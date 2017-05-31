В Японском море началось учение двух авианосных групп ВМС США
Сегодня в Японском море стартовало учение двух американских авианосцев, тренировки пройдут вдали от Корейского полуострова, сообщает Взгляд со ссылкой на канал CNN.
По данным телеканала, ссылающегося на представителя Пентагона, авианосцы «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» вместе с другими боевыми кораблями «должны переместиться на юг центральной части Японского моря».
Как подчеркнул представитель Минобороны США, «место проведения маневров будет находиться в сотнях миль от Корейского полуострова».
Источник сообщил также, что тренировки продлятся несколько дней.
При этом канал отмечает, что в Пхеньяне это учение может быть истолковано как сигнал о готовности Вашингтона к более агрессивным действиям против КНДР.
Накануне американские СМИ сообщали, что авианосец «Карл Винсон» на этой неделе выйдет из территориальных вод Южной Кореи и направится к месту постоянного базирования в Сан-Диего.
По данным телеканала, ссылающегося на представителя Пентагона, авианосцы «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» вместе с другими боевыми кораблями «должны переместиться на юг центральной части Японского моря».
Как подчеркнул представитель Минобороны США, «место проведения маневров будет находиться в сотнях миль от Корейского полуострова».
Источник сообщил также, что тренировки продлятся несколько дней.
При этом канал отмечает, что в Пхеньяне это учение может быть истолковано как сигнал о готовности Вашингтона к более агрессивным действиям против КНДР.
Накануне американские СМИ сообщали, что авианосец «Карл Винсон» на этой неделе выйдет из территориальных вод Южной Кореи и направится к месту постоянного базирования в Сан-Диего.
Использованы фотографии: Фото : U.S. Navy
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