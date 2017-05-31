«Ратник» собрались экспортировать

(Идет) подготовка необходимой экспортной документации, которая позволит "Рособоронэкспорту" предлагать иностранным заказчикам боевую экипировку, именуемую "комплектом солдата будущего".



«Ратник» по-своему уникален. Взять хотя бы сроки. О нем заговорили в 2011-м, причем опытно-конструкторская работа была начата только в декабре, а уже с 2015 года идет серийное оснащение частей элементами экипировки «Ратник». Четыре года на ОКР и внедрение проекта в войска – прецедент. На моей памяти такого не было.