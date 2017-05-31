ВВС РФ получили три специализированных самолета Ил-22
Согласно информации ТАСС , командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил о поступлении в распоряжение подведомственных ему подразделений трех специализированных самолетов Ил-22.
- пояснил он, не называя сроков поставок.
С его слов, ежегодно ВТА передаются 16-18 машин из капитально-восстановительного ремонта в рамках выполнения плана гособоронзаказа.
В текущем году предполагается передача ВТА трех новых самолета Ил-76МД-90А .
Как отметил В. Бенедиктов, Ил-76МД-90А, оснащенный более экономичными и менее шумными двигателями ПС-90, представляет собой "абсолютно новый самолет".
Первые два модернизированных строевых самолета Ил-76МД-М предполагаются к передаче в ВТА в 2018 году.
Как утверждает генерал, Ил-76МД - "зарекомендовавший себя, надежный проверенный самолет". Модернизированный Ил-76МД-М имеет обновленный пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, авионику, а также радиолокационное оборудование и прицельный комплекс.
Как пояснил В. Бенедиктов, во второй половине 2017 года планируется сформировать новую военно-транспортную авиадивизию и полк в Оренбургской и Ульяновской областях соответственно.
На текущем этапе "проводятся мероприятия по отбору личного состава и подготовке всех категорий военнослужащих" в целях укомплектования новых соединений.
Взамен самолета-постановщика помех на базе Ан-12 мы получили от промышленности три самолета Ил-22, имеющие бортовой комплекс для решения всех задач по предназначению.
- пояснил он, не называя сроков поставок.
Ил-22
С его слов, ежегодно ВТА передаются 16-18 машин из капитально-восстановительного ремонта в рамках выполнения плана гособоронзаказа.
Плюс к этому во взаимодействии с промышленностью выполняются некоторые формы регламентных работ в рамках сервисного обслуживания силами выездных ремонтных бригад в частях. Собственно, за счет этого повышается ресурс исправности авиатехники. Все это укладывается в программу жизненного цикла.
В текущем году предполагается передача ВТА трех новых самолета Ил-76МД-90А .
В прошлом году мы получили два таких самолета. В этом планируется три борта. В настоящее время на базе центра боевой подготовки и переучивания летного состава в Иваново идет активное обучение на новый самолет инструкторского и преподавательского состава.
Ил-76МД-90А
Как отметил В. Бенедиктов, Ил-76МД-90А, оснащенный более экономичными и менее шумными двигателями ПС-90, представляет собой "абсолютно новый самолет".
Тяговооруженность на самолете увеличена, усилено шасси; у него другое, более совершенное, бортовое оборудование. Он превосходит Ил-76МД по грузоподъемности. Возможности нового самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка".
Первые два модернизированных строевых самолета Ил-76МД-М предполагаются к передаче в ВТА в 2018 году.
Ведется активная работа по модернизации базовых самолетов строя Ил-76МД. Сейчас заканчиваются испытания на предприятии, и мы в следующем году планируем получить первые два модернизированных самолета Ил-76МД-М, которые впоследствии придут взамен существующих. Эту модернизацию следует рассматривать в комплексе с продлением срока службы самолета, использования ресурса этого типа свыше 50 лет. Это мировая практика, ничего особенного в этом нет.
Ил-76МД-М
Как утверждает генерал, Ил-76МД - "зарекомендовавший себя, надежный проверенный самолет". Модернизированный Ил-76МД-М имеет обновленный пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, авионику, а также радиолокационное оборудование и прицельный комплекс.
Этот самолет - своего рода промежуточная машина между Ил-76МД и Ил-76МД-90А.
Как пояснил В. Бенедиктов, во второй половине 2017 года планируется сформировать новую военно-транспортную авиадивизию и полк в Оренбургской и Ульяновской областях соответственно.
Главным для нас будет формирование нового соединения - военно-транспортной авиационной дивизии со штабом в Оренбурге, а также полка ВТА с базированием в Ульяновске. На вооружение этой новой авиационной части будут поступать и новые самолеты - Ил-76МД-90А. Сегодня это приоритетная для нас задача.
На текущем этапе "проводятся мероприятия по отбору личного состава и подготовке всех категорий военнослужащих" в целях укомплектования новых соединений.
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