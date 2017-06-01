В Минобороны Индии подтвердили гибель пилотов Су-30, разбившегося близ границы с КНР
Оба пилота истребителя Су-30 ВВС Индии, разбившегося 23 мая в штате Ассам, погибли, передает РИА Новости официальное сообщение военного ведомства страны.
«Майор Д. Панкадж и лейтенант С. Ачудэв, пилоты Су-30, получили несовместимые с жизнью травмы, когда самолет упал приблизительно в 60 километрах от авиабазы Тезпур», – говорится в сообщении Минобороны.
«Анализ параметрического регистратора и ряда других объектов, найденных на месте крушения, показал, что пилоты не смогли привести в действие механизм катапультирования», – добавили в ведомстве.
Агентство напоминает, что связь с истребителем прервалась 23 мая во время тренировочного полета. Обломки самолета были найдены 26 мая после трехдневной поисковой операции. Спасатели не сразу добрались до места катастрофы, поскольку их действиям мешали плохие погодные условия, а также тот факт, что машина пропала над лесистой местностью.
«Майор Д. Панкадж и лейтенант С. Ачудэв, пилоты Су-30, получили несовместимые с жизнью травмы, когда самолет упал приблизительно в 60 километрах от авиабазы Тезпур», – говорится в сообщении Минобороны.
«Анализ параметрического регистратора и ряда других объектов, найденных на месте крушения, показал, что пилоты не смогли привести в действие механизм катапультирования», – добавили в ведомстве.
Агентство напоминает, что связь с истребителем прервалась 23 мая во время тренировочного полета. Обломки самолета были найдены 26 мая после трехдневной поисковой операции. Спасатели не сразу добрались до места катастрофы, поскольку их действиям мешали плохие погодные условия, а также тот факт, что машина пропала над лесистой местностью.
Использованы фотографии: AP Photo / Ajit Kumar
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти