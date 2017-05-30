15:47 30 мая

Рябков: Киев усиливает саботаж минских договоренностей

Москва наблюдает нарастающий саботаж минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Рябков: Киев усиливает саботаж минских договоренностей


Говоря о позиции стран G7, готовых усилить санкции против РФ в связи с невыполнением минских соглашений, Рябков подчеркнул, что «адресовать требования по выполнению минских соглашений нужно только Киеву».


Мы наблюдаем только нарастающий, усиливающийся саботаж украинского политического руководства в плане выполнения минских соглашений. Мы не можем за другого обеспечить результативность этого процесса,
сказал он.

По словам дипломата, если коллеги на Западе, в том числе в США, действительно хотят выполнения минских соглашений, им нужно озаботиться тем, чтобы воздействовать на украинскую сторону.

Минские соглашения превратились в заклинания, мантру, рефрен, которые повторяются уже на уровне политических инстинктов и определенных рефлексов нашими коллегами, особенно участниками "Группы семи",
отметил он.

Рябков считает, что «люди, которые продолжают адресовать эти требования к России, слабо представляют, о чем реально идет речь».

Можно побиться об заклад – многие из тех, кто повторяют эти заклинания, в жизни не читали минские договоренности,
добавил он.

Использованы фотографии: РИА Новости / Валерий Мельников
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 15:19
    что значит усиливает? Саботаж он или есть или его нет. На мой взгляд он просто ЕСТЬ.
    Чёрный
    1. tiredwithall Сегодня, 15:22
      Цитата: Чёрный
      что значит усиливает?

      Усиление должно быть только одно - наша граница в Карпатах.
      tiredwithall
      1. НасРать Сегодня, 15:24
        Цитата: tiredwithall
        Цитата: Чёрный
        что значит усиливает?

        Усиление должно быть только одно - наша граница в Карпатах.


        Беларусь от моря, до моря? laughing
        НасРать
        1. katalonec2014 Сегодня, 15:29
          Цитата: НасРать
          Беларусь от моря, до моря?

          Может он имеет введу,в единстве мы сила.
          katalonec2014
          1. tiredwithall Сегодня, 15:42
            Цитата: katalonec2014
            ,в единстве мы сила.

            Именно так и никак иначе. Иначе мы лишь лёгкий корм для подтирал хозяев денег.
            tiredwithall
        2. tiredwithall Сегодня, 15:39
          Цитата: НасРать
          Беларусь от моря, до моря? laughing

          Ой, ребята, как быстро вы все разъехались по национальненьким квартиркам.
          tiredwithall
        3. Подрезчик Сегодня, 15:40
          А Киев и будет усиливать саботаж! Вопрос в том, что Европа после G7 поняла, что штаты будут и дальше продавливать санкции, невыгодные Европе, которой нужно торговать. Меркель и сказала, надо рассчитывать в основном на себя. А штаты будут подзуживать Украину, поэтому Киев и усиливает напряженность. Вопрос в том, когда это закончится? Вариантов несколько: 1. У ЛДНР заканчивается терпение, и Киев "пригород" Донецка (маловероятно). 2.У России заканчивается терпение, и Прикарпатье- граница Россия-Европа. 3.Россия "ловит" или "прижимает" штаты где-то, и в обмен на уматывание с Украины позволяет им решать свои вопросы. Такие мысли...
          Подрезчик
  2. Fedalex Сегодня, 15:28
    Минские Соглашения невыполнимым для Киева,априори. Самое время, спросить со всех гарантов- и , покласть на всех, одинаковые санкции...
    laughing
    Fedalex
    1. katalonec2014 Сегодня, 15:31
      Иными словами...Железный занавес? Нет уж,у Путина голова умная,пусть думает как обойтись без него.
      katalonec2014
  3. Владимир 38 Сегодня, 15:31
    Киев саботирует, а мы констатируем..
    Владимир 38
Картина дня