16:44 01 июня

В Литве завершилось формирование многонационального батальона

С прибытием в Литву 200 норвежских военнослужащих завершилось формирование многонационального батальона НАТО, сообщает ресурс EADaily .

В Литве завершилось формирование многонационального батальона


С этого момента боевая группа полностью укомплектована. Мы рады прибытию норвежцев,
сказал представитель батальона Оливер Рихтер.


Норвежская военная техника была доставлена в порт Клайпеды еще на прошлой неделе.

По данным ресурса, «норвежцы привезли в Литву около 60 единиц военного транспорта: различные модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства».

В настоящее время «в составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцировано более 450 германских военных, 100 бельгийских и 250 нидерландских».

В течение ближайших 2-х лет в составе боевой группы будут нести службу военнослужащие из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.

Командование батальоном осуществляют германские офицеры

Издание напоминает, что 2 месяца назад литовская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что основные угрозы для республики связаны с Россией и Белоруссией. В частности Москва обвиняется в том, что она «продолжает агрессивную внешнюю политику, чтобы подорвать единство Запада и отвлечь внимание жителей от экономических и социальных проблем».

По мнению литовских разведчиков, «растущий риск непрогнозируемых действий» связан с тем, что «власть сконцентрирована в руках президента Владимира Путина».

Использованы фотографии: http://nr2.lt
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Комментарии 11

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:06
    Викинги прибыли учить и защищать прибалтов. Половину Европы собрали в этих "передовых силах". Следующее поколение литовцев разъедется по своим европейским родственникам.
    oleg-gr
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:16
      Командование батальоном осуществляют германские офицеры


      Даля, твой выход! Сдувай пыль с красных инструкций! Будь верна традициям! Не подведи немецких офицеров и русскую разведку!


      с-т Petrov
  2. Владимирец Сегодня, 16:08
    "Командование батальоном осуществляют германские офицеры"

    Ну прямо новая дивизия СС. yes Осталось название придумать, типа "großes Deutschland". what
    Владимирец
    1. Machete Сегодня, 16:20
      Как-то так:
      Panzergrenadier bataillon "Litauen"
      Machete
  3. kepmor Сегодня, 16:08
    каждой твари по паре...логично...только нам всё равно...
    бить будем сильно,но точно...и не по паспорту,а по рожам...
    kepmor
    1. Верба Сегодня, 16:24
      Цитата: kepmor
      каждой твари по паре...логично...только нам всё равно...
      бить будем сильно,но точно...и не по паспорту,а по рожам...

      Да без хороших звездюлей ,новые ,,,герои,,,,европедры боюсь не успокоятся ,память у г.нид короткая ...........
      Верба
  4. Machete Сегодня, 16:10
    Интересно, что они будут говорить через пяток лет, когда никто на них не нападёт, а бремя финансирования НАТОвских войск будет расти?
    Опять Путин будет виноват в том, что прибалты разорятся?
    Machete
  5. brdm Сегодня, 16:12
    Да Хреново это все.. Вот и все! Как запланировали. Так они и выполняют. И выполнят задачу на 100%. P.S Ура коменты уже до - надоели.
    brdm
    1. Machete Сегодня, 16:26
      И что?
      Это их территория. НАТОвская. Мы тоже что обещаем - выполняем.
      Сколько за последние два года сформировано новых батальонов, дивизий и даже армий?
      Тоже на своей территории. Так и будем стоять у своих границ, они у своих.
      Надоели всё-пропало-комменты.
      Machete
    2. kepmor Сегодня, 16:28
      нет...надо "стоять-боятся"...нужен все форумский "плач ярославны"...
      ...или вы действительно считаете это сборище "блатных и сытых" боеспособным подразделением?...
      kepmor
    3. Владимирец Сегодня, 16:29
      Цитата: brdm
      И выполнят задачу на 100%.

      А какая у них задача? Сдерживать Россию? И, если мы не нападем, то они свою задачу выполнили? Как в анекдоте про неуловимого Джо. Или они на острие блицкрига?
      Цитата: brdm
      Как запланировали. Так они и выполняют.

      Ну собрали по 10 человек со всей НАТы и чего?
      Цитата: brdm
      Да Хреново это все

      И не говорите, надо валерьянки стакан шарахнуть. yes
      Владимирец
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