06:52 01 июня

Итоги визита саудовского принца в Россию

Как сообщает РИА Новости , 30 мая нанес визит в Москву саудовский принц Мухаммед бин Салман, занимающий пост министра обороны. Как полагает ряд аналитиков, он является фактическим наследником престола.

Главной темой стало обсуждение нефтяного вопроса, в ходе которого страны попытались расширить взаимодействие в данной сфере.

Итоги визита саудовского принца в Россию



Открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран, технологического взаимодействия.

— заявил министр энергетики России Александр Новак.

В первом квартале 2017 года товарооборот между странами составил всего лишь124 млн. долл. Возможности углубления экономического сотрудничества увязываются с политическим сотрудничеством, которому мешают ряд принципиальных разногласий, в частности по Сирии. Саудовская Аравия добивается ухода Ирана из этой арабской республики и поддерживает продолжение сирийской гражданской войны, затягивая переговоры в Женеве и спонсируя боевиков, в том числе радикальные исламистские группировки. Программой-максимум для Эр-Рияда является сокрушение Ирана – главного геополитического конкурента. С этой целью он заручился поддержкой США благодаря 350-миллиардному торгово-инвестиционному пакету.

Москва при этом нацелена на сотрудничество с Ираном, несмотря на недовольство некоторыми аспектами региональной политики Тегерана (к примеру, отношением к Израилю). Параллельно негативную реакцию Москвы вызывает поддержка Эр-Риядом различных суннитских террористических группировок. В целом российские власти, по мнению экспертов, считают саудовских партнеров крайне ненадежными, даже по меркам Ближнего Востока.

В этой связи неясны перспективы расширения сотрудничества с Саудовской Аравией, несмотря на встречи с первыми лицами государства. Вскоре ожидается визит самого короля Салмана.


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Комментарии 12

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  1. Горный стрелок Сегодня, 06:02
    Нефть, нефть ... Чем Саудиты будут расплачиваться за такие масштабные поставки вооружения?
    Если цены на нефть не вырастут? Ждемс... laughing
    Горный стрелок
    1. Teberii Сегодня, 06:19
      Вы сами подумайте Трамп заработал не 350 млрд , а гораздо больше.Все ценники в долларах×2+таких денег нет просто физически значит платить будут нефтью×2+все это пойдет в основном в покупку американских облигаций×2=итог примерно 1,5трлл. Расчитыватся они будут естественно не сегодня и ни завтра.
      Teberii
      1. karish Сегодня, 06:40
        Цитата: Teberii
        .Все ценники в долларах×2+таких денег нет просто физически значит платить будут нефтью×2

        Они будут платить долларами.
        Зачем нефтью ? Нефти достаточно и в самих США то же
        В среду днем цены на нефть перешли от медленного падения к ускоренному, подтверждая опасения инвесторов, что предпринимаемые ОПЕК и некоторыми не входящими в картель странами меры по сокращению добычи не смогли в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке.

        Опасения усиливаются по мере наступления сезона активного вождения в США и на фоне сообщений о резком росте добычи в Ливии, которая освобождена от обязательств по соглашению ОПЕК+.
        Тем временем Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила в среду об увеличении добычи до 800 тысяч баррелей в сутки. Это в 1,5 раза больше показателя апреля и максимальный уровень с 2013 года, передает Reuters. К августу производство выйдет на уровень 1,1 млн баррелей в день, заявил глава NOC Мустафа Саналла.

        Дальнейшее развитие ситуации выглядит угрожающе. "За последние пять месяцев число действующих буровых установок на нефть в Штатах увеличилось на 197, одна установка успевает пробурить две скважины в месяц, а дебит каждой новой скважины оценивается в среднем в 400 баррелей в сутки. Учитывая это, можно подсчитать, что к концу года добыча в США увеличится еще примерно на 788 тысяч баррелей в сутки", - поясняет сырьевой стратег "Сбербанк CIB" Михаил Шейбе.

        В результате только Ливия и США способны полностью перекрыть усилия 22 стран, сокращающих добычу.
        Подробнее: http://www.newsru.com/finance/31may2017/oilonwedn
        esday.html
        karish
        1. Teberii Сегодня, 06:44
          Это не значит что американцы ее домой возить будут,просто на базаре от своего имени продавать будут и деньги доллары в свой карман класть будут.
          Teberii
    2. Аскет Сегодня, 06:29
      Цитата: Горный стрелок
      Чем Саудиты будут расплачиваться за такие масштабные поставки вооружения?

      Белыми верблюдицами.арабскими скакунами и гаремом Абдуллы laughing
      Аскет
      1. Teberii Сегодня, 06:38
        Так Салман за нашими верблюдами приезжал,они больше и двух горбые более выносливые, Астраханские верблюды Берлин брали.
        Teberii
    3. karish Сегодня, 06:35
      Цитата: Горный стрелок
      Нефть, нефть ... Чем Саудиты будут расплачиваться за такие масштабные поставки вооружения?
      Если цены на нефть не вырастут? Ждемс.

      В Саудии ? Бабла ни меряно.
      Посмотрите на рыночную стоимость Саудовской нефтяной компании - которая на сегодняшний день является частной и в самый худший период , если он настане( стоимость её оценивается более 1 трл долларов )т , приватизация да же 20% -- даст 200 млрд.
      karish
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:09
    Саудовская Аравия добивается ухода Ирана из этой арабской республики и поддерживает продолжение сирийской гражданской войны, затягивая переговоры в Женеве и спонсируя боевиков,
    Давайте сотрудничать? Ну-ну......
    Mavrikiy
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:16
    ... а чуть ранее, этот
    саудовский принц Мухаммед бин Салман,
    поставил свой вензель на закупку мерикатосовского вооружения...
    a.s.zzz888
  4. martin-159 Сегодня, 06:24
    Какая отвратительная морда!
    martin-159
  5. 34 регион Сегодня, 06:37
    Обсуждение нефтяного вопроса! Это они хотят о цене на нефть договорится? За амерзкое оружие надо платить. Так выходит мы через саудитов будем поддерживать амерцев? Пусть уж лучше нефть дешёвая будет. Меньше денег будет идти на финансирование банд и оплату амерзкого оружия. Хорошо бы вообще разорить саудитов. Чтобы не стало у них денег даже на закупку нефтяного оборудования. hi
    34 регион
  6. FirstNormann Сегодня, 06:50
    вот она политическая целесообразность_за нефтеденежки можно и спонсорам терроризма ручку пожать и поулыбаться_и главе киевских укронацистов который россию оккупантом обзывает в открытую
    FirstNormann
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