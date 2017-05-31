18:28 31 мая

Ответ Москвы. Россия выдворила пять молдавских дипломатов

Сайт российского внешнеполитического ведомства сообщает о симметричном шаге России в отношении Республики Молдова. Напомним, что на днях сразу пять российских дипломатов официальным Кишинёвом были признаны персонами нон-грата. Их обязали покинуть Молдавию. Такое решение правительства страны президент РМ Игорь Додон назвал провокацией, направленной против молдавско-российских партнёрских отношений, и призвал Россию не отвечать высылкой молдавских диппредставителей из РФ.

Ответ Москвы. Россия выдворила пять молдавских дипломатов


Первоначально сообщалось, что Россия действительно не станет признавать персонами нон-грата молдавских дипломатов в качестве ответного шага. Однако теперь пресс-служба МИД РФ сообщает, что высылка дипломатов РМ из России всё же состоится.


Из сообщения:
31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata», и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трёхдневный срок.
Российская сторона выразила надежду, что в Кишинёве осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.


Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что российских дипломатов высылают на основании неких данных молдавских спецслужб.

Сегодня же стало известно и о том, что Россия уведомила Эстонию об ответной высылке двоих эстонских дипломатов.

Использованы фотографии: tv7.md
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Комментарии 41

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:08
    Ответ Москвы. Россия выдворила пять молдавских дипломатов
    Молдаване на стройках заволновались.Переживают не по-детски.Не за этих дипломатов.За себя.
    Наблюдатель2014
    1. русский молдаван Сегодня, 17:14
      Ср....ать им на них молдаванам
      ))
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ответ Москвы. Россия выдворила пять молдавских дипломатов
      Молдаване на стройках заволновались.Переживают не по-детски.Не за этих дипломатов.За себя.
      русский молдаван
    2. Paranoid50 Сегодня, 17:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      Молдаване на стройках заволновались.

      Ага, и цыгане на вокзалах.... А так да,звучит экзотично : "молдавские дипломаты". yes
      Paranoid50
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:23
        сейчас замесят мамалыги по приезду домой
        с-т Petrov
      2. Владимирец Сегодня, 17:51
        Цитата: Paranoid50
        звучит экзотично : "молдавские дипломаты".

        Не, "молдавские спецслужбы" круче, особенно тот факт, что у них есть "данные". yes
        Владимирец
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:28
      Могли бы и посольство закрыть, все равно они на стройках ошиваются незаконно , как бы их не гоняли..
      ОТДЕЛ
      1. русский молдаван Сегодня, 17:32
        Цитата: ОТДЕЛ
        Могли бы и посольство закрыть, все равно они на стройках ошиваются незаконно , как бы их не гоняли..

        У молдаван миграционная амнистия после встречи Додона с Путиным ,так что мимо по поводу незаконно wink
        русский молдаван
        1. yuriy55 Сегодня, 17:42
          Американцам так же ответили или погодили? А с молдаванами чего церемониться, послы они и существуют для того, чтобы их посылать, высылать, засылать, пересылать, наслать, наср... belay Чуть не оговорился...
          yuriy55
          1. ALLxANDr Сегодня, 18:27
            Вопрос про американцев тоже открытый, полностью согласен!!! Действительно, когда можно лицезреть высылку их послов в сторону матрасии?
            ALLxANDr
  2. bouncyhunter Сегодня, 17:11
    в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata»

    Сегодня же стало известно и о том, что Россия уведомила Эстонию об ответной высылке двоих эстонских дипломатов.

    Это что - прекращаем утираться и впитывать , начинаем давать сдачи ?
    bouncyhunter
    1. Смог Сегодня, 17:17
      Цитата: bouncyhunter
      начинаем давать сдачи


      Надо бы еще Россельхознадзору озаботиться качеством молдавских вин. А то я тут, не давно, выпил литра три и меня стошнило. Наверное несвежее вино то было wassat
      -
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:28
        Цитата: Смог
        А то я тут, не давно, выпил литра три и меня стошнило. Наверное несвежее вино то было

        Костя , чем этот трёхлитровик закусывал - тем и отравился . wassat Не наводи напраслину на винчик молдавский .
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 17:54
          Цитата: bouncyhunter
          чем этот трёхлитровик закусывал - тем и отравился

          Паша! Нет, ну это уже точно из садомазохизма! Кто же винчик закусывает? Это же только букет портить. drinks laughing
          (а про несвежее, это из бородатого анекдота про несвежий спирт)
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
            Цитата: Смог
            (а про несвежее, это из бородатого анекдота про несвежий спирт)

            Да в курсе я , про отравление печенюшками на закусь это тоже из анекдота . wink
            bouncyhunter
      2. андрей юрьевич Сегодня, 17:40
        Цитата: Смог
        Надо бы еще Россельхознадзору озаботиться качеством молдавских вин.

        "черногорские" УЖЕ признали опасными для здоровья,после того как они в НАТО захотели...дело Онищенко жЫвёт! yes
        андрей юрьевич
        1. Смог Сегодня, 17:51
          Цитата: андрей юрьевич
          .дело Онищенко жЫвёт!
          И как видим, при необходимости, побеждает!!!!!!!!
          Смог
    2. Верба Сегодня, 17:18
      Цитата: bouncyhunter
      Это что - прекращаем утираться и впитывать , начинаем давать сдачи ?

      Кому молдаванам ,когда сша или бритам ответ дадут тогда будет видно ответ ,а так даже смешно читать.
      Верба
      1. семург Сегодня, 17:26
        Цитата: Верба
        Цитата: bouncyhunter
        Это что - прекращаем утираться и впитывать , начинаем давать сдачи ?

        Кому молдаванам ,когда сша или бритам ответ дадут тогда будет видно ответ ,а так даже смешно читать.

        Это репетиция перед высылкой 20 американских дипломатов накануне нового года .
        семург
      2. русский молдаван Сегодня, 17:28
        Додон через два часа с Путиным встретится и молдаване на стройках успокоится, а Ыкзперды на ВО закроются и сделают вид что даже не комментировали laughing
        Цитата: Верба
        Цитата: bouncyhunter
        Это что - прекращаем утираться и впитывать , начинаем давать сдачи ?

        Кому молдаванам ,когда сша или бритам ответ дадут тогда будет видно ответ ,а так даже смешно читать.
        русский молдаван
    3. pjastolov Сегодня, 17:20
      Российская сторона выразила надежду, что в Кишинёве осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.
      хотят в гейропу - флаг в руки,барабан на шею, и, желательно, трамвай на встречу laughing
      pjastolov
    4. русский молдаван Сегодня, 17:56
      Цитата: bouncyhunter
      в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata»

      Сегодня же стало известно и о том, что Россия уведомила Эстонию об ответной высылке двоих эстонских дипломатов.

      Это что - прекращаем утираться и впитывать , начинаем давать сдачи ?

      Конечно ,все пошел процесс ,сдача вообще жесткая,молдаване уже на границе Брянской области ,бегут с России ,на них это так подействует,я один я остался и то потому что РВП есть laughing
      русский молдаван
      1. Смог Сегодня, 18:15
        Цитата: русский молдаван
        молдаване уже на границе Брянской области ,бегут с России ,

        А Вы так хотите, что бы они все убежали?????
        Смог
        1. русский молдаван Сегодня, 18:26
          Цитата: Смог
          Цитата: русский молдаван
          молдаване уже на границе Брянской области ,бегут с России ,

          А Вы так хотите, что бы они все убежали?????

          Этого не будет laughing
          русский молдаван
    5. KOPA Сегодня, 18:04
      bouncyhunter , начинать надо было бы с ов и скакуасов.....а маленьких обижать всяк горазд )))
      KOPA
      1. Смог Сегодня, 18:13
        Цитата: KOPA
        а маленьких обижать всяк горазд

        А чего задираться, коли махонькой? Или по принципу- а нас то за что.
        Смог
  3. roskot Сегодня, 17:12
    А они думали, что у нас ответа не будет.
    roskot
  4. Tusv Сегодня, 17:17
    Так. Надо последовательно. Сначала американскую собственность отобрать, а потом молдован выгонять
    Tusv
  5. Black_PR Сегодня, 17:20
    Маловато будет. И в мозгах не отложится, что хамить без оснований нельзя. Им новых прислать - как два пальца ...об асфальт. Тут что-то более весомое требуется, чтоб сердечко сжалось, а оч...., извините, разжалось...)
    Black_PR
  6. Black_PR Сегодня, 17:22
    Цитата: Верба
    Цитата: bouncyhunter
    Это что - прекращаем утираться и впитывать , начинаем давать сдачи ?

    Кому молдаванам ,когда сша или бритам ответ дадут тогда будет видно ответ ,а так даже смешно читать.

    Курочка по зёрнышку... Не спешите так, всё будет..)
    Black_PR
  7. Logall Сегодня, 17:28
    Что интересно, они в обход президента, наших дипломатов выдворили! Додон им не авторитет? Теперь разбирается,что, да как?
    Logall
    1. русский молдаван Сегодня, 17:38
      Цитата: Logall
      Что интересно, они в обход президента, наших дипломатов выдворили! Додон им не авторитет? Теперь разбирается,что, да как?

      Не в обход, а назло и специально ,у него нет полномочий ,все решает прорумыноеврокое правительство,но это ПОКА
      русский молдаван
    2. yuriy55 Сегодня, 17:48
      Цитата: Logall
      они в обход президента, наших дипломатов выдворили! Додон им не авторитет?

      Самое интересное, им ни Додон, ни Путин не авторитеты. Самостоятельное проамериканско-молдавское правительство... lol
      yuriy55
  8. rudolff Сегодня, 17:37
    Американцам ответить кишка тонка оказалась, а на молдованах отыгрались? Ну-ну...
    rudolff
    1. yuriy55 Сегодня, 17:54
      Цитата: rudolff
      Американцам ответить кишка тонка оказалась

      Тут на центральных каналах часами транслируют "говорящие про Россию всякую чушь" головы из разных стран. Чего бы, казалось, давать разным-всяким возможность брехать что попало? Нет, дают право.Уже на некоторых без сожаления смотреть нельзя...Лучше бы показывали передачи про село, про стройки...
      yuriy55
  9. Толстоевский Сегодня, 17:41
    вместо пяти потенциальных московских строителей, нужно выгнать парочку американцев
    Толстоевский
  10. Шуманит Сегодня, 17:59
    Да неужто? Всё таки ответили! Так им надо!!! Может в следующий раз сначала думать будут...
    Шуманит
  11. Русский74 Сегодня, 17:59
    Надо было десять выслать!
    Русский74
  12. 257950 Сегодня, 18:00
    При парламентской форме правления в Молдавии, Додон чисто номинальная фигура. Вот если бы, как в России Смешанная республиканская форма правления в виде федеративного устройства то тогда Додон был бы хозяин положения в своей стране и всех лишних уволил........
    257950
  13. Шуманит Сегодня, 18:00
    Цитата: rudolff
    Американцам ответить кишка тонка оказалась, а на молдованах отыгрались? Ну-ну...

    Может дойдет очередь и до них? Раскачаются?
    Шуманит
  14. Des10 Сегодня, 18:05
    "Сегодня же стало известно и о том, что Россия уведомила Эстонию об ответной высылке двоих эстонских дипломатов. "
    Зачем вообще Российской Федерации --- эстонские дипломаты!?
    Des10
  15. К-50 Сегодня, 18:11
    Похоже в Молдавии думали, что с ними будут нянькаться как во времена Союза.
    Нет уж, выбрали "независимость"от Росссии, правда получили зависимость от ФША, гейропы и прочих шакальих прихвостней, теперь всё по-взрослому".
    К-50
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