Мария Захарова ответила на польские обвинения по делу о крушении Ту-154

Я видела сообщения СМИ о том, что польские власти проводят эксгумацию тел жертв катастрофы президентского самолёта под Смоленском. Видела сообщения на грани спекуляций относительно преступных ошибок при опознании останков.

Мы считаем абсолютно надуманными и некорректными обвинения в адрес российский специалистов, которые в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг.