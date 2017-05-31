18:27 31 мая

В Казахстане появился Пантеон для будущих захоронений первых лиц государства

Правительство Казахстана приняло постановление о Национальном пантеоне. Это монументальное сооружение в Астане, на территории которого предполагается осуществлять захоронения. На портале Zakon.kz опубликован перечень должностей и званий тех, кто после смерти может быть захоронен в Национальном пантеоне (НП РК). На первом месте в списке значится запись «президенты Республики Казахстан».

Далее в списке заявлено о возможности захоронения в НП РК членов семей президентов Республики Казахстан, а также председателей правительства страны, их заместителей, министров различных правительственных министерств, акимов (губернаторов) областей, глав ведомств, подчинённых непосредственно президенту.

В Казахстане появился Пантеон для будущих захоронений первых лиц государства




Кроме того, в Национальном пантеоне предполагается проводить захоронения Героев Республики Казахстан, а также Героев Советского Союза и кавалеров некоторых орденов республики. Сообщается, что в Пантеоне могут упокоиться и останки тех, кто внёс особый вклад в развитие страны и чьи семьи получили соответствующее разрешение от президента РК.

Де-юре первые захоронения в Национальном пантеоне Республики Казахстан могут быть проведены уже 8 июня. Однако в отдельных СМИ и аккаунтах соцсетей говорится о том, что Пантеон оставят "нетронутым" до кончины первого (и пока единственного) президента Казахстана. Не слишком ли рано такого рода источники говорят о кончине главы республики, или наоборот – дело в примете – то есть завуалированное пожелание долгих лет?..

Использованы фотографии: https://www.nur.kz
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Комментарии 31

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  1. samoletil18 Сегодня, 16:16
    Долгих лет жизни Нурсултану Абишевичу. Хороший мужик.
    samoletil18
    1. семург Сегодня, 17:31
      Долгих лет конечно , но на пенсию пора уж.
      семург
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:38
        Цитата: семург
        Долгих лет конечно , но на пенсию пора уж.

        Не уйдет, вынесут! Я так понимаю это будет захоронение родственников клана -джуза Назарбаевых..? Я ехидничаю конечно и Назарбаева уважаю и все же , там у вас клановость и родственные связи огромную роль играют во всех сферах жизни страны..Восток дело тонкое!
        И это меня очень настораживает казахи.. hi
        ОТДЕЛ
        1. семург Сегодня, 17:58
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: семург
          Долгих лет конечно , но на пенсию пора уж.

          Не уйдет, вынесут! Я так понимаю это будет захоронение родственников клана -джуза Назарбаевых..? Я ехидничаю конечно и Назарбаева уважаю и все же , там у вас клановость и родственные связи огромную роль играют во всех сферах жизни страны..Восток дело тонкое!
          И это меня очень настораживает казахи.. hi

          Не уйдёт вынесут. Я Путина уважаю и все же, там у вас клановость и землячества огромную роль играют во всех сферах жизни страны. Запад дело тёмное . И это меня очень настораживает русские laughing
          семург
  2. Подрезчик Сегодня, 16:18
    Мавзолей по-казахски? Достойные люди еще ладно, а члены их семей причем?
    Подрезчик
    1. Смог Сегодня, 16:22
      Цитата: Подрезчик
      а члены их семей причем?

      Восток- дело тонкое
      Смог
      1. Подрезчик Сегодня, 16:26
        Ну да, возможно этакий восточный колорит...
        Подрезчик
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:28
        Костик soldier drinks Хорошо , что членов семей не заживо с главой - восток , он такой .
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 16:34
          Паша, будь здрав! drinks hi и еще разок drinks !
          Цитата: bouncyhunter
          Хорошо , что членов семей не заживо с главой

          Дык у них вроде в традициях по шею..... Или думаешь поменяли?
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:37
            Да там на востоке всё может быть . Нам это сложно понять , а для них - норма . Менталитет другой .
            bouncyhunter
        2. Подрезчик Сегодня, 16:36
          Паша, ну это может быть было раньше, в древности, теперь они люди цивилизованные.
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:43
            Согласен , многое изменилось . Но на востоке , Саша , сильны традиции . Восточные коллеги не дадут соврать .
            bouncyhunter
    2. Офицер запаса Сегодня, 16:41
      Цитата: Подрезчик
      Мавзолей по-казахски? Достойные люди еще ладно, а члены их семей причем?


      Скорее египетская пирамида по-казахски. Если уж пошла речь о приближенных и членах семей.
      Офицер запаса
    3. Толстоевский Сегодня, 17:49
      по традиции - закапывали вместе с лошадями и рабами
      Толстоевский
      1. семург Сегодня, 18:08
        Цитата: Толстоевский
        по традиции - закапывали вместе с лошадями и рабами

        Ну казахи как бы уже давно мусульмане и нужно только несколько метров ткани . Правда поминки -тризны закатывают явно не по мусульманским канонам , так что даже этим озаботились религиозные иерархи и призывают казахов к сдержанности .
        семург
  3. Шалтай Сегодня, 16:19
    Новое достижение Казахстана . Поздравлять граждан KZ с этим как-то не уютно , потому примите искреннее восхищение .
    Шалтай
  4. Верба Сегодня, 16:20
    Ну если всё остальное сделали и дел больше нет то тогда конечно ,осталось только пантеоны строить ...........
    Верба
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:29
      Верба
      Ну если всё остальное сделали и дел больше нет то тогда конечно ,осталось только пантеоны строить
      А, почему и нет.Всё-таки строить не разрушать.А лидер их страны уже в годах.
      Наблюдатель2014
      1. семург Сегодня, 17:45
        Цитата: Наблюдатель2014
        Верба
        Ну если всё остальное сделали и дел больше нет то тогда конечно ,осталось только пантеоны строить
        А, почему и нет.Всё-таки строить не разрушать.А лидер их страны уже в годах.

        Усыпальницы гос.деятелей нужны , единственно кто и как будет определять кто достоин такой чести . Зная наши родные казахские понты представляю какая будет байга за место в этой усыпальнице. С другой стороны мавзолеи Джучи, ходжа Ахмеда яссауи считаются у нас святыми местами и они были воздвигнуты после кончины этих людей.
        семург
  5. SarS Сегодня, 16:20
    В Казахстане мазары ( кладбища) выглядят на порядок богаче, чем города , рядом с которыми они стоят. Думаю, теперь рядом с Астаной построят еще один город.
    В РК, к стати сейчас кризис не лучше нашего.
    SarS
    1. КАРПУХА 74 Сегодня, 16:36
      Что есть, то есть.
      КАРПУХА 74
    2. pjastolov Сегодня, 16:36
      Это что, смесь мавзолея с кремлевской стеной по казахски? recourse
      pjastolov
  6. Шалтай Сегодня, 16:44
    ...Вчера, на похоронах товарища Суслова (кстати, что-то я его сегодня не вижу?)...

    Простояла у нас несколько лет на главной площади большущая статуя , эклектической внешности .Якобы - символ свободы . С физиономией жены Акаева . Свезли куда-то по-тихому .
    Шалтай
  7. Olegovi4 Сегодня, 16:47
    пирамиду. пирамиду нужно было строить. дольше простоит
    Olegovi4
  8. КАРПУХА 74 Сегодня, 16:48
    Хотите верьте, хотите не верьте, а я, была бы возможность, обворовал бы сад, в котором растут "яблочки молодильные"! И отдал бы Нурсултану Абишевичу. При всех недостатках, так сказать, на местах, трудно переоценить то, что он сделал для Казахстана! И, когда призовёт его Всевышний, место ему именно в Пантеоне. ИМХО.
    КАРПУХА 74
    1. Шалтай Сегодня, 17:00
      Цитата: КАРПУХА 74
      а я, была бы возможность, обворовал бы сад, в котором растут "яблочки молодильные"! И отдал бы Нурсултану Абишевичу.

      Что Вы так переживаете , Нурсултан 2-ой уже подрастает .
      Цитата: КАРПУХА 74
      место ему именно в Пантеоне. ИМХО.

      Даже не знаю , что именно Вы имеете ввиду ?
      Не торопите события .
      Шалтай
  9. Шалтай Сегодня, 17:06
    Цитата: bouncyhunter
    Нам это сложно понять , а для них - норма .

    Есть такой дом , мы все о нем слышали , там валенок используют , скажем не по назначению . Однако для нормальных людей это не норма .
    Шалтай
  10. anjey Сегодня, 17:17
    я памятник себе воздвиг нерукотворный!
    anjey
  11. Толстоевский Сегодня, 17:48
    у меня дежа-вю http://politobzor.net/show-133697-russkie-pokiday
    ut-kazahstan.html
    Толстоевский
    1. Lesorub Сегодня, 17:51
      Да, скоро и до строительства пирамид дойдет), ну очень Скромно! )))
      Lesorub
      1. pjastolov Сегодня, 18:08
        пирамида - ничто, стена рулит
        pjastolov
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