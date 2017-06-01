На учении «Запад-2017» будут отработаны вопросы перевода исполнительной власти и предприятий ОПК на работу в условиях военного времени
Главным событием летнего периода обучения в войсках станет учение «Запад-2017», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
Всего в летний период пройдут более 2тысяч учений разного уровня, «направленных на совершенствование профессиональной подготовки командного состава, штабов различного уровня, тактической и тактико-специальной подготовки войск, освоению новых образцов вооружения и специальной техники», добавили в пресс-службе.
Сообщается также, что в летнем периоде с 29 июля по 12 августа, пройдут III Армейские международные игры.
«В их рамках будут проведены 28 конкурсов на территории пяти стран – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В них примет участие 161 команда из более чем 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки», – рассказали в ведомстве.
Что касается учения "Запад-2017", то оно пройдет с 14 по 20 сентября на территории России и Беларуси. В нем примут участие около 13 тыс. человек.
По словам министра обороны Беларуси Андрея Равкова, задача масштабного учения – «проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства».
Ключевым событием подготовки войск (сил) станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2017". На учении будут отработаны вопросы перевода федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса на работу в условиях военного времени,говорится в релизе.
Всего в летний период пройдут более 2тысяч учений разного уровня, «направленных на совершенствование профессиональной подготовки командного состава, штабов различного уровня, тактической и тактико-специальной подготовки войск, освоению новых образцов вооружения и специальной техники», добавили в пресс-службе.
Сообщается также, что в летнем периоде с 29 июля по 12 августа, пройдут III Армейские международные игры.
«В их рамках будут проведены 28 конкурсов на территории пяти стран – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В них примет участие 161 команда из более чем 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки», – рассказали в ведомстве.
Что касается учения "Запад-2017", то оно пройдет с 14 по 20 сентября на территории России и Беларуси. В нем примут участие около 13 тыс. человек.
По словам министра обороны Беларуси Андрея Равкова, задача масштабного учения – «проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства».
Использованы фотографии: AP
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