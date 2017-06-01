В Литве завершилось формирование многонационального батальона
С прибытием в Литву 200 норвежских военнослужащих завершилось формирование многонационального батальона НАТО, сообщает ресурс EADaily .
Норвежская военная техника была доставлена в порт Клайпеды еще на прошлой неделе.
По данным ресурса, «норвежцы привезли в Литву около 60 единиц военного транспорта: различные модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства».
В настоящее время «в составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцировано более 450 германских военных, 100 бельгийских и 250 нидерландских».
В течение ближайших 2-х лет в составе боевой группы будут нести службу военнослужащие из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.
Командование батальоном осуществляют германские офицеры
Издание напоминает, что 2 месяца назад литовская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что основные угрозы для республики связаны с Россией и Белоруссией. В частности Москва обвиняется в том, что она «продолжает агрессивную внешнюю политику, чтобы подорвать единство Запада и отвлечь внимание жителей от экономических и социальных проблем».
По мнению литовских разведчиков, «растущий риск непрогнозируемых действий» связан с тем, что «власть сконцентрирована в руках президента Владимира Путина».
С этого момента боевая группа полностью укомплектована. Мы рады прибытию норвежцев,сказал представитель батальона Оливер Рихтер.
Норвежская военная техника была доставлена в порт Клайпеды еще на прошлой неделе.
По данным ресурса, «норвежцы привезли в Литву около 60 единиц военного транспорта: различные модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства».
В настоящее время «в составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцировано более 450 германских военных, 100 бельгийских и 250 нидерландских».
В течение ближайших 2-х лет в составе боевой группы будут нести службу военнослужащие из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.
Командование батальоном осуществляют германские офицеры
Издание напоминает, что 2 месяца назад литовская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что основные угрозы для республики связаны с Россией и Белоруссией. В частности Москва обвиняется в том, что она «продолжает агрессивную внешнюю политику, чтобы подорвать единство Запада и отвлечь внимание жителей от экономических и социальных проблем».
По мнению литовских разведчиков, «растущий риск непрогнозируемых действий» связан с тем, что «власть сконцентрирована в руках президента Владимира Путина».
Использованы фотографии: http://nr2.lt
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