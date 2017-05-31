Европа на пути к концентрации производства бронетехники
Как сообщает французская газета « Les Echos », продолжаются переговоры по продаже филиала компании Volvo - Renault Trucks Defense (RTD), который осуществляет выпуск легкой бронетехники.
Volvo, учитывая интерес к данному активу бельгийского инвестиционного фонда CMI Defence, компании BАЕ Systems и французского оборонного концерна Nexter Systems, стремится увеличить прибыльность сделки. Nexter в случае приобретения предприятия сможет осуществить фактическое объединение с немецкой компанией Krauss Maffei Wegmann (KMW), которое приведет к консолидации европейских производителей техники сухопутных войск.
На данный момент Nexter и KMW принадлежат KNDS, 50% акций которого находятся в распоряжении государства, а 50% - в собственности немецкой семьи Вегманн (Wegmann). Их общий оборот составляет 2,6 млрд евро, общий портфель заказов – 8,6 млрд евро.
Однако на текущий момент обе компании действуют практически самостоятельно.
- поясняет президент Nexter Стефаа Майер (Stéphane Mayer).
Nexter и предполагаемая к продаже RTD участвуют в программе Scorpion, предусматривающей приобретение для французской армии 1688 бронированных машин Griffon и 248 боевых машин Jaguar на период до 2033 года. Проект обещает Nexter выручку в размере 2,8 млрд евро, а RTD – около 2 млрд евро.
Volvo, учитывая интерес к данному активу бельгийского инвестиционного фонда CMI Defence, компании BАЕ Systems и французского оборонного концерна Nexter Systems, стремится увеличить прибыльность сделки. Nexter в случае приобретения предприятия сможет осуществить фактическое объединение с немецкой компанией Krauss Maffei Wegmann (KMW), которое приведет к консолидации европейских производителей техники сухопутных войск.
На данный момент Nexter и KMW принадлежат KNDS, 50% акций которого находятся в распоряжении государства, а 50% - в собственности немецкой семьи Вегманн (Wegmann). Их общий оборот составляет 2,6 млрд евро, общий портфель заказов – 8,6 млрд евро.
Однако на текущий момент обе компании действуют практически самостоятельно.
RTD представляет из себя шанс, но наше слияние будет конкретизировано через наши общие будущие программы, при помощи нового танка, который после 2030 года заменит танки Leclerc и Leopard, но также и перспективную единую артиллерийскую систему. Nexter и RTD дополняют друг друга в производственной гамме, а также по географии деятельности, и объединение не повлечет закрытия производственных площадок.
- поясняет президент Nexter Стефаа Майер (Stéphane Mayer).
Nexter и предполагаемая к продаже RTD участвуют в программе Scorpion, предусматривающей приобретение для французской армии 1688 бронированных машин Griffon и 248 боевых машин Jaguar на период до 2033 года. Проект обещает Nexter выручку в размере 2,8 млрд евро, а RTD – около 2 млрд евро.
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