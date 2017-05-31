ВВС РФ получили три специализированных самолета Ил-22

Взамен самолета-постановщика помех на базе Ан-12 мы получили от промышленности три самолета Ил-22, имеющие бортовой комплекс для решения всех задач по предназначению.

Ил-22

Плюс к этому во взаимодействии с промышленностью выполняются некоторые формы регламентных работ в рамках сервисного обслуживания силами выездных ремонтных бригад в частях. Собственно, за счет этого повышается ресурс исправности авиатехники. Все это укладывается в программу жизненного цикла.

В прошлом году мы получили два таких самолета. В этом планируется три борта. В настоящее время на базе центра боевой подготовки и переучивания летного состава в Иваново идет активное обучение на новый самолет инструкторского и преподавательского состава.

Ил-76МД-90А

Тяговооруженность на самолете увеличена, усилено шасси; у него другое, более совершенное, бортовое оборудование. Он превосходит Ил-76МД по грузоподъемности. Возможности нового самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка".

Ведется активная работа по модернизации базовых самолетов строя Ил-76МД. Сейчас заканчиваются испытания на предприятии, и мы в следующем году планируем получить первые два модернизированных самолета Ил-76МД-М, которые впоследствии придут взамен существующих. Эту модернизацию следует рассматривать в комплексе с продлением срока службы самолета, использования ресурса этого типа свыше 50 лет. Это мировая практика, ничего особенного в этом нет.

Ил-76МД-М

Этот самолет - своего рода промежуточная машина между Ил-76МД и Ил-76МД-90А.

Главным для нас будет формирование нового соединения - военно-транспортной авиационной дивизии со штабом в Оренбурге, а также полка ВТА с базированием в Ульяновске. На вооружение этой новой авиационной части будут поступать и новые самолеты - Ил-76МД-90А. Сегодня это приоритетная для нас задача.