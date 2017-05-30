Скончалась жительница Японии, первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы
Японская служба информации NHK сообщает об уходе из жизни жительницы страны, которая в 1945 году первой сообщила командованию об атомной бомбардировке Хиросимы. Сообщается её имя – Ёсие Ока. Она скончалась в возрасте 86 лет. Как нетрудно посчитать, на момент бомбардировки Ёсие Ока было всего 14 лет. Известно о том, что в связи с острой нехваткой квалифицированных специалистов военное командование направило девочку-подростка в центр военной связи для передачи важной информации штабу.
Именно 14-летняя девочка и передала в центральный военный штаб Японии сообщение об атаке города Хиросима с воздуха. Правда, тогда ещё не осознали, что речь идёт именно об атомной бомбардировке. ТАСС приводит перевод заявления, сделанного в своё время Ёсие Ока в одном из интервью:
В мемуарах этой женщины рассказывается, как, выйдя из бункера, она встретила на улице раненого солдата. Именно с его слов она узнала, что был применён авиационный боеприпас нового типа. После этого она снова спустилась в бункер, откуда по спецлинии передала сообщение в штаб.
До сих пор нет точных данных о числе погибших в Хиросиме от американской атомной бомбардировки. Одни считают, что сразу после удара погибли около 80 тысяч человек. Другие называют другое значение – свыше 100 тысяч. В общей же сложности, число жертв атомного удара по Хиросиме, включая впоследствии умерших от лучевой болезни, стали более 300 тысяч местных жителей. Ещё более 170 тыс. японцев погибли в результате американской атомной бомбардировки Нагасаки. Эти данные были обнародованы в Токио в августе прошлого года.
За совершённое военное преступление США так никто и не понёс ответственности. Молчат по этому поводу и многочисленные правозащитные организации.
Именно 14-летняя девочка и передала в центральный военный штаб Японии сообщение об атаке города Хиросима с воздуха. Правда, тогда ещё не осознали, что речь идёт именно об атомной бомбардировке. ТАСС приводит перевод заявления, сделанного в своё время Ёсие Ока в одном из интервью:
Хиросима была атакована бомбой нового типа. Город близок к состоянию полного разрушения.
В мемуарах этой женщины рассказывается, как, выйдя из бункера, она встретила на улице раненого солдата. Именно с его слов она узнала, что был применён авиационный боеприпас нового типа. После этого она снова спустилась в бункер, откуда по спецлинии передала сообщение в штаб.
До сих пор нет точных данных о числе погибших в Хиросиме от американской атомной бомбардировки. Одни считают, что сразу после удара погибли около 80 тысяч человек. Другие называют другое значение – свыше 100 тысяч. В общей же сложности, число жертв атомного удара по Хиросиме, включая впоследствии умерших от лучевой болезни, стали более 300 тысяч местных жителей. Ещё более 170 тыс. японцев погибли в результате американской атомной бомбардировки Нагасаки. Эти данные были обнародованы в Токио в августе прошлого года.
За совершённое военное преступление США так никто и не понёс ответственности. Молчат по этому поводу и многочисленные правозащитные организации.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти