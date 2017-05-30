Более 500 российских законодателей и чиновников приняли участие в сборах офицеров запаса
Свыше 500 депутатов, сенаторов и чиновников привлечены к 3-дневным методическим сборам офицеров запаса, передает Интерфакс-АВН сообщение председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
Сборы открылись сдачей нормативов по физической подготовке.
Он добавил, что «итоги сборов руководство Минобороны подведет в парке "Патриот", где успешно сдавшим нормативы депутатам и сенаторам будут присвоены первые и очередные воинские звания офицеров».
По словам генерала, такие сборы Минобороны проводит регулярно, но с депутатами Госдумы 7-го созыва они пройдут впервые. Их цель – «совершенствование военных знаний, специальной подготовки при выполнении должностных обязанностей, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и военной техники в современном бою».
Помимо законодателей в сборах участвуют сотрудники Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Сборы открылись сдачей нормативов по физической подготовке.
Физподготовка сдается на базе ЦСКА. Второй день будет в Военной академии Генштаба, где им будет прочитан курс лекций по военной политике государства и показана учебно-материальная база академии. Третий день пройдет на полигоне Алабино, где им будет предоставлена возможность стрельбы из стрелкового оружия и бронетанковой техники,рассказал Шаманов.
Он добавил, что «итоги сборов руководство Минобороны подведет в парке "Патриот", где успешно сдавшим нормативы депутатам и сенаторам будут присвоены первые и очередные воинские звания офицеров».
В связи с решением министра обороны сегодня мы приступаем к проведению учебно-методических занятий, в ходе которых будут доведены основы стратегии и оперативного искусства современных Вооруженных сил, приняты зачеты по физической подготовке и пройдут занятия по огневой подготовке и вождению боевой техники,сказал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.
По словам генерала, такие сборы Минобороны проводит регулярно, но с депутатами Госдумы 7-го созыва они пройдут впервые. Их цель – «совершенствование военных знаний, специальной подготовки при выполнении должностных обязанностей, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и военной техники в современном бою».
Помимо законодателей в сборах участвуют сотрудники Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Использованы фотографии: РИА Новости
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