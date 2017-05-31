10:59 31 мая

Израильская разведка: РФ и США близки к договоренности по Сирии

В Израиле полагают, что администрация Трампа близка к достижению соглашения с российским руководством по вопросам всеобъемлющего перемирия и послевоенного урегулирования в Сирии, сообщает ресурс www.thejc.com .



Ясно, что мы близки к договоренности. У русских есть явная заинтересованность в ее достижении сейчас, когда выживание режима Асада обеспечено, а джихадисты, особенно группировка ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, что называется, прижаты к стене. Единственное, что теперь требуется – это решение Америки,
сказал изданию высокопоставленный израильский чиновник.


По словам источника в разведке страны, «хотя русские два месяца назад жестко критиковали администрацию Трампа за удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в ответ на использование химического оружия против гражданских лиц, в Москве понимали, что это была разовая акция».

Ресурс отмечает, что Россия не изменила дислокацию своих сил в Сирии, не изменилась после удара и тактика. «Несмотря на кратковременную словесную войну между Москвой и Вашингтоном, взаимопонимание между правительством Путина и администрацией Трампа сохранялось», – говорится в публикации.

В последнее время Вашингтон начал вооружать Сирийские демократические силы, преимущественно курдскую группировку, которая готовится к штурму Ракки. Турция, которая рассматривает эту группировку как союзника запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), возражает против такого шага, но Москва, по всей вероятности, поддержит операцию в Ракке.

Сообщается также, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху за последние недели провел переговоры как с Путиным, так и с Трампом, призвав их не допустить, чтобы Иран и Хезболла создали постоянные опорные пункты в послевоенной Сирии.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 50

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  1. cniza Сегодня, 08:42
    Как же без Израиля , они уже все знают.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
      Цитата: cniza
      Как же без Израиля , они уже все знают.

      Так ведь свой интерес имеют . wink
      bouncyhunter
      1. Вас Влад Сегодня, 08:59
        Здравствуйте Павел hi Бросились в глаза фразы:
        Ясно, что мы близки к договоренности.
        а эти мы
        – это решение Америки
        То есть мы это Америка?Или я как то не правильно понял?
        Вас Влад
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
          Приветствую , Владислав ! hi Тут всё просто - чужое мнение матрасов никогда не интересовало , всё всегда должны решать они . Вот Израиль и выставляет всё так , думаю , понимаете зачем . Классическое "Мы посовещались и я решил" . wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:12
            Сообщается также, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху за последние недели провел переговоры как с Путиным, так и с Трампом,


            Когда трое , есть предатель... вычислить его не возможно laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
              Цитата: cniza
              Когда трое , есть предатель... вычислить его не возможно

              Таки на кого ви намекаете , молодой человек ? wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:23
                У хохлов даже среди двоих есть предатель и они его не могут вычислить , а тут сами признались... с одесским акцентом. laughing
                cniza
        2. 34 регион Сегодня, 10:49
          08.59. Вас Влад! Тоже резанула эта фраза. Мы там по просьбе США или под их руководством? Выходит мы там ничего не решаем? Выполняем решения Вашингтона?
          34 регион
    2. рич Сегодня, 08:55
      Больше всего израильскую разведку беспокоит, что Иран и Хезболла создадут постоянные опорные пункты в послевоенной Сирии. И, что против этого не возражают ни США, ни РФ.
      рич
      1. Partyzan Сегодня, 09:00
        Вот это то и беспокоит Ребе, Кушнер уже доложил recourse
        Partyzan
  2. Чёрный Сегодня, 08:42
    Очень похоже на правду....ясно, что Сирия в довоенных граница, как минимум де-факто существовать не будет. Нужен компромисс.
    Чёрный
    1. Владимирец Сегодня, 08:44
      Цитата: Чёрный
      Очень похоже на правду....

      Было бы неплохо.
      Владимирец
      1. karish Сегодня, 08:46
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Чёрный
        Очень похоже на правду....

        Было бы неплохо.

        Странно , у нас по новостям это не проходило belay
        karish
        1. Чёрный Сегодня, 08:49
          Цитата: karish
          Странно , у нас по новостям это не проходило

          А израильская разведка тоже работает на Путина, сначала доклад ему - потом в израильские СМИ ( если он разрешит) laughing
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 09:17
            Прошло по НОВОСТЯМ :"Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырёх крылатых ракет Калибр по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры… Все цели поражены", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
            При этом отмечается, что подводная лодка выполнила все пуски из подводного положения.
            Кроме того, сообщается, что командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках ракет по террористам.
            Чёрный
            1. 34 регион Сегодня, 10:53
              09.17. Чёрный! Ну теперь будем ждать ответный ход, пуск Томагавков. Пошла игра в ромашку!
              34 регион
        2. Арон Заави Сегодня, 08:51
          Цитата: karish

          Странно , у нас по новостям это не проходило belay

          Разве все сайты просмотришь. А посещаемость всем повышать надо.
          Арон Заави
        3. Чёрный Сегодня, 08:53
          karish , ты вроде по английски шпрехаешь...зайди по ссылке на ресурс, просвети...стоит ли ему доверять?...
          Чёрный
          1. karish Сегодня, 09:01
            Цитата: Чёрный
            karish , ты вроде по английски шпрехаешь...зайди по ссылке на ресурс, просвети...стоит ли ему доверять?...

            Обычный сайт , ничего официального .
            Доверять ?
            Если нигде кроме этого ресурса этотне проходило , то и доверять нечему.
            karish
          2. Partyzan Сегодня, 09:06
            Так это просто перепечатка статьи с данного ресурса
            Partyzan
            1. Partyzan Сегодня, 09:07
              И только фото другое
              Partyzan
    2. Stas157 Сегодня, 10:48
      Цитата: Чёрный
      ясно, что Сирия в довоенных граница, как минимум де-факто существовать не будет.

      Кому ясно, с чего ясно? Изначально не было такой ясности. Не надо преподносить это, как данность. Это прояснилось только после того, как Путин запустил Эрдогана в Сирию! Понятно стало, что Эрдоган захваченные территории не отдаст. А до этого, все заявления Кремля были только об единой и неделимой Сирии! Когда Россия откликнулась на просьбу правительства Сирии о военной помощи, никто даже и не заикался о том, что Россия пришла, чтобы поделить Сирию с партнерами. Все надеялись совсем на другое!
      Stas157
  3. 31rus4 Сегодня, 08:52
    Уважаемые,при сложившейся обстановке другого пути не у нас не у США просто нет,а вот по поводу Ирана и ливанских союзников ,так это еще посмотрим,евреи много хотят,но вряд ли получат
    31rus4
    1. lukyanov Сегодня, 08:57
      Евреев давно запад сливает и сольёт....эта программа работает уже как 10 лет. главное нам их не надо..
      lukyanov
      1. karish Сегодня, 09:06
        Цитата: lukyanov
        Евреев давно запад сливает и сольёт.

        Мы уже это 2000 лет слышим
        Цитата: lukyanov
        главное нам их не надо..

        Взаимно laughing
        karish
        1. Чёрный Сегодня, 09:44
          Цитата: karish
          Мы уже это 2000 лет слышим

          НЕ врите...2000 лет назад "запада" небыло. Существовали токо вы и великие у.к.р.ы... lol
          Чёрный
          1. karish Сегодня, 10:00
            Цитата: Чёрный
            НЕ врите...2000 лет назад "запада" небыло. Существовали токо вы и великие у.к.р.ы.

            А как же
            По мнению адептов инглиизма, само слово «Инглия» означает первозданный божественный космический огонь, из которого появился мир. Первоначально предки людей обитали в созвездии Большой Медведицы, а затем переселились на колеснице Вайтмаре в Мидгард (планета Земля) на древний затонувший континент Даарию (греч. Гиперборея), расположенный на Северном полюсе. Позже (106 тыс. лет назад) переселились в Беловодье, где протекала река Ирий (Иртыш).Пережили ледниковый период (Великое похолодание 13 тыс. лет назад после разрушения второго спутника Земли — Фатты с помощью ядерного оружия). Наиболее употребительно летоисчисление от «Сотворения Мира в Звёздном Храме» — мирного договора между Асуром, князем славяно-ариев, и Аримом, князем Империи Великого Дракона (Китай) в 5508 г. до н. э. после победы над Китаем.

            laughing
            karish
            1. Чёрный Сегодня, 10:41
              Цитата: karish
              А как же
              По мнению адептов инглиизма

              Ну, полудурки везде водятся...Вот только про этих "адептов" у нас никто не слышал и по ТВ их не показывают, а о великих у.к.р.а.х...поют на каждом укроканале... wink
              Чёрный
            2. 34 регион Сегодня, 10:59
              10.00. Кореш! Интересная версия! Почему на ВО нет рубрики, ЭТО ИНТЕРЕСНО! Тема инопланетян давно будоражит умы народов планеты. Не военная тема? Ещё как военная! А вдруг вторжение инопланетян? Надо готовиться! laughing
              34 регион
        2. Dym71 Сегодня, 09:51
          Цитата: karish
          Цитата: lukyanov
          Евреев давно запад сливает и сольёт.

          Мы уже это 2000 лет слышим

          Кариш, подскажите пожалуйста, что древние евреи подразумевали под словом "запад" 2000 лет назад?
          Например в представлении древних египтян, запад – это край земли, где начинается преисподняя, потому что туда каждый вечер заходит солнце. Богиня Аментет почиталась как покровительница царства мертвых. Ее имя в переводе с древнеегипетского обозначает запад.
          Dym71
          1. karish Сегодня, 09:57
            Цитата: Dym71
            Кариш, подскажите пожалуйста, что древние евреи подразумевали под словом "запад" 2000 лет назад?

            Наверное Римскую империю laughing
            Цитата: Dym71
            Например в представлении древних египтян, запад – это край земли, где начинается преисподняя

            И что ? С учётом местоположения , запад для Египта -- Это Ливия laughing
            А с точки зрения Японии -- Запад - это Россия wink
            karish
            1. Dym71 Сегодня, 10:09
              Цитата: karish
              И что ? С учётом местоположения , запад для Египта -- Это Ливия

              Думается, что древние не были дураками и в Египте определённо знали, что вечером солнце заходит точно не в Ливию wassat
              Dym71
    2. Постороннний Сегодня, 09:22
      Думается мне - России ни Иран, ни другие игроки, кроме нас самих, в Сирии не нужны. Иран вообще по жизни наш главный конкурент на БВ. Временные совместные дела с Ираном конкуренции не отменяют.
      Постороннний
  4. Alexey-74 Сегодня, 08:55
    Посмотрим, по любому каждая из сторон будет тянуть одеяло на свою сторону....Сирия надолго еще не будет самостоятельным государством............но может это лучше чем бесконечная война.
    Alexey-74
  5. Farid05 Сегодня, 09:07
    как я понял, Асад не победит. Придется идти на компромисс, что тоже не плохо, по крайней мере крови меньше будет.
    Farid05
    1. karish Сегодня, 09:10
      Цитата: Farid05
      Придется идти на компромисс, что тоже не плохо

      компромисс -- исскуство возможного.
      Сирии как единого государства - не будет.
      Развалится на 4 части.
      Курды , Алавиты ,Сунниты -- может конечно друзы что ттот своё соорудят , но мало вероятно. т.е. возможно на 3 части.
      karish
      1. Farid05 Сегодня, 09:22
        Курды как минимум автономию, согласен, но Дамаск алавитам? да нет, там что то вроде временного правительства должно быть, без Асада, с чужими войсками как гарант стабильности, и может лет через 20 го-во Сирия опять появится, только без курдов.
        Farid05
        1. karish Сегодня, 09:31
          Цитата: Farid05
          Курды как минимум автономию, согласен

          А зачем им автономия ? И автономия от кого ?
          Цитата: Farid05
          но Дамаск алавитам?

          В честь чего ? Алавиты -- латакия
          Цитата: Farid05
          ам что то вроде временного правительства должно быть, без Асада, с чужими войсками как гарант стабильности, и может лет через 20 го-во Сирия опять появится, только без курдов.

          Уйдёт Асад ( а он уйдёт ) влсть всейравно возьмут сунниты тк их 70%.
          И всё.
          Сначала алавиты запрутся в своей Латакии ( с поддержкой России разумеется ) , а потом начнётся неизбежное.
          Сунниты и курды начнут отвоёвывать себе побережье Средиземки.
          Курды уже об этом заявили.
          karish
          1. Farid05 Сегодня, 09:35
            Турки никогда не дадут курдам полной свободы, и уж тем более побережья, для них это вопрос целостности страны.
            Farid05
            1. karish Сегодня, 09:40
              Цитата: Farid05
              Турки никогда не дадут курдам полной свободы, и уж тем более побережья, для них это вопрос целостности страны.

              Ну это смотря кто за курдов подпишется.
              karish
          2. Чёрный Сегодня, 10:11
            Цитата: karish
            Уйдёт Асад ( а он уйдёт )

            Все мы когда- нибудь уйдём... smile
            Чёрный
            1. karish Сегодня, 10:12
              Цитата: Чёрный
              Цитата: karish
              Уйдёт Асад ( а он уйдёт )

              Все мы когда- нибудь уйдём... smile

              Увы what
              karish
      2. zivXP Сегодня, 09:38
        Не, Сирия будет одним государством, с курдской автономией.
        zivXP
        1. Чёрный Сегодня, 10:17
          Цитата: zivXP
          Не, Сирия будет одним государством, с курдской автономией

          Вряд ли...будет примерно так как написал karish.
          Чёрный
      3. g1washntwn Сегодня, 10:01
        Косово и Югославия уже - международный прецедент игнорирования целостности государств. Сейчас американцам крайне опасно поддерживать еще и дележку Сирии, все их неуклюжие попытки изобразить, что развал страны будет "демократическим" и только внутренней оппозицией (курды и проч.) слишком топорны, и не встречает поддержки даже среди откровенных лизоблюдов.
        А про заявления "курдов" о своем собственном халифате ничего не напоминает, нет? По мне так это откровенный и такой же топорный вброс от "партнеров", которым вся Сирия не сдалась, а нужен только нефтегазовый коридор до Турции, в котором и последняя заинтересована не меньше всей этой натовской кодлы.
        g1washntwn
      4. Монархист Сегодня, 10:38
        Конференция,но по какому типу: Швейцария,ОАЭ? Лично я ставлю на третий вариант,но как он будет выглядеть?
        Монархист
  6. Толстоевский Сегодня, 09:23
    какая славная хуцпа
    Толстоевский
  7. Антон Болдаков Сегодня, 09:57
    «хотя русские два месяца назад жестко критиковали администрацию Трампа за удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в ответ на использование химического оружия против гражданских лиц, в Москве понимали, что это была разовая акция».
    Это был чистой воды "договорняк" - между Трампом и Россией - Трамп показал всем "какой он непримиримый враг России".
    Антон Болдаков
    1. Dym71 Сегодня, 10:24
      Цитата: Антон Болдаков
      Это был чистой воды "договорняк" - между Трампом и Россией - Трамп показал всем "какой он непримиримый враг России".

      Трамп, да и не только он, физически не способен договориться со всей Россией.
      Вы фамилию Путин боитесь писать? bully
      Dym71
  8. Монархист Сегодня, 10:44
    Цитата: Farid05
    Курды как минимум автономию, согласен, но Дамаск алавитам? да нет, там что то вроде временного правительства должно быть, без Асада, с чужими войсками как гарант стабильности, и может лет через 20 го-во Сирия опять появится, только без курдов.

    А куда они денутся? Государство своё создать не смогут- турки не согласятся.
    Монархист
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