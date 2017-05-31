13:49 31 мая

Мария Захарова ответила на польские обвинения по делу о крушении Ту-154

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередной поток обвинений от польских властей в адрес российских специалистов, участвовавших в расследовании причин авиакатастрофы польского борта номер один в апреле 2010 года. Напомним, что польская сторона продолжает утверждать, что в деле о крушении Ту-154 под Смоленском есть некая конспирологическая составляющая, которую от общественности якобы скрыли российские представители следственной группы.

Мария Захарова ответила на польские обвинения по делу о крушении Ту-154


Я видела сообщения СМИ о том, что польские власти проводят эксгумацию тел жертв катастрофы президентского самолёта под Смоленском. Видела сообщения на грани спекуляций относительно преступных ошибок при опознании останков.



Мария Захарова отмечает, что все обвинения со стороны Польши в адрес российских специалистов являются надуманными и некорректными.
ТАСС приводит заявление официального представителя МИД России:
Мы считаем абсолютно надуманными и некорректными обвинения в адрес российский специалистов, которые в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг.


Польские власти уже провели эксгумацию останков Леха Качиньского и его супруги. Никаких официальных публикаций по этому поводу итогов процедуры до сих пор не представлено, зато Варшава продолжает настаивать на эксгумации останков и других лиц, погибших в тот роковой апрельский день 2010 года. Ранее в Варшаве заявили, что основная часть вины за крушение Ту-154 лежит на российских диспетчерах. В чём конкретно заключается вина тех, кто предлагал экипажу польского самолёта уходить на запасной аэродром, Варшава так и не может сформулировать.


Использованы фотографии: stop-book.com
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Комментарии 27

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  1. ПолканОВ Сегодня, 12:40
    ... ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
    ПолканОВ
    1. nik-karata Сегодня, 12:44
      Мало того, что вся Европа переполнена педерастами всех мастей и пошибов, так шляхтичи решили моду на некрофилию ввести??? Совсем "фляга" забрызгала... belay
      nik-karata
      1. Лопатов Сегодня, 12:59
        Эт у них традиционно. Если Вы думаете, что Россия на "особом счету" у поляков- крупно ошибаетесь.
        Они до сих пор обвиняют британцев в гибели в авиакатастрофе ген. Сикорского. Летом 1943 года в Гибралтаре.
        И теорий заговора по этому поводу столько, что можно стотомник издать.
        Лопатов
        1. Avis Сегодня, 13:07
          Цитата: Лопатов

          Они до сих пор обвиняют британцев в гибели в авиакатастрофе ген. Сикорского. Летом 1943 года в Гибралтаре.

          Нас тоже. Дескать, всю ночь рядом с "либерейтором" стоял самолёт нашего посла.
          Avis
        2. nik-karata Сегодня, 13:10
          Если Вы думаете, что Россия на "особом счету"

          Полагаю, что в настоящее время Россия у всех на особом счету. hi Одним чем-нибудь помощь оказать, другим в чём-нибудь обвинить!
          nik-karata
    2. Подрезчик Сегодня, 12:49
      Надо было меньше пить на борту, и свой панский гонор засунуть в одно место! Ведь предлагали уйти на запасной аэродром ( в Витебске кажется). Так нет же, польские пилоты, самые пилоты в мире, летают с закрытыми глазами! Точно историки пишут, пропьет пан все, и саблю, и рубаху, и крест нательный, но кунтуш будет на соболях, на голое тело, НО на соболях!!!!!
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
        Ну что с этих вечнообиженных панов взять , кроме анализов ? request
        bouncyhunter
      2. Лопатов Сегодня, 13:13
        Цитата: Подрезчик
        и свой панский гонор засунуть в одно место!

        Не было там гонора, был страх. Повторить судьбу Гжегоша Петручука, которого сам Качинский угрожал под трибунал за "трусость" отдать.
        Лопатов
    3. сибиралт Сегодня, 13:47
      Решили еще раз трупы на алкоголь проверить? belay
      сибиралт
  2. Астарт Сегодня, 12:41
    Вот у наших дипломатов и пресс-атташе работенка, как у санитаров в психбольнице, с невменяемыми общаться
    Астарт
    1. Чёрный Сегодня, 12:48
      Мария Захарова ответила на польские обвинения по делу о крушении Ту-154

      А стоило ли вобще этим лизоблюдам американским отвечать?...На этих шавок нужно просто перестать обращать внимание. Нет из всё...пустое место...
      Чёрный
  3. vch Сегодня, 12:42
    А Вы что хотели, что бы пшехи признали свою вину? Да никогда в жизни! Так и будут петь про происки "проклятой России" которая убила их няшку президента Качинского. Уже при одном упоминании этой страны рвотный рефлекс вырабатывается......
    vch
  4. kirgiz58 Сегодня, 12:44
    Если бы Качинский мог передать послание от туда, его слова в адрес правителей Польши выглядели бы так: "Д.Б(с)!!! Оставьте в покое наши тела и души!!"
    kirgiz58
    1. Лопатов Сегодня, 13:01
      Качиньский сам очень любил на костях плясать. Так что всё происходящее- закономерный результат работы построенной в том числе и им самим системы.
      Лопатов
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:48
    Надоела эта польско алкогольная тема.Нажрался их бомонд в тот день.Горячая польская кровь взыграла.Решили рисонуться.Ну и рисонулись об берёзу.Теперь трупы копают раз в пол года что -то всё вынюхивают что ли.Одним словом поляки. laughing
    Наблюдатель2014
  6. роман66 Сегодня, 12:48
    вина российских авиадиспетчеров неоспорима - незачем было предлагать уходить на запасной аэродром, ляхи разгонорились и сели, а если бы промолчали - глядишь и сами ушли бы на запасной
    роман66
    1. Астарт Сегодня, 12:52
      Я думал, что для Русских знак "проход запрещен" это вызов. Вы считаете что для пшеков тоже?
      Астарт
      1. роман66 Сегодня, 13:23
        в еще большей степени, у нас-то в основном по синьке, а они и трезвые такие
        роман66
    2. Лопатов Сегодня, 13:05
      Цитата: роман66
      а если бы промолчали - глядишь и сами ушли бы на запасной

      Не ушли бы.
      Качиньский к тому времени уже уволил командира экипажа, который отказался сесть в Тбилиси из-за сомнений в безопасности посадки.
      Лопатов
    3. yuriy55 Сегодня, 13:18
      Цитата: роман66
      вина российских авиадиспетчеров неоспорима - незачем было предлагать уходить на запасной аэродром, ляхи разгонорились и сели, а если бы промолчали - глядишь и сами ушли бы на запасной

      Ну, если вина российских диспетчеров неоспорима, то диспетчеры, по вине которых пятнадцать лет назад в воздухе над Германией столкнулись два самолёта - мать Тереза и отец Терезан...
      yuriy55
  7. василий50 Сегодня, 12:48
    Вот так один разок *подпели* полякам в антисоветской истерии, вопреки решению Нюренбергского трибунала, теперь поляки вечно будут нудеть и придумывать новые поводы на обиду.
    В русофобской Польше доводы документов и разума никогда не были и не будут в почёте. Тем более сами поляки прекрасно осведомлены что Катынский расстрел совместная операция немцев и *польского правительства в изгнании*. Англичане, за тесное сотрудничество с нацистами, устроили полякам авиакатастрофу. Слишком уж замазаны были эти поляки в обслуживании немцев. Почти так же как сегодня обслуживают американцев.
    василий50
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
      Цитата: василий50
      Слишком уж замазаны были эти поляки в обслуживании немцев. Почти так же как сегодня обслуживают американцев.

      hi Самое интересное то , что польское руководство и политиканы это прекрасно знают , но думают , что "в этот раз прокатит" .
      bouncyhunter
  8. NKT Сегодня, 13:10
    Цитата: роман66
    вина российских авиадиспетчеров неоспорима - незачем было предлагать уходить на запасной аэродром, ляхи разгонорились и сели, а если бы промолчали - глядишь и сами ушли бы на запасной


    Какая вина? Диспетчер дает информацию о погоде и о местоположении ВС, а КВС принимает решение: садиться, уходить на второй круг или уходить на запасной. За 17 минут до катастрофы диспетчер же ясно сказал: "температура плюс 2, давление 745, условий для приема нет".
    Видимость была 400/50, интересно, у КВС был такой метеоминимум, чтобы садиться?
    NKT
  9. intuzazist Сегодня, 13:25
    Цитата: NKT
    Видимость была 400/50, интересно, у КВС был такой метеоминимум, чтобы садиться?

    Наверно 50/400?! У меня был 60/800. 60-высота облачности, 800-дальность горизонтальной видимости............
    intuzazist
    1. NKT Сегодня, 13:42
      Ага, перепутал )
      NKT
  10. Старый военрук Сегодня, 13:39
    Еще польска не сгинела и сгинеть не мусиць, коли нимец не забие, то русский задушиць.
    Старый военрук
  11. roskot Сегодня, 13:43
    Гадкий народишко. Спеси много.Вечно обиженные. Потому им всю дорогу и достается.
    roskot
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