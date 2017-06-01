11:11 01 июня

В Минобороны Индии подтвердили гибель пилотов Су-30, разбившегося близ границы с КНР

Оба пилота истребителя Су-30 ВВС Индии, разбившегося 23 мая в штате Ассам, погибли, передает РИА Новости официальное сообщение военного ведомства страны.

В Минобороны Индии подтвердили гибель пилотов Су-30, разбившегося близ границы с КНР


«Майор Д. Панкадж и лейтенант С. Ачудэв, пилоты Су-30, получили несовместимые с жизнью травмы, когда самолет упал приблизительно в 60 километрах от авиабазы Тезпур», – говорится в сообщении Минобороны.


«Анализ параметрического регистратора и ряда других объектов, найденных на месте крушения, показал, что пилоты не смогли привести в действие механизм катапультирования», – добавили в ведомстве.

Агентство напоминает, что связь с истребителем прервалась 23 мая во время тренировочного полета. Обломки самолета были найдены 26 мая после трехдневной поисковой операции. Спасатели не сразу добрались до места катастрофы, поскольку их действиям мешали плохие погодные условия, а также тот факт, что машина пропала над лесистой местностью.

Использованы фотографии: AP Photo / Ajit Kumar
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Комментарии 3

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  1. maxim947 Сегодня, 11:03
    Главное получить достоверную и объективную информацию о причинах катастрофы, а не заниматься переводом стрелок., как это обычно у них принято.
    maxim947
    1. Тралл Сегодня, 11:08
      Никогда не было и вот опять...
      Уровень подготовки и дисциплины индийских пилотов не способствует поддержанию имиджа надежности российских самолетов.
      Тралл
  2. новичок Сегодня, 11:04
    “...близ китайской границы“, ещё интереснвй момент “ пилоты не смогли привести в действие иеханизм катапультирования“. слишком много вопросов. да вот чуть не забыл. я уже как упоминал о саботаже руками местных за деньги лягушатников и янки, неужто так и есть?
    новичок
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