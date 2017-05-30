Экс-глава СБУ Наливайченко всплыл в Вильнюсе на форуме российской "непримиримой" оппозиции
Многие уже стали забывать о существовании такого человека как Валентин Наливайченко, но экс-глава СБУ и одновременно человек с американским паспортом в кармане решил напомнить о себе. Он дал интервью прибалтийскому порталу Delfi . Обращает на себя внимание то, что Наливайченко, которого не без оснований считают говорящей головой спецслужб США на Украине, принял участие в так называемом форуме российской оппозиции в Вильнюсе.
По словам Наливайченко, гастролирующего по странам «победившей демократии», необходимо создать очередную антироссийскую коалицию, чтобы «противостоять Путину». При этом во главе коалиции Наливайченко «ставит» США.
Наливайченко:
Прибалтийские журналисты поинтересовались у Наливайченко, что он делает на форуме российской оппозиции при учёте того, что ранее он же заявлял о необходимости воевать против России всеми имеющимися силами и средствами. Экс-глава СБУ заявил, что приехал поддержать российскую оппозицию и высказать уважение Каспарову. При этом Наливайченко назвал «ключевым союзником» Украины Литву и высказал надежду на то, что политика президента США Трампа в отношении РФ будет ужесточаться.
Наливайченко:
С какой Россией он хочет наладить отношения? Не с той ли её мизерной частью в лице горстки «непримиримых», которые в своём желании получить иностранные гранты готовы вставать на цыпочки перед кем угодно, включая закредитованную Литву?
По словам Наливайченко, гастролирующего по странам «победившей демократии», необходимо создать очередную антироссийскую коалицию, чтобы «противостоять Путину». При этом во главе коалиции Наливайченко «ставит» США.
Наливайченко:
Я считаю, что настало время создания международной коалиции, чтобы остановить Путина, его режим и агрессию через лидерство в этой международной коалиции США. Настало время для серьёзного политического влияния такой коалиции в вопросе прекращения войны, против незаконных действий режима Путина. Это такие страны как Литва, Германия, Польша и, конечно, Украина, которая сейчас борется и противостоит этой войне.
Прибалтийские журналисты поинтересовались у Наливайченко, что он делает на форуме российской оппозиции при учёте того, что ранее он же заявлял о необходимости воевать против России всеми имеющимися силами и средствами. Экс-глава СБУ заявил, что приехал поддержать российскую оппозицию и высказать уважение Каспарову. При этом Наливайченко назвал «ключевым союзником» Украины Литву и высказал надежду на то, что политика президента США Трампа в отношении РФ будет ужесточаться.
Наливайченко:
Я хочу наладить отношения с Россией через оппозицию.
С какой Россией он хочет наладить отношения? Не с той ли её мизерной частью в лице горстки «непримиримых», которые в своём желании получить иностранные гранты готовы вставать на цыпочки перед кем угодно, включая закредитованную Литву?
Использованы фотографии: rv.strichka.com
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