Нашей разведкой получены данные о подготовке командованием 72-й бригады совместно с гражданской администрацией Авдеевки кровавой провокации с обстрелом жилых районов города в период с 30 мая по 2 июня. Обстрел Авдеевки планируется совершить по аналогии с обстрелом Красногоровки, выбрав тоже два направления огня. Одно – северо-восточнее, второе – южнее города. Всего выделено 174 боеприпаса. Для артиллерии 152 и 122 мм – по 20, один пакет «Градов», для танков – 30, остальные к 120- и 82-мм минометам. Из них 48 передано подразделениям, дислоцированным в районе садов вблизи авдеевской промзоны.

Командование ДНР сообщает о том, что киевская сторона посчитала провокацию в Красногоровке удачной, а потому готовится к повторению подобного обстрела уже в Авдеевке. Напомним, что Киев обвинил войска народных республик в обстреле Красногоровки, однако тщательный анализ повреждений домов в населённом пункте, применённые боеприпасы, позволили сделать вывод о том, что обстрел по Красногоровке вёлся именно украинскими силовиками. Об этом сообщают в штабе Донецкой народной республики, отвергая обвинения Киева.О готовности украинской стороны обстрелять подконтрольную Авдеевку с целью в очередной раз возложить вину на ДНР сообщает представитель республиканского командования Эдуард Басурин. Его цитирует Донецкое агентство новостей А это видео о нарушениях Киевом режима прекращения огня, предоставленное пресс-службой МО ЛНР, публикует информационная служба NewsFront