11:00 31 мая

«Ратник» собрались экспортировать

Согласно информации РИА Новости , пресс-служба "Рособоронэкспорт" сообщила о подготовке документации для продвижения на зарубежные рынки новейшей российской экипировки "Ратник" .

(Идет) подготовка необходимой экспортной документации, которая позволит "Рособоронэкспорту" предлагать иностранным заказчикам боевую экипировку, именуемую "комплектом солдата будущего".


«Ратник» собрались экспортировать



Экспортные поставки не скажутся на оснащении комплексом вооруженных сил России: к 2020 году ими будут обеспечены все Сухопутные войска РФ.

Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» — один из самых масштабных проектов модернизации Российской армии.

«Ратник» по-своему уникален. Взять хотя бы сроки. О нем заговорили в 2011-м, причем опытно-конструкторская работа была начата только в декабре, а уже с 2015 года идет серийное оснащение частей элементами экипировки «Ратник». Четыре года на ОКР и внедрение проекта в войска – прецедент. На моей памяти такого не было.

- пояснил ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.


11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:52
    Почему комплекты не выдавать для резервистов? Как поступают с военной экипировкой в Германии и Швейцарии например.Пусть будет дома на хранении .На всякий случай.Ну естественно без электронных прибамбасов и оружия.Оружия у населения РФ это отдельная истерика у власти и тема для разговора.
    Наблюдатель2014
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
      Сергей hi
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пусть будет дома на хранении

      Чуток поправлю - на "ответственном хранении" . Иначе в силу вступят знаменитые "усушка и утруска" .
      bouncyhunter
      1. Farid05 Сегодня, 09:04
        Цитата: bouncyhunter
        Чуток поправлю - на "ответственном хранении"

        склады, которые горели, были на "безотвественном"? мы не умеем хранить не воруя, пока по крайней мере. Лучше мощности иметь для быстрого производства в случае чего, и экспортировать. А хранить дорого, плюс устаревать же будет.
        Farid05
      2. Лопатов Сегодня, 09:11
        Цитата: bouncyhunter
        Иначе в силу вступят знаменитые "усушка и утруска"

        Они вступят вне зависимости от "ответственности" хранения. 5 лет при хранении на складах в атмосфере с контролируемой влажностью, меньше при хранении как попало в старом шифоньере. И надо заменять, потому как производители волокон на больший срок гарантии не дают.

        Экспорт же позволит оптимизировать все эти процессы накопления и хранения "Ратников"
        Лопатов
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
          Цитата: Лопатов
          Экспорт же позволит оптимизировать все эти процессы накопления и хранения "Ратников"

          Согласен с вами . hi
          bouncyhunter
          1. Лопатов Сегодня, 09:28
            Похоже, народ просто не разобрался, что такое "Ратник". Думает, речь идёт о полевой форме. На деле же основу стоимости базового "ратника" составляют средства индивидуальной защиты- противоосколочный комбинезон, бронежилет и шлём. Даже оружие на этом фоне не особо высокий ценовой "вес" имеет.
            Лопатов
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
              Цитата: Лопатов
              Похоже, народ просто не разобрался, что такое "Ратник".

              То-то и оно . "Экипировка" подразумевает не только камуфляжную форму . "Ратник" это комплекс , состоящий из множества элементов .
              bouncyhunter
              1. Zoldat_A Сегодня, 10:32
                Цитата: bouncyhunter
                "Ратник" это комплекс , состоящий из множества элементов .

                У нас всей этой электронной начинки не было. ХБ и БЖ - вот и весь наш "Ратник" Да и то в рукопашке БЖ сбрасывали - движению мешает....Быстрее шевелишься - дольше живёшь... Мне интересно - мы чо, идём по пути потенциального противника? Приучаем солдат к электронным прибамбасам, одновременно отучая бегать по ОШП???? Бог, в которого я, почему-то, не верю, всё, наверное, видит. Не допустит, чтобы в России были в армии только американского образца киборги.... Русский десант ещё никто в мире не отменил.Ещё и не так в 90-е "реформировали".... Надеюсь, и сейчас переживём....И не такое переживали, когда ДШБр в полки стали реформировать.....
                Базару нет - форма должна быть максимально удобной и функциональной. А вот интересно - нигде реальных отзывов не встречал - сколько магазинов в этот "Ратник" напихать можно? У меня пацаны в свободный поиск в "лифчике" уносили 22... Это так, к разговору о цене жизни - банка тухи или магазин - каждый сам выбирает, что из них ему жизнь продлит.....
                Zoldat_A
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
                  Цитата: Zoldat_A
                  Мне интересно - мы чо, идём по пути потенциального противника? Приучаем солдат к электронным прибамбасам, одновременно отучая бегать по ОШП?

                  Да нет , Алексей , просто идём в ногу со временем . Наши воины и без всякой премудрой электроники смогут и сориентироваться на незнакомой местности при помощи обычных карты и компаса , и грамотно на объект выйти , и все прочие действия . Чем мы выгодно и отличаемся от матрасных "киборгов" . soldier
                  bouncyhunter
                  1. Zoldat_A Сегодня, 10:57
                    Цитата: bouncyhunter
                    Наши воины и без всякой премудрой электроники смогут и сориентироваться на незнакомой местности при помощи обычных карты и компаса , и грамотно на объект выйти , и все прочие действия . Чем мы выгодно и отличаемся от матрасных "киборгов" .

                    Можно я в "трэнде" отвечу - ЙЕС!!! А по-простому - да мы всегда и везде лучшие. Нам это не рассказывали - нас этому учили.
                    Zoldat_A
        2. Großer Feldherr Сегодня, 09:52
          И тем не менее, еще советской 30 и даже 40 летней формы полно, в качестве подменной одежды выдают, отлично сохранилась, словно позавчера с фабрики.
          ....
          Но смысла ее выдавать нет по другой причине, у нас и резервисов таком понимании нет, в случае мобилизации все равно придется вводить курсы подготовки, на них и выдадут экипировку.
          Großer Feldherr
    2. jonhr Сегодня, 09:00
      не истерика. перестреляют соседи один другого
      jonhr
      1. g16.ru Сегодня, 09:16
        Цитата: jonhr
        не истерика. перестреляют соседи один другого

        Уважаемый, в России на руках гражданского (охотничьего) оружия на руках очень много. При этом фактов его противоправного применения крайне мало, можно принять за статистическую погрешность. Про т.н. "травматы" - отдельный разговор, само понятие "оружие ограниченного поражения" , или "травматическое", фактически провоцирует на применение - мол попугаю, не убью. Не нужно думать о россиянах хуже, чем мы есть - особенно если судить по Вашей геолокации (флагу).
        g16.ru
        1. jonhr Сегодня, 09:19
          ну так раздайте если всё не так.
          право на хранение оружия не так уж и просто получить. и у кого есть на руках то тот прошёл необходимые процедуры. то есть это люди которые обладают необходимой для этого ответственностью

          кстати эти нападки на флаг. как по мне то я так понимаю , что придраться к флагу может человек обиженный очень сильно чем-то.
          так , что я не возмутился, а с пониманием отнёсся к тому , что вас в своё время , а может и сейчас обижают. поработайте над собой.
          P.S. и учитывая ваше психологическое состояние я бы вам права на хранение оружия точно бы не выдал
          jonhr
    3. Лопатов Сегодня, 09:06
      Цитата: Наблюдатель2014
      Почему комплекты не выдавать для резервистов?

      А смысл? Больно дорого это выйдет.
      Лопатов
    4. КАРПУХА 74 Сегодня, 09:10
      Правильно! Чтобы все наши рыбаки и охотники были в "Ратниках"! Америкосы будут сверху смотреть и бояться! Ух!!!
      КАРПУХА 74
      1. Лопатов Сегодня, 09:13
        Блин... Это что за рыба такая, на которую надо в противоосколочном комбезе ходить??? 8))))))
        Лопатов
        1. i80186_ Сегодня, 09:41
          Цитата: Лопатов
          Блин... Это что за рыба такая, на которую надо в противоосколочном комбезе ходить??? 8))))))

          Да обычная рыба. Берёшь гранат десяток, и на рыбалку. winked
          i80186_
    5. Stas157 Сегодня, 10:30
      Цитата: Наблюдатель2014
      Почему комплекты не выдавать для резервистов?

      За оплату если, почему нет. Хоть два!
      Stas157
    6. Cezareon Сегодня, 10:34
      Ну IDZ не выдают резервистам в германии
      Cezareon
  2. Басарев Сегодня, 08:53
    А свои солдаты так и будут ходить чуть ли не в афганках...
    Басарев
    1. рич Сегодня, 09:07
      «Ратник» собрались экспортировать

      "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал" - из народного фольклера.
      Как хвалили «Ратник», что даже страшно становилось - не иначе как на экспорт готовят. Ну чего, так и оказалось. У нас как обычно - все лучшее на продажу. Правильно Арсений пишет: - свои и в афганках походят. Или в гимнастерках. А то можно как на Украине - в своем служить, в гражданке.
      рич
      1. Лопатов Сегодня, 09:16
        Цитата: рич
        Правильно Арсений пишет: - свои и в афганках походят. Или в гимнастерках. А то можно как на Украине - в своем служить, в гражданке.

        Для начала: что Вы подразумеваете под "Ратником"?
        Лопатов
        1. рич Сегодня, 09:35
          Боевая экипировка "Ратник"
          рич
    2. Muvka Сегодня, 09:08
      Цитата: Басарев
      А свои солдаты так и будут ходить чуть ли не в афганках...

      Слабо новости читать полностью?
      Muvka
    3. bouncyhunter Сегодня, 09:09
      Экспортные поставки не скажутся на оснащении комплексом вооруженных сил России: к 2020 году ими будут обеспечены все Сухопутные войска РФ.

      А вот деньги за экспорт позволят далее развивать тему "Ратник" и , возможно , увеличить поставки собственным ВС . hi
      bouncyhunter
      1. Partyzan Сегодня, 09:15
        А экспортный вариант будет усеченным или таким же? feel
        Partyzan
        1. черный доктор Сегодня, 09:22
          Шорты с бронетрусами, бронемайка и бронеушанка)))
          черный доктор
          1. Лопатов Сегодня, 09:32
            Цитата: черный доктор
            бронеушанка)))

            Бронекипа 8)))
            Лопатов
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:23
          Цитата: Partyzan
          А экспортный вариант будет усеченным или таким же?

          А Вы проведите аналогию с другими образцами вооружения и техники , поставляемыми на экспорт . wink
          bouncyhunter
        3. Großer Feldherr Сегодня, 09:59
          там есть что усекать?)
          Großer Feldherr
        4. Cezareon Сегодня, 10:36
          Скорее всего доработанным опд заказчика, например другой камуфляж
          Cezareon
  3. mitrich Сегодня, 09:06
    А себя уже насытили? Вечно так у нас, сами с голой .опой, а другим всё. Да ещё и половине- задаром.
    Приснопамятный пример: газификация укропитекии и РБ, до 95%. У нас и 50-и нет. request
    mitrich
    1. Muvka Сегодня, 09:08
      Цитата: mitrich
      А себя уже насытили? Вечно так у нас, сами с голой .опой, а другим всё. Да ещё и половине- задаром.
      Приснопамятный пример: газификация укропитекии и РБ, до 95%. У нас и 50-и нет. request

      Повторюсь, слабо новость прочитать полностью?
      А по газу - у нас в обл центрах живет больше половины населения страны. Подскажите, а в каких областных центрах нет газа? Очень интересно. Я не говорю о том, что лично у нас, в Ивановской области во всех райцентрах, кроме Луха, в котором 2к где-то живет, есть газ. Это как понять, что у нас газифицировано меньше половины?
      Muvka
      1. Лопатов Сегодня, 09:22
        Цитата: Muvka
        Подскажите, а в каких областных центрах нет газа?

        Есть и такие. К примеру, Иркутск. Ещё при СССР решили, что имея под боком столько дешёвой электроэнергии, газифицировать экономически не оправдано.
        Даже в Москве есть негазифицированные районы с электроплитами.
        Лопатов
      2. Опасный Сегодня, 09:39
        На вскидку по газу - Архангельск, там более 50% зданий отапливаются углем и дровами, не говоря уже об Архангельской области. А укрупненно - северо-запад России, часть Урала, почти вся Сибирь, про ДВ не знаю. Про "прочитать новость полностью" - опять обещания, которые 146% потом будут сдвигать вправо. Потому что цель у руководителей наших оборонных предприятий - получить прибыль как можно скорее, а не укрепить обороноспособность страны. Ракетчиков только жалко, им пока ничего нельзя продавать за рубеж...
        Опасный
  4. баклан Сегодня, 09:21
    Правильно делают... Стоимость комплекта, для своей армии, нужно снижать поставками на экспорт.
    баклан
  5. К-50 Сегодня, 09:22
    Экспортные поставки не скажутся на оснащении комплексом вооруженных сил России: к 2020 году ими будут обеспечены все Сухопутные войска РФ.

    И что моб запасы будут?
    Или желание денюжку заработать превалирует?
    К-50
    1. Лопатов Сегодня, 09:30
      Цитата: К-50
      И что моб запасы будут?

      Их очень сложно создать. Учитывая то, что комплект "скоропортящийся". Проще создать мощности для быстрого производства.
      Лопатов
  6. raid14 Сегодня, 09:38
    Рособоронэкспорт просто пытается заработать, "капиталисты, сэр"! Будет большой ошибкой продавать электронную "начинку" комплекта, командирские планшеты и средства связи, в НАТе не дураки сидят, их спецы найдут уязвимости в технике и используют против наших ВС в будущем.
    raid14
  7. Хорт Сегодня, 09:44
    вашу ж мать...Есть хоть что-то из новинок экипировки и вооружения, что не собираются гнать на экспорт?!
    Хорт
  8. Großer Feldherr Сегодня, 09:57
    Вот честное слово, бред полный. Экспортный потенциал этого чуда даже не ноль, он уходит в минут. Никто в уме и здравии его добровольно не купит, а пролоббировать на иностранном рынке , как это делают янки, пока не в силах для отечественного ВПК.
    Großer Feldherr
    1. Cezareon Сегодня, 10:38
      Ну почему же? В Сербии наверняка купят
      Cezareon
      1. Großer Feldherr Сегодня, 10:45
        Только если продадут бесплатно, как миги. Единственное стоящее в этом ратнике, это броня с каской, сделны по типу американских....но и стоят они соответственно.
        Großer Feldherr
  9. Мур Сегодня, 10:14
    Цитата: Наблюдатель2014
    Почему комплекты не выдавать для резервистов?

    Патамушта на действующих не хватает.
    Износ некоторых элементов (например обувь, летняя полёвка, которую требуют одевать под зимний комплект, ремень, который требуют носить везде) из-за начальственного дебильного "хочу" превышает установленные нормы. От военных требуют обновлять "прикид" за свой счет - они таким образом формируют устойчивый спрос, который в свою очередь стимулирует всю причастную тыловую шушеру на воровство. Ну и срочники с контрактниками давно смикитили, что продажа элементов ВКБО - довольно прибыльное дело.
    Сейчас в ЦВО подкинули 2 тыс комплектов - капля в море.
    Мур
  10. серафимамурский Сегодня, 10:41
    С начало нужно всю армию одеть и сделать запасы для резервистов а потом продавать излишки а то ерунда получается у самих нет но уже продаём. А по подставным фирмам это запросто попадёт к потенциальным врагам. Пример: ночные прицелы у ИГИЛОВце в Сирии.
    серафимамурский
Картина дня