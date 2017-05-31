Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдам
США начали поставку вооружений курдским формированиям из Сирийских демократических сил, это поможет освободить Ракку от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), передает Лента.ру сообщение представителя Пентагона Адриана Галлоуэйя.
По словам представителя Минобороны США, «поставки были организованы в последние 24 часа на основании соответствующего решения Дональда Трампа».
Напомним, Вашингтон рассматривает курдские формирования, входящие в альянс вооруженной коалиции, как наиболее боеспособную часть сил, ведущих борьбу с ИГ.
От Анкары, которая считает курдские организации террористическими, ассоциируя их с Рабочей партией Курдистана (РПК), реакции на это официальное сообщение пока не последовало. РПК с 80-х годов борется за политические права курдов в Турции и создание своей автономии в ее составе, в том числе экстремистскими методами.
Ракка – город в северной части Сирии, в 160 километрах к востоку от Алеппо. Находится под контролем боевиков с марта 2013 года. Провозглашен террористами свой столицей. Наступление на город повстанческих сил, в которые входят курдские отряды, началось при поддержке западной коалиции в конце прошлого года.
По словам представителя Минобороны США, «поставки были организованы в последние 24 часа на основании соответствующего решения Дональда Трампа».
Напомним, Вашингтон рассматривает курдские формирования, входящие в альянс вооруженной коалиции, как наиболее боеспособную часть сил, ведущих борьбу с ИГ.
От Анкары, которая считает курдские организации террористическими, ассоциируя их с Рабочей партией Курдистана (РПК), реакции на это официальное сообщение пока не последовало. РПК с 80-х годов борется за политические права курдов в Турции и создание своей автономии в ее составе, в том числе экстремистскими методами.
Ракка – город в северной части Сирии, в 160 километрах к востоку от Алеппо. Находится под контролем боевиков с марта 2013 года. Провозглашен террористами свой столицей. Наступление на город повстанческих сил, в которые входят курдские отряды, началось при поддержке западной коалиции в конце прошлого года.
Использованы фотографии: http://anna-news.info
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