Экс-глава СБУ Наливайченко всплыл в Вильнюсе на форуме российской "непримиримой" оппозиции

Я считаю, что настало время создания международной коалиции, чтобы остановить Путина, его режим и агрессию через лидерство в этой международной коалиции США. Настало время для серьёзного политического влияния такой коалиции в вопросе прекращения войны, против незаконных действий режима Путина. Это такие страны как Литва, Германия, Польша и, конечно, Украина, которая сейчас борется и противостоит этой войне.

Я хочу наладить отношения с Россией через оппозицию.