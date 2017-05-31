10:59 31 мая

ВВС РФ получили три специализированных самолета Ил-22

Согласно информации ТАСС , командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил о поступлении в распоряжение подведомственных ему подразделений трех специализированных самолетов Ил-22.

Взамен самолета-постановщика помех на базе Ан-12 мы получили от промышленности три самолета Ил-22, имеющие бортовой комплекс для решения всех задач по предназначению.

- пояснил он, не называя сроков поставок.



Ил-22


С его слов, ежегодно ВТА передаются 16-18 машин из капитально-восстановительного ремонта в рамках выполнения плана гособоронзаказа.

Плюс к этому во взаимодействии с промышленностью выполняются некоторые формы регламентных работ в рамках сервисного обслуживания силами выездных ремонтных бригад в частях. Собственно, за счет этого повышается ресурс исправности авиатехники. Все это укладывается в программу жизненного цикла.


В текущем году предполагается передача ВТА трех новых самолета Ил-76МД-90А .

В прошлом году мы получили два таких самолета. В этом планируется три борта. В настоящее время на базе центра боевой подготовки и переучивания летного состава в Иваново идет активное обучение на новый самолет инструкторского и преподавательского состава.


ВВС РФ получили три специализированных самолета Ил-22

Ил-76МД-90А


Как отметил В. Бенедиктов, Ил-76МД-90А, оснащенный более экономичными и менее шумными двигателями ПС-90, представляет собой "абсолютно новый самолет".

Тяговооруженность на самолете увеличена, усилено шасси; у него другое, более совершенное, бортовое оборудование. Он превосходит Ил-76МД по грузоподъемности. Возможности нового самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка".


Первые два модернизированных строевых самолета Ил-76МД-М предполагаются к передаче в ВТА в 2018 году.

Ведется активная работа по модернизации базовых самолетов строя Ил-76МД. Сейчас заканчиваются испытания на предприятии, и мы в следующем году планируем получить первые два модернизированных самолета Ил-76МД-М, которые впоследствии придут взамен существующих. Эту модернизацию следует рассматривать в комплексе с продлением срока службы самолета, использования ресурса этого типа свыше 50 лет. Это мировая практика, ничего особенного в этом нет.



Ил-76МД-М


Как утверждает генерал, Ил-76МД - "зарекомендовавший себя, надежный проверенный самолет". Модернизированный Ил-76МД-М имеет обновленный пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, авионику, а также радиолокационное оборудование и прицельный комплекс.

Этот самолет - своего рода промежуточная машина между Ил-76МД и Ил-76МД-90А.


Как пояснил В. Бенедиктов, во второй половине 2017 года планируется сформировать новую военно-транспортную авиадивизию и полк в Оренбургской и Ульяновской областях соответственно.

Главным для нас будет формирование нового соединения - военно-транспортной авиационной дивизии со штабом в Оренбурге, а также полка ВТА с базированием в Ульяновске. На вооружение этой новой авиационной части будут поступать и новые самолеты - Ил-76МД-90А. Сегодня это приоритетная для нас задача.


На текущем этапе "проводятся мероприятия по отбору личного состава и подготовке всех категорий военнослужащих" в целях укомплектования новых соединений.


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Комментарии 7

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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:41
    Две фотографии Ил-76, а словно разные самолеты. Ракурс....
    Mavrikiy
    1. inkass_98 Сегодня, 10:51
      Они и есть разные. На двигатели посмотрите, да и начинка отличается, только это не так наглядно.
      inkass_98
    2. Самаритянин Сегодня, 10:51
      Цитата: Mavrikiy
      Две фотографии Ил-76, а словно разные самолеты. Ракурс....

      Так они и есть разные Ил-76МД-90А... Двигатель другой (ПС-90), шасси, авионика, бортовое оборудование и тд.
      Самаритянин
  2. Самаритянин Сегодня, 10:41
    Взамен самолета-постановщика помех на базе Ан-12 мы получили от промышленности три самолета Ил-22

    Ну наверно тогда ИЛ-22ПП "Порубщик"!
    Самаритянин
  3. Тралл Сегодня, 10:42
    На любую американскую(НАТОвскую) хитрую ж... у нас всегда найдется несимметричный болт с резьбой smile
    Тралл
  4. Комментарий был удален.
  5. Русфанер Сегодня, 10:46
    Интересно, а как решена проблема моторесурса в Ил-22? Он же потомок легенды - Ил-18, но у последнего ресурс двигателей был просто смешным. Пилоты шутили, что, когда запускался четвёртый двигатель, то к этому времени у первого заканчивался ресурс...
    Русфанер
    1. Самаритянин Сегодня, 10:58
      Чего греха таить старый мотор, но на тот момент были на переднем крае науки, на АИ-20 был достигнут высокий уровень надёжности, позволивший впервые в отечественном двигателестроении установить межремонтный ресурс, измеряемый тысячами часов. Назначенный ресурс модификаций АИ-20К и АИ-20М составляет 20 тыс. часов.
      И так-то 14 тыс. штук. выпущено...
      Думаю, всё равно Пермяки немного поколдовали... drinks
      Самаритянин
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