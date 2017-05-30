Британский эксперт: вооружения НАТО малоэффективны против «Арматы»

Но, кажется, они упускают неудобные выводы об их собственном противотанковом потенциале.

Согласно информации РИА Новости , британская телерадиокомпания BBC привела мнение эксперта Международного института стратегических исследований Лондона (IISS) Брига Бена Барри, который полагает, что современные противотанковые средства, состоящие на вооружении НАТО, малоэффективны в противоборстве с российским танком Т-14 "Армата" Т-14 оснащен комплексом активной защиты "Афганит", который способен как физически уничтожать цели, так и выводить их из строя. Радиооптический радар "Афганита" состоит из четырех активных фазированных антенных решеток, которые подают сигнал о приближающихся снарядах. Система радиоэлектронного подавления сбивает траекторию ракет – с помощью блокирования лазеров и радаров и благодаря дымовой завесе.Барри полагает, что данная система противодействия представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий, в частности поставляемых США ПТРК Javelin . Как он заметил, в странах Североатлантического блока практически не обсуждается указанная проблема. В некоторых из них осуществляются исследования и испытания, направленные на оборудование свои танков системой активной защиты.— указывает эксперт.В этой связи, по его мнению, странам НАТО необходимо принять меры, направленные на усовершенствование системы противотанковой обороны.Как утверждает BBC, Норвегия первой из стран альянса выделила средства (200-350 млн. крон, то есть 24-42 млн. долл.) на замену ракетных комплексов Javelin с целью сохранения способности вести борьбу против тяжелой бронетехники потенциального противника.Со стороны ВО заметим, что IISS является пользующимся авторитетом в экспертном сообществе аналитическим центром. Именно эта организация публикует ежегодные обзоры вооруженных сил стран мира с указанием их количественных и качественных характеристик и особенностей.