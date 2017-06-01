Группа Ту-22 перебазирована в Сибирь
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Центрального военного округа сообщила о передислокации группы дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с авиабазы Шайковка на новосибирский аэродром Толмачево для участия в совместном учении "Душанбе-Антитеррор - 2017", основной этап которого завершится 1 июля.
Как предполагается, машины в составе пары нанесут бомбовые удары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харб-Майдон в 15 км от таджикско-афганской границы. Средством поражения станут 250-кг осколочно-фугасные авиабомбы. Целеуказание будет обеспечивать пункт управления авиацией.
Совместное учение "Душанбе-Антитеррор" проводится при координации Антитеррористического центра СНГ. Со стороны России в нем примут участие примерно 2 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц техники, в частности 30 самолетов и вертолетов.
Как предполагается, машины в составе пары нанесут бомбовые удары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харб-Майдон в 15 км от таджикско-афганской границы. Средством поражения станут 250-кг осколочно-фугасные авиабомбы. Целеуказание будет обеспечивать пункт управления авиацией.
Совместное учение "Душанбе-Антитеррор" проводится при координации Антитеррористического центра СНГ. Со стороны России в нем примут участие примерно 2 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц техники, в частности 30 самолетов и вертолетов.
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