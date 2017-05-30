19:03 30 мая

Более 500 российских законодателей и чиновников приняли участие в сборах офицеров запаса

Свыше 500 депутатов, сенаторов и чиновников привлечены к 3-дневным методическим сборам офицеров запаса, передает Интерфакс-АВН сообщение председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.



Сборы открылись сдачей нормативов по физической подготовке.


Физподготовка сдается на базе ЦСКА. Второй день будет в Военной академии Генштаба, где им будет прочитан курс лекций по военной политике государства и показана учебно-материальная база академии. Третий день пройдет на полигоне Алабино, где им будет предоставлена возможность стрельбы из стрелкового оружия и бронетанковой техники,
рассказал Шаманов.

Он добавил, что «итоги сборов руководство Минобороны подведет в парке "Патриот", где успешно сдавшим нормативы депутатам и сенаторам будут присвоены первые и очередные воинские звания офицеров».

В связи с решением министра обороны сегодня мы приступаем к проведению учебно-методических занятий, в ходе которых будут доведены основы стратегии и оперативного искусства современных Вооруженных сил, приняты зачеты по физической подготовке и пройдут занятия по огневой подготовке и вождению боевой техники,
сказал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.

По словам генерала, такие сборы Минобороны проводит регулярно, но с депутатами Госдумы 7-го созыва они пройдут впервые. Их цель – «совершенствование военных знаний, специальной подготовки при выполнении должностных обязанностей, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и военной техники в современном бою».

Помимо законодателей в сборах участвуют сотрудники Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 30

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  1. Татьяна Сегодня, 16:22
    Ха! Обалдеть! Судя по фото, в танк-то они, наши думцы, может быть, и впихнулись... laughing - под тяжестью собственного веса what ! А вот вылезти-то из него? ... без посторонней помощи !... вряд ли! no
    Татьяна
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:48
      Есть испытанный способ - кольнуть шилом в филейную часть ... wink
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 18:00
        В отличие от обычных "партизан", это видимо - "суперпартизаны". Так сказать, - резерв РГК. Меня терзают смутные сомнения. Не под них ли вводятся почетные звания ударных? В любом случае чиновники и законодатели "отслужат" три дня с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед, получат новые звания. Прикольно будет посмотреть, как их на служебных автомобилях с мигалками на "службу" привозить по утрам будут
        рич
        1. kapitan92 Сегодня, 18:38
          Цитата: рич
          В отличие от обычных "партизан", это видимо - "суперпартизаны". Так сказать, - резерв РГК.


          После "сборов" увидим погоны генерал - майора.
          kapitan92
          1. AUL Сегодня, 18:51
            Да, полковник Жирик - страшная военная сила! Всех из стакана обольет, да еще и подонками обругает!
            AUL
    2. Верба Сегодня, 17:25
      Цитата: Татьяна
      Ха! Обалдеть! Судя по фото, в танк-то они, наши думцы, может быть, и впихнулись... - под тяжестью собственного веса , - а вот из него вылезти-то ... без посторонней помощи ... вряд ли!

      Не чё там подхалимов много у них в окружении вытащат.
      Верба
      1. mig29mks Сегодня, 17:31
        А я было подумал ,не дочетав заголовка ,что они начали сборы средств для больных детей и малоимущих)))))
        mig29mks
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:42
          Свыше 500 депутатов, сенаторов и чиновников привлечены к 3-дневным методическим сборам офицеров запаса
          три дня...? серьёзно??? зачем? деньги лишние?
          андрей юрьевич
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:42
          Это же сколько они выпили там коньяка и водки ,закусывая икрой шашлыком (девочки думаю тоже входили в план учений..) Аж завидно! ...Там наверное дивизию (или две..))) можно было бы полностью вооружить, одеть обуть на эти деньги потраченные "слугами"!
          ОТДЕЛ
          1. Trotil42 Сегодня, 18:33
            Не продвинутый Вы какой-то...девочки и коньяк это из девяностых...страпон и кокаин...как-то так... hi
            Trotil42
    3. Trotil42 Сегодня, 18:28
      А общественно полезным, хоть каким-то трудом не пробовали их занять?Например, депутатской деятельностью? tongue
      Trotil42
  2. katalonec2014 Сегодня, 16:23
    Меня больше беспокоит призыв офицеров запаса в украинскую армию,никак готовятся к большой войне.
    katalonec2014
    1. mojohed2012 Сегодня, 16:44
      Они уже 3 года воюют. Были куча волн мобилизации. Ну, если полезут на ЛДНР, то отхватят. Донбассу деваться некуда.
      mojohed2012
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:46
        Цитата: mojohed2012
        Они уже 3 года воюют. Были куча волн мобилизации. Ну, если полезут на ЛДНР, то отхватят. Донбассу деваться некуда.

        Все верно..Точка "не возврата ", уже дано пройдена Донбассом.Пусть проверят еще раз, котел будет уже вокруг Киева..
        ОТДЕЛ
  3. mojohed2012 Сегодня, 17:04
    Еще в советское время ходила поговорка про власть: Если каждому депутату Верховного совета (и Совета Министров) дать по косе, то план по заготовке кормов можно закрывать по стране досрочно!
    mojohed2012
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:42
      Цитата: mojohed2012
      Еще в советское время ходила поговорка про власть: Если каждому депутату Верховного совета (и Совета Министров) дать по косе, то план по заготовке кормов можно закрывать по стране досрочно!

      laughing Тогда их в Сирию нужно отправлять на сборы, черти разбегутся или наоборот сбегутся!
      ОТДЕЛ
  4. kirgiz58 Сегодня, 17:20
    ЁПРСТ!!! За три дня учебно-методических сборов получить первое офицерское звание! За 9 месяцев пытались выучить на лейтенанта из прапорщика, и то получилось с трудом. А тут ТРИ ДНЯ!!! На.... нам такие офицеры даже в запасе? Шаманов, что за бред придумал? am Ты же боевой генерал.
    kirgiz58
    1. Fedalex Сегодня, 18:01
      3 дня - лейтенант, 5 дней - старлей... Да за такое время, я бы стал СУПЕР- ПУПЕРгенералиссимусом wassat
      Fedalex
  5. звезда44 Сегодня, 17:23
    Цитата: Татьяна
    Ха! Обалдеть! Судя по фото, в танк-то они, наши думцы, может быть, и впихнулись... laughing - под тяжестью собственного веса what ! А вот вылезти-то из него? ... без посторонней помощи !... вряд ли! no

    Шаманов куда угодно войдет и ... выйдет. Но вот "... присвоение первого офицерского звания" за три дня сборов - это новое в Российском праве... Теперь офицерские погоны стоят попадания в Думу? Не дорого же их оценили, господа - товарищи... Осталось за успешную сдачу "зачетов" к боевым наградам представить... Орден "За попадание во власть", в примеру...
    звезда44
    1. AUL Сегодня, 18:58
      А вот интересно - за звания им капает оклад(ну так, на сигареты)? Они считаются на службе или в запасе?
      И еще, хотелось бы посмотреть на того, кто рискнет НЕ поставить им зачет по физподготовке! Телохранители задавят на месте.
      AUL
  6. Александр С. Сегодня, 17:31
    Им присвоят офицерские звания? В случае кипиша лучше в партизаны врагов мочить...чем с такими в бой идти.
    Александр С.
    1. san4es Сегодня, 17:43
      Главное участие
      san4es
    2. yuriy55 Сегодня, 18:15
      Цитата: Александр С.
      В случае кипиша лучше в партизаны врагов мочить...чем с такими в бой идти.

      Конечно лучше. Они в бой не пойдут. Они вообще ничего не умеют, потому в стране такой бардак с законодательством. Юристы все заслуженные, а надобны экономисты проверенные...
      P.S.Со службы осталось некое чувство недоумения: зачем из гражданского человека делать временного военного, если через год он всё забывает? request
      yuriy55
  7. san4es Сегодня, 17:36
    ...Это резерв главнокомандуещего soldier
    san4es
    1. yuriy55 Сегодня, 18:18
      Цитата: san4es
      ...Это резерв главнокомандуещего

      Ближняя в нижнем правом углу вовсе не резерв, а самые, что ни на есть, боевые части... lol тела...
      yuriy55
  8. ЗВС Сегодня, 17:44
    Теперь будут присоены "очередные" воинские звания, как Жириновскому ! Сын юриста на таких сборах дослужился аж до подполковника!
    ЗВС
    1. yuriy55 Сегодня, 18:25
      Цитата: ЗВС
      Теперь будут присоены "очередные" воинские звания, как Жириновскому ! Сын юриста на таких сборах дослужился аж до подполковника!

      Ну, от лейтенанта до подполковника он мог дослужиться благодаря участию в выборах belay За каждый раз по звезде...НО!!!
      Приказом Министра обороны Российской Федерации № 107 от 27 марта 1995 г. Владимиру Жириновскому присвоено воинское звание подполковник запаса. До этого Жириновский имел воинское звание капитан запаса. В настоящее время — полковник в отставке. По словам самого В. В. Жириновского, он является генерал-майором в отставке — звание было присвоено указом Президента Российской Федерации, но указ не был исполнен чиновниками

      Кстати, не самый плохой военный. Не курит... lol
      yuriy55
  9. roskot Сегодня, 17:55
    Ну офигеть. Представляю Буденного, Калинина, Берию вылезающих из танка, стреляющих из орудия. Такой народ не победишь.
    roskot
  10. Curious Сегодня, 18:43
    "Сборы открылись сдачей нормативов по физической подготовке".
    Совместив эту фразу из статьи с фотографией на заставке поймал себя на мысли, что если этот процесс заснять в виде фильма, то этот фильм порвал бы прокат, как тузик грелку, народ бы валом пер в кинотеатры, а режисеру, я думаю, и на Оскара можно было бы замахнуться.
    Curious
  11. APASUS Сегодня, 18:47
    Свыше 500 депутатов, сенаторов и чиновников привлечены к 3-дневным методическим сборам офицеров запаса,

    За 3 дня жирок то не скинуть
    APASUS
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