Ответ Москвы. Россия выдворила пять молдавских дипломатов
Сайт российского внешнеполитического ведомства сообщает о симметричном шаге России в отношении Республики Молдова. Напомним, что на днях сразу пять российских дипломатов официальным Кишинёвом были признаны персонами нон-грата. Их обязали покинуть Молдавию. Такое решение правительства страны президент РМ Игорь Додон назвал провокацией, направленной против молдавско-российских партнёрских отношений, и призвал Россию не отвечать высылкой молдавских диппредставителей из РФ.
Первоначально сообщалось, что Россия действительно не станет признавать персонами нон-грата молдавских дипломатов в качестве ответного шага. Однако теперь пресс-служба МИД РФ сообщает, что высылка дипломатов РМ из России всё же состоится.
Из сообщения:
Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что российских дипломатов высылают на основании неких данных молдавских спецслужб.
Сегодня же стало известно и о том, что Россия уведомила Эстонию об ответной высылке двоих эстонских дипломатов.
Первоначально сообщалось, что Россия действительно не станет признавать персонами нон-грата молдавских дипломатов в качестве ответного шага. Однако теперь пресс-служба МИД РФ сообщает, что высылка дипломатов РМ из России всё же состоится.
Из сообщения:
31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata», и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трёхдневный срок.
Российская сторона выразила надежду, что в Кишинёве осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.
Российская сторона выразила надежду, что в Кишинёве осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.
Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что российских дипломатов высылают на основании неких данных молдавских спецслужб.
Сегодня же стало известно и о том, что Россия уведомила Эстонию об ответной высылке двоих эстонских дипломатов.
Использованы фотографии: tv7.md
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти