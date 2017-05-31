Исчезающие деньги: из «Роскосмоса» в чёрную дыру
Пётр Ладонщиков, бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка», арестованный по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следователям, как и куда из банка вывели 6 млрд. руб. Теперь список фигурантов дела может расшириться.
Как сообщает газета «Коммерсантъ» , бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка» Пётр Ладонщиков, которого ранее арестовали вместе с бывшим владельцем кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение. Сотрудничая со следствием, он дал показания: сообщил, на счета каких компаний из банка по поручению его экс-собственника вывели шесть миллиардов рублей. Источник газеты, близкий к следствию, говорит, что после изучения показаний к уголовной ответственности могут быть привлечены владельцы фирм, участвовавших в афере, а Воловнику грозит более тяжкое обвинение (в организации преступного сообщества).
Издание отмечает также, что, в отличие от упомянутого Воловника, свою вину отрицающего, Ладонщиков вину признал сразу же. Ладонщиков подписал с заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело должны выделить в отдельное производство, а фигуранта могут перевести из СИЗО под домашний арест.
Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещённых в «Фондсервисбанке», возбудили в 2015 году. Предварительное следствие позволило установить, что Воловник организовал хищение не менее 1,38 млрд. руб., выведенных в том числе и за границу через компании-однодневки, которые получали невозвратные кредиты. Теперь же источник «Коммерсанта» указывает, что сумма предполагаемых хищений (благодаря показаниям Ладонщикова) выросла до 6 млрд. руб.
Трудно понять, чем закончится это относительно вяло текущее (с 2015 года) дело, несмотря на новые данные.
Любопытно также, что тот, кого источник газеты называет сотрудничающим со следствием, вовсе не раскаивается в своих деяниях, хоть и признаёт свою вину. Как сообщал в середине мая «Интерфакс» , Ладонщиков на пару с адвокатом заявил, что признал вину и готов сотрудничать со следствием, однако в материалах дела, оглашённых в Тверском суде, нет информации о его раскаянии и показаниях.
По данным следствия, отмечает агентство, он дал показания, но лишь в небольшом объёме: рассказал о существовании преступной схемы. При этом Ладонщиков считает, что стал случайным участником преступления.
Воловник и вовсе отрицает вину и какую-либо причастность к инкриминируемым преступлениям.
Осталось лишь отпустить этих деятелей на волю со словами: на нет и суда нет.
Как сообщает газета «Коммерсантъ» , бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка» Пётр Ладонщиков, которого ранее арестовали вместе с бывшим владельцем кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение. Сотрудничая со следствием, он дал показания: сообщил, на счета каких компаний из банка по поручению его экс-собственника вывели шесть миллиардов рублей. Источник газеты, близкий к следствию, говорит, что после изучения показаний к уголовной ответственности могут быть привлечены владельцы фирм, участвовавших в афере, а Воловнику грозит более тяжкое обвинение (в организации преступного сообщества).
Издание отмечает также, что, в отличие от упомянутого Воловника, свою вину отрицающего, Ладонщиков вину признал сразу же. Ладонщиков подписал с заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело должны выделить в отдельное производство, а фигуранта могут перевести из СИЗО под домашний арест.
Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещённых в «Фондсервисбанке», возбудили в 2015 году. Предварительное следствие позволило установить, что Воловник организовал хищение не менее 1,38 млрд. руб., выведенных в том числе и за границу через компании-однодневки, которые получали невозвратные кредиты. Теперь же источник «Коммерсанта» указывает, что сумма предполагаемых хищений (благодаря показаниям Ладонщикова) выросла до 6 млрд. руб.
Трудно понять, чем закончится это относительно вяло текущее (с 2015 года) дело, несмотря на новые данные.
Любопытно также, что тот, кого источник газеты называет сотрудничающим со следствием, вовсе не раскаивается в своих деяниях, хоть и признаёт свою вину. Как сообщал в середине мая «Интерфакс» , Ладонщиков на пару с адвокатом заявил, что признал вину и готов сотрудничать со следствием, однако в материалах дела, оглашённых в Тверском суде, нет информации о его раскаянии и показаниях.
По данным следствия, отмечает агентство, он дал показания, но лишь в небольшом объёме: рассказал о существовании преступной схемы. При этом Ладонщиков считает, что стал случайным участником преступления.
Воловник и вовсе отрицает вину и какую-либо причастность к инкриминируемым преступлениям.
Осталось лишь отпустить этих деятелей на волю со словами: на нет и суда нет.
Использованы фотографии: Fotolia / Corgarashu
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