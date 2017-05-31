08:03 31 мая

Европа на пути к концентрации производства бронетехники

Как сообщает французская газета « Les Echos », продолжаются переговоры по продаже филиала компании Volvo - Renault Trucks Defense (RTD), который осуществляет выпуск легкой бронетехники.

Volvo, учитывая интерес к данному активу бельгийского инвестиционного фонда CMI Defence, компании BАЕ Systems и французского оборонного концерна Nexter Systems, стремится увеличить прибыльность сделки. Nexter в случае приобретения предприятия сможет осуществить фактическое объединение с немецкой компанией Krauss Maffei Wegmann (KMW), которое приведет к консолидации европейских производителей техники сухопутных войск.

На данный момент Nexter и KMW принадлежат KNDS, 50% акций которого находятся в распоряжении государства, а 50% - в собственности немецкой семьи Вегманн (Wegmann). Их общий оборот составляет 2,6 млрд евро, общий портфель заказов – 8,6 млрд евро.


Однако на текущий момент обе компании действуют практически самостоятельно.

RTD представляет из себя шанс, но наше слияние будет конкретизировано через наши общие будущие программы, при помощи нового танка, который после 2030 года заменит танки Leclerc и Leopard, но также и перспективную единую артиллерийскую систему. Nexter и RTD дополняют друг друга в производственной гамме, а также по географии деятельности, и объединение не повлечет закрытия производственных площадок.

- поясняет президент Nexter Стефаа Майер (Stéphane Mayer).

Nexter и предполагаемая к продаже RTD участвуют в программе Scorpion, предусматривающей приобретение для французской армии 1688 бронированных машин Griffon и 248 боевых машин Jaguar на период до 2033 года. Проект обещает Nexter выручку в размере 2,8 млрд евро, а RTD – около 2 млрд евро.

Европа на пути к концентрации производства бронетехники


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Комментарии 6

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  1. Астарт Сегодня, 05:46
    Это очередной шаг на пути создания полноценных войск ЕС. Другой вопрос выгодно ли это России. С одной стороны явное ослабление, и даже конкуренция НАТО. С другой стороны, у Германии очередной раз будет сильнейшая в Европе и "окрестностях" армия, что прошлые разы заканчивалось плохо
    Астарт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:51
      Цитата: Астарт
      что прошлые разы заканчивалось плохо

      в прошлые разы,небыло сил ядерного сдерживания...пусть клепают,для внутреннего пользования...
      андрей юрьевич
      1. Cветлейший Сегодня, 06:29
        Цитата: андрей юрьевич
        для внутреннего пользования...

        у них так не бывает, да и вообще. Китай имеет силу и возможности полез в Африку. США имеет силу и возможности лезет везде где считает нужным. СССР лез везде где считал нужным. Закон так сказать природы.
        Cветлейший
    2. Reptiloid Сегодня, 07:13
      Цитата: Астарт
      , у Германии очередной раз будет сильнейшая в Европе и "окрестностях" армия, что прошлые разы заканчивалось плохо

      А если вспомнить о том, что постепенно происходит реставрация фашизма, что , дескать, возник-то он, как реакция на тоталитаризм(а тоталитаризм был в СССР),Сколько было разговоров, про зло тоталитаризма! А ведь и разговоры о границах европы и о Калининграде также имеют место!!!!А тут как раз и армия сильнейшая.
      Reptiloid
  2. Teberii Сегодня, 05:46
    Немцы хотят объединить под своим контролем все производство оружия в Европе.
    Teberii
  3. нивасандер Сегодня, 06:49
    все таки хорошо быть учередителем,можно легко все сливки себе собрать
    нивасандер
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