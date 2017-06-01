МО РФ переводит курсантов на пользование электронными учебниками

С целью обеспечения электронными учебными материалами для слушателей учебных заведений Минобороны России закуплено свыше трёх тысяч ноутбуков, а курсанты получили более 100 тысяч флэш-накопителей, на которые загружены необходимые для обучения методические разработки.

Научным и педагогическим составом проводится работа по разработке базовых электронных учебников по профессиональным дисциплинам, стандартизированных для всех военных образовательных учреждений Минобороны. В результате будет создан уникальный электронный комплекс, содержащий видеокурсы, аудиокниги, инфографику, 3D-модели и другие форматы подачи учебного материала.