов Javelin с целью сохранения способности вести борьбу против тяжелой бронетехники потенциального противника.
Со стороны ВО заметим, что IISS является пользующимся авторитетом в экспертном сообществе аналитическим центром. Именно эта организация публикует ежегодные обзоры вооруженных сил стран мира с указанием их количественных и качественных характеристик и особенностей.
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