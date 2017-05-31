13:40 31 мая

Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдам

США начали поставку вооружений курдским формированиям из Сирийских демократических сил, это поможет освободить Ракку от боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), передает Лента.ру сообщение представителя Пентагона Адриана Галлоуэйя.



По словам представителя Минобороны США, «поставки были организованы в последние 24 часа на основании соответствующего решения Дональда Трампа».


Напомним, Вашингтон рассматривает курдские формирования, входящие в альянс вооруженной коалиции, как наиболее боеспособную часть сил, ведущих борьбу с ИГ.

От Анкары, которая считает курдские организации террористическими, ассоциируя их с Рабочей партией Курдистана (РПК), реакции на это официальное сообщение пока не последовало. РПК с 80-х годов борется за политические права курдов в Турции и создание своей автономии в ее составе, в том числе экстремистскими методами.

Ракка – город в северной части Сирии, в 160 километрах к востоку от Алеппо. Находится под контролем боевиков с марта 2013 года. Провозглашен террористами свой столицей. Наступление на город повстанческих сил, в которые входят курдские отряды, началось при поддержке западной коалиции в конце прошлого года.

Использованы фотографии: http://anna-news.info
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Комментарии 24

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  1. Александр романов Сегодня, 12:00
    Воздушный поцелуи от Трампа Эрдогану.
    Александр романов
    1. Чёрный Сегодня, 12:03
      Цитата: Александр романов
      Воздушный поцелуи от Трампа Эрдогану.

      ни фига се "воздушный".....в засос... wassat
      Чёрный
      1. Shurik70 Сегодня, 12:53
        Хотите анекдот с поставками США.
        Диалог США с Ю.Кореей:

        США - А давайте мы вам поставим систему ПРО THAAD
        Ю.Корея - Так это THAAD фигня полная. Нафиг нам это надо?
        США - Северян пугать.
        Ю.Корея - Ну ладно. Давайте парочку.
        США - Пожалуйста
        Ю.Корея - Э... А чего шесть то дали? Мы же пару заказывали.
        США - С вас 1 миллиард долларов.
        Ю.Корея - ЧЕГО??! Какой миллиард?!! Да мы вообще пару просили, а вы шесть дали. Забирайте вообще всё назад. У нас тут Китай под боком нервничает.
        США - Ладно-ладно, зачем шуметь. Не надо миллиарда, мы вам так, бесплатно дарим все шесть штук.
        Источник: https://vz.ru/world/2017/5/30/872510.html
        bully
        Shurik70
    2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:03
      Напомним, Вашингтон рассматривает курдские формирования, входящие в альянс вооруженной коалиции, как наиболее боеспособную часть сил, ведущих борьбу с ИГ.

      То есть все остальные силы коалиции проигрывают курдам в боеспособности? lol
      Vasya_Piterskiy
      1. Тралл Сегодня, 12:25
        Так и Гитлера Америка победила smile
        Тралл
    3. Teberii Сегодня, 12:05
      Турции придется отвечать по факту,боевыми операциями против курдов, замкнутый круг.
      Teberii
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:17
        я бы отправил им вятского кваса и мороженого. надо налаживать контакты с будущим государством

        патроны мы им уже отгрузили. пора осваивать другие ниши
        с-т Petrov
    4. Астарт Сегодня, 12:30
      А это называется "Открытое, пока политическое, противостояние" И тут дело в том что Пентагон открыто заявил о поставках оружия врагам Турции (тайно сша поставляли давно, об этом все знали, но соблюдали видимость приличий) И если теперь Эрдоган просто утрется, он потеряет лицо. А на востоке это крах
      Астарт
  2. новичок Сегодня, 12:00
    по ходу, после игил, будут дем.курды на утилизацию.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
      Ну так надо же отработанный материал заменять . Вот и готовят курдов . А после них - ещё каких-нибудь непримиримых ...
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 12:11
        да, сплошной круговорот мрази. колесо это будут крутить, пока не останется критически малое число мрази, от бессилия вдруг поумнеют: а не прислушаться ли нам к России. так что, всех кто против нашей линии в Сирии, наши будут утилизировать. я вот другого опасаюсь. много раз думал об этом. ведь наше столкновение с янки не за горами и именнр там, я так думаю.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:36
          Не думаю , Гарик , что сейчас янкесы отважатся на открытую конфронтацию с нами .
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 12:41
            надеюсь, Паш, надеюсь. ещё не время нам ввязываться махач с янки, ещё чуть рано.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:46
              Пока эти дерьмократизаторы заморские считают себя "исключительными" - не рыпнутся . А вот когда осознают утрату мировых позиций - могут натворить глупостей .
              bouncyhunter
  3. vch Сегодня, 12:09
    Вот сейчас начнется! Эрдоган будет просто в бешенстве! Все идет к тому, что авиабаза Инджирлик будет закрыта для амеров.
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 12:11
      Цитата: vch
      Вот сейчас начнется! Эрдоган будет просто в бешенстве!

      ....как бы он в порыве бешенства не начал помидоры в Россию поставлять...бесплатно... wassat ..."убьёт" наших производителей... laughing
      Чёрный
      1. vch Сегодня, 12:13
        Да кто ж ему даст малохольному? Пускай своими помидорами Трампа забрасывает!
        vch
      2. Александр романов Сегодня, 12:24
        Цитата: Чёрный
        ....как бы он в порыве бешенства не начал помидоры в Россию поставлять...бесплатно.

        Как бы не подавился он помидором узнав эту новость
        Александр романов
      3. rudolff Сегодня, 12:25
        А турецкие помидоры никуда и не девались, только наклейки поменялись.
        " 29.05.2017 институт статистики Турции сообщил, что Беларусь стала крупнейшим покупателем турецких помидоров.
        В I квартале 2017 года Турция всего экспортировала томатов на сумму $123 миллиона 52 тысячи.
        Больше всего она отправила томатов в РБ – на сумму $32,4 миллиона. На 2-м месте Румыния ($18 миллионов), на 3-м – Польша ($11,8 миллионов). "
        Вот через белорусскую дыру на границе помидоры и текут в Россию. Как польские яблоки, норвежская рыба, а ранее грузинские вина и боржоми.
        rudolff
        1. Чёрный Сегодня, 12:27
          Цитата: rudolff
          А турецкие помидоры никуда и не девались, только наклейки поменялись.

          У нас их года 4 как нет...своих валом...и отличного качества.
          Чёрный
  4. pvv113 Сегодня, 12:15
    США начали поставку вооружений курдским формированиям

    Дружба Трампа и Эрдогана крепче не станет
    pvv113
  5. mvg Сегодня, 12:39
    Кинул "подачку" курдам на 10 млн $, а продаст СА оружия на 350 млрд $. Бизнесмен и бизнес, ничего личного. Перед электоратом надо отчитываться. Деньги на избирательную компанию давали?
    P.S.: По-ходу "пожизненный" горячий регион. Никогда Сирии, Ливии, Ираку, Йемену не дадут нормально жить. А, как только, закончится "черное и голубое" золото, будет ПОПА. Осталось от силы 2-3 поколения.
    mvg
  6. zivXP Сегодня, 12:43
    Эрдоган наверное от злости красный как его помидоры.
    zivXP
  7. Простой Сегодня, 13:06
    Музыкальная пауза.
    Простой
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