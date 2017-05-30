12:02 30 мая

Британский эксперт: вооружения НАТО малоэффективны против «Арматы»

Согласно информации РИА Новости , британская телерадиокомпания BBC привела мнение эксперта Международного института стратегических исследований Лондона (IISS) Брига Бена Барри, который полагает, что современные противотанковые средства, состоящие на вооружении НАТО, малоэффективны в противоборстве с российским танком Т-14 "Армата" .

Т-14 оснащен комплексом активной защиты "Афганит", который способен как физически уничтожать цели, так и выводить их из строя. Радиооптический радар "Афганита" состоит из четырех активных фазированных антенных решеток, которые подают сигнал о приближающихся снарядах. Система радиоэлектронного подавления сбивает траекторию ракет – с помощью блокирования лазеров и радаров и благодаря дымовой завесе.

Британский эксперт: вооружения НАТО малоэффективны против «Арматы»



Барри полагает, что данная система противодействия представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий, в частности поставляемых США ПТРК Javelin . Как он заметил, в странах Североатлантического блока практически не обсуждается указанная проблема. В некоторых из них осуществляются исследования и испытания, направленные на оборудование свои танков системой активной защиты.

Но, кажется, они упускают неудобные выводы об их собственном противотанковом потенциале.

— указывает эксперт.

В этой связи, по его мнению, странам НАТО необходимо принять меры, направленные на усовершенствование системы противотанковой обороны.

Как утверждает BBC, Норвегия первой из стран альянса выделила средства (200-350 млн. крон, то есть 24-42 млн. долл.) на замену ракетных комплексов Javelin с целью сохранения способности вести борьбу против тяжелой бронетехники потенциального противника.

Со стороны ВО заметим, что IISS является пользующимся авторитетом в экспертном сообществе аналитическим центром. Именно эта организация публикует ежегодные обзоры вооруженных сил стран мира с указанием их количественных и качественных характеристик и особенностей.


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Комментарии 27

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:43
    Пока танк Армата не принята на вооружение.О чем тут говорить то? Более того,не принято на вооружение не одно изделие на базе Армата. Когда пойдет в серию,тогда и будем говорить.
    НЕКСУС
    1. 777-3-59-97 Сегодня, 10:47
      Когда пойдет в серию,тогда и будем говорить.

      Не пойдет в серию.
      Не потянет российский бюджет такой дорогой игрушки.
      777-3-59-97
      1. cniza Сегодня, 10:50
        Поверьте , это не нам решать. lol
        cniza
    2. cniza Сегодня, 10:49
      Кто стимулирует эти хвалебные оды? Кому хочется "делить шкуру не убитого медведя".
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:52
        Привет , Витя ! hi Троллят "британские эксперты" , вот и весь сказ .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:57
          Доброго времени Паша ! hi , не просто тролят , а пытаются усыпить - мол все в порядке вы впереди планеты всей. , не получится.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
            Цитата: cniza
            пытаются усыпить - мол все в порядке вы впереди планеты всей. , не получится.

            Мы не ведёмся как ослик на морковку . Так что свои хвалебные оды пусть оставят для своего хозяина . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:02
              Выглядит глупо , но иногда работает , вот и прокатывают "шары".
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
                Ну да , их излюбленное "не мытьём , так катаньем" .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:13
                  Но так хочется , что бы танк был принят и началось серийное производство.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
                    Цитата: cniza
                    танк был принят и началось серийное производство.

                    Так и будет , я в этом не сомневаюсь . yes
                    bouncyhunter
            2. barclay Сегодня, 11:10
              Барри полагает, что данная система противодействия представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий, в частности поставляемых США ПТРК Javelin .
              Ну, интересно все же как они дергаются.

              Танкисты согласны.
              barclay
    3. Muvka Сегодня, 10:49
      А 32 танка, что сейчас обкатывают и заказ на 100 штук - это по вашему не серия? Скажите мне, что в вашем понятии означает термин "серия"? Очень интересно.
      Muvka
      1. i80186_ Сегодня, 10:52
        Цитата: Muvka
        А 32 танка, что сейчас обкатывают и заказ на 100 штук - это по вашему не серия? Скажите мне, что в вашем понятии означает термин "серия"? Очень интересно.

        Все хотят как в раньше - по 10 танков в сутки с УВЗ отгружать. winked
        i80186_
      2. НЕКСУС Сегодня, 10:54
        Цитата: Muvka
        А 32 танка, что сейчас обкатывают и заказ на 100 штук - это по вашему не серия? Скажите мне, что в вашем понятии означает термин "серия"? Очень интересно.

        Уважаемый,я говорю о СЕРИЙНОЙ МАШИНЕ,а не об опытных изделиях. Армата прошла войсковые испытания?Нет. О чем разговор тогда?Нет пока у нас этого СЕРИЙНОГО танка! ПАК ФА тоже не в одном экземпляре летает,да только это все ОПЫТНЫЕ образцы,и никак не серийные.
        НЕКСУС
        1. Muvka Сегодня, 10:58
          Ну так скажите, что по вашему значит "серия".
          Muvka
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:02
            Цитата: Muvka
            Ну так скажите, что по вашему значит "серия".

            Я вам ответил:серия-это прежде всего поточное производство СЕРИЙНОЙ техники прошедшей все испытания,и принятая на вооружение. Вот когда все испытания пройдены,и изделие утверждено для серийного производства,тогда и начинается серийное производство. Количественно это может быть и 10 изделий и сто и тысяча.
            НЕКСУС
          2. КОТ БАЮН Сегодня, 11:25
            Ну так скажите, что по вашему значит "серия".

            все изделия, изготовленные по конструкторской и технологической документации без изменения ее обозначения - это означает серия. Если Вас интересует количество в серии - это определяет производитель (заказчик) и цели для которых выпускается серия определяет производитель (заказчик).
            Если Вас интересует что за 32 танка катаются - то какая именно это серия нам никто не скажет (установочная, контрольная,).
            По всей видимости Вы имеете ввиду слово серия относительно к серийно выпускаемому образцу изделий поставляемому в войска. А до этого пока что далеко. Но работа идет. Никто ничего не отменял.
            КОТ БАЮН
        2. роман66 Сегодня, 11:00
          однако же производителям птрк надо думать заранее, а то как попрут арматы на Норвегию. а отбиваться нечем
          роман66
          1. Тень тьмы Сегодня, 11:49
            Вроде контракта на поставку Армат Норвегии небыло?! А другой причины для её посещения нашими танками вроде как нет. Или Норвегия решила объявить нам войну, что бы повоевать с нашими танками?
            Тень тьмы
  2. vch Сегодня, 10:43
    Статья из разряда - дайте денег)))))).
    vch
  3. Velizariy Сегодня, 10:47
    Здесь ключевоеэто "британский эксперт"...
    Velizariy
    1. Астарт Сегодня, 11:45
      "британский эксперт" это такой же мем, как "британские ученные"
      Астарт
  4. _Ugene_ Сегодня, 10:48
    Барри видать крупный специалист. Он не в курсе что в верхней полусфере Афганит ничего не сбивает? Только пытается поставить завесу - дымы и тд. Эффективность такой защиты вызывает большие сомнения.
    _Ugene_
  5. Рабинович_007 Сегодня, 11:08
    Когда он поступит на вооружение?
    Так система активной защиты стоит и на Меркаве, уже десятилетия, в чем тут новость.
    Рабинович_007
  6. cobra77 Сегодня, 11:11
    Очередное "надо больше золота, Милорд!"
    cobra77
  7. roskot Сегодня, 11:55
    Барри полагает, что данная система противодействия представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий, в частности поставляемых США ПТРК Javelin
    Как все плохо. Барри полагает, что русским танкам нет преград. Выход один - надо сдаваться или денег.
    roskot
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