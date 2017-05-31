13:41 31 мая

В Японском море началось учение двух авианосных групп ВМС США

Сегодня в Японском море стартовало учение двух американских авианосцев, тренировки пройдут вдали от Корейского полуострова, сообщает Взгляд со ссылкой на канал CNN.



По данным телеканала, ссылающегося на представителя Пентагона, авианосцы «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» вместе с другими боевыми кораблями «должны переместиться на юг центральной части Японского моря».


Как подчеркнул представитель Минобороны США, «место проведения маневров будет находиться в сотнях миль от Корейского полуострова».

Источник сообщил также, что тренировки продлятся несколько дней.

При этом канал отмечает, что в Пхеньяне это учение может быть истолковано как сигнал о готовности Вашингтона к более агрессивным действиям против КНДР.

Накануне американские СМИ сообщали, что авианосец «Карл Винсон» на этой неделе выйдет из территориальных вод Южной Кореи и направится к месту постоянного базирования в Сан-Диего.

Использованы фотографии: Фото : U.S. Navy
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Комментарии 14

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  1. vch Сегодня, 12:32
    "Сегодня в Японском море стартовало учение двух американских авианосцев, тренировки пройдут вдали от Корейского полуострова, сообщает Взгляд со ссылкой на канал CNN."

    Что и следовало ожидать! американцы на самом деле БОЯТЬСЯ Ына! Они бояться его спровоцировать!
    vch
    1. nik-karata Сегодня, 12:41
      А ну как не забояться-то его. Теперича у него тоже ядрёная дубина имеется! Да и довольно тип не предсказуемый, этот Ын...
      nik-karata
      1. kirgiz58 Сегодня, 12:49
        Цитата: nik-karata
        А ну как не забояться-то его. Теперича у него тоже ядрёная дубина имеется! Да и довольно тип не предсказуемый, этот Ын...

        Самое главное, чтобы их авикам по курсу "канадский маяк" не попался. laughing А то поломают авик, прося убраться с курса последних. wassat
        kirgiz58
  2. Чёрный Сегодня, 12:33
    Накануне американские СМИ сообщали, что авианосец «Карл Винсон» на этой неделе выйдет из территориальных вод Южной Кореи и направится к месту постоянного базирования в Сан-Диего.

    Завтра Ынка провозгласит себя победителем, сломавшим хребет империалистам и устроит очередной праздник в свою честь, с открытием пары сотен памятников себе же и военным парадом laughing
    Чёрный
  3. Астарт Сегодня, 12:34
    Да хоть трех. КрасавчеГ Ын показал, запулив ракету в сторону Японии, что он "пилювать слюнями" в Трампа хотел
    Астарт
    1. Чёрный Сегодня, 12:37
      Цитата: Астарт
      Да хоть трех. КрасавчеГ Ын показал, запулив ракету в сторону Японии, что он "пилювать слюнями" в Трампа хотел

      Они вообще друг на друга похожи... laughing ...мания величия зашкаливает...
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:53
        Цитата: Чёрный
        Они вообще друг на друга похожи... laughing ...мания величия зашкаливает...

        Вот потому всё никак и не выяснят - у кого авианосец "Пи-Пи-Ся" больше . lol
        bouncyhunter
      2. истопник Сегодня, 13:35
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Астарт
        Да хоть трех. КрасавчеГ Ын показал, запулив ракету в сторону Японии, что он "пилювать слюнями" в Трампа хотел

        Они вообще друг на друга похожи... laughing ...мания величия зашкаливает...


        Ну, вообще-то, Ын не объявлял Калифорнию зоной своих жизненных интересов.
        А так - молодец. Трамп-то ужирует. Неохота огрести ядерной дубиной по авианосной группировке. Сразу конец президентству наступит.
        "Может он и ...укин Ын, но он наш ...укин Ын!"
        истопник
  4. sir_obs Сегодня, 12:36
    Да да, пусть друг по другу ганесут сокрушительный абзац
    sir_obs
  5. Кокос Сегодня, 12:37
    да пусть матрасы бабло тратят ...СК им не напугать..как говориться видит око да зуб не имёт smile
    Кокос
  6. Logall Сегодня, 12:40
    Цитата: vch
    Что и следовало ожидать! американцы на самом деле БОЯТЬСЯ Ына! Они бояться его спровоцировать!

    Спровоцировав Ына могут спровоцировать Китай. А там и Россиюшка в стороне не останется!
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 12:44
      Цитата: Logall
      А там и Россиюшка в стороне не останется!

      типун тебе на язык...не надо нам такого счастья......чёт как то не комильфо за идеи чучхе помирать....впрочем, для желающих паромное сообщение с КНДР открыли, так что велком.... laughing
      Чёрный
  7. роман66 Сегодня, 12:51
    а вот столкнулись бы авианосцы, они же все на понтах - дорогу уступать не любят
    роман66
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:04
      Цитата: роман66
      а вот столкнулись бы авианосцы, они же все на понтах - дорогу уступать не любят

      Зрелище было бы эпическое .
      bouncyhunter
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