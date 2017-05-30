Рябков: Киев усиливает саботаж минских договоренностей
Москва наблюдает нарастающий саботаж минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Говоря о позиции стран G7, готовых усилить санкции против РФ в связи с невыполнением минских соглашений, Рябков подчеркнул, что «адресовать требования по выполнению минских соглашений нужно только Киеву».
По словам дипломата, если коллеги на Западе, в том числе в США, действительно хотят выполнения минских соглашений, им нужно озаботиться тем, чтобы воздействовать на украинскую сторону.
Рябков считает, что «люди, которые продолжают адресовать эти требования к России, слабо представляют, о чем реально идет речь».
Говоря о позиции стран G7, готовых усилить санкции против РФ в связи с невыполнением минских соглашений, Рябков подчеркнул, что «адресовать требования по выполнению минских соглашений нужно только Киеву».
Мы наблюдаем только нарастающий, усиливающийся саботаж украинского политического руководства в плане выполнения минских соглашений. Мы не можем за другого обеспечить результативность этого процесса,сказал он.
По словам дипломата, если коллеги на Западе, в том числе в США, действительно хотят выполнения минских соглашений, им нужно озаботиться тем, чтобы воздействовать на украинскую сторону.
Минские соглашения превратились в заклинания, мантру, рефрен, которые повторяются уже на уровне политических инстинктов и определенных рефлексов нашими коллегами, особенно участниками "Группы семи",отметил он.
Рябков считает, что «люди, которые продолжают адресовать эти требования к России, слабо представляют, о чем реально идет речь».
Можно побиться об заклад – многие из тех, кто повторяют эти заклинания, в жизни не читали минские договоренности,добавил он.
Использованы фотографии: РИА Новости / Валерий Мельников
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