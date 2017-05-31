«Ратник» собрались экспортировать
Согласно информации РИА Новости , пресс-служба "Рособоронэкспорт" сообщила о подготовке документации для продвижения на зарубежные рынки новейшей российской экипировки "Ратник" .
Экспортные поставки не скажутся на оснащении комплексом вооруженных сил России: к 2020 году ими будут обеспечены все Сухопутные войска РФ.
Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» — один из самых масштабных проектов модернизации Российской армии.
- пояснил ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
(Идет) подготовка необходимой экспортной документации, которая позволит "Рособоронэкспорту" предлагать иностранным заказчикам боевую экипировку, именуемую "комплектом солдата будущего".
Экспортные поставки не скажутся на оснащении комплексом вооруженных сил России: к 2020 году ими будут обеспечены все Сухопутные войска РФ.
Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» — один из самых масштабных проектов модернизации Российской армии.
«Ратник» по-своему уникален. Взять хотя бы сроки. О нем заговорили в 2011-м, причем опытно-конструкторская работа была начата только в декабре, а уже с 2015 года идет серийное оснащение частей элементами экипировки «Ратник». Четыре года на ОКР и внедрение проекта в войска – прецедент. На моей памяти такого не было.
- пояснил ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
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