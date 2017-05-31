Европа на пути к концентрации производства бронетехники

RTD представляет из себя шанс, но наше слияние будет конкретизировано через наши общие будущие программы, при помощи нового танка, который после 2030 года заменит танки Leclerc и Leopard, но также и перспективную единую артиллерийскую систему. Nexter и RTD дополняют друг друга в производственной гамме, а также по географии деятельности, и объединение не повлечет закрытия производственных площадок.

Как сообщает французская газета « Les Echos », продолжаются переговоры по продаже филиала компании Volvo - Renault Trucks Defense (RTD), который осуществляет выпуск легкой бронетехники.Volvo, учитывая интерес к данному активу бельгийского инвестиционного фонда CMI Defence, компании BАЕ Systems и французского оборонного концерна Nexter Systems, стремится увеличить прибыльность сделки. Nexter в случае приобретения предприятия сможет осуществить фактическое объединение с немецкой компанией Krauss Maffei Wegmann (KMW), которое приведет к консолидации европейских производителей техники сухопутных войск.На данный момент Nexter и KMW принадлежат KNDS, 50% акций которого находятся в распоряжении государства, а 50% - в собственности немецкой семьи Вегманн (Wegmann). Их общий оборот составляет 2,6 млрд евро, общий портфель заказов – 8,6 млрд евро.Однако на текущий момент обе компании действуют практически самостоятельно.- поясняет президент Nexter Стефаа Майер (Stéphane Mayer).Nexter и предполагаемая к продаже RTD участвуют в программе Scorpion, предусматривающей приобретение для французской армии 1688 бронированных машин Griffon и 248 боевых машин Jaguar на период до 2033 года. Проект обещает Nexter выручку в размере 2,8 млрд евро, а RTD – около 2 млрд евро.