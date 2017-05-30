Рябков: Киев усиливает саботаж минских договоренностей

Мы наблюдаем только нарастающий, усиливающийся саботаж украинского политического руководства в плане выполнения минских соглашений. Мы не можем за другого обеспечить результативность этого процесса,

Минские соглашения превратились в заклинания, мантру, рефрен, которые повторяются уже на уровне политических инстинктов и определенных рефлексов нашими коллегами, особенно участниками "Группы семи",

Можно побиться об заклад – многие из тех, кто повторяют эти заклинания, в жизни не читали минские договоренности,