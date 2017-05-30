19:03 30 мая

Скончалась жительница Японии, первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы

Японская служба информации NHK сообщает об уходе из жизни жительницы страны, которая в 1945 году первой сообщила командованию об атомной бомбардировке Хиросимы. Сообщается её имя – Ёсие Ока. Она скончалась в возрасте 86 лет. Как нетрудно посчитать, на момент бомбардировки Ёсие Ока было всего 14 лет. Известно о том, что в связи с острой нехваткой квалифицированных специалистов военное командование направило девочку-подростка в центр военной связи для передачи важной информации штабу.

Именно 14-летняя девочка и передала в центральный военный штаб Японии сообщение об атаке города Хиросима с воздуха. Правда, тогда ещё не осознали, что речь идёт именно об атомной бомбардировке. ТАСС приводит перевод заявления, сделанного в своё время Ёсие Ока в одном из интервью:

Хиросима была атакована бомбой нового типа. Город близок к состоянию полного разрушения.



Скончалась жительница Японии, первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы


В мемуарах этой женщины рассказывается, как, выйдя из бункера, она встретила на улице раненого солдата. Именно с его слов она узнала, что был применён авиационный боеприпас нового типа. После этого она снова спустилась в бункер, откуда по спецлинии передала сообщение в штаб.

До сих пор нет точных данных о числе погибших в Хиросиме от американской атомной бомбардировки. Одни считают, что сразу после удара погибли около 80 тысяч человек. Другие называют другое значение – свыше 100 тысяч. В общей же сложности, число жертв атомного удара по Хиросиме, включая впоследствии умерших от лучевой болезни, стали более 300 тысяч местных жителей. Ещё более 170 тыс. японцев погибли в результате американской атомной бомбардировки Нагасаки. Эти данные были обнародованы в Токио в августе прошлого года.

За совершённое военное преступление США так никто и не понёс ответственности. Молчат по этому поводу и многочисленные правозащитные организации.


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Комментарии 17

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  1. новичок Сегодня, 17:44
    правозащитные конторки?.. через лет 10, сто процентов япов будут уверены, что иы их бомбили.
    новичок
    1. рич Сегодня, 17:50
      Скончалась жительница Японии, первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы. Ей тогда было 14 лет. В мемуарах этой женщины рассказывается.....

      Она свой долг и перед Японией, и перед всем человечеством честно выплатила своими мемуарами
      рич
      1. новичок Сегодня, 17:52
        собственно к ней то никаких притензий.
        новичок
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:58
          Цитата: новичок
          собственно к ней то никаких притензий.

          К ней никаких, а вот США продолжают массовые уничтожения целых стран и потери мирных просто не поддаются подсчетам..А все началось с индейцев американского континента. Эти кровожадные шакалы не остановятся и устроят третью мировую ,естественно в Евразии , а начнется все с КНДР!
          ОТДЕЛ
          1. новичок Сегодня, 18:03
            относительно третей мировой не уверен. насчёт кндр_ тоже. а вот то что мы с ними схлестнёмся, то это факт. а япом позорным, не мешало б историю учить. их бомбанули, потому как на море все лоханки янки потопили, на суше мы их поимели. что б не допустить их капитуляции перед нами и пошла жара.
            новичок
          2. андрей юрьевич Сегодня, 18:06
            Скончалась жительница Японии, первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы
            похоронить рядом с этими ребятками,и труменом...им будет о чём поговорить...последний из экипажа "энолы"
            "двинул боты" в 14ом....
            андрей юрьевич
            1. Монос Сегодня, 18:15
              А вот их "добрые" дела.

              Нагасаки. До и после.
              Монос
        2. Чёрный Сегодня, 18:25
          Цитата: новичок
          собственно к ней то никаких притензий.

          К ней претензии могли быть только у исключительных. Типо мы тебя демократизирлвали по полной, а ты столько лет прожила, ещё и мемуары писала, неблагодарная.
          Чёрный
      2. истопник Сегодня, 18:45
        Цитата: рич

        Она свой долг и перед Японией, и перед всем человечеством честно выплатила своими мемуарами

        А у неё был долг?
        истопник
    2. Владимир 38 Сегодня, 18:12
      Япония -наглядное свидетельство, что сила оружия правит миром. После такого варварства, как вообще этот народ с полосатыми якшается.
      Владимир 38
  2. Владимирец Сегодня, 17:48
    "За совершённое военное преступление США так никто и не понёс ответственности. Молчат по этому поводу и многочисленные правозащитные организации."

    Да, подумаешь, Хиросима, Дрезден, фигня какая, вот советский солдат с велосипедом или двумя часами, вот это и есть военные преступления, подтверждающие кровожадность русских. yes
    Владимирец
  3. 16112014nk Сегодня, 18:13
    Цитата: новичок
    через лет 10, сто процентов япов будут уверены, что иы их бомбили.

    При нынешней системе образования и ЕГЭ, скоро и у нас будут в это верить.
    16112014nk
    1. новичок Сегодня, 18:16
      ну не знам, не знам. мои дети тоже прошло через типа егэ, но такую элементарщину знают.
      новичок
  4. Аскет Сегодня, 18:14
    На западе считают что это не военное преступление и не теракт против мирного населения, а акт гуманизма.Соединенные Штаты оправдывали необходимость атомной бомбардировки якобы тем, что она приблизила окончание войны, в которой погибло бы гораздо больше американцев и японцев, если бы она затянулась.Были три варианта, десантная операция и захват Японии, длительная блокада и атомная бомбардировка. Они якобы, посчитали возможные потери и чисто по -американски выбрали третий вариант как наиболее быстрый и наименее затратный для них. Бизнес есть бизнес, ничего личного, ну сгорит сотня тысяч узкоглазых туземцев всего лишь, а так погибло на порядок больше, пусть скажут спасибо за гуманное к ним отношение Спите спокойно, ошибка не повторится"! request
    Аскет
    1. APASUS Сегодня, 18:31
      Цитата: Аскет
      На западе считают что это не военное преступление и не теракт против мирного населения, а акт гуманизма.Соединенные Штаты оправдывали необходимость атомной бомбардировки якобы тем, что она приблизила окончание войны, в которой погибло бы гораздо больше американцев и японцев,

      В истории США таких "миротворческих "операций было полно ,взять хоть историю с интернированием :
      Интерни́рование япо́нцев в США — насильственное перемещение в специальные лагеря около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны. Около 10 тысяч японцев смогли переехать в другие районы страны, остальные 110 тысяч были заключены в лагеря, официально называвшимися «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными
      APASUS
    2. AUL Сегодня, 18:39
      Они якобы, посчитали возможные потери и чисто по -американски выбрали третий вариант как наиболее быстрый и наименее затратный для них.
      Атомная бомбардировка городов, не имеющих никакого значения в военном отношении - шаг не военной стратегии, а чисто политический ход. Надо было показать всему миру, что у них есть супероружие, и теперь они всех за яйца держат. А япы тут - расходный материал, кто их считать будет! Ну, и пугали всех, но не долго. Когда у нас на Новой земле грохнуло - стали вести себя поскромнее.
      AUL
      1. Володин Сегодня, 18:49
        Цитата: AUL
        Когда у нас на Новой земле грохнуло - стали вести себя поскромнее.

        Так уже после бабаха под Семипалатинском "партнёры" сообразили, что скромность теперь не помешает. А до Новой Земли оставалось ещё немало времени (1955).
        Володин
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