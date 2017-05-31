Мария Захарова ответила на польские обвинения по делу о крушении Ту-154
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередной поток обвинений от польских властей в адрес российских специалистов, участвовавших в расследовании причин авиакатастрофы польского борта номер один в апреле 2010 года. Напомним, что польская сторона продолжает утверждать, что в деле о крушении Ту-154 под Смоленском есть некая конспирологическая составляющая, которую от общественности якобы скрыли российские представители следственной группы.
Мария Захарова отмечает, что все обвинения со стороны Польши в адрес российских специалистов являются надуманными и некорректными.
ТАСС приводит заявление официального представителя МИД России:
Польские власти уже провели эксгумацию останков Леха Качиньского и его супруги. Никаких официальных публикаций по этому поводу итогов процедуры до сих пор не представлено, зато Варшава продолжает настаивать на эксгумации останков и других лиц, погибших в тот роковой апрельский день 2010 года. Ранее в Варшаве заявили, что основная часть вины за крушение Ту-154 лежит на российских диспетчерах. В чём конкретно заключается вина тех, кто предлагал экипажу польского самолёта уходить на запасной аэродром, Варшава так и не может сформулировать.
Я видела сообщения СМИ о том, что польские власти проводят эксгумацию тел жертв катастрофы президентского самолёта под Смоленском. Видела сообщения на грани спекуляций относительно преступных ошибок при опознании останков.
Мария Захарова отмечает, что все обвинения со стороны Польши в адрес российских специалистов являются надуманными и некорректными.
ТАСС приводит заявление официального представителя МИД России:
Мы считаем абсолютно надуманными и некорректными обвинения в адрес российский специалистов, которые в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг.
Польские власти уже провели эксгумацию останков Леха Качиньского и его супруги. Никаких официальных публикаций по этому поводу итогов процедуры до сих пор не представлено, зато Варшава продолжает настаивать на эксгумации останков и других лиц, погибших в тот роковой апрельский день 2010 года. Ранее в Варшаве заявили, что основная часть вины за крушение Ту-154 лежит на российских диспетчерах. В чём конкретно заключается вина тех, кто предлагал экипажу польского самолёта уходить на запасной аэродром, Варшава так и не может сформулировать.
Использованы фотографии: stop-book.com
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