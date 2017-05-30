15:48 30 мая

Экс-глава СБУ Наливайченко всплыл в Вильнюсе на форуме российской "непримиримой" оппозиции

Многие уже стали забывать о существовании такого человека как Валентин Наливайченко, но экс-глава СБУ и одновременно человек с американским паспортом в кармане решил напомнить о себе. Он дал интервью прибалтийскому порталу Delfi . Обращает на себя внимание то, что Наливайченко, которого не без оснований считают говорящей головой спецслужб США на Украине, принял участие в так называемом форуме российской оппозиции в Вильнюсе.
Экс-глава СБУ Наливайченко всплыл в Вильнюсе на форуме российской "непримиримой" оппозиции


По словам Наливайченко, гастролирующего по странам «победившей демократии», необходимо создать очередную антироссийскую коалицию, чтобы «противостоять Путину». При этом во главе коалиции Наливайченко «ставит» США.

Наливайченко:

Я считаю, что настало время создания международной коалиции, чтобы остановить Путина, его режим и агрессию через лидерство в этой международной коалиции США. Настало время для серьёзного политического влияния такой коалиции в вопросе прекращения войны, против незаконных действий режима Путина. Это такие страны как Литва, Германия, Польша и, конечно, Украина, которая сейчас борется и противостоит этой войне.


Прибалтийские журналисты поинтересовались у Наливайченко, что он делает на форуме российской оппозиции при учёте того, что ранее он же заявлял о необходимости воевать против России всеми имеющимися силами и средствами. Экс-глава СБУ заявил, что приехал поддержать российскую оппозицию и высказать уважение Каспарову. При этом Наливайченко назвал «ключевым союзником» Украины Литву и высказал надежду на то, что политика президента США Трампа в отношении РФ будет ужесточаться.

Наливайченко:
Я хочу наладить отношения с Россией через оппозицию.


С какой Россией он хочет наладить отношения? Не с той ли её мизерной частью в лице горстки «непримиримых», которые в своём желании получить иностранные гранты готовы вставать на цыпочки перед кем угодно, включая закредитованную Литву?

Использованы фотографии: rv.strichka.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 13:44
    С Россией бесполезно воевать, ни санкциями ни оружием.
    Рабинович_007
    1. Тралл Сегодня, 13:52
      Зато русофобия сейчас хорошо оплачивается.
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 13:55
        Она всегда была в цене и исправно оплачивалась Западом и США.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:58
          Так ведь спрос рождает предложение .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 14:02
            Законы одни и те же.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:07
              Я вот жду , когда на рынке предложений русофобии наступит перенасыщение и начнётся жёсткий демпинг с последующим обвалом всего этого рынка .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 14:08
                Кризис не за горами.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:10
                  Нам спешить некуда , подождём ? wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 14:15
                    Терпения у нас хватит и Запад в этом отношении слабоват.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
                      Цитата: cniza
                      Терпения у нас хватит и Запад в этом отношении слабоват.

                      А то ! Этим всё и сразу подавай .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 14:24
                        Они как алкоголики с утра , скорее , скорее налейте...
                        cniza
                      2. Татьяна Сегодня, 15:36
                        Ха! Как метко сказано в заголовке!
                        Экс-глава СБУ Наливайченко ВСПЛЫЛ в Вильнюсе на форуме российской "непримиримой" оппозиции
                        Сразу вспомнила народную поговорку про то, что "кое -что" wassat ( на букву "г") не тонет!
                        Татьяна
    2. cniza Сегодня, 13:53
      Засуетилась вся шушара и пена , ну ну , посмотрим на что вы способны.
      cniza
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:02
        Зоопарк. Клеток не хватает.
        Офицер запаса
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:43
        Цитата: cniza
        Они как алкоголики с утра , скорее , скорее налейте...

        Аналогии всегда весьма условны , но в данном случае - good
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 14:49
          Вся эта возня начинается к выборам Президента России в 2018 году.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
            Да это уже давно очевидно для тех , кто умеет анализировать и сопоставлять . Чем ближе выборы - тем больше всяческих провокаций будет .
            bouncyhunter
    3. с-т Petrov Сегодня, 13:55
      С Россией бесполезно воевать, ни санкциями ни оружием.


      Рабинович, ведь можешь же, когда захочешь!

      Скоро и от Асадофобии вылечим. И глаза откроем на связи твоего государства с игилой. Потом кушать не сможешь, сидя в Израиле - и решишься на переезд в РБ.

      будем тут ура-патриотами с тобой за Новороссию топить и обаму унижать и Киселева смотреть миксуя с цитатами Кедми

      с-т Petrov
    4. igor.borov775 Сегодня, 14:44
      Цитата: Рабинович_007
      С Россией бесполезно воевать, ни санкциями ни оружием.
      Ответить Цитировать

      Привет!! Круг замкнулся! есть какие нибудь возражения.
      igor.borov775
  2. Смог Сегодня, 13:44
    Опаньки, еще одна вошка майданная оживилась!
    Смог
    1. mig29mks Сегодня, 13:50
      Чёрт из табакерки!
      mig29mks
    2. Подрезчик Сегодня, 13:52
      Классный парень! Директор СБУ (бывший), с паспортом США? Вот это главный АМЕРИКАНСКИЙ чекист!!!
      Подрезчик
      1. Смог Сегодня, 13:54
        Цитата: Подрезчик
        чекист!!!

        Зачем нормальное слово к этому ....... приклеили?
        Смог
        1. Подрезчик Сегодня, 14:03
          Да знаете, я с юмором хотел! Слово "американский" и "чекист" конечно же несовместимы!
          Подрезчик
          1. Смог Сегодня, 14:05
            Цитата: Подрезчик
            Да знаете, я с юмором хотел!

            Звиняте, сначала не допонял.. soldier
            Смог
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 15:07
        Что он там по задворкам околачивается? Пусть в Москву приезжает и ничего не боится - мы его, если что, на Бута обменяем.
        Капитан Пушкин
    3. bouncyhunter Сегодня, 13:56
      Цитата: Смог
      Опаньки, еще одна вошка майданная оживилась!

      Костя , скорее "проплаченная матрасная подстилка" . yes
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 14:03
        Цитата: bouncyhunter
        проплаченная матрасная подстилка"

        Аааа! Одно другому не мешает!
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:08
          Цитата: Смог
          Одно другому не мешает!

          А где-то даже и дополняет . wink
          bouncyhunter
  3. Altona Сегодня, 13:51
    Как можно называть оппозицией врагов государства?
    Altona
    1. Киса77 Сегодня, 15:28
      Пример в Сирии, у этого запада оппозиция с танками и гранатометами это нормально, твари лицемерные западные
      Киса77
  4. Machete Сегодня, 13:54
    Неудачник приехал к таким же неудачникам.
    Machete
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:56
    поддержать российскую оппозицию и высказать уважение Каспарову.

    Умным людям станет понятно, а глупые и так ни чего не поймут. Это я про "нашу" т.н. "оппозицию".
    rotmistr60
  6. Topotun Сегодня, 13:57
    Интересно - почему врагов по настоящему независимой России называют оппозицией? Пятая колонна как-то правильнее...
    Topotun
  7. roskot Сегодня, 14:03
    Вот и Наливайченко обозначился. Видимо курсы повышения в штатах проходил. И сразу в бой, коалицию создавать. Гребаные папуасы.
    roskot
  8. Александр War Сегодня, 14:04
    За закрытой дверью: Участники форума "Свободной России" обсудили, как устроить Майдан в России http://ren.tv/novosti/2017-05-29/za-zakrytoy-dver
    yu-uchastniki-foruma-svobodnoy-rossii-obsudili-ka
    k-ustroit-maydan Видео
    Александр War
    1. Комментарий был удален.
  9. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 14:07
    Эта "политическая пр...ститутка" получила аванс и теперь его отрабатывает виляя попкой wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
  10. zivXP Сегодня, 14:16
    Я хочу наладить отношения с Россией через оппозицию.

    Наливай давай, руки тут разводит панимаешли.
    zivXP
  11. Felix99 Сегодня, 14:20
    Ну что пристали, ну назначили человека на новый участок работы, раньше курировал одну антироссийскую оппозицию, теперь другую. С предыдущей задачей справился, справится и с этой. Получит медаль конгресса и домик под Сан-Франциско.
    Felix99
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 14:21
    ... зашевелилась крысотня... к выборам им надо максимум гадостей вылить на Россию... angry
    a.s.zzz888
  13. Jovanni Сегодня, 14:24
    [quote][Многие уже стали забывать о существовании такого человека как Валентин Наливайченко/quote]
    Главное чтобы СК России не забыл...
    Jovanni
  14. Aitvaras Сегодня, 14:25
    По сути г-н Наливайченко не так уж и далёк от истины . В 1514 -ом г. вместе стояли предки литовцев и украинцев в битве под Оршей ,против войск московского царя.Их предок -князь Константин Осторжсекий , тогда назван спасителем Литвы,именно за успешное руководство войсками ВКЛ в той битве и его поротет сейчас находится на почётном месте в тронном зале,королевского дворца , в Вильнюсе.
    Aitvaras
  15. истопник Сегодня, 14:35
    ...Это такие страны как Литва, Германия, Польша и, конечно, Украина...


    Нет таких "стран". Рисунки на глобусе есть, а суверенных государств - нет.
    истопник
  16. Сергей956 Сегодня, 14:35
    Не понимаю! В России не хватает государственных дорог, а Российская опозиция от безделия шляется по заграницам и клянчит доллары на переворот в стране. Может предложить товарищам поработать, на благо страны, на строительстве дорог, а не попрошайничать деньги у США?
    Сергей956
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:29
      интеллигенции западло работать на заводе или в укладке асфальта. Да и вся "интеллигенция" такие же работники как алешка с покупным военным билетом и корочкой юриста.

      Умудрились же они сесть на шею американского налогоплательщика. Олухи

      с-т Petrov
  17. Слон Сегодня, 15:47
    Отрабатывает цуко вложенные в него америкосовские бабки
    Слон
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