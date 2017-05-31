В Казахстане появился Пантеон для будущих захоронений первых лиц государства
Правительство Казахстана приняло постановление о Национальном пантеоне. Это монументальное сооружение в Астане, на территории которого предполагается осуществлять захоронения. На портале Zakon.kz опубликован перечень должностей и званий тех, кто после смерти может быть захоронен в Национальном пантеоне (НП РК). На первом месте в списке значится запись «президенты Республики Казахстан».
Далее в списке заявлено о возможности захоронения в НП РК членов семей президентов Республики Казахстан, а также председателей правительства страны, их заместителей, министров различных правительственных министерств, акимов (губернаторов) областей, глав ведомств, подчинённых непосредственно президенту.
Кроме того, в Национальном пантеоне предполагается проводить захоронения Героев Республики Казахстан, а также Героев Советского Союза и кавалеров некоторых орденов республики. Сообщается, что в Пантеоне могут упокоиться и останки тех, кто внёс особый вклад в развитие страны и чьи семьи получили соответствующее разрешение от президента РК.
Де-юре первые захоронения в Национальном пантеоне Республики Казахстан могут быть проведены уже 8 июня. Однако в отдельных СМИ и аккаунтах соцсетей говорится о том, что Пантеон оставят "нетронутым" до кончины первого (и пока единственного) президента Казахстана. Не слишком ли рано такого рода источники говорят о кончине главы республики, или наоборот – дело в примете – то есть завуалированное пожелание долгих лет?..
Далее в списке заявлено о возможности захоронения в НП РК членов семей президентов Республики Казахстан, а также председателей правительства страны, их заместителей, министров различных правительственных министерств, акимов (губернаторов) областей, глав ведомств, подчинённых непосредственно президенту.
Кроме того, в Национальном пантеоне предполагается проводить захоронения Героев Республики Казахстан, а также Героев Советского Союза и кавалеров некоторых орденов республики. Сообщается, что в Пантеоне могут упокоиться и останки тех, кто внёс особый вклад в развитие страны и чьи семьи получили соответствующее разрешение от президента РК.
Де-юре первые захоронения в Национальном пантеоне Республики Казахстан могут быть проведены уже 8 июня. Однако в отдельных СМИ и аккаунтах соцсетей говорится о том, что Пантеон оставят "нетронутым" до кончины первого (и пока единственного) президента Казахстана. Не слишком ли рано такого рода источники говорят о кончине главы республики, или наоборот – дело в примете – то есть завуалированное пожелание долгих лет?..
Использованы фотографии: https://www.nur.kz
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