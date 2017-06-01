МО РФ переводит курсантов на пользование электронными учебниками
Министерство обороны сообщает о полномасштабном переходе военных учебных заведений на электронные учебники. Речь идёт о создании крупной единой библиотеки для курсантов и преподавателей военных вузов. Информационное агентство ТАСС , ссылаясь на представителей оборонного ведомства, пишет о том, что курсанты учебных заведений Минобороны получили флэш-накопители с необходимыми электронными версиями учебной литературы.
Из сообщения:
В материале говорится:
Военные вузы оснащаются автоматизированной системой управления «Интеграция-СВО». Именно эта система реализует управление единой библиотекой, а также позволяет совершенствовать процесс управления военными учебными заведениями в России. К системе подключены и учебные военные центры при гражданских вузах. Такого рода мероприятия проводятся в рамках программы «Эффективная армия». Программа подразумевает и оснащение автоматизированной системой учёта персональных данных на основании личных электронных карт.
Из сообщения:
С целью обеспечения электронными учебными материалами для слушателей учебных заведений Минобороны России закуплено свыше трёх тысяч ноутбуков, а курсанты получили более 100 тысяч флэш-накопителей, на которые загружены необходимые для обучения методические разработки.
В материале говорится:
Научным и педагогическим составом проводится работа по разработке базовых электронных учебников по профессиональным дисциплинам, стандартизированных для всех военных образовательных учреждений Минобороны. В результате будет создан уникальный электронный комплекс, содержащий видеокурсы, аудиокниги, инфографику, 3D-модели и другие форматы подачи учебного материала.
Военные вузы оснащаются автоматизированной системой управления «Интеграция-СВО». Именно эта система реализует управление единой библиотекой, а также позволяет совершенствовать процесс управления военными учебными заведениями в России. К системе подключены и учебные военные центры при гражданских вузах. Такого рода мероприятия проводятся в рамках программы «Эффективная армия». Программа подразумевает и оснащение автоматизированной системой учёта персональных данных на основании личных электронных карт.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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