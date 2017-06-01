Итоги визита саудовского принца в Россию

Открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран, технологического взаимодействия.

Как сообщает РИА Новости , 30 мая нанес визит в Москву саудовский принц Мухаммед бин Салман, занимающий пост министра обороны. Как полагает ряд аналитиков, он является фактическим наследником престола.Главной темой стало обсуждение нефтяного вопроса, в ходе которого страны попытались расширить взаимодействие в данной сфере.— заявил министр энергетики России Александр Новак.В первом квартале 2017 года товарооборот между странами составил всего лишь124 млн. долл. Возможности углубления экономического сотрудничества увязываются с политическим сотрудничеством, которому мешают ряд принципиальных разногласий, в частности по Сирии. Саудовская Аравия добивается ухода Ирана из этой арабской республики и поддерживает продолжение сирийской гражданской войны, затягивая переговоры в Женеве и спонсируя боевиков, в том числе радикальные исламистские группировки. Программой-максимум для Эр-Рияда является сокрушение Ирана – главного геополитического конкурента. С этой целью он заручился поддержкой США благодаря 350-миллиардному торгово-инвестиционному пакету.Москва при этом нацелена на сотрудничество с Ираном, несмотря на недовольство некоторыми аспектами региональной политики Тегерана (к примеру, отношением к Израилю). Параллельно негативную реакцию Москвы вызывает поддержка Эр-Риядом различных суннитских террористических группировок. В целом российские власти, по мнению экспертов, считают саудовских партнеров крайне ненадежными, даже по меркам Ближнего Востока.В этой связи неясны перспективы расширения сотрудничества с Саудовской Аравией, несмотря на встречи с первыми лицами государства. Вскоре ожидается визит самого короля Салмана.