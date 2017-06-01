13:10 01 июня

На учении «Запад-2017» будут отработаны вопросы перевода исполнительной власти и предприятий ОПК на работу в условиях военного времени

Главным событием летнего периода обучения в войсках станет учение «Запад-2017», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



Ключевым событием подготовки войск (сил) станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2017". На учении будут отработаны вопросы перевода федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса на работу в условиях военного времени,
говорится в релизе.


Всего в летний период пройдут более 2тысяч учений разного уровня, «направленных на совершенствование профессиональной подготовки командного состава, штабов различного уровня, тактической и тактико-специальной подготовки войск, освоению новых образцов вооружения и специальной техники», добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что в летнем периоде с 29 июля по 12 августа, пройдут III Армейские международные игры.

«В их рамках будут проведены 28 конкурсов на территории пяти стран – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В них примет участие 161 команда из более чем 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки», – рассказали в ведомстве.

Что касается учения "Запад-2017", то оно пройдет с 14 по 20 сентября на территории России и Беларуси. В нем примут участие около 13 тыс. человек.

По словам министра обороны Беларуси Андрея Равкова, задача масштабного учения – «проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства».

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 10

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:14
    На учении будут отработаны вопросы перевода федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса на работу в условиях военного времени

    Ну всё , после этого пресс-релиза начнётся массовый падёж из окон генералитета и дезертирство в ВС западных соседей . laughing А уж воплей об оккупации будет как навоза .
    bouncyhunter
    1. RASKAT Сегодня, 12:22
      Неужели расстреляют всех предателей по законам военного времени?
      Искренне надеюсь на это angry
      RASKAT
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
        Цитата: RASKAT
        Неужели расстреляют всех предателей по законам военного времени?
        Искренне надеюсь на это angry

        Будем подождать , коллега . Хочешь догнать - дай сначала убежать . wink
        bouncyhunter
      2. Чёрный Сегодня, 12:31
        Цитата: RASKAT
        Неужели расстреляют всех предателей по законам военного времени?
        Искренне надеюсь на это angry

        Условно расстреляют...учения же laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:42
          Цитата: Чёрный
          Условно расстреляют...учения же

          И сугубо в воспитательно-показательных целях . wink
          bouncyhunter
        2. RASKAT Сегодня, 12:52
          Возможно с расстрелом я перегнул. Устроят эвакуацию руководства на восток Калыма, Магадан, Анадырь, Певек laughing
          RASKAT
          1. Чёрный Сегодня, 13:03
            Цитата: RASKAT
            Возможно с расстрелом я перегнул. Устроят эвакуацию руководства на восток Калыма, Магадан, Анадырь, Певек laughing

            А вот этого пока не надо. Нажрутся, на рыбалятся, наохотятся......учения же laughing .....но для военного времени расстрел самое то...не перегнул smile
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
              Цитата: Чёрный
              не перегнул

              Аккурат - в плепорцию . yes
              bouncyhunter
    2. Logall Сегодня, 12:55
      Я этму стихи посвятил. В комментарии о вторжении в Польшу. Здесь тоже подойдёт...
      Logall
  2. b-612 Сегодня, 12:31
    на фото сербы? winked
    b-612
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