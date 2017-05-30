Более 500 российских законодателей и чиновников приняли участие в сборах офицеров запаса

Физподготовка сдается на базе ЦСКА. Второй день будет в Военной академии Генштаба, где им будет прочитан курс лекций по военной политике государства и показана учебно-материальная база академии. Третий день пройдет на полигоне Алабино, где им будет предоставлена возможность стрельбы из стрелкового оружия и бронетанковой техники,

В связи с решением министра обороны сегодня мы приступаем к проведению учебно-методических занятий, в ходе которых будут доведены основы стратегии и оперативного искусства современных Вооруженных сил, приняты зачеты по физической подготовке и пройдут занятия по огневой подготовке и вождению боевой техники,