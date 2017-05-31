Головная субмарина Kalvari готова к передаче ВМС Индии
Согласно информации интернет-портала flotprom , Navaltoday.com со ссылкой на командование ВМС Индии сообщает об успешном завершении испытаний торпедного вооружения на новейшей субмарине "Кальвари" (Kalvari).
В марте на борту "Кальвари" состоялись испытания противокорабельной ракеты Exocet SM39. В связи с окончанием тестирования торпедных средств поражения головная подлодка французского проекта "Скорпен" (Scorpene) готова к передаче ВМС Индии. Вторую субмарину "Хандери" (Khanderi) указанного семейства предполагается также получить в текущем году. Поставки остальных четырех подлодок планируется завершить до конца 2020 года.
Первоначально сдача "Кальвари" ожидалась в в 2012 году, остальных – с интервалом в один год до 2017 года. Затем сроки отгрузки головной субмарины были перенесены на 2016 год. Но необходимость интеграции систем вооружения нарушила и эти планы.
Подлодки класса "Скорпен" предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Их характерной особенностью являются малозаметность, приспособленность для различных климатических условий, включая тропики, оснащенность средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.
Длина подлодки составляет 67 метров, ширина – 6,2 метра, водоизмещение – 1550 тонн. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также противокорабельные ракеты. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 31 человек, включая 6 офицеров.
Материал о повсеместном срыве планов по строительству кораблей см. здесь .
В марте на борту "Кальвари" состоялись испытания противокорабельной ракеты Exocet SM39. В связи с окончанием тестирования торпедных средств поражения головная подлодка французского проекта "Скорпен" (Scorpene) готова к передаче ВМС Индии. Вторую субмарину "Хандери" (Khanderi) указанного семейства предполагается также получить в текущем году. Поставки остальных четырех подлодок планируется завершить до конца 2020 года.
Первоначально сдача "Кальвари" ожидалась в в 2012 году, остальных – с интервалом в один год до 2017 года. Затем сроки отгрузки головной субмарины были перенесены на 2016 год. Но необходимость интеграции систем вооружения нарушила и эти планы.
Подлодки класса "Скорпен" предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Их характерной особенностью являются малозаметность, приспособленность для различных климатических условий, включая тропики, оснащенность средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.
Длина подлодки составляет 67 метров, ширина – 6,2 метра, водоизмещение – 1550 тонн. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также противокорабельные ракеты. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 31 человек, включая 6 офицеров.
Материал о повсеместном срыве планов по строительству кораблей см. здесь .
Использованы фотографии: http://navaltoday.com/2017/05/30/indian-diesel-electric-submarine-ins-kalvari-fires-her-first-torpedo/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти