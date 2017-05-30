19:06 30 мая

ДНР: Киев готовит провокацию в Авдеевке, подобную красногоровской

Командование ДНР сообщает о том, что киевская сторона посчитала провокацию в Красногоровке удачной, а потому готовится к повторению подобного обстрела уже в Авдеевке. Напомним, что Киев обвинил войска народных республик в обстреле Красногоровки, однако тщательный анализ повреждений домов в населённом пункте, применённые боеприпасы, позволили сделать вывод о том, что обстрел по Красногоровке вёлся именно украинскими силовиками. Об этом сообщают в штабе Донецкой народной республики, отвергая обвинения Киева.

О готовности украинской стороны обстрелять подконтрольную Авдеевку с целью в очередной раз возложить вину на ДНР сообщает представитель республиканского командования Эдуард Басурин. Его цитирует Донецкое агентство новостей :
Нашей разведкой получены данные о подготовке командованием 72-й бригады совместно с гражданской администрацией Авдеевки кровавой провокации с обстрелом жилых районов города в период с 30 мая по 2 июня. Обстрел Авдеевки планируется совершить по аналогии с обстрелом Красногоровки, выбрав тоже два направления огня. Одно – северо-восточнее, второе – южнее города. Всего выделено 174 боеприпаса. Для артиллерии 152 и 122 мм – по 20, один пакет «Градов», для танков – 30, остальные к 120- и 82-мм минометам. Из них 48 передано подразделениям, дислоцированным в районе садов вблизи авдеевской промзоны.


А это видео о нарушениях Киевом режима прекращения огня, предоставленное пресс-службой МО ЛНР, публикует информационная служба NewsFront :




Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 4

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  1. Владимир 38 Сегодня, 18:52
    Все всё знают, осталось предотвратить..
    Владимир 38
    1. Котище Сегодня, 19:01
      Людей жалко! Предотвращают раз, два ..... всеравно где-то осечка и погибгут люди. Цинично, но человеческая жизнь становится разменной монетой политической элиты украины. Грусно и тошно! Про совесть и честь молчу.... не о них!
      Котище
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:03
      Это какое терпение у ополченцев Новороссии....Я бы давно Киев обстрелял ! angry Ведь каждый обстрел это жертвы и разрушения ежедневно , сколько уже "кровников" в ДНР..? А свидомые все сатанеют и сатанеют от безнаказанности ..Эх вот так у нас всегда .!
      ОТДЕЛ
  2. Екатерина II Сегодня, 18:56
    Теперь можно всем стрелять по Авдеевке?
    Идеальное преступление. Сначала говорим что противник будет таким путем провоцировать-потом можно сделать и обвинить, что предупреждали..
    Эхх- информационная война...здесь пощады нет..
    Авдеевка самый обстреливаемый участок под Украиной
    13 мая обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали
    Их хоронили в закрытых гробах. Из детей погибших на траурных мероприятиях присутствовал только сын Олега Борисенко и Ольги Курочкиной. Старший сын Елены Аслановой - 26-летний Артем - до сих пор находится в коме в Областной больнице Днепра
    В ответ-
    Донецк, 13 мая – ДАН. Обстрел подконтрольной Киеву Авдеевки был организован украинской стороной с целью обвинить ДНР в нарушении Минских соглашений.
    В общем оригинально...если гибнут мирные на неподконтрольной-то кляти "фашисты", если гибнут на Украине-то все равно кляти "фашисты" сами себя...
    а ведь в свое время этим грешили украинцы, а теперь партнеры решили быть круче.
    В любой момент может оборваться жизнь мирного жителя-и его смерть используют для информационной войны..
    беда..
    А Авдеевке не позавидуешь..как и другим прифронтовым пунктам с двух сторон.
    Екатерина II
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