07:55 31 мая

Исчезающие деньги: из «Роскосмоса» в чёрную дыру

Пётр Ладонщиков, бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка», арестованный по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следователям, как и куда из банка вывели 6 млрд. руб. Теперь список фигурантов дела может расшириться.

Исчезающие деньги: из «Роскосмоса» в чёрную дыру


Как сообщает газета «Коммерсантъ» , бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка» Пётр Ладонщиков, которого ранее арестовали вместе с бывшим владельцем кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение. Сотрудничая со следствием, он дал показания: сообщил, на счета каких компаний из банка по поручению его экс-собственника вывели шесть миллиардов рублей. Источник газеты, близкий к следствию, говорит, что после изучения показаний к уголовной ответственности могут быть привлечены владельцы фирм, участвовавших в афере, а Воловнику грозит более тяжкое обвинение (в организации преступного сообщества).


Издание отмечает также, что, в отличие от упомянутого Воловника, свою вину отрицающего, Ладонщиков вину признал сразу же. Ладонщиков подписал с заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело должны выделить в отдельное производство, а фигуранта могут перевести из СИЗО под домашний арест.

Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещённых в «Фондсервисбанке», возбудили в 2015 году. Предварительное следствие позволило установить, что Воловник организовал хищение не менее 1,38 млрд. руб., выведенных в том числе и за границу через компании-однодневки, которые получали невозвратные кредиты. Теперь же источник «Коммерсанта» указывает, что сумма предполагаемых хищений (благодаря показаниям Ладонщикова) выросла до 6 млрд. руб.

Трудно понять, чем закончится это относительно вяло текущее (с 2015 года) дело, несмотря на новые данные.

Любопытно также, что тот, кого источник газеты называет сотрудничающим со следствием, вовсе не раскаивается в своих деяниях, хоть и признаёт свою вину. Как сообщал в середине мая «Интерфакс» , Ладонщиков на пару с адвокатом заявил, что признал вину и готов сотрудничать со следствием, однако в материалах дела, оглашённых в Тверском суде, нет информации о его раскаянии и показаниях.

По данным следствия, отмечает агентство, он дал показания, но лишь в небольшом объёме: рассказал о существовании преступной схемы. При этом Ладонщиков считает, что стал случайным участником преступления.

Воловник и вовсе отрицает вину и какую-либо причастность к инкриминируемым преступлениям.

Осталось лишь отпустить этих деятелей на волю со словами: на нет и суда нет.

Использованы фотографии: Fotolia / Corgarashu
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:38
    Пошла сдача подельников. Теперь нужно очень беречь это "слабое звено".
    oleg-gr
    1. BlackMokona Сегодня, 07:42
      Одно слабое звено уже прирезали. Опасность большая.
      BlackMokona
  2. андрей юрьевич Сегодня, 07:41
    действительно "чёрная дыра"..по одной "ангаре", "скотланд ярд"-повесится...
    андрей юрьевич
  3. karish Сегодня, 07:46
    Статьи про воровство в Роскосмосе , космодроме Восточный и вообще всей космической индустрии идут просто косяками.
    Я думаю простот настал некоторый момент истины - когда пустой болтовне и обещалкам пришёл если не конец , но хотя бы логический вопрос ?
    куда деньги запалили?
    Всё это ( я думаю ) на фоне успехов Маска и вообще всей космической отрасли США и других стран - реально угрожающей всю космическую отрасль России оставить без контрактов., а бюджет Росии -- её просто не потянет.
    Посадки ? Что в первый раз сажают ? Не знают куда бабки дели и куда вывели.
    Знают конечно.
    делалось ли всё это без ведома самых больших чинов ? Не думаю , знали об этом и на самом верху.
    Посадят стрелочников , деньги не вернут.
    karish
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