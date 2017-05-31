Израильская разведка: РФ и США близки к договоренности по Сирии

Ясно, что мы близки к договоренности. У русских есть явная заинтересованность в ее достижении сейчас, когда выживание режима Асада обеспечено, а джихадисты, особенно группировка ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, что называется, прижаты к стене. Единственное, что теперь требуется – это решение Америки,

В Израиле полагают, что администрация Трампа близка к достижению соглашения с российским руководством по вопросам всеобъемлющего перемирия и послевоенного урегулирования в Сирии, сообщает ресурс www.thejc.com сказал изданию высокопоставленный израильский чиновник.По словам источника в разведке страны, «хотя русские два месяца назад жестко критиковали администрацию Трампа за удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в ответ на использование химического оружия против гражданских лиц, в Москве понимали, что это была разовая акция».Ресурс отмечает, что Россия не изменила дислокацию своих сил в Сирии, не изменилась после удара и тактика. «Несмотря на кратковременную словесную войну между Москвой и Вашингтоном, взаимопонимание между правительством Путина и администрацией Трампа сохранялось», – говорится в публикации.В последнее время Вашингтон начал вооружать Сирийские демократические силы, преимущественно курдскую группировку, которая готовится к штурму Ракки. Турция, которая рассматривает эту группировку как союзника запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), возражает против такого шага, но Москва, по всей вероятности, поддержит операцию в Ракке.Сообщается также, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху за последние недели провел переговоры как с Путиным, так и с Трампом, призвав их не допустить, чтобы Иран и Хезболла создали постоянные опорные пункты в послевоенной Сирии.